Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Город-сказка, город-мечта
У Сочи особая энергетика. Здесь вам и помпезные современные высотки, и классические архитектурные ансамбли. Тихая уютная самобытность и кричащая роскошь. Цель нашей прогулки — всё это осмотреть, «прощупать» изнутри. Чем живёт курортная столица России? Чем удивляет гостей? Как меняется сквозь столетия? Ответы у меня есть, и раскрываться они будут порой очень неожиданно.
По секрету всему свету
Маршрут проходит по самым популярным местам: начнём на улице Навагинской, главном променаде. Затем переместимся ближе к шумящим волнам — осмотрим Морской вокзал и портовое хозяйство. Незаметно очутимся в тени зелёных крон Приморского бульвара, дойдём до Зимнего театра и испробуем природной минеральной воды. За каменной стеной нас уже поджидает сад «Фитофантазия». Изучим растительность вокруг и познакомимся с местными обитателями.
История города, люди и их судьбы — вот о чём мы поговорим по пути. Я расскажу о неожиданных жизненных поворотах на примере знаменитостей. Открою секреты тайных мест, где исполняются желания (проверено!). Кто знает, может, через пару лет, просматривая отпускные фотографии, вы улыбнётесь и скажете: «А у меня всё сбылось!».
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Общая протяжённость пути 3-4 км.
К участию приглашаются как взрослые, так и дети любого возраста
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Сочи
Провела 12 экскурсий для 27 туристов
Меня зовут Екатерина, я работаю в сфере туризма более 15 лет. Гиды — это совершенно особенные люди. Увлеченные, романтичные и умеющие заинтересовать других. И я стремлюсь быть именно такой! На моих экскурсиях нет места занудству и унынию, я всегда встречаю гостей с открытой душой и любовью к своему делу.