Максим проводит ещё 2 экскурсии

Золотой маршрут Абхазии Звезда нашего путешествия — прекрасное озеро Рица, окруженное лесистыми горами и прекрасное в любую погоду и любое время года. По пути мы заедем к водопадам — вы полюбуетесь брызгами Молочного и поймете, чем отличаются Мужские и Девичьи слезы. А еще посетим Голубое озеро: я объясню, почему у него такой цвет, пока вы делаете снимки в этих потрясающих декорациях и наблюдаете за павлинами, облюбовавшими это место. Гибкая программа Наша поездка — для вашего удовольствия, поэтому по желанию мы можем делать остановки и отклоняться от маршрута. Если хотите, я отвезу вас на дачу Сталина и покажу живописные руины храма X века. Любителям домашних напитков проведу дегустацию абхазских вин, настоек и соков из редких фруктов 🍎. Кроме того, мы сможем прогуляться 👣 по приморским променадам Гагры и осмотреть историческую часть города.
Организационные детали
Трансфер от места вашего проживания на территории Адлерского района (кроме Красной Поляны) включен в стоимость экскурсии 🧭. Трансфер их других районов Большого Сочи оговаривается отдельно.
Отдельно оплачивается питание и туристические сборы: озеро Рица — 350 руб. /чел., дача Сталина — 150 руб. /чел.
При себе иметь оригиналы паспортов, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если без сопровождения родителей, детям до 18 лет необходимо нотариально оформленное согласие родителей на выезд ребенка в Республику Абхазия.
Экскурсия проводится круглый год. В случае снегопада или гололёда колёса автомобиля оборудуются цепями.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Приветствую любителей путешествий и активного отдыха! Город Сочи имеет уникальное географическое расположение — единственное место в России с субтропическим климатом, величественными горами и, конечно же, морем. Олимпийские игры дали мощный стимул для развития Сочи как круглогодичного курорта. Предлагаю вместе со мной познакомиться с историей этих мест, прогуляться по самым живописным уголкам Сочи и, конечно же, Олимпийскому парку и Красной Поляне. Также провожу однодневные экскурсионные туры в Абхазию.