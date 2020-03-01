Индивидуальные экскурсии в Сочи

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

  4. Фотопрогулка в Красной поляне

Альбом воспоминаний о сказочных горах Сочи!

Алина
Задать вопрос
Алина – ваш гид
Горные пейзажи сочинского края станут лучшими декорациями для ваших фото-воспоминаний из путешествия.

Мы отправимся на фотопрогулку по Красной поляне или горным курортам: я помогу вам с позированием и сделаю живые кадры, а также расскажу главное о местах по пути.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Фотопрогулка в Красной поляне
Фотопрогулка в Красной поляне

Что вас ожидает

Дружеская прогулка и профессиональные фотографии
🏔 На ваш выбор я пофотографирую вас на улочках поселка Красная поляна либо на курортах Роза Хутор, Газпром или Красная поляна (бывший Горки Город). Мы можем отправиться на высоту и 550 м, и 1100 м, а также подняться на вершины гор за кадрами на фоне захватывающих панорам.

📸 Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я обязательно помогу. Найду лучшие ракурсы и поймаю ваши счастливые эмоции. Кроме того, перед встречей мы можем обсудить ваши образы для фотосессии. Обещаю, всё пройдет легко и комфортно.

Кому подойдет фотопрогулка

Семьям, парам, соло-путешественникам — всем-всем!

Организационные детали

  • Фотопрогулка начинается уже в Красной поляне, куда вам нужно добраться самостоятельно
  • Если вы захотите провести фотосессию в горах, то дополнительно оплачиваются подъемники (в том числе за фотографа). Стоимость 1500-1700 руб. с человека.
  • После фотопрогулки я пришлю вам 40 обработанных фотографий (через облачное хранилище)
Фотопрогулка в Красной поляне
Фотопрогулка в Красной поляне
Фотопрогулка в Красной поляне
Фотопрогулка в Красной поляне
Фотопрогулка в Красной поляне
Фотопрогулка в Красной поляне
Фотопрогулка в Красной поляне
Фотопрогулка в Красной поляне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Алина
Алина
Я профессионально занимаюсь фотографией более 8 лет. В Сочи живу 3 года. Здесь потрясающая природа и прекрасные локации для фотосессий и фотопрогулок. Я предпочитаю живые кадры с настоящими эмоциями. Люблю дарить радость людям и сохранять впечатления от путешествий на фотографиях!
Напишите мне

Индивидуальные экскурсии в Сочи

Абхазия круглый год!Абхазия круглый год!Абхазия круглый год!
скидка10%
9900 ₽
8910 за экскурсию
9 часов
19 отзывов
Полюбоваться дивной природой и понять характер страны
С радостью стану вашим проводником в поездке по Абхазии: покажу красивейшие обзорные точки, расскажу о флоре и фауне, обеспечу комфорт и отвечу на любые вопросы. Маршрут охватит Новый Афон, Гагру и Пицунду, озёра Рица и Голубое. За 7 часов вы откроете судьбу Абхазии, познакомитесь с ее культурой и поймете, почему это действительно другая страна.
Путеводная нить старого СочиПутеводная нить старого СочиПутеводная нить старого Сочи
От 1200 за экскурсию
2.5 часа
27 отзывов
Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города
Все знают достопримечательности курортного Сочи, но я предлагаю вам заглянуть за фасад города в поисках его самых романтичных и фотогеничных закоулков. Вы прогуляетесь по ухоженным городским паркам и осмотрите дореволюционные дачи стиля модерн, хранящие былое очарование, вековые тайны и атмосферу ушедшей эпохи. А я расскажу вам о старом и современном Сочи.
Весь Сочи за 8 часовВесь Сочи за 8 часовВесь Сочи за 8 часов
10000 за экскурсию
8 часов
73 отзыва
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Предлагаю отправиться в насыщенную поездку по Большому Сочи. За один день вы погуляете по набережной Розы Хутор, полюбуетесь панорамами побережья на горе Ахун, сможете пройти над ущельем в Скайпарке, проедете по центру Сочи и Олимпийскому парку. Обещаю вам рассказ с интересными фактами и захватывающие приключения!
Вечерний СочиВечерний СочиВечерний Сочи
От 3510 за экскурсию
2.5 часа
133 отзыва
Лучшие смотровые площадки города
Вы увидите город в вечерней иллюминации с лучших смотровых площадок города, проедете по главным улицам и познакомитесь с красивыми достопримечательностями Сочи. По дороге я расскажу вам о том, какой была «южная столица» до Олимпиады и как Игры ее преобразили, какие известные фильмы здесь были сняты и где можно попробовать самые вкусные хинкали в городе.
Узнать Сочи за 2 часаУзнать Сочи за 2 часаУзнать Сочи за 2 часа
скидка10%
От
3000 ₽
2700 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Главные места, панорамы и история развития города на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Сегодня Большой Сочи — это 140 км вдоль побережья. За 2 часа невозможно охватить все, но вы увидите и узнаете визитные карточки старого города. Полюбуетесь городскими пейзажами и морским горизонтом со смотровой площадки. Погрузитесь в современную сочинскую жизнь в парке Ривьера. Погуляете по морскому порту и поймете, как устроен Сочи. Рождение города, становление курорта, история Олимпиады — мои рассказы помогут проследить путь Сочи и сформировать о нем первое (конечно, приятное!) впечатление.
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуреСтаринная красота Абхазии в однодневном автотуреСтаринная красота Абхазии в однодневном автотуре
скидка10%
От
9900 ₽
8910 за экскурсию
12 часов
45 отзывов
Полюбоваться горными пейзажами и погрузиться в культуру древней страны
За один день вы познакомитесь с завораживающей природой Абхазии и её достопримечательностями. Получите самые разнообразные впечатления — от созерцания горных озёр до живописных видов древних городов. Маршрут охватывает Гагру, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Озеро Рица, Новый Афон. Покажу красивейшие обзорные площадки, организую оптимальный маршрут и обеспечу ваш комфорт.

Выбирайте и другие экскурсии в Сочи

ОбзорныеНа велосипедеАбхазияОзеро РицаЧайная плантацияВодопадыГрупповыеИндивидуальныеЗа городомФотосессииЗимойРоза ХуторМацестаСамшитовая рощаНа джипахПаркиИстория и архитектураСо скидкойНеобычные маршрутыПешкомНа автомобилеКрасная ПолянаДача СталинаАгурские водопадыГорыВсе33 водопадаГастрономическиеКрыши и панорамыГора АхунОлимпийская деревняСкайпаркВечерниеНа автобусе