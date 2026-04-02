Максим проводит ещё 2 экскурсии

Отправиться из Сочи к знаменитому озеру, остановиться у водопадов и осмотреть памятники Гагры
Это путешествие — отличный способ разнообразить пляжный отпуск и осмотреть главные сокровища Абхазии! Вместе мы согласуем наш маршрут и заедем к развалинам Бзыбского храма, посетим дачу Сталина или продегустируем местные вина.
А в обязательную программу входит знаменитое озеро Рица, необычное Голубое, три водопада и пейзажи курортной Гагры!
Звезда нашего путешествия — прекрасное озеро Рица, окружённое лесистыми горами и прекрасное в любую погоду и любое время года. Дорога к озеру проходит по прекрасным ущельям и реликтовым лесам. По пути мы заедем на смотровые площадки и водопады — вы полюбуетесь брызгами Молочного и поймёте, чем отличаются Мужские и Девичьи Слёзы. А ещё посетим Голубое озеро: я объясню, почему у него такой цвет, пока вы делаете снимки в этих потрясающих декорациях и наблюдаете за павлинами, облюбовавшими это место.
Гибкая программа
Наша поездка — для вашего удовольствия, поэтому по желанию мы можем делать остановки и отклоняться от маршрута. Мы успеем посетить около 10-12 локаций и достопримечательностей. Если хотите, я отвезу вас на дачу Сталина, или, возможно, вы захотите прокатиться по озеру на катамаранах. Любителям домашних напитков проведу дегустацию абхазских вин и настоек. Кроме того, мы сможем прогуляться по приморским променадам Гагры и осмотреть историческую часть города.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включён трансфер от места вашего проживания на территории Адлерского района (кроме Красной Поляны). Трансфер из других районов Большого Сочи, в том числе Красной Поляны, оговаривается отдельно.
Экскурсия проходит на минивене Honda Stepvgn или легковом автомобиле Kia K5
Отдельно оплачивается питание и туристические сборы: озеро Рица — 1000 ₽ за чел., дача Сталина — 500 ₽ за чел.
Экскурсия проводится круглый год. В случае снегопада или гололёда колёса автомобиля оборудуются цепями.
Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт или свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2382 туристов
Я организатор небольшой команды гидов по Сочи и Абхазии. Вместе с коллегами проводим индивидуальные программы — для нас важно, чтобы во время поездок вам было комфортно и интересно.
Познавательные рассказы о наших краях помогут лучше узнать регион и увезти с собой яркие впечатления. Экскурсии проводим на автомобилях Kia K5 и минивэне Honda Stepwgn.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 123 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
118
4
4
3
–
2
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1
–
Марина
Экскурсия соответствует описанию и фото. Максим организовал всё быстро и чётко. Доброжелательный гид, ответил на все интересующие вопросы. Знакомство с Абхазией состоялось 😊 Благодарим и рекомендуем 👍
+4
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А
Александра
Прекрасная экскурсия! Получили максимум удовольствия от поездки!
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А
Александра
Заказала экскурсию своим друзьям, маршрут попросила изменить, добавить Пицунду и дачу Сталина, в Пицунду привезли, но оказалось, там особо смотреть нечего (можно было бы нам об этом сказать, тогда не читать дальшеуменьшить
попросили бы туда везти), а на дачу Сталина не отвезли, хотя просили. В общем поездка понравилась, очень красивая природа, а так везде старая неухоженная советская застройка. Гид Карен был замученный, видимо каждый день возит желающих на экскурсию. Давайте ему отдохнуть, а то усталость сказывается на качестве экскурсии.
Максим
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Насчет замученности гида буду выяснять обстоятельства. По поводу Пицунды. Здесь, как и в любом городе, есть что читать дальшеуменьшить
посмотреть, однако вопрос что интересно и что подходит очень субъективный. Весна была холодной и вода в море еще не прогрелась, поэтому ваши друзья отказались от купания. Есть средневековый патриарший собор, расположенный внутри крепостных стен. От него тоже отказались. Кому-то заходят набережные с широкими пляжами и реликтовыми сосновыми рощами. Но это всё субъективно, т. к у людей разные предпочтения. Дача Сталина в описании экскурсии - услуга по желанию, достаточно было сообщить гиду. На маршруте данной экскурсии две дачи
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Юлия
Отличная экскурсия. Природа Абхазии впечатляет. Максим отличный гид. Все было комфортно. Спасибо
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Екатерина
Благодарю Максима за отличную поездку! Он учёл все мои пожелания и сделал так, что поездка по Абхазии стала суперкомфортной и запоминающейся. Хочешь покупаться в чистом море, покататься на зиплайне, сделать покупки локальных продуктов, выпить по дороге кофе-не вопрос, все организует) С ним было легко и весело, он знает множество интересных мест.
Спасибо ещё раз за отличный сервис и массу классных впечатлений!
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Юлия
Эта экскурсия была подарком на день рождения мне от меня)) У нас (я была с подругой) был всего один день на знакомство с Абхазией, поэтому не хотелось тратить время на читать дальшеуменьшить
продумывание маршрута, ждать кого то и торопиться все успеть, как это часто бывает на групповых экскурсиях. Спасибо большое Максиму - это был потрясающий день! мы увидели, наверное, все, что мы могли увидеть в это время года в столь сжатый срок, нас никто не ограничивал по времени, ехали туда, куда хотели, делали остановки там, где хотелось. На обед мы остановились в очень атмосферном месте с видом, конечно же, на горную реку. А какая там форель на мангале и жареный сыр! После основной программы Максим нас привез в частный сад. Его хозяйка - чудесная женщина Нара угостила нас фруктами прямо с дерева, подарила пышный букет мимозы и нарциссов (куда в день рождения без цветов!)) там же мы купили самые вкусные в моей жизни апельсины и совершенно невероятную сушеную хурму (клянусь Элвисом, я такую никогда раньше не ела). Потом мы пили кофе с волшебным видом на море ♥ Терпеть не могу эту песню, но именно она играла всю дорогу у меня в голове:D Обстановка по каайфу, мы с тобою танцуем, в этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас…" Весь кайф индивидуальной экскурсии в том, что диджей, ой, гид) знает самые крутые места и везет в те, которые подходят и нравятся именно вам! Максим, еще раз спасибо! Надеюсь, еще встретимся на других экскурсиях =)
+1
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