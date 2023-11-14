Этот фототур на Lexus кабриолете предлагает незабываемую комбинацию экскурсии и профессиональной фотосессии. Вас ожидают фотогеничные локации включая Пальмовую аллею, Имеретинскую набережную и Красную поляну.
Совмещение комфорта Lexus с профессиональной съемкой на современную технику Sony делает этот фототур идеальным для пары, друзей или семьи до трех человек.
Совмещение комфорта Lexus с профессиональной съемкой на современную технику Sony делает этот фототур идеальным для пары, друзей или семьи до трех человек.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пальмовая аллея в Олимпийском парке
- Имеретинская набережная
- Подвесной мост через реку Мзымта
- Красная поляна. Высота 960
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Фототур на кабриолетеСовместить экскурсию на кабриолете Lexus с профессиональной фотосессией — возможно! Я фотограф и помогаю людям запечатлеть яркие моменты в памяти уже на протяжении 7 лет. За это время я понял, что каждая съемка должна передавать эмоцию, дарить приятные воспоминания и не ограничиваться одной локацией. Поэтому я запустил новый формат фотосессии — фототур! Я уверен, что эти фотографии будут хранить и пересматривать с особой теплотой. Наше фотопутешествие подарит море приятных воспоминаний, ведь впереди нас ждет невероятной красоты маршрут и поездка на автомобиле, который откроет головокружительные виды Плюсом будет то, что на экскурсии будут только близкие люди, с кем будет приятно разделить эти незабываемые эмоции. Такая поездка подойдет для влюбленной пары, компании друзей до 3 человек и даже семьи с ребенком. Преимущества фототура:• Профессиональная съемка — я буду не только помогать с позированием и снимать на современную технику Sony, но и помогу с подбором образа для каждой локации.
- Передвижение на комфортном кабриолете Lexus — в назначенный день забираю вас с отеля в Адлере. Вы убедитесь сами, что поездка на автомобиле без крыши дарит ни с чем не сравнимые эмоции! А еще, он станет прекрасным дополнением для фото!
- Проверенный маршрут и красивые локации для съемки. Вас ждут следующие локации:• Пальмовая аллея в Олимпийском парке. Начнем мы наше фотопутешествие с этого фотогеничного места в Олимпийском парке.
- Имеретинская набережная. Набережная с большими и фотогеничными для съемки камнями.
- Красная поляна. Высота 960. С открытой крышей и приятным потоком горного воздуха развивающего волосы поднимемся на высоту где открываются виды на горы Важная информация:• Возьмите с собой 2-3 образа для съемки. Нас ждут разнообразные красивые локации, поэтому советую дополнить съемку несколькими образами.
- Также возьмите с собой солнцезащитные очки (незаменимый атрибут для съемки в солнечную погоду), головные уборы и расческу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Перемещение на кабриолете Lexus
- Фотосессия на каждой из указаных локаций
- Трансфер от дома до дома
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Адлер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Что взять с собой в поездку?
- 2-3 образа для съемки. Нас ждут разнообразные красивые локации, поэтому советую дополнить съемку несколькими образами.
- Солнцезащитные очки (Незаменимый атрибут для съемки в солнечную погоду)
- Головные уборы и расческу
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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