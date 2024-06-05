Экскурсии по набережной Сочи

Найдено 32 экскурсии в категории «Набережная» в Сочи, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идеальное знакомство с Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
53 отзыва
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
«А также отыщете Нулевой километр и остатки крепостной стены в месте зарождения Сочи, посетите живописную набережную с яхтами и оцените здание Морвокзала»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 550 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Сочи за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
227 отзывов
Влюбиться в Сочи за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Красота и уют Сочи покорят вас с первых минут. Главные и тайные достопримечательности, история города и волшебный южный колорит ждут вас
Начало: У Зимнего театра
«А еще полюбуетесь прекрасным видом на набережную, исследуете живописный морской порт и посетите арт-музей»
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
800 за человека
Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
222 отзыва
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
«Во время прогулки по набережной курорта Роза Хутор услышите о сочинской Олимпиаде и почувствуете атмосферу курорта европейского уровня»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Город-сказка Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
146 отзывов
Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами
Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
Начало: В Морском порту Сочи
«Мы будем гулять по верхней набережной Сочи, поэтому вы налюбуетесь морскими пейзажами»
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 300 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
95 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
«Это тонкая линия света французской лампы 19 века посылаемая с маяка на набережной далеким кораблям»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
87 отзывов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
«Вы увидите здесь морской порт, набережную реки Сочи, пляж Ривьера, Южный мол и санаторий Орджоникидзе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Олимпийское наследие Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
69 отзывов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
«На курорте Роза Хутор вам предстоит подняться на 2320 метров по канатной дороге, погулять по Олимпийской деревне, где жили спортсмены, и по нарядной набережной реки Мзымта»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
«Вы увидите спортивные объекты, погуляете по набережной с Ратушью и европейским улочками, по желанию покатаетесь по канатной дороге и посетите этнографический комплекс «Моя Россия»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350 за всё до 6 чел.
«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
«Исполнит вмиг мечту твою…»: волшебное путешествие по Сочи
Погрузитесь в магию Сочи с экскурсией, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вместе мы найдем места, где сбываются мечты
Начало: Курортный проспект, остановка «Театральная» (в сто...
«В городе, где на фоне заснеженных вершин растут пальмы, а с берега можно увидеть дельфинов, по-другому не бывает»
11 июня в 15:30
12 июня в 10:30
3 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
198 отзывов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
«Знаменитая башня с часами, уютные здания на набережной реки — у вас сложится ощущение, что мы попали на улочки Старой Европы»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495 за человека
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
«А Роза Хутор порадует променадом по набережной реки Мзымта и подъемом в горы на канатной дороге (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800 за человека
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
По мшистому лесу, вдоль скалистого берега - добраться по тропе до живописных водопадов
Начало: на ж/д вокзале Сочи
«Мы будем идти по вдоль скалистого отвесного берега реки Сочи»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
261 отзыв
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«Вы прогуляетесь по нижней части курорта, полюбуетесь уютными зданиями на набережной Мзымты и сфотографируетесь у башни с часами»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450 за человека
Сочи для чемпионов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Сочи для чемпионов
Увидеть главные спортивные символы на курорте «Роза Хутор» и в олимпийском парке
Начало: На любой удобной автобусной остановке в Сочи или А...
«Здесь вы познакомитесь с местными пчеловодами и попробуете уникальные сорта меда, а также насладитесь романтическим променадом у набережной Мзымты»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 050 за человека
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
9 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«Прокатитесь на канатной дороге к вершине Розы Хутор, погуляете по набережной Красной поляны, рассмотрите интерактивную выставку в научном центре Галактика и услышите интересные факты о природе, истории и культуре региона»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
800 за человека
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Сочи или Адлере
«В Пицунде вас ждут чистейшее море, нарядная набережная и один из старейших христианских центров на Кавказе — Пицундский храм Х века»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500 за человека
