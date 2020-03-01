Индивидуальные экскурсии в Сочи

Что вас ожидает

Дружеская прогулка и профессиональные фотографии

🏔 На ваш выбор я пофотографирую вас на улочках поселка Красная поляна либо на курортах Роза Хутор, Газпром или Красная поляна (бывший Горки Город). Мы можем отправиться на высоту и 550 м, и 1100 м, а также подняться на вершины гор за кадрами на фоне захватывающих панорам.

📸 Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я обязательно помогу. Найду лучшие ракурсы и поймаю ваши счастливые эмоции. Кроме того, перед встречей мы можем обсудить ваши образы для фотосессии. Обещаю, всё пройдет легко и комфортно.

Кому подойдет фотопрогулка

Семьям, парам, соло-путешественникам — всем-всем!