18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Насладиться зрелищными видами, побывать в небанальных местах и узнать главное об этом крае
Десятки экскурсий в окрестности Сочи предлагают на каждом шагу — но единицам удается по-настоящему прочувствовать красоту этих мест. Путешествие на внедорожнике позволит вам увидеть живописнейшие точки, скрытые от туристов.
От отвесных читать дальшеуменьшить
гор и водопадов до зеленых рощ и горы Ахун: вы проедете по природным чудесам региона, а я расскажу об истории, коренных жителях и современности Сочи. Обещаю безопасную поездку, тонкий юмор и живое общение!
Из города мы отправимся навстречу красивейшим локациям в окрестностях — до многих из них можно добраться только на внедорожнике. Вы увидите живописные отвесные скалы, а я расскажу о местных легендах, связанных с коренными народами и мифами. Мы проедем через сказочные ущелья, изучим утопающие в зелени каньоны и, конечно, полюбуемся сочинскими водопадами. Посетим чайные плантации и я расскажу вам о истории зарождения чая в Сочи, а в финале приключения вы насладитесь видами вечернего Сочи со смотровых площадок или с городских пляжей.
Нескучные рассказы о Сочи и полезные советы
Вы не заскучаете во время поездки и в окружении такой красоты, но также узнаете много нового. Лёгким и понятным языком я расскажу о возникновении Сочи и том, как судьбу города изменила Олимпиада. Вы установите связи между историями о коренных жителях и природой этой земли, найдёте места, где прошлое живёт в камне. А ещё я обязательно поделюсь особенностями сегодняшней жизни Сочи и полезными советами по любым «где купить, что попробовать и как съездить».
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые любят исследовать новые места и любоваться природой. Людям с любым уровнем физической подготовки (долгих пеших прогулок не будет). Подходит экскурсия и для маленьких детей, с нами путешествуют дети любого возраста. Экскурсия комфорта и безопасна в любую погоду. В наших горах климат более сухой, соответственно, жара переносится легче, чем на море.
Организационные детали
Путешествие пройдёт на комфортном и безопасном внедорожнике японского производства TOYOTA Land Cruiser 200
Транспортные расходы включены в стоимость
Вас заберут из любого удобного вам места в Сочи, Адлере или Красной Поляне
Питание не входит в стоимость. Если захотите, мы сделаем перерыв на обед в одном из местных ресторанчиков на ваш выбор (с кавказской или русской кухней) или устроим пикник
Дополнительно оплачиваются входные билеты на объекты Сочинского национального парка 200 руб/чел/объект
Мы можем скорректировать маршрут по вашему желанию, учитывая сезонность, пробки в городе и полноту водопадов
Экскурсию для вас проведу я или другой сертифицированный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 2768 туристов
Однажды приехав в Сочи, я решил остаться здесь навсегда. Исследовал все окрестности города — и по-прежнему не перестаю удивляться этому маленькому раю. Провел несколько сотен экскурсий с гостями курорта по Сочи и Абхазии, а теперь работаю в команде гидов: мы с удовольствием расскажем вам об истории, покажем лучшие места и раскроем тайны прекрасного Сочи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 188 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
182
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5
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Варвара
Экскурсия-супер! Понравилась очень! всем рекомендую! Спасибо большое Андрею!
Максим
Ответ организатора:
Варвара, спасибо за оценку. Нам было приятно стараться для вас.
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Ирина
Были в восторге, вае очень понравилось
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Ю
Юлия
Отличная экскурсия, провел ее для нас Андрей. Интересные рассказы, сказочные локации, куча самых положительных эмоций. Побывали на водопадах, в пещере и каньонах. Отличный день, который подарил нам Андрей. Спасибо! Рекомендую всем!
+2
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А
Андрей
Замечательная экскурсия. Спасибо большое нашему гиду Андрею за интересный рассказ об истории Сочи и посещённых мест. Красивая природа, интересные рассказы и комфортная поездка. Однозначно рекомендую.
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Анна
Мы брали экскурсию на 19-е апреля и нашим гидом был Максим. Погода в этот день была переменчивой и не удалось побывать на горе Ахун из-за облаков, но всё равно остались только читать дальшеуменьшить
положительные впечатления! Мы любовались укромными уголками окрестностей Сочи, и почти везде были одни, либо было минимальное количество людей вокруг. Заехали пообедать в ресторанчик не берегу р. Мзымта, ели вкуснейшую форель со своего форелевого хозяйства. С Максимом было легко и интересно. Сложилось впечатление, что мы знаем его давно, настолько комфортно было на протяжении всего путешествия! Максим отличный водитель! Машина ооочень комфортная, мощная и проходимая! Удачи, процветания и новых хороших клиентов Максиму и всей его замечательной команде!
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А
Анна
Экскурсия по природным красотам окрестностей Сочи. И мы их действительно увидели: ущелья, горные реки, водопады, чайные плантации. Опасалась, что в августе от водопадов останется одно название, но это оказалось совсем читать дальшеуменьшить
не так. Невероятные красоты, есть возможность покупаться в водопаде. Самостоятельно или в составе организованной группы в такие места точно не добраться. Александр виртуозный водитель, комфортная машина. Обед в отличном ресторане. 13-летняя дочь сказала, что экскурсия -топ. Спасибо организаторам.
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