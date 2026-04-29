18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

гор и водопадов до зеленых рощ и горы Ахун: вы проедете по природным чудесам региона, а я расскажу об истории, коренных жителях и современности Сочи. Обещаю безопасную поездку, тонкий юмор и живое общение!

Описание экскурсии

Исследовать сочинскую природу с ветерком

Из города мы отправимся навстречу красивейшим локациям в окрестностях — до многих из них можно добраться только на внедорожнике. Вы увидите живописные отвесные скалы, а я расскажу о местных легендах, связанных с коренными народами и мифами. Мы проедем через сказочные ущелья, изучим утопающие в зелени каньоны и, конечно, полюбуемся сочинскими водопадами. Посетим чайные плантации и я расскажу вам о истории зарождения чая в Сочи, а в финале приключения вы насладитесь видами вечернего Сочи со смотровых площадок или с городских пляжей.

Нескучные рассказы о Сочи и полезные советы

Вы не заскучаете во время поездки и в окружении такой красоты, но также узнаете много нового. Лёгким и понятным языком я расскажу о возникновении Сочи и том, как судьбу города изменила Олимпиада. Вы установите связи между историями о коренных жителях и природой этой земли, найдёте места, где прошлое живёт в камне. А ещё я обязательно поделюсь особенностями сегодняшней жизни Сочи и полезными советами по любым «где купить, что попробовать и как съездить».

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые любят исследовать новые места и любоваться природой. Людям с любым уровнем физической подготовки (долгих пеших прогулок не будет).

Подходит экскурсия и для маленьких детей, с нами путешествуют дети любого возраста.

Экскурсия комфорта и безопасна в любую погоду. В наших горах климат более сухой, соответственно, жара переносится легче, чем на море.

Организационные детали