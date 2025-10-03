Участники узнают об истории региона и насладятся видами озера Рица, а также познакомятся с культурой и традициями Абхазии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные памятники
- 🏞 Величественные горные виды
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🧀 Дегустация местных сыров
- 📚 Погружение в культуру Абхазии
Что можно увидеть
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Старинный парк Гагры
- Храм X века
- Озеро Рица
Описание экскурсии
Город Гагра
После пересечение границы с Абхазией мы окажемся в городе Гагра. Здесь вы прогуляетесь в тени экзотических растений старинного парка, увидите павильон, привезенный из Голландии, и старинную русскую крепость «Абаата». Я расскажу об истории основания города и принце Ольденбургском, главных достопримечательностях города, а также познакомлю с местной культурой и традициями.
Заповедная тропа
Продолжив путь через реликтовый заповедник, мы увидим множество природных памятников. Сделаем остановку у «Молочного» водопада с питьевой водой, увидим Голубое озеро небесной красоты и осмотрим знаменитый Юпшарский каньон. Вы поймете, почему его прозвали «Каменным мешком» и подивитесь крутому нраву реки Юпшара. После мы поднимемся на смотровую площадку «Прощай родина», с высоты которой открывается великолепная панорама на горы и ущелье, и сравним «Мужские слезы» и «Девичьи слезы», о которых слагают легенды. Вы увидите полуразрушенный христианский храм X века и, если захотите, зайдете в гости к лучшим абхазским сыроварам, чтобы продегустировать сыры из овечьего, козьего, буйволиного коровьего молока.
Озеро Рица
Последняя точка маршрута — визитная карточка страны — озеро Рица. В его чистейших водах ловят самую вкусную форель, а с берегов видны живописные «альпийские» луга. Вы насладитесь тишиной и спокойствием у озера, узнаете, где находится одна из абхазских дач Сталина и чем она примечательна, а также познакомитесь с историей государства с I века до наших дней.
Организационные детали
- Въезд в Рицинский заповедник оплачивается отдельно — 700 руб. с человека
- Обед не входит в стоимость, средний чек — 500-700 руб. с человека
- Экскурсию могут посетить путешественники от 12 лет
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
После не самого удачного опыта посещения этого маршрута в составе джип-тура мы решили повторить поездку, но в индивидуальном формате — и остались
Спокойно, четко, без толп, без ненужных заездов и ожиданий. Не устали)
Вождение уверенное, авто норм.
Информативно. Советы по делу.
Подростку 12 лет было интересно.
Будем обращаться ещё.
Спасибо, Анна!
дированный гид, прекрасный водитель и, что немаловажно, приятный в общении человек, всегда готовый как ответить на вопросы, так и пойти навстречу пожеланиям клиентов. Рекомендую экскурсию и гида всем, кому интересны природные красоты, история и современность Абхазии.
Экскурсия проходит по следующему алгоритму: рассказ по мере движения