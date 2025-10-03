Экскурсия начинается в Сочи и ведет через живописный Рицинский заповедник в Абхазию. Путешественники увидят Голубое озеро, Юпшарский каньон и старинный парк в Гагре. На маршруте также предусмотрено посещение руинированного храма X века и традиционной сыроварни. Участники узнают об истории региона и насладятся видами озера Рица, а также познакомятся с культурой и традициями Абхазии

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Город Гагра

После пересечение границы с Абхазией мы окажемся в городе Гагра. Здесь вы прогуляетесь в тени экзотических растений старинного парка, увидите павильон, привезенный из Голландии, и старинную русскую крепость «Абаата». Я расскажу об истории основания города и принце Ольденбургском, главных достопримечательностях города, а также познакомлю с местной культурой и традициями.

Заповедная тропа

Продолжив путь через реликтовый заповедник, мы увидим множество природных памятников. Сделаем остановку у «Молочного» водопада с питьевой водой, увидим Голубое озеро небесной красоты и осмотрим знаменитый Юпшарский каньон. Вы поймете, почему его прозвали «Каменным мешком» и подивитесь крутому нраву реки Юпшара. После мы поднимемся на смотровую площадку «Прощай родина», с высоты которой открывается великолепная панорама на горы и ущелье, и сравним «Мужские слезы» и «Девичьи слезы», о которых слагают легенды. Вы увидите полуразрушенный христианский храм X века и, если захотите, зайдете в гости к лучшим абхазским сыроварам, чтобы продегустировать сыры из овечьего, козьего, буйволиного коровьего молока.

Озеро Рица

Последняя точка маршрута — визитная карточка страны — озеро Рица. В его чистейших водах ловят самую вкусную форель, а с берегов видны живописные «альпийские» луга. Вы насладитесь тишиной и спокойствием у озера, узнаете, где находится одна из абхазских дач Сталина и чем она примечательна, а также познакомитесь с историей государства с I века до наших дней.

Организационные детали

Въезд в Рицинский заповедник оплачивается отдельно — 700 руб. с человека

Обед не входит в стоимость, средний чек — 500-700 руб. с человека

Экскурсию могут посетить путешественники от 12 лет

Пересечение границы