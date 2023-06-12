Прокатиться по богатой видами республике на шикарном автомобиле и получить снимки на память
Представьте: с утра за вами заезжает роскошный кабриолет.
И вот вы уже мчитесь по горным дорогам и наслаждаетесь панорамами моря и гор, одновременно получая удовольствие от езды на шикарном мощном автомобиле.
Такие воспоминания нужно сохранить — и я вам помогу! Среди лучших мест Абхазии подскажу выгодные ракурсы для фото, подберу образы и запечатлею яркие эмоции.
И вот вы уже мчитесь по горным дорогам и наслаждаетесь панорамами моря и гор, одновременно получая удовольствие от езды на шикарном мощном автомобиле.
Такие воспоминания нужно сохранить — и я вам помогу! Среди лучших мест Абхазии подскажу выгодные ракурсы для фото, подберу образы и запечатлею яркие эмоции.
Ближайшие даты:
12
июн
июн
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я профессиональный фотограф и большой любитель путешествий. Уже 7 лет я провожу фототуры, не имеющие аналогов. Составляю маршрут по местам, куда не заезжают другие гиды и туристы. По пути рассказываю интересные истории. А в местах остановок для фотосессий ловлю в кадр не только природу в её естестве, но и ваш неповторимый характер, чувства и настроение.
Как проходит поездка
- В назначенный день рано утром (не позднее 07:00) я заберу вас на комфортном кабриолете Lexus по месту проживания в Адлере.
- Пока вокруг царит тишина, заедем в фотогеничное место в Олимпийском парке. Там я сниму вас на фоне кабриолета и высоких пальм.
- Пересекаем границу республики — и начинаем наш маршрут. Будем любоваться пейзажами, подпевать любимой музыке, ловить попутный ветер и наслаждаться чувством свободы.
- За весь день постараемся охватить максимум природных и исторических достопримечательностей Абхазии, среди которых пляж у Белых скал, знаковые места Гагры (Колоннада, ресторан «Гагрипш» и Приморский парк), Юпшарский каньон, Голубое озеро и озеро Рица. Помимо визитных карточек республики, вы посетите заброшенный кинотеатр, необычный мост и… пусть это будет сюрприз!
- Через неделю после нашей встречи вы получите 80 фото в авторской обработке + весь отснятый материал в виде ссылки на облачное хранилище. Она будет доступна 1 месяц.
Организационные детали
Что нужно для пересечения границы Абхазии?
— паспорт РФ внутренний или заграничный;
— если ребенок с одним из родителей, оригинал свидетельства о рождении;
— если ребенок не с родителем, свидетельство и нотариальная доверенность;
— проверить, что у вас нет задолженностей на сайте ФССП.
Что взять с собой в поездку?
— 2-3 разных образа для съёмки
— наличные деньги на обед и входной билет в Рицинский национальный парк (700 руб. /взрослый, 200 руб. /дети 8-12 лет)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Сочи
Меня зовут Виктор. Я профессиональный фотограф и занимаюсь не только свадебной и индивидуальной съёмкой, но и провожу авторские фототуры на личном кабриолете Lexus. Готовы отправиться за красивыми кадрами и яркими впечатлениями в Абхазию или на Красную Поляну? Буду рад встрече!Задать вопрос
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