Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник

Путешествие в Абхазию через Рицинский заповедник. Откройте тайны Голубого озера и Юпшарского каньона, посетите древние храмы и сыроварню
Экскурсия начинается в Сочи и ведет через живописный Рицинский заповедник в Абхазию. Путешественники увидят Голубое озеро, Юпшарский каньон и старинный парк в Гагре. На маршруте также предусмотрено посещение руинированного храма X века и традиционной сыроварни.

Участники узнают об истории региона и насладятся видами озера Рица, а также познакомятся с культурой и традициями Абхазии
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные памятники
  • 🏞 Величественные горные виды
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🧀 Дегустация местных сыров
  • 📚 Погружение в культуру Абхазии
Из Сочи - в Гагру и Рицинский заповедник
Что можно увидеть

  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Старинный парк Гагры
  • Храм X века
  • Озеро Рица

Описание экскурсии

Город Гагра

После пересечение границы с Абхазией мы окажемся в городе Гагра. Здесь вы прогуляетесь в тени экзотических растений старинного парка, увидите павильон, привезенный из Голландии, и старинную русскую крепость «Абаата». Я расскажу об истории основания города и принце Ольденбургском, главных достопримечательностях города, а также познакомлю с местной культурой и традициями.

Заповедная тропа

Продолжив путь через реликтовый заповедник, мы увидим множество природных памятников. Сделаем остановку у «Молочного» водопада с питьевой водой, увидим Голубое озеро небесной красоты и осмотрим знаменитый Юпшарский каньон. Вы поймете, почему его прозвали «Каменным мешком» и подивитесь крутому нраву реки Юпшара. После мы поднимемся на смотровую площадку «Прощай родина», с высоты которой открывается великолепная панорама на горы и ущелье, и сравним «Мужские слезы» и «Девичьи слезы», о которых слагают легенды. Вы увидите полуразрушенный христианский храм X века и, если захотите, зайдете в гости к лучшим абхазским сыроварам, чтобы продегустировать сыры из овечьего, козьего, буйволиного коровьего молока.

Озеро Рица

Последняя точка маршрута — визитная карточка страны — озеро Рица. В его чистейших водах ловят самую вкусную форель, а с берегов видны живописные «альпийские» луга. Вы насладