Максим проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Золотой маршрут Абхазии

Звезда нашего путешествия — прекрасное озеро Рица, окруженное лесистыми горами и прекрасное в любую погоду и любое время года. По пути мы заедем к водопадам — вы полюбуетесь брызгами Молочного и поймете, чем отличаются Мужские и Девичьи слезы. А еще посетим Голубое озеро: я объясню, почему у него такой цвет, пока вы делаете снимки в этих потрясающих декорациях и наблюдаете за павлинами, облюбовавшими это место.

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Гибкая программа

Наша поездка — для вашего удовольствия, поэтому по желанию мы можем делать остановки и отклоняться от маршрута. Если хотите, я отвезу вас на дачу Сталина и покажу живописные руины храма X века. Любителям домашних напитков проведу дегустацию абхазских вин, настоек и соков из редких фруктов 🍎. Кроме того, мы сможем прогуляться 👣 по приморским променадам Гагры и осмотреть историческую часть города.

Организационные детали