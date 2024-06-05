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6-летка, который ну очень не любит такие мероприятия 🙈 и Екатерина с максимальным пониманием к этому отнеслась, делала остановки и перерывы по необходимости. Ну а во-вторых спасибо хочется сказать за саму экскурсию - очень интересно, максимально познавательно, масса любопытных деталей и фактов. Отдельно хочу отметить, что по ходу экскурсии Екатерина обращала наше внимание на богатую флору Сочи, называя эти многочисленные и красивущие цветы, кусты и деревья. Приятный бонус был)) в целом 2,5 часа экскурсии пролетели быстро и оставили после себя только самые приятные впечатления! Ну и желания загадать успели, как и обещал экскурсовод 😉 однозначно рекомендую!