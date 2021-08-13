На кабриолете по Сочи и окрестностям

Прокатиться в духе dolce vita по живописным дорогам — к лучшим панорамам и визитным карточкам края

5
1 отзыв
Вы сможете выбрать один из двух впечатляющих маршрутов: поездку в Красную Поляну или из Адлера в Сочи с посещением горы Ахун.

Я буду за рулем, а вы — на месте пассажира, любоваться пейзажами и наслаждаться путешествием.

В знаковых местах сделаем остановки, а с собой вы увезете инстаграмные фото на фоне кабриолета и субтропических красот.
На кабриолете по Сочи и окрестностям
На кабриолете по Сочи и окрестностям
На кабриолете по Сочи и окрестностям
На кабриолете по Сочи и окрестностям
На кабриолете по Сочи и окрестностям
На кабриолете по Сочи и окрестностям
На кабриолете по Сочи и окрестностям
На кабриолете по Сочи и окрестностям
На кабриолете по Сочи и окрестностям
На кабриолете по Сочи и окрестностям
На кабриолете по Сочи и окрестностям

Что вас ожидает

Два варианта на выбор (от 3 часов)

  • Красная Поляна. По старой красивой дороге я отвезу вас в столицу горного кластера Олимпийских Игр 2014, курорты Горки Город и Роза Хутор. Вы сможете подняться на высоту 1000 м+ и с панорамных площадок окинуть взглядом потрясающие виды на окрестности.
  • Ахун и заброшенный замок. По пути из Адлера в Сочи вы посетите знаменитую гору Ахун с одноименной башней, а если захотите, прокатитесь на колесе обозрения на макушке горы. Кроме того, в программу можно включить замок с привидениями, с которого открывается фантастический вид на море и весь Адлер. Далее я предложу покататься по самому Сочи до Зимнего театра и заброшенного санатория Орджоникидзе.

Поездка в Абхазию (5 часов)

В качестве третьего варианта для тех, кто хочет покататься на кабриолете весь день, я предлагаю поехать в сказочную Абхазию. Вы отправитесь в край, где природа правит бал. Увидите знаменитые нерукотворные достопримечательности и посетите главное украшение региона — озеро Рица.

Какое бы направление вы ни выбрали, везде вы откроете лучшие панорамные точки и незабываемые ракурсы достопримечательностей.

Организационные детали

  • Поездка проходит на BMW 3 E46
  • Если вы в Адлере, стоимость уменьшится на 1800 рублей
  • Стоимость поездки в Абхазию — 9500 руб. с учетом скидок

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Aleksandr
Aleksandr
Я более 5 лет живу в Сочи. Катаю на кабриолете по этой прекрасной части России. Знаю сокровенные места, которые вам не покажут ни в одном туристическом агентстве, поэтому вы можете быть уверенными в новой фантастической фотоколлекции. А еще поездки со мной могут стать отличным способом провести девичники, мальчишники и любые дружеские встречи!
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1 реальный отзыв

Н
13 авг 2021
Отличная экскурсия! Александр пунктуален, тактичен, эрудирован. Экскурсия прошла в непринуждённой беседе. Александр интересный рассказчик. Мы в Сочи отдыхаем уже много лет. Казалось, все уже так знакомо. Но за одну эту экскурсию сделали столько открытий! Были с сыном, и его смог заинтриговать Александр, показал местечки, которые заинтересовали -так называемые сленгом детей «заброшки)) например Замок и тп Сын был в восторге! Ну а на кабриолете с ветерком по вечернему Сочи - отдельный кайф. )

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