Фотопрогулка по Красной Поляне из Сочи

Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин

«Лучше гор могут быть только горы» — цитата Высоцкого справедлива и для выбора идеальной локации для фотосессии.

Мы отправимся к выразительным склонам Красной Поляны или европейским улочкам Розы Хутор, чтобы создать десятки ярких фото-воспоминаний.

Я постараюсь не только запечатлеть вас на фоне горных пейзажей, но и увлечь историями этих мест.
Фотопрогулка по Красной Поляне из Сочи
Фотопрогулка по Красной Поляне из Сочи
Фотопрогулка по Красной Поляне из Сочи
Фотопрогулка по Красной Поляне из Сочи
Фотопрогулка по Красной Поляне из Сочи
Фотопрогулка по Красной Поляне из Сочи
Фотопрогулка по Красной Поляне из Сочи
Фотопрогулка по Красной Поляне из Сочи
Фотопрогулка по Красной Поляне из Сочи
Фотопрогулка по Красной Поляне из Сочи

Что вас ожидает

Фото-приключение среди горных склонов

На ваш выбор мы отправимся в один из самых живописных горных курортов в окрестностях Сочи. Декорациями для фотографий станут уютные уголки Красной Поляны или по-европейски ухоженные улицы Розы Хутор, которые навеют мысли о Швейцарии.
На автомобиле мы доедем до смотровых площадок, чтобы сделать снимки на фоне горных панорам. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.

Между кадрами: сочинские истории

На пути от одной фототочки до другой я с удовольствием поделюсь хрониками этих мест. Вы узнаете, как складывалась история приморского Сочи, Красной Поляны и Розы Хутор в прошлые эпохи. Поймете, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев. А еще разберетесь, что такое Большой Сочи, как изменились горные курорты после Олимпиады и кто привез в наши края первые чайные ростки.

Организационные детали

  • В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке (загрузкой на Яндекс. диск). Я снимаю в жанре лайфстайл и делаю легкую обработку (без сильной ретуши), сохраняя вашу естественную красоту.
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле от Сочи и обратно включен в стоимость
  • Дополнительно мы можем доехать на автомобиле до красивых смотровых площадок (в весенне-осенний период)
  • Подъем на канатных дорогах (при выборе соответствующей локации) оплачивается отдельно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Илья
Илья
Меня зовут Илья, я делаю индивидуальные путешествия и фототуры по инста-местам Сочи и Красной поляны. Моя ценность — ваши впечатления и отсутствие спешки. На всех моих экскурсиях вас ждут сочинские истории, свежезаваренный Мацестинский чай и разговоры о жизни города. Закончить тур можем прогулкой на яхте или немного отклонимся от маршрута, ведь главное, чтобы вам было интересно. В конце вы получите мини-видео с нашего тура, также можно заказать фотосессию. Отправляйся в мини-приключение вместе со мной!
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей📸Фото-прогулки#Красная поляна

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Фотопрогулка в Красной поляне
Индивидуальная фото-прогулка
5
3
1ч 30м
6 000
за 1-5 чел.
Фотопрогулка в Красной поляне
Альбом воспоминаний о сказочных горах Сочи!
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
Индивидуальная экскурсия
5
20
9750
8 775
за 1-8 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
Посетить главные исторические и природные достопримечательности города-курорта
Гранд-тур по всей Красной Поляне из Сочи
4.4
58
1000
600
за 1 чел.
Гранд-тур по всей Красной Поляне из Сочи
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым ярким и знаменитым «страницам» горной сказки Сочи
ежедневно в 10:00
Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день
Индивидуальная экскурсия
12ч
11 000
за 1-4 чел.
Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день
Город-курорт Сочи почти в 1, 5 раза больше площади Москвы, благодаря объединению в 1961 году четырех...
Каждый день с 8:00
В ритме Сочи! Красоты города и окрестностей
Индивидуальная экскурсия
4.8
66
6 500
за 1-4 чел.
В ритме Сочи! Красоты города и окрестностей
Главные достопримечательности Сочи, Ахунская башня, заброшенный ресторан и Олимпийский парк
Красная Поляна - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта с центра Сочи
4.8
5
900
за 1 чел.
Красная Поляна - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта с центра Сочи
В 2014 году в Сочи прошли Олимпийские игры
Ежедневно с 9:10-10 часов из центра Сочи, 10:10-11:00 Адлер
Красная Поляна: три курорта
4.7
7
1 900
за 1 чел.
Красная Поляна: три курорта
В этом туре мы познакомим вас с самыми популярными и живописными курортами в окрестностях Сочи
Ежедневно в 12:00
Горнолыжные курорты Красной Поляны
800
за 1 чел.
Горнолыжные курорты Красной Поляны
Приглашаем Вас на увлекательную экскурсию по трём горнолыжным курортам Красной поляны с подъёмом на...
Ежедневно в 9:45
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
4.8
5
800
за 1 чел.
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
ежедневно в 10:00
Таинственный Сочи
5
2
1 300
за 1 чел.
Таинственный Сочи
Вас ждёт необычная экскурсия по таинственным и очень красивым местам города Сочи и окрестностям
Каждый вторник, четверг и воскресенье с 11-00
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
4.8
89
1200
600
за 1 чел.
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
ежедневно в 10:00
Авторская экскурсия по всей Красной поляне
600
за 1 чел.
Авторская экскурсия по всей Красной поляне
Вы отправитесь к главным горнолыжным курортам европейского уровня Красной Поляны, по пути заезжая на...
Тур проходит ежедневно

Илья проводит ещё 4 экскурсии

Старинный Сочи
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
4 500
за 1-4 чел.
Старинный Сочи
Услышать истории первых строений, посетить дачу Сталина и узнать тайны дачи Квитко
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Индивидуальная фото-прогулка
5
5
3ч 30м
8000
7 200
за 1-4 чел.
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Посетить водопады и чайные плантации и получить на память профессиональные снимки
Инстаграм-тур по Большому Сочи
Индивидуальная фото-прогулка
5
11
8 000
за 1-4 чел.
Инстаграм-тур по Большому Сочи
Собрать коллекцию ярких воспоминаний, проехав по фотогеничным локациям города и окрестностей
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Индивидуальная фото-прогулка
5
4
5 500
за 1-4 чел.
Утренний фото-поход к Агурским водопадам
Совершить трекинг к Агурским водопадам и сохранить на память профессиональные снимки
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