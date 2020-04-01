Экскурсии на Красную Поляну

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  4. Красная поляна: наследие Олимпиады

Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня

Гарий
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Гарий – представитель гидов
Мы отправляемся в горный кластер, чтобы насладиться удивительной красотой Красной Поляны и увидеть главные достопримечательности Олимпиады 2014 года.

Вас ждет не только курорт «Роза Хутора» и Олимпийский парк, но также уникальные природные памятники и головокружительные панорамы!
1000 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 7 часов
До 53 человек
Можно с детьми
Встреча в Адлере
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Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады

Что вас ожидает

Живописные ущелья
Путь к Красной Поляне лежит через бурные горные реки и древние пещеры: я расскажу о сложностях, с которыми столкнулись при строительстве дороги и покажу главные достопримечательности. Ахштырская пещера станет нашей первой остановкой. Этот памятник хранит артефакты, связанные с культурой бытом неандертальцев. Вы проникнитесь удивительной атмосферой древней стоянки, а также полюбуетесь шумной рекой Мзымта, каньоном и скалами. Далее отправимся к ущелью Ах-цу, славящегося необычным рельефом. Пласты известняка возрастом более ста миллионов лет изогнуты в виде гигантского свода и подняты почти на километровую высоту. Подивившись чуду природы, мы свернем к нарзанному источнику, чтобы попробовать местную минеральной воду.

Русские горки
Не успеем оглянуться — вот и Красная Поляна. Вас ждет теплый прием, но не с хлебом-солью, а знаменитым каштановым мёдом и домашней чачей. После дегустации вас ждет сытный обед, а после покорение горных вершин. Забираться пешком не придется — опробуем канатные дороги. В нашей программе их две: закрытая гондольная и открытая кресельная. Обе на территории комплекса трамплинов «Русские горки», так что мы не только полюбуемся головокружительными видами, но ещё и посетим олимпийский объект. А, если повезет — увидим тренировку спортсменов.

Роза хутор
Дальше нас ждет променад по нижней части курорта «Роза Хутор». Знаменитая башня с часами, уютные здания на набережной реки — у вас сложится ощущение, что мы попали на улочки Старой Европы. Зимой здесь много горнолыжников в ярких костюмах, а летом туристов с массивными рюкзаками.

Газпром
Вы посетите общественно-культурный центр «Галактика». На его крыше находится смотровая площадка и цвето-музыкальный фонтан, а весь интерьер центра выполнен в «космическом» стиле. Рядом — уютная ярмарка, где можно найти интересные сувениры и перекусить. Обратно мы поедем через Олимпийский парк: я расскажу о каждом из сооружений прибрежного кластера и громких победах наших спортсменов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с профессиональным водителем
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Дети до 6 лет без места в автобусе посещают экскурсию бесплатно, билет с местом — 500 руб.
  • Стоимость билета на экскурсию для дети 7-14 лет — 1000 руб.
  • С собой можно брать сухпайки, бутерброды, в кафе можно расположиться и пообедать
  • Экскурсию можно заказать в индивидуальном формате для организованной группы до 15 человек — подробности уточняйте у гида

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Билет на две канатные дороги включен в стоимость
  • Дегустация продуктов Красной Поляны (мёд, вино) — бесплатно
  • Обед за свой счет (средний счет 400-500 рублей)
  • Посещение нарзанного источника «Чвижепсе» и комплекса «Медвежий угол» оплачивается отдельно. Вход на территорию источника —100 руб., дети до 10 лет — бесплатно.
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады
Красная поляна: наследие Олимпиады

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 53 человек.
  • Местов встречи для начала тура в Адлере.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Гарий
Гарий
Наша команда — это открытые, энергичные мастера своего дела. Мы организуем лучшие экскурсии по Большому Сочи и республике Абхазия. Путешествие — это чудо, и вы в этом убедитесь!
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