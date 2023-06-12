Представьте: с утра за вами заезжает роскошный кабриолет. И вот вы уже мчитесь по горным дорогам и наслаждаетесь панорамами моря и гор, одновременно получая удовольствие от езды на шикарном мощном автомобиле. Такие воспоминания нужно сохранить — и я вам помогу! Среди лучших мест Абхазии подскажу выгодные ракурсы для фото, подберу образы и запечатлею яркие эмоции.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я профессиональный фотограф и большой любитель путешествий. Уже 7 лет я провожу фототуры, не имеющие аналогов. Составляю маршрут по местам, куда не заезжают другие гиды и туристы. По пути рассказываю интересные истории. А в местах остановок для фотосессий ловлю в кадр не только природу в её естестве, но и ваш неповторимый характер, чувства и настроение.

Как проходит поездка

В назначенный день рано утром (не позднее 07:00) я заберу вас на комфортном кабриолете Lexus по месту проживания в Адлере.

Пока вокруг царит тишина, заедем в фотогеничное место в Олимпийском парке. Там я сниму вас на фоне кабриолета и высоких пальм.

Пересекаем границу республики — и начинаем наш маршрут. Будем любоваться пейзажами, подпевать любимой музыке, ловить попутный ветер и наслаждаться чувством свободы.

За весь день постараемся охватить максимум природных и исторических достопримечательностей Абхазии, среди которых пляж у Белых скал, знаковые места Гагры (Колоннада, ресторан «Гагрипш» и Приморский парк), Юпшарский каньон, Голубое озеро и озеро Рица. Помимо визитных карточек республики, вы посетите заброшенный кинотеатр, необычный мост и… пусть это будет сюрприз!

Через неделю после нашей встречи вы получите 80 фото в авторской обработке + весь отснятый материал в виде ссылки на облачное хранилище. Она будет доступна 1 месяц.

Организационные детали

Что нужно для пересечения границы Абхазии?

— паспорт РФ внутренний или заграничный;

— если ребенок с одним из родителей, оригинал свидетельства о рождении;

— если ребенок не с родителем, свидетельство и нотариальная доверенность;

— проверить, что у вас нет задолженностей на сайте ФССП.

Что взять с собой в поездку?

— 2-3 разных образа для съёмки

— наличные деньги на обед и входной билет в Рицинский национальный парк (700 руб. /взрослый, 200 руб. /дети 8-12 лет)