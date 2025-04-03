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Наталья Фотопутешествие прошло прекрасно! Илья — отличный рассказчик и умелый фотограф. Фотосессия прошла непринуждённо, расслабленно. Итог — отличные фото и прекрасное настроение! Умелое и бережное вождение добавило плюс к оценке! Берём уже вторую экскурсию у Ильи это и есть высшая оценка! Ждите на следующий год! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Галина Фотоэкскурсия прошла на высоком уровне, обеспечив комфортное и увлекательное времяпрепровождение. Хотелось бы отметить высокий профессионализм Ильи как рассказчика и водителя, продемонстрировавшего глубокое знание живописных природных локаций. Рекомендуем данную услугу для создания ярких воспоминаний и позитивного настроя. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена Были с мужем на экскурсии с замечательным гидом-фотографом Ильей! Узнали массу интересных фактов о Красной поляне, увидели воочию самые красочные места. Илья отличный собеседник и рассказчик, отличный водитель и чудесный фотограф! Маршрут был построен с учетом наших пожеланий! Спустя всего пару дней любуемся шикарными фотографиями, которые займут одно из главных мест в нашем семейном альбоме! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Игорь Благодарю за очень интересную и познавательную экскурсию! Время с Ильёй было проведено в дружественной и непринуждённой обстановке. Всё было чётко и информативно. Были учтены все мои пожелания. Илья- профессионал своего дела. Всем рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Татьяна Хочу поблагодарить Илью за поездку! Очень классный рассказчик,приятный и позитивный собеседник. У нас с дочерью осталось море впечатлений!!! 👍😄Ждем фотки😉Будем советовать друзьям его экскурсию. Это просто вау! ✌ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет