Максим проводит ещё 2 экскурсии

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Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией

Отправиться из Сочи к знаменитому озеру, остановиться у водопадов и осмотреть памятники Гагры

Максим
Максим – Гид из Сочи
Это путешествие — отличный способ разнообразить пляжный 🏖️ отпуск и осмотреть главные сокровища Абхазии! Вместе мы согласуем наш маршрут и заедем к развалинам Бзыптского храма, посетим дачу Сталина или продегустируем местные вина.

А в обязательную программу входит знаменитое озеро Рица, необычное Голубое, три водопада и пейзажи курортной Гагры!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 900 ₽ за экскурсию

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Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией

Что вас ожидает

Золотой маршрут Абхазии
Звезда нашего путешествия — прекрасное озеро Рица, окруженное лесистыми горами и прекрасное в любую погоду и любое время года. По пути мы заедем к водопадам — вы полюбуетесь брызгами Молочного и поймете, чем отличаются Мужские и Девичьи слезы. А еще посетим Голубое озеро: я объясню, почему у него такой цвет, пока вы делаете снимки в этих потрясающих декорациях и наблюдаете за павлинами, облюбовавшими это место.

Гибкая программа
Наша поездка — для вашего удовольствия, поэтому по желанию мы можем делать остановки и отклоняться от маршрута. Если хотите, я отвезу вас на дачу Сталина и покажу живописные руины храма X века. Любителям домашних напитков проведу дегустацию абхазских вин, настоек и соков из редких фруктов 🍎. Кроме того, мы сможем прогуляться 👣 по приморским променадам Гагры и осмотреть историческую часть города.

Организационные детали

  • Трансфер от места вашего проживания на территории Адлерского района (кроме Красной Поляны) включен в стоимость экскурсии 🧭. Трансфер их других районов Большого Сочи оговаривается отдельно.
  • Отдельно оплачивается питание и туристические сборы: озеро Рица — 350 руб. /чел., дача Сталина — 150 руб. /чел.
  • При себе иметь оригиналы паспортов, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если без сопровождения родителей, детям до 18 лет необходимо нотариально оформленное согласие родителей на выезд ребенка в Республику Абхазия.
  • Экскурсия проводится круглый год. В случае снегопада или гололёда колёса автомобиля оборудуются цепями.
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Приветствую любителей путешествий и активного отдыха! Город Сочи имеет уникальное географическое расположение — единственное место в России с субтропическим климатом, величественными горами и, конечно же, морем. Олимпийские игры дали мощный стимул для развития Сочи как круглогодичного курорта. Предлагаю вместе со мной познакомиться с историей этих мест, прогуляться по самым живописным уголкам Сочи и, конечно же, Олимпийскому парку и Красной Поляне. Также провожу однодневные экскурсионные туры в Абхазию.
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Максим проводит ещё 2 экскурсии

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