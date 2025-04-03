«Лучше гор могут быть только горы» — цитата Высоцкого справедлива и для выбора идеальной локации для фотосессии.
Мы отправимся к выразительным склонам Красной Поляны или европейским улочкам «Розы Хутор», чтобы создать десятки ярких фото-воспоминаний.
Мы отправимся к выразительным склонам Красной Поляны или европейским улочкам «Розы Хутор», чтобы создать десятки ярких фото-воспоминаний.
Описание фото-прогулки
Фото-приключение среди горных склонов
На ваш выбор мы отправимся в один из самых живописных горных курортов в окрестностях Сочи. Декорациями для фотографий станут уютные уголки Красной Поляны, которые навеют мысли о Швейцарии.
На автомобиле мы доедем до смотровых площадок, чтобы сделать снимки на фоне горных панорам. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.
Организационные детали
- В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке (загрузкой на Яндекс. диск). Я снимаю в жанре лайфстайл и делаю легкую обработку (без сильной ретуши), сохраняя вашу естественную красоту
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony a7 III
- Трансфера из Сириуса и Олимпийского парка не предоставляю, могу забрать от ж\д вокзала Адлера
- Фотосессия проходит без канатных дорог
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Курортный проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1082 туристов
Я местный житель и профессиональный тревел-фотограф. Люблю путешествия и уединённую природу без толп людей. На фотосессиях помогаю легко позировать перед камерой и расслабиться. Провожу фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. Обладаю коллекцией старых фотографий Сочи 19–20 веков.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотопутешествие прошло прекрасно! Илья — отличный рассказчик и умелый фотограф. Фотосессия прошла непринуждённо, расслабленно. Итог — отличные фото и прекрасное настроение! Умелое и бережное вождение добавило плюс к оценке! Берём уже вторую экскурсию у Ильи это и есть высшая оценка! Ждите на следующий год!
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Фотоэкскурсия прошла на высоком уровне, обеспечив комфортное и увлекательное времяпрепровождение. Хотелось бы отметить высокий профессионализм Ильи как рассказчика и водителя, продемонстрировавшего глубокое знание живописных природных локаций. Рекомендуем данную услугу для создания ярких воспоминаний и позитивного настроя.
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Были с мужем на экскурсии с замечательным гидом-фотографом Ильей! Узнали массу интересных фактов о Красной поляне, увидели воочию самые красочные места. Илья отличный собеседник и рассказчик, отличный водитель и чудесный фотограф! Маршрут был построен с учетом наших пожеланий! Спустя всего пару дней любуемся шикарными фотографиями, которые займут одно из главных мест в нашем семейном альбоме!
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И
Благодарю за очень интересную и познавательную экскурсию! Время с Ильёй было проведено в дружественной и непринуждённой обстановке. Всё было чётко и информативно. Были учтены все мои пожелания. Илья- профессионал своего дела. Всем рекомендую!
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Хочу поблагодарить Илью за поездку! Очень классный рассказчик,приятный и позитивный собеседник. У нас с дочерью осталось море впечатлений!!! 👍😄Ждем фотки😉Будем советовать друзьям его экскурсию. Это просто вау! ✌
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Фотосессия прошла в позитивной обстановке, Илья замечательный собеседник, подсказывал как встать, красивые локации, фото прислал уже через 5 дней, 266 штук, так что есть из чего выбрать. Рекомендую
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