Максим проводит ещё 2 экскурсии

Это путешествие — отличный способ разнообразить пляжный отпуск и осмотреть главные сокровища Абхазии! Вместе мы согласуем наш маршрут и заедем к развалинам Бзыбского храма, посетим дачу Сталина или продегустируем местные вина. А в обязательную программу входит знаменитое озеро Рица, необычное Голубое, три водопада и пейзажи курортной Гагры!

Описание экскурсии

Золотой маршрут Абхазии

Звезда нашего путешествия — прекрасное озеро Рица, окружённое лесистыми горами и прекрасное в любую погоду и любое время года. Дорога к озеру проходит по прекрасным ущельям и реликтовым лесам. По пути мы заедем на смотровые площадки и водопады — вы полюбуетесь брызгами Молочного и поймёте, чем отличаются Мужские и Девичьи Слёзы. А ещё посетим Голубое озеро: я объясню, почему у него такой цвет, пока вы делаете снимки в этих потрясающих декорациях и наблюдаете за павлинами, облюбовавшими это место.

Гибкая программа

Наша поездка — для вашего удовольствия, поэтому по желанию мы можем делать остановки и отклоняться от маршрута. Мы успеем посетить около 10-12 локаций и достопримечательностей. Если хотите, я отвезу вас на дачу Сталина, или, возможно, вы захотите прокатиться по озеру на катамаранах. Любителям домашних напитков проведу дегустацию абхазских вин и настоек. Кроме того, мы сможем прогуляться по приморским променадам Гагры и осмотреть историческую часть города.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включён трансфер от места вашего проживания на территории Адлерского района (кроме Красной Поляны). Трансфер из других районов Большого Сочи, в том числе Красной Поляны, оговаривается отдельно.

Экскурсия проходит на минивене Honda Stepvgn или легковом автомобиле Kia K5

Отдельно оплачивается питание и туристические сборы: озеро Рица — 1000 ₽ за чел., дача Сталина — 500 ₽ за чел.

Экскурсия проводится круглый год. В случае снегопада или гололёда колёса автомобиля оборудуются цепями.

Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды

Пересечение границы