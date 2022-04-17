Исторические объекты Гагры и Село Каманы

Достопримечательностью Гагры является древняя крепость «Абаата»

Групповая
Достопримечательностью Гагры является древняя крепость «Абаата» и базилика первых христиан VI в. Прогуляемся по тенистым тропинкам Приморского парка.

Затем отправимся в село Каманыв Абхазии — одно из самых почитаемых христианами мест.

Посетим часовня христианского мученика, а также есть святой источник.

И самым незабываемым останется гостеприимство, мудрость и доброта абхазского народа, любовь к своей земле, зажигательные песни и танцы — все это останется в ваших сердцах.
Исторические объекты Гагры и Село Каманы
Исторические объекты Гагры и Село Каманы
Исторические объекты Гагры и Село Каманы
Исторические объекты Гагры и Село Каманы
Исторические объекты Гагры и Село Каманы
Исторические объекты Гагры и Село Каманы
Исторические объекты Гагры и Село Каманы
Исторические объекты Гагры и Село Каманы
Исторические объекты Гагры и Село Каманы
Исторические объекты Гагры и Село Каманы
Исторические объекты Гагры и Село Каманы

Что вас ожидает 🤩

  • Гагрская колоннада
  • Пасека
  • Храм Пресвятой Богородицы села Лыхны Х века
  • Н. Афонский мужской монастырь
  • Руины храма СВ. Василиска V-VI вв.
  • Храм в честь Святителя Иоана Златауста
  • Источник Св. Василиска

Что вас ждет:

    Гагра
    Вы увидите исторические объекты Гагры, которым пришлось пережить века расцвета и подъема, упадка и разрушения. Древняя крепость «Абаата». В ее седых камнях читается нелегкая судьба Гагры. Город помнит корабли греков и легионы римлян, полчища византийцев и топот злых коней турецкого войска.
    Достопримечательностью Гагры является базилика первых христиан VI в. Сложенная из глыб известняка 15 веков назад, она сохранила свой облик древнегреческого храма.
    Приятно в жаркий день прогуляться по тенистым тропинкам Приморского парка. Он приютил около 400 видов растений — роскошные пальмы, удивительные агавы, пробковые дубы, величественные платаны.
    Ресторан «Гагрипш», Колоннада, дворец принца Ольденбургского — все заслуживает Вашего внимания. И самой незабываемой останется встреча с людьми. Гостеприимство, мудрость и доброта абхазского народа с древней самобытной культурой, любовь к своей земле, национальные обычаи, зажигательные песни и танцы — все это останется в ваших сердцах.

    Село Каманы

    Село Каманы (Коман, Команы) в Абхазии — одно из самых почитаемых христианами мест, история которого насчитывает более двух тысяч лет. Расположено оно в Сухумском районе, в 15 км от центра абхазской столицы на берегу реки Западная Гумиста. Название поселения переводится как «Святое место».
    Согласно христианским преданиям, в 308 году здесь умер и был погребен Святой Мученик Василиск. В селе Каманы функционирует деревянная часовня христианского мученика, а также есть святой источник, который пробился из-под земли в том месте, где святому отрубили голову. Считается, что вода из этого источника обладает целебной силой.
    В Команах действует мужской монастырь Иоанна Златоуста. При строительстве колокольни в земле была обнаружена гробница, в которой, предположительно, был погребен святитель до переноса его тела в Константинополь. В настоящее время гробница находится в храме, а место первоначального погребения Иоанна Златоуста стало центром паломничества православных верующих.
    В селе Коман в недалеко от храма Иоанна Златоуста находится еще одно святое место, куда приезжают паломники со всей России — грот, где была спрятана голова Иоанна Креститетя, являющегося ближайшим предшественником Иисуса Христа. В 18 веке реликвия была похищена и тайно вывезена из Византии в Абхазию. Спустя век, она была найдена и возвращена в Константинополь, а грот в Команах стал почитаться как священное место для христиан всего мира.

    Рекомендуемая форма одежды:

    • Удобная обувь, головной уборы. При желании искупаться купальный костюм (девушкам желательно окунуться в источник в рубашке). Женщинам: платок и юбку (желательно).

    На маршруте можно приобрести:

    • Мёд, вино, сувениры.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортные расходы
    Что не входит
    • Дополнительные расходы:
    • Взрослый — 1700 руб.
    • Дети с 8-12 лет — 1200 руб.
    • Дети до 8 лет — 900 руб
    Место начала и завершения?
    Ближайшая к вам остановка
    Когда и сколько длится
    Когда: Воскресенье 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
    Экскурсия длится около 14 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Важная информация
    • Расписание остановок:
    • Лоо - 5:55
    • Дагомыс - 6:00
    • Мамайка - 6:20
    • Русь - 6:30
    • Политехническая - 6:35
    • Горбольница - 6:40
    • Спортивная - 6:55
    • Ривьера - 6:55
    • Платановая аллея - 7:00
    • ЖД вокзал - 7:00
    • Гостиница Москва - 7:00
    • Морпорт - 7:05
    • Парк отель - 7:10
    • Приморская - 7:10
    • Зимний театр - 7:15
    • Летний парк - 7:15
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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    Воскресенье 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)

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