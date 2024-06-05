1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
«А также отыщете Нулевой километр и остатки крепостной стены в месте зарождения Сочи, посетите живописную набережную с яхтами и оцените здание Морвокзала»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Сочи за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Красота и уют Сочи покорят вас с первых минут. Главные и тайные достопримечательности, история города и волшебный южный колорит ждут вас
Начало: У Зимнего театра
«А еще полюбуетесь прекрасным видом на набережную, исследуете живописный морской порт и посетите арт-музей»
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
«Во время прогулки по набережной курорта Роза Хутор услышите о сочинской Олимпиаде и почувствуете атмосферу курорта европейского уровня»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами
Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
Начало: В Морском порту Сочи
«Мы будем гулять по верхней набережной Сочи, поэтому вы налюбуетесь морскими пейзажами»
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
«Это тонкая линия света французской лампы 19 века посылаемая с маяка на набережной далеким кораблям»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сочи и его живописные окрестности: путешествие на автомобиле
Погрузитесь в мир красоты и истории Сочи, посещая его знаковые места: от Золотой мили до Красной Поляны
Начало: От вашего отеля
«Вы увидите здесь морской порт, набережную реки Сочи, пляж Ривьера, Южный мол и санаторий Орджоникидзе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
«На курорте Роза Хутор вам предстоит подняться на 2320 метров по канатной дороге, погулять по Олимпийской деревне, где жили спортсмены, и по нарядной набережной реки Мзымта»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
«Вы увидите спортивные объекты, погуляете по набережной с Ратушью и европейским улочками, по желанию покатаетесь по канатной дороге и посетите этнографический комплекс «Моя Россия»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Исполнит вмиг мечту твою…»: волшебное путешествие по Сочи
Погрузитесь в магию Сочи с экскурсией, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вместе мы найдем места, где сбываются мечты
Начало: Курортный проспект, остановка «Театральная» (в сто...
«В городе, где на фоне заснеженных вершин растут пальмы, а с берега можно увидеть дельфинов, по-другому не бывает»
11 июня в 15:30
12 июня в 10:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
«Знаменитая башня с часами, уютные здания на набережной реки — у вас сложится ощущение, что мы попали на улочки Старой Европы»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495₽ за человека
Групповая
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
«А Роза Хутор порадует променадом по набережной реки Мзымта и подъемом в горы на канатной дороге (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
По мшистому лесу, вдоль скалистого берега - добраться по тропе до живописных водопадов
Начало: на ж/д вокзале Сочи
«Мы будем идти по вдоль скалистого отвесного берега реки Сочи»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 6 300₽ за всё до 6 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«Вы прогуляетесь по нижней части курорта, полюбуетесь уютными зданиями на набережной Мзымты и сфотографируетесь у башни с часами»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450₽ за человека
Групповая
9 часов
Сочи для чемпионов
Увидеть главные спортивные символы на курорте «Роза Хутор» и в олимпийском парке
Начало: На любой удобной автобусной остановке в Сочи или А...
«Здесь вы познакомитесь с местными пчеловодами и попробуете уникальные сорта меда, а также насладитесь романтическим променадом у набережной Мзымты»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 050₽ за человека
Групповая
9 часов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«Прокатитесь на канатной дороге к вершине Розы Хутор, погуляете по набережной Красной поляны, рассмотрите интерактивную выставку в научном центре Галактика и услышите интересные факты о природе, истории и культуре региона»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
800₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Сочи или Адлере
«В Пицунде вас ждут чистейшее море, нарядная набережная и один из старейших христианских центров на Кавказе — Пицундский храм Х века»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Юпшарский каньон, водопады, самшитовая роща, Гагра и другие красоты Абхазии
«Пройдём по его набережной, увидим колоннаду и символ города — ресторан Гагрипш»
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты отдыха
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты у моря и пальм в уютной 30-минутной прогулке
Начало: У Морпорта
«Мы встретимся в Морпорту и отправимся на прогулку по центральной набережной «Маяк»»
Завтра в 06:30
9 июня в 06:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений
Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
«прогуляетесь вдоль Черного моря по новой набережной»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сочи: удивись перед отъездом
Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки
Начало: ж/д Сочи или Адлер
«Пикник на берегу реки: ущелье Мзымта»
