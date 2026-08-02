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На кабриолете по Сочи и окрестностям

Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
Выберите уникальный маршрут и отправьтесь в путешествие на кабриолете по живописным уголкам Сочи и его окрестностей.

Персональный водитель проведет вас по двум вариантам маршрута: в Красную Поляну, где вы сможете насладиться
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видами горных вершин и посетить знаменитые курорты, или же по маршруту из Адлера в Сочи с остановкой на Горе Ахун, где открывается панорама на весь город.

Для желающих провести весь день на свежем воздухе предлагается поездка в Абхазию с посещением озера Рица.

На каждом из маршрутов вас ждут остановки в самых живописных местах для создания неповторимых фотографий.

Поездка проходит на комфортабельном Ford Mustang, а при старте из Адлера вы сможете сэкономить на стоимости экскурсии. Подарите себе день полный впечатлений и красоты, исследуя Сочи и его окрестности с ветерком

4.9
39 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Уникальные маршруты
  • 🏞️ Захватывающие виды
  • 🌄 Высокогорные курорты
  • 🎢 Аттракционы на вершинах
  • 🌿 Природные достопримечательности

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для поездки на кабриолете по Сочи и окрестностям - с мая по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться поездкой с открытым верхом, получая максимум удовольствия от панорамных видов.
Сейчас август — это идеальное время.
На кабриолете по Сочи и окрестностям
На кабриолете по Сочи и окрестностям
На кабриолете по Сочи и окрестностям

Что можно увидеть

  • Красная Поляна
  • Роза Хутор
  • Гора Ахун
  • Башня Ахун
  • Зимний театр
  • Озеро Рица

Описание экскурсии

Два варианта на выбор (от 3 часов)

  • Красная Поляна. По старой красивой дороге я отвезу вас в столицу горного кластера Олимпийских Игр 2014, курорты Красная Поляна и Роза Хутор. Вы сможете подняться на высоту 1000 м+ и с панорамных площадок окинуть взглядом потрясающие виды на окрестности.
  • Гора Ахун. По пути из Адлера в Сочи вы посетите знаменитую гору Ахун с одноименной башней, а если захотите, прокатитесь на колесе обозрения на макушке горы. Далее я предложу покататься по самому Сочи до Зимнего театра.

Поездка в Абхазию (5 часов)

В качестве третьего варианта для тех, кто хочет покататься на кабриолете весь день, я предлагаю поехать в сказочную Абхазию. Вы отправитесь в край, где природа правит бал. Увидите знаменитые нерукотворные достопримечательности и посетите главное украшение региона — озеро Рица.

Какое бы направление вы ни выбрали, везде вы откроете лучшие панорамные точки и незабываемые ракурсы достопримечательностей.

Организационные детали

  • Поездка проходит на Ford Mustang, экскурсионного сопровождения не предполагается
  • Если вы в Адлере, стоимость уменьшится на 2500 ₽
  • Стоимость поездки в Абхазию — 38 000 ₽ с учетом скидок

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 685 туристов
Я более 5 лет живу в Сочи. Катаю на кабриолете по этой прекрасной части России. Знаю сокровенные места, которые вам не покажут ни в одном туристическом агентстве, поэтому вы смело можете рассчитывать на новую фантастическую фотоколлекцию. А ещё поездки со мной могут стать отличным способом провести девичники, мальчишники и любые дружеские встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
3
2
1
1
Н
Отличная прогулка ❤️ Александру огромное спасибо!
Отличная прогулка ❤️ Александру огромное спасибо!
Отличная прогулка ❤️ Александру огромное спасибо!
Отличная прогулка ❤️ Александру огромное спасибо!
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А
Это было прекрасным решением. Вырвались с мужем с городской суеты, перезагрузится. В Сочи впервые. Александр прокатил нас с ветерком по чудесной дороге в Розу хутор. Потрясающие виды, история достопримечательностей и
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приятный гид за рулем кабриолета. Нас угостили домашним вином, сделали памятные фото. И мы насладились всей этой красотой. Такая поездка точно должна быть первой в списке вашего отпуска. А когда в вашей компании чудесный приятный человек, приятная музыка, а с открытой крыши видны невероятной красоты горы, Дух захватывает. Всем советуем!

