Выберите уникальный маршрут и отправьтесь в путешествие на кабриолете по живописным уголкам Сочи и его окрестностей.Персональный водитель проведет вас по двум вариантам маршрута: в Красную Поляну, где вы сможете насладиться

видами горных вершин и посетить знаменитые курорты, или же по маршруту из Адлера в Сочи с остановкой на Горе Ахун, где открывается панорама на весь город. Для желающих провести весь день на свежем воздухе предлагается поездка в Абхазию с посещением озера Рица. На каждом из маршрутов вас ждут остановки в самых живописных местах для создания неповторимых фотографий. Поездка проходит на комфортабельном Ford Mustang, а при старте из Адлера вы сможете сэкономить на стоимости экскурсии. Подарите себе день полный впечатлений и красоты, исследуя Сочи и его окрестности с ветерком

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для поездки на кабриолете по Сочи и окрестностям - с мая по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться поездкой с открытым верхом, получая максимум удовольствия от панорамных видов.

Сейчас август — это идеальное время.