18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Исследовать сочинскую природу с ветерком

Из города мы отправимся навстречу красивейшим локациям в окрестностях — до многих из них можно добраться только на внедорожнике. Вы увидите Орлиные скалы, оправдывающие свое поэтичное название, а я расскажу о местных легендах, связанных с коренными народами и мифами. Мы проедем через сказочное Навалищенское ущелье, изучим утопающий в зелени каньон реки Псахо и, конечно, полюбуемся сочинскими водопадами — Змейковским, Ореховским и Ивановским. Кроме того, вы увидите нарядный Троице-Георгиевский монастырь, а в финале приключения полюбуетесь вечерним Сочи со смотровой площадки на горе Ахун.

🗺 Я с радостью скорректирую маршрут по вашему желанию, добавив в экскурсию интересные вам объекты и локации.

Нескучные рассказы о Сочи и полезные советы

Вы не заскучаете во время джипинга и в окружении такой красоты, но также узнаете много нового. Легким и понятным языком я расскажу о возникновении Сочи и том, как судьбу города изменила Олимпиада. Вы установите связи между историями о коренных жителях и природой этой земли, найдете места, где прошлое живет в камне. А еще я обязательно поделюсь особенностями сегодняшней жизни Сочи и полезными советами по любым «где купить, что попробовать и как съездить».

🍲 Мы сделаем перерыв на обед в одном из местных ресторанчиков на ваш выбор (с кавказской или русской кухней).

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые любят исследовать новые места и любоваться природой. Людям с любым уровнем физической подготовки (долгих пеших прогулок не будет).