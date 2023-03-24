«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи

По секретным местам города, где можно попросить обо всём, что мечталось

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«Сочи — место исполнения желаний». С этих слов я начинаю свою экскурсию.

А как иначе? В городе, где на фоне заснеженных вершин растут пальмы, а с берега можно увидеть дельфинов, по-другому не бывает. Мы пройдём по историческому центру, заглянем в каждый значимый уголок. Следуя традициям, оставим небольшие знаки внимания городу и попросим о самом сокровенном.
«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
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Описание

Что вас ожидает

Город-сказка, город-мечта

У Сочи особая энергетика. Здесь вам и помпезные современные высотки, и классические архитектурные ансамбли. Тихая уютная самобытность и кричащая роскошь. Цель нашей прогулки — всё это осмотреть, «прощупать» изнутри. Чем живёт курортная столица России? Чем удивляет гостей? Как меняется сквозь столетия? Ответы у меня есть, и раскрываться они будут порой очень неожиданно.

По секрету всему свету

Маршрут проходит по самым популярным местам: начнём на улице Навагинской, главном променаде. Затем переместимся ближе к шумящим волнам — осмотрим Морской вокзал и портовое хозяйство. Незаметно очутимся в тени зелёных крон Приморского бульвара, дойдём до Зимнего театра и испробуем природной минеральной воды. За каменной стеной нас уже поджидает сад «Фитофантазия». Изучим растительность вокруг и познакомимся с местными обитателями.

История города, люди и их судьбы — вот о чём мы поговорим по пути. Я расскажу о неожиданных жизненных поворотах на примере знаменитостей. Открою секреты тайных мест, где исполняются желания (проверено!). Кто знает, может, через пару лет, просматривая отпускные фотографии, вы улыбнётесь и скажете: «А у меня всё сбылось!».

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Общая протяжённость пути 3-4 км.
  • К участию приглашаются как взрослые, так и дети любого возраста

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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