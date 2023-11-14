Фототур на кабриолете

Передвижение на комфортном кабриолете Lexus — в назначенный день забираю вас с отеля в Адлере. Вы убедитесь сами, что поездка на автомобиле без крыши дарит ни с чем не сравнимые эмоции! А еще, он станет прекрасным дополнением для фото!

Проверенный маршрут и красивые локации для съемки. Вас ждут следующие локации:• Пальмовая аллея в Олимпийском парке. Начнем мы наше фотопутешествие с этого фотогеничного места в Олимпийском парке.

Имеретинская набережная. Набережная с большими и фотогеничными для съемки камнями.

Красная поляна. Высота 960. С открытой крышей и приятным потоком горного воздуха развивающего волосы поднимемся на высоту где открываются виды на горы Важная информация:• Возьмите с собой 2-3 образа для съемки. Нас ждут разнообразные красивые локации, поэтому советую дополнить съемку несколькими образами.

Также возьмите с собой солнцезащитные очки (незаменимый атрибут для съемки в солнечную погоду), головные уборы и расческу.

Совместить экскурсию на кабриолете Lexus с профессиональной фотосессией — возможно! Я фотограф и помогаю людям запечатлеть яркие моменты в памяти уже на протяжении 7 лет. За это время я понял, что каждая съемка должна передавать эмоцию, дарить приятные воспоминания и не ограничиваться одной локацией. Поэтому я запустил новый формат фотосессии — фототур! Я уверен, что эти фотографии будут хранить и пересматривать с особой теплотой. Наше фотопутешествие подарит море приятных воспоминаний, ведь впереди нас ждет невероятной красоты маршрут и поездка на автомобиле, который откроет головокружительные виды Плюсом будет то, что на экскурсии будут только близкие люди, с кем будет приятно разделить эти незабываемые эмоции. Такая поездка подойдет для влюбленной пары, компании друзей до 3 человек и даже семьи с ребенком. Преимущества фототура:• Профессиональная съемка — я буду не только помогать с позированием и снимать на современную технику Sony, но и помогу с подбором образа для каждой локации.