Это было прекрасным решением. Вырвались с мужем с городской суеты, перезагрузится. В Сочи впервые. Александр прокатил
Это было прекрасным решением. Вырвались с мужем с городской суеты, перезагрузится. В Сочи впервые. Александр прокатил
Это было прекрасным решением. Вырвались с мужем с городской суеты, перезагрузится. В Сочи впервые. Александр прокатил
Это было прекрасным решением. Вырвались с мужем с городской суеты, перезагрузится. В Сочи впервые. Александр прокатил
Это было прекрасным решением. Вырвались с мужем с городской суеты, перезагрузится. В Сочи впервые. Александр прокатил
Это было прекрасным решением. Вырвались с мужем с городской суеты, перезагрузится. В Сочи впервые. Александр прокатил
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Дмитрий
Всем добрый день. С Александром ездили на Роза Хутор. Очень понравилось. Отличная экскурсия. Александр знает когда и о чём рассказывать, когда тактично оставить одних, когда рассказать историю об окрестностях, когда включить музыку, где провести фотосессию. Кстати, выбирает отличные ракурсы для фото. Рекомендую. На кабриолете с ветерком по местным красивейшим достопримечательностям. .
Всем добрый день. С Александром ездили на Роза Хутор. Очень понравилось. Отличная экскурсия. Александр знает когда
Всем добрый день. С Александром ездили на Роза Хутор. Очень понравилось. Отличная экскурсия. Александр знает когда
Всем добрый день. С Александром ездили на Роза Хутор. Очень понравилось. Отличная экскурсия. Александр знает когда
Всем добрый день. С Александром ездили на Роза Хутор. Очень понравилось. Отличная экскурсия. Александр знает когда
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Наталья
Ни один кабриолет не выглядит так стильно, как мустанг. Ни одна дорога не выглядит так мистически, как дорога на озеро Рица. Фотографии получаются как журнальные, а вся поездка - как
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веселый бесшабашный праздник жизни.
Сейчас, в межсезонье, есть свои плюсы: на дорогах нет больших автобусов, смотровые площадки не ломятся от туристов, и уже достаточно тепло для открытой крыши. Александр - прекрасный водитель, поездка проходит комфортно и без накладок.

Ни один кабриолет не выглядит так стильно, как мустанг. Ни одна дорога не выглядит так мистически,
Ни один кабриолет не выглядит так стильно, как мустанг. Ни одна дорога не выглядит так мистически,
Ни один кабриолет не выглядит так стильно, как мустанг. Ни одна дорога не выглядит так мистически,
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Анна
Сказать что я осталась в восторге-ничего не сказать. Время пролетало незаметно,узнала очень много интересной и полезной информации. Наслаждалась каждой минутой! Спасибо Александру)Сюда однозначно вернусь и снова к вам обращусь)
Сказать что я осталась в восторге-ничего не сказать. Время пролетало незаметно,узнала очень много интересной и полезной
Сказать что я осталась в восторге-ничего не сказать. Время пролетало незаметно,узнала очень много интересной и полезной
Сказать что я осталась в восторге-ничего не сказать. Время пролетало незаметно,узнала очень много интересной и полезной
Сказать что я осталась в восторге-ничего не сказать. Время пролетало незаметно,узнала очень много интересной и полезной
Сказать что я осталась в восторге-ничего не сказать. Время пролетало незаметно,узнала очень много интересной и полезной
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Р
После такой экскурсии все остальное меркнет просто) Мы собирались, после, ехать на автобусном туре в Абхазию, но поняли, что это уже будет разочарованием)) Александр мега крутой собеседник, очень интересно все рассказывает и показывает, я обязательно в следующий приезд воспользуюсь услугой не один раз) Возьмите в поездку обязательно крем с SPF 50+, и какую-то панамку или бейсболку, лишним не будет)
После такой экскурсии все остальное меркнет просто) Мы собирались, после, ехать на автобусном туре в Абхазию,
После такой экскурсии все остальное меркнет просто) Мы собирались, после, ехать на автобусном туре в Абхазию,
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