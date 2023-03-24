«Сочи — место исполнения желаний». С этих слов я начинаю свою экскурсию. А как иначе? В городе, где на фоне заснеженных вершин растут пальмы, а с берега можно увидеть дельфинов, по-другому не бывает. Мы пройдём по историческому центру, заглянем в каждый значимый уголок. Следуя традициям, оставим небольшие знаки внимания городу и попросим о самом сокровенном.

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Описание

Что вас ожидает

Город-сказка, город-мечта

У Сочи особая энергетика. Здесь вам и помпезные современные высотки, и классические архитектурные ансамбли. Тихая уютная самобытность и кричащая роскошь. Цель нашей прогулки — всё это осмотреть, «прощупать» изнутри. Чем живёт курортная столица России? Чем удивляет гостей? Как меняется сквозь столетия? Ответы у меня есть, и раскрываться они будут порой очень неожиданно.

По секрету всему свету

Маршрут проходит по самым популярным местам: начнём на улице Навагинской, главном променаде. Затем переместимся ближе к шумящим волнам — осмотрим Морской вокзал и портовое хозяйство. Незаметно очутимся в тени зелёных крон Приморского бульвара, дойдём до Зимнего театра и испробуем природной минеральной воды. За каменной стеной нас уже поджидает сад «Фитофантазия». Изучим растительность вокруг и познакомимся с местными обитателями.

История города, люди и их судьбы — вот о чём мы поговорим по пути. Я расскажу о неожиданных жизненных поворотах на примере знаменитостей. Открою секреты тайных мест, где исполняются желания (проверено!). Кто знает, может, через пару лет, просматривая отпускные фотографии, вы улыбнётесь и скажете: «А у меня всё сбылось!».

Организационные детали