Едем на горное озеро Рица из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Юпшарский каньон, водопады, самшитовая роща, Гагра и другие красоты Абхазии
«Пройдём по его набережной, увидим колоннаду и символ города — ресторан Гагрипш»
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
16 000 за всё до 8 чел.
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
5 отзывов
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты отдыха
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты у моря и пальм в уютной 30-минутной прогулке
Начало: У Морпорта
«Мы встретимся в Морпорту и отправимся на прогулку по центральной набережной «Маяк»»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:00
3 900 за всё до 4 чел.
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений
Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
«прогуляетесь вдоль Черного моря по новой набережной»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Сочи: удивись перед отъездом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Сочи: удивись перед отъездом
Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки
Начало: ж/д Сочи или Адлер
«Пикник на берегу реки: ущелье Мзымта»
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
6 400 за всё до 4 чел.
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
«Мы прокатимся по самой длинной в Сочи Имеретинской набережной, которая практически доходит до границы с Абхазией на реке Псоу»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700 за всё до 10 чел.
О Сочи с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
О Сочи с любовью
Увидеть главные достопримечательности города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Напротив ж/д вокзала Сочи
«Гуляя по живописной портовой набережной, вы насладитесь видом на белоснежные яхты и величественное здание Морского вокзала»
10 июня в 08:30
12 июня в 16:00
6 000 за всё до 7 чел.
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
Прогуляться по Сухумской набережной и насладиться первозданной природой курортных районов
Начало: в вашем отеле в Сочи
«По пути в восточную Абхазию первым делом мы заедем на живописную Сухумскую набережную»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 5 чел.
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в Адлере
Начало: От отеля Центрального района Сочи/Адлера
«Приглашаем в увлекательное путешествие по знаменитому Олимпийскому парку и приморской набережной, расположенным в Имеретинской низменности рядом с Адлером»
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Знакомьтесь, Сочи: путешествие по курорту
Исследуйте красоту Сочи, его историю и культуру, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными маршрутами
Начало: Из отеля
«Сочи впечатлит вас не только живописными набережными, буйной южной растительностью, морем и горами, но и интересной историей»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Сочи: от скромного селения до фешенебельного курорта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Сочи: от скромного селения до фешенебельного курорта
Узнать, как и почему изменился город, на прогулке-экскурсии
Начало: от парка «Ривьера»
«Вы прогуляетесь по парку и набережной и узнаете, как Сочи стал одним из самых притягательных мест для отдыха»
9 июня в 08:30
12 июня в 14:30
4 650 за всё до 4 чел.
Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Фотопрогулка
5 часов
9 отзывов
Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
Покататься на авто с открытой крышей, увидеть сочинские пейзажи и получить профессиональные снимки
Начало: Адлер
«Затем мы отправимся на Имеретинскую набережную»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.
Магия гор: Красная Поляна и Роза Хутор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Магия гор: Красная Поляна и Роза Хутор
Проехать по основным объектам Олимпийского кластера и горных курортов Сочи
Начало: В посёлке Дагомыс, в центре Сочи или возле ж/д вок...
«Более детально осмотрим Розу Хутор: пройдём по набережной, сфотографируемся у легендарной Ратуши и совершим подъём по канатной дороге на Роза Пик»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Сочи на десерт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Сочи на десерт
Отправиться на архитектурно-гастрономическую прогулку по Верхнему городу
Начало: В районе улицы Театральной
«Увидите красивейшую Приморскую набережную и откроете секрет её вечной красоты»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Путеводная нить старого Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Путеводная нить старого Сочи
Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города
Начало: в парке Ривьера
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
от 1 300 за человека
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
🛥 На яхте
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Отправиться в атмосферное путешествие на однопалубной моторной яхте
Начало: В порту Сочи
«Наш капитан прокатит вас вдоль берега Сочи, а вы проведёте незабываемое время с любимым человеком, семьёй или компанией»
Завтра в 01:00
9 июня в 02:00
1840012 880 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Город-сказка Сочи
    Мы приехали в Сочи впервые, и нам очень повезло начать знакомство с городом с экскурсии с Еленой. Она -открытый, разносторонний,
    читать дальше

    интеллигентный человек, живо интересуется своими слушателями - компаньонами в прогулке. Хорошо поставлена речь, приятно воспринимать подготовленный структурированный материал, который подается не заученными фразами, а живо и в меру эмоционально. Для нас это было информативно, интересно, заставило по новомоу взглянуть на город. Спасибо, Елена,и до новых встреч на других ваших экскурсиях.

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Отлично организованный, максимально комфортный тур! Улетная программа! В автобусе было максимально комфортно, учитывая что он был полный. Гид Екатерина классная!) удачи вам, ребят)
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Экскурсия была очень интересной! Хотелось бы отметить экскурсовода Якова. Была приятно удивлена, как он смог запомнить наши имена (почти 60
    читать дальше

    чел.). К каждому проявил уважение и заботу, никто не остался без внимания! Профессионализм, чувство юмора и знания Якова сделали экскурсию незабываемой! Однозначно рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    «Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
    Брали индивидуальную экскурсию с Екатериной и остались очень довольны! Во-первых, большое спасибо хочется сказать за понимание - с нами был
    читать дальше

    6-летка, который ну очень не любит такие мероприятия 🙈 и Екатерина с максимальным пониманием к этому отнеслась, делала остановки и перерывы по необходимости. Ну а во-вторых спасибо хочется сказать за саму экскурсию - очень интересно, максимально познавательно, масса любопытных деталей и фактов. Отдельно хочу отметить, что по ходу экскурсии Екатерина обращала наше внимание на богатую флору Сочи, называя эти многочисленные и красивущие цветы, кусты и деревья. Приятный бонус был)) в целом 2,5 часа экскурсии пролетели быстро и оставили после себя только самые приятные впечатления! Ну и желания загадать успели, как и обещал экскурсовод 😉 однозначно рекомендую!

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Гид Яков просто рожден быть гидом!
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
    Благодарны Виктору за шикарную поездку на кабриолете. 3 совершенно разные локации - совмещение фотосъёмки и знакомство с местностью. Горы, Олимпийский
    читать дальше

    парк, море. Виктор вёл съёмку легко и профессионально, учитывая все наши пожелания с переодеваниями. Отдельное спасибо, что взял нас с ребёнком (7 лет), наша компания осталась довольна. Приятным бонусом было видео, которое мы получили сразу и фото, которое Виктор нам распечатал по окончании съёмки. Очень рекомендуем это фотопутешествие. С нетерпением ждём фото.

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
    Экскурсию провел Петрос, отличная организация, профессиональный водитель, много интересного рассказал, много исторических и современных фактов. Интересные локации, спокойно и размеренно. Программу корректировали по интересам и времени. Наше путешествие прошло отлично. Огромное спасибо, Петросу!
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Влюбиться в Сочи за 2 часа
    Получилась отличная прогулка, Евгения подстраивается под группу, темп ходьбы, рассказ. Время подобранно идеально, когда можно увидеть Сочи и при дневном свете и зацепить закат, потом увидеть ночной Сочи. Рекомендую)
  • К
    Кристина
    20 мая 2024
    Город-сказка Сочи
    Я в полном восторге от экскурсии. Елена прекрасный экскурсовод. Видно как любит Сочи как переживает за объекты с историей. Погода была переменчива иногда лил дождь. Но вместо с тем время пролетело незаметно. только положительные впечатления!
  • А
    Адель
    15 мая 2024
    Сочи: удивись перед отъездом
    Да. Порекомендую 100%. И сама еще приеду. Несмотря на жуткую непогоду, чувствовала себе ребенком и исследователем этого дивного края. Эрудированность, забота и искренне теплое отношение к своей работе и мне, оголтелому туристу — это всегда импонирует и запоминается! Спасибо! 🌸

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Идеальное знакомство с Сочи
  2. Влюбиться в Сочи за 2 часа
  3. Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
  4. Город-сказка Сочи
  5. Обзорная экскурсия по Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Набережная" можно забронировать 32 экскурсии от 450 до 17 500 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 1666 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Сочи, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Сочи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам