Экскурсии на Красную Поляну

Что вас ожидает

Живописные ущелья

Путь к Красной Поляне лежит через бурные горные реки и древние пещеры: я расскажу о сложностях, с которыми столкнулись при строительстве дороги и покажу главные достопримечательности. Ахштырская пещера станет нашей первой остановкой. Этот памятник хранит артефакты, связанные с культурой бытом неандертальцев. Вы проникнитесь удивительной атмосферой древней стоянки, а также полюбуетесь шумной рекой Мзымта, каньоном и скалами. Далее отправимся к ущелью Ах-цу, славящегося необычным рельефом. Пласты известняка возрастом более ста миллионов лет изогнуты в виде гигантского свода и подняты почти на километровую высоту. Подивившись чуду природы, мы свернем к нарзанному источнику, чтобы попробовать местную минеральной воду.

Русские горки

Не успеем оглянуться — вот и Красная Поляна. Вас ждет теплый прием, но не с хлебом-солью, а знаменитым каштановым мёдом и домашней чачей. После дегустации вас ждет сытный обед, а после покорение горных вершин. Забираться пешком не придется — опробуем канатные дороги. В нашей программе их две: закрытая гондольная и открытая кресельная. Обе на территории комплекса трамплинов «Русские горки», так что мы не только полюбуемся головокружительными видами, но ещё и посетим олимпийский объект. А, если повезет — увидим тренировку спортсменов.

Роза хутор

Дальше нас ждет променад по нижней части курорта «Роза Хутор». Знаменитая башня с часами, уютные здания на набережной реки — у вас сложится ощущение, что мы попали на улочки Старой Европы. Зимой здесь много горнолыжников в ярких костюмах, а летом туристов с массивными рюкзаками.

Газпром

Вы посетите общественно-культурный центр «Галактика». На его крыше находится смотровая площадка и цвето-музыкальный фонтан, а весь интерьер центра выполнен в «космическом» стиле. Рядом — уютная ярмарка, где можно найти интересные сувениры и перекусить. Обратно мы поедем через Олимпийский парк: я расскажу о каждом из сооружений прибрежного кластера и громких победах наших спортсменов.