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
«Мы прокатимся по самой длинной в Сочи Имеретинской набережной, которая практически доходит до границы с Абхазией на реке Псоу»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
О Сочи с любовью
Увидеть главные достопримечательности города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Напротив ж/д вокзала Сочи
«Гуляя по живописной портовой набережной, вы насладитесь видом на белоснежные яхты и величественное здание Морского вокзала»
10 июня в 08:30
12 июня в 16:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
Прогуляться по Сухумской набережной и насладиться первозданной природой курортных районов
Начало: в вашем отеле в Сочи
«По пути в восточную Абхазию первым делом мы заедем на живописную Сухумскую набережную»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в Адлере
Начало: От отеля Центрального района Сочи/Адлера
«Приглашаем в увлекательное путешествие по знаменитому Олимпийскому парку и приморской набережной, расположенным в Имеретинской низменности рядом с Адлером»
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Сочи: путешествие по курорту
Исследуйте красоту Сочи, его историю и культуру, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными маршрутами
Начало: Из отеля
«Сочи впечатлит вас не только живописными набережными, буйной южной растительностью, морем и горами, но и интересной историей»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сочи: от скромного селения до фешенебельного курорта
Узнать, как и почему изменился город, на прогулке-экскурсии
Начало: от парка «Ривьера»
«Вы прогуляетесь по парку и набережной и узнаете, как Сочи стал одним из самых притягательных мест для отдыха»
9 июня в 08:30
12 июня в 14:30
4 650₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фототур в Красную Поляну на кабриолете Lexus
Покататься на авто с открытой крышей, увидеть сочинские пейзажи и получить профессиональные снимки
Начало: Адлер
«Затем мы отправимся на Имеретинскую набережную»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Магия гор: Красная Поляна и Роза Хутор
Проехать по основным объектам Олимпийского кластера и горных курортов Сочи
Начало: В посёлке Дагомыс, в центре Сочи или возле ж/д вок...
«Более детально осмотрим Розу Хутор: пройдём по набережной, сфотографируемся у легендарной Ратуши и совершим подъём по канатной дороге на Роза Пик»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сочи на десерт
Отправиться на архитектурно-гастрономическую прогулку по Верхнему городу
Начало: В районе улицы Театральной
«Увидите красивейшую Приморскую набережную и откроете секрет её вечной красоты»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путеводная нить старого Сочи
Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города
Начало: в парке Ривьера
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
от 1 300₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Отправиться в атмосферное путешествие на однопалубной моторной яхте
Начало: В порту Сочи
«Наш капитан прокатит вас вдоль берега Сочи, а вы проведёте незабываемое время с любимым человеком, семьёй или компанией»
Завтра в 01:00
9 июня в 02:00
1840012 880₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Мы приехали в Сочи впервые, и нам очень повезло начать знакомство с городом с экскурсии с Еленой. Она -открытый, разносторонний,
- ММарина4 июня 2024Отлично организованный, максимально комфортный тур! Улетная программа! В автобусе было максимально комфортно, учитывая что он был полный. Гид Екатерина классная!) удачи вам, ребят)
- ТТатьяна2 июня 2024Экскурсия была очень интересной! Хотелось бы отметить экскурсовода Якова. Была приятно удивлена, как он смог запомнить наши имена (почти 60
- ЕЕкатерина1 июня 2024Брали индивидуальную экскурсию с Екатериной и остались очень довольны! Во-первых, большое спасибо хочется сказать за понимание - с нами был
- ААндрей29 мая 2024Гид Яков просто рожден быть гидом!
- ССветлана28 мая 2024Благодарны Виктору за шикарную поездку на кабриолете. 3 совершенно разные локации - совмещение фотосъёмки и знакомство с местностью. Горы, Олимпийский
- ЕЕлена26 мая 2024Экскурсию провел Петрос, отличная организация, профессиональный водитель, много интересного рассказал, много исторических и современных фактов. Интересные локации, спокойно и размеренно. Программу корректировали по интересам и времени. Наше путешествие прошло отлично. Огромное спасибо, Петросу!
- ММарина25 мая 2024Получилась отличная прогулка, Евгения подстраивается под группу, темп ходьбы, рассказ. Время подобранно идеально, когда можно увидеть Сочи и при дневном свете и зацепить закат, потом увидеть ночной Сочи. Рекомендую)
- ККристина20 мая 2024Я в полном восторге от экскурсии. Елена прекрасный экскурсовод. Видно как любит Сочи как переживает за объекты с историей. Погода была переменчива иногда лил дождь. Но вместо с тем время пролетело незаметно. только положительные впечатления!
- ААдель15 мая 2024Да. Порекомендую 100%. И сама еще приеду. Несмотря на жуткую непогоду, чувствовала себе ребенком и исследователем этого дивного края. Эрудированность, забота и искренне теплое отношение к своей работе и мне, оголтелому туристу — это всегда импонирует и запоминается! Спасибо! 🌸
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Набережная»
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