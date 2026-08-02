Выберите уникальный маршрут и отправьтесь в путешествие на кабриолете по живописным уголкам Сочи и его окрестностей.
Персональный водитель проведет вас по двум вариантам маршрута: в Красную Поляну, где вы сможете насладиться
Персональный водитель проведет вас по двум вариантам маршрута: в Красную Поляну, где вы сможете насладиться
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Уникальные маршруты
- 🏞️ Захватывающие виды
- 🌄 Высокогорные курорты
- 🎢 Аттракционы на вершинах
- 🌿 Природные достопримечательности
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для поездки на кабриолете по Сочи и окрестностям - с мая по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться поездкой с открытым верхом, получая максимум удовольствия от панорамных видов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Красная Поляна
- Роза Хутор
- Гора Ахун
- Башня Ахун
- Зимний театр
- Озеро Рица
Описание экскурсии
Два варианта на выбор (от 3 часов)
- Красная Поляна. По старой красивой дороге я отвезу вас в столицу горного кластера Олимпийских Игр 2014, курорты Красная Поляна и Роза Хутор. Вы сможете подняться на высоту 1000 м+ и с панорамных площадок окинуть взглядом потрясающие виды на окрестности.
- Гора Ахун. По пути из Адлера в Сочи вы посетите знаменитую гору Ахун с одноименной башней, а если захотите, прокатитесь на колесе обозрения на макушке горы. Далее я предложу покататься по самому Сочи до Зимнего театра.
Поездка в Абхазию (5 часов)
В качестве третьего варианта для тех, кто хочет покататься на кабриолете весь день, я предлагаю поехать в сказочную Абхазию. Вы отправитесь в край, где природа правит бал. Увидите знаменитые нерукотворные достопримечательности и посетите главное украшение региона — озеро Рица.
Какое бы направление вы ни выбрали, везде вы откроете лучшие панорамные точки и незабываемые ракурсы достопримечательностей.
Организационные детали
- Поездка проходит на Ford Mustang, экскурсионного сопровождения не предполагается
- Если вы в Адлере, стоимость уменьшится на 2500 ₽
- Стоимость поездки в Абхазию — 38 000 ₽ с учетом скидок
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 685 туристов
Я более 5 лет живу в Сочи. Катаю на кабриолете по этой прекрасной части России. Знаю сокровенные места, которые вам не покажут ни в одном туристическом агентстве, поэтому вы смело можете рассчитывать на новую фантастическую фотоколлекцию. А ещё поездки со мной могут стать отличным способом провести девичники, мальчишники и любые дружеские встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Отличная прогулка ❤️ Александру огромное спасибо!
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А
Это было прекрасным решением. Вырвались с мужем с городской суеты, перезагрузится. В Сочи впервые. Александр прокатил нас с ветерком по чудесной дороге в Розу хутор. Потрясающие виды, история достопримечательностей и
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Всем добрый день. С Александром ездили на Роза Хутор. Очень понравилось. Отличная экскурсия. Александр знает когда и о чём рассказывать, когда тактично оставить одних, когда рассказать историю об окрестностях, когда включить музыку, где провести фотосессию. Кстати, выбирает отличные ракурсы для фото. Рекомендую. На кабриолете с ветерком по местным красивейшим достопримечательностям. .
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Ни один кабриолет не выглядит так стильно, как мустанг. Ни одна дорога не выглядит так мистически, как дорога на озеро Рица. Фотографии получаются как журнальные, а вся поездка - как
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Сказать что я осталась в восторге-ничего не сказать. Время пролетало незаметно,узнала очень много интересной и полезной информации. Наслаждалась каждой минутой! Спасибо Александру)Сюда однозначно вернусь и снова к вам обращусь)
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Р
После такой экскурсии все остальное меркнет просто) Мы собирались, после, ехать на автобусном туре в Абхазию, но поняли, что это уже будет разочарованием)) Александр мега крутой собеседник, очень интересно все рассказывает и показывает, я обязательно в следующий приезд воспользуюсь услугой не один раз) Возьмите в поездку обязательно крем с SPF 50+, и какую-то панамку или бейсболку, лишним не будет)
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