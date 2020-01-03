18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться зрелищными видами, побывать в небанальных местах и узнать главное об этом крае

Maks
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Maks – ваш гид
Десятки экскурсий в окрестности Сочи предлагают на каждом шагу — но единицам удается по-настоящему прочувствовать красоту этих мест.

Путешествие на джипе позволит вам преодолеть бездорожье и увидеть живописнейшие точки, скрытые от туристов.

От отвесных гор и водопадов до зеленых рощ и горы Ахун: вы проедете по природным чудесам региона, а я расскажу об истории, коренных жителях и современности Сочи.

Обещаю безопасную поездку, тонкий юмор и живое общение!
13000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На внедорожнике
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш Отель в Сочи/КПоляне
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У этой экскурсии18 отзывов
4.89
Джип-приключение в окрестностях Сочи
Джип-приключение в окрестностях Сочи

Что вас ожидает

Исследовать сочинскую природу с ветерком
Из города мы отправимся навстречу красивейшим локациям в окрестностях — до многих из них можно добраться только на внедорожнике. Вы увидите Орлиные скалы, оправдывающие свое поэтичное название, а я расскажу о местных легендах, связанных с коренными народами и мифами. Мы проедем через сказочное Навалищенское ущелье, изучим утопающий в зелени каньон реки Псахо и, конечно, полюбуемся сочинскими водопадами — Змейковским, Ореховским и Ивановским. Кроме того, вы увидите нарядный Троице-Георгиевский монастырь, а в финале приключения полюбуетесь вечерним Сочи со смотровой площадки на горе Ахун.

🗺 Я с радостью скорректирую маршрут по вашему желанию, добавив в экскурсию интересные вам объекты и локации.

Нескучные рассказы о Сочи и полезные советы
Вы не заскучаете во время джипинга и в окружении такой красоты, но также узнаете много нового. Легким и понятным языком я расскажу о возникновении Сочи и том, как судьбу города изменила Олимпиада. Вы установите связи между историями о коренных жителях и природой этой земли, найдете места, где прошлое живет в камне. А еще я обязательно поделюсь особенностями сегодняшней жизни Сочи и полезными советами по любым «где купить, что попробовать и как съездить».

🍲 Мы сделаем перерыв на обед в одном из местных ресторанчиков на ваш выбор (с кавказской или русской кухней).

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые любят исследовать новые места и любоваться природой. Людям с любым уровнем физической подготовки (долгих пеших прогулок не будет).

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на комфортном и безопасном внедорожнике японского производства Nissan Patrol. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Я заберу вас из любого удобного вам места в Сочи, Адлере или Красной Поляне
  • В стоимость не входит питание (обед или пикник)
Джип-приключение в окрестностях Сочи
Джип-приключение в окрестностях Сочи
Джип-приключение в окрестностях Сочи
Джип-приключение в окрестностях Сочи
Джип-приключение в окрестностях Сочи
Джип-приключение в окрестностях Сочи
Джип-приключение в окрестностях Сочи
Джип-приключение в окрестностях Сочи
Джип-приключение в окрестностях Сочи
Джип-приключение в окрестностях Сочи
Джип-приключение в окрестностях Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш Отель в Сочи/КПоляне.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maks
Maks
Однажды приехав в Сочи, я решил остаться здесь навсегда. Исследовал все окрестности города — и по-прежнему не перестаю удивляться этому маленькому раю. Провел несколько сотен экскурсий с гостями курорта по Сочи и Абхазии, а теперь и вам с удовольствием расскажу об истории, покажу лучшие места и приоткрою завесу тайн прекрасного Сочи!
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 января 2020
Очень классная экскурсия на классной машине! Макс очень приятный гид, явно любящий своё дело. Макс! Спасибо!
25 ноября 2019
Отличная экскурсия. Автомобиль для комфортной поездки для 5 человек(но можно и 7). Ребёнок умудрился уснуть даже при поездках по серпантинам без асфальта. Гид подстраивается под ваши пожелания и возит вас в наиболее интересные места для вашей группы. Так же посоветовал где пообедать и мы были не разочарованы. Уже наметили вернуться в Сочи весной и с этим же гидом отправится по местам, куда не успели. Всё таки за 1 день не успеешь всё посмотреть.
7 ноября 2019
Побывали на однодневной экскурсии с Максимом , джип-приключения в окрестностях Сочи.
Понравилось абсолютно всё! Продуманный маршрут, виды, захватывающие дух, интересный рассказ Максима об истории этих мест. Без преувеличения, день пролетел незаметно, и оставил массу незабываемых и приятных впечатлений!
29 октября 2019
Экскурсию проводил Сергей, очень отзывчивый и заботливый человек. Насыщенная программа, побывали во многих интересных местах, куда с обычной автобусной экскурсией не попасть. Очень рекомендую!
17 октября 2019
С нами был Алексей на Toyota Land Cruiser - отличный водитель, возил нас по таким местам, куда далеко не каждый решится заехать! Это настоящее джип-приключение, а не очередная занудная экскурсия. Очень красивые виды, фантастическая природа! Огромное спасибо за фотографии, Алексей знает откуда снимать. Маршрут корректировался и нас ни кто не торопил.
5 сентября 2019
Отличная экскурсия! Мы ездили с Сергеем на Лэндкрузере, объехали кучу красивейших мест (где-то по дорогам, где-то по бездорожью), впечатлений масса! Сергей рассказал много интересного про здешнюю историю и природу. Экскурсия замечательно спланирована: походили и посмотрели достаточно, пообедали в очень симпатичном ресторанчике на природе, намазались лечебной голубой грязью и искупались в горной речке. Остались очень довольны. Всем рекомендуем!
20 августа 2019
Экскурсию проводил гид Сергей. Все было на высоком уровне, очень понравилось, маршрут менял по нашим предпочтениям. Рекомендую!
12 августа 2019
Добрый день всем будущим путешественникам! С приятными воспоминаниями пишу отзыв о команде Tripster в лице гида Сергея. Отдыхали в Сочи семьей (папа, мама и сын 8 лет) и поехали в джип приключение с Сергеем. За один день мы увидели Ореховский водопад, Змейковые водопады, источники минеральной воды, Орлиные скалы, Ахштырскую пещеру, сухой и мокрый каньоны Псахо, чайные плантации.... Сергей позвонил накануне, узнал то, что хотим мы увидеть и сам дальше распланировал маршрут и время так, что мы спокойно осмотрели достопримечательности, поели (еду брали с собой и делали привал на природе) и каждый из нас получил то, что хотел- красоту, информацию, безопасное движение, уверенность. Он добавил в маршрут много красивых мест "от себя" о которых нет ни в одном интернет-источнике, так как эти места известны только местным жителям. Поездка сопровождалась интерессными рассказами о городе, населении и достопримечательностях. Но это была не монотонная речь гида, а рассказ человека, который чувствует людей, которые рядом и понимает их настроение. Если брать автобусные экскурсии, то вы увидете на много меньше в сумме потратив бОльшие деньги, будете "подстраиваться" под толпу людей, о Псахо и не мечтайте-там только большие машины, к Орлиным скалам пройдете пешком (Сергей довез прям до них). Хочу отметить Сергея как отличного, аккуратного водителя, что не мало важно в горах. Спасибо ему большое за наши эмоции!!! Автомобиль ландкрузер чистый, в машине нет запаха никотина и проч раздражающих запахов.
Евгений, Надежда и Вова. 3.08.2019 г.
26 июля 2019
Наше приключение было очень интересным и захватывающим. Интересные рассказы гида,позволили нам узнать много интересных вещей о городе Сочи. Мы увидели его в ярких красках городской картины и зелёных чащах лесов. Очень благодарны за такой яркий и насыщенный день!!!
Юлия
8 июля 2019
Были на экскурсии только что. Возвращаемся домой усталые, но переполненные незабываемыми впечатлениями! За целый день масса приключений и эмоций!!! Гиду (Даниилу) огромнейшее спасибо!!! Было очень интересно и познавательно! Несмотря на то, что в Сочи мы приезжаем не в первый раз, мы узнали много нового! Обязательно обратимся ещё раз для организации очередной экскурсионной программы!!!
Ещё 8 отзывов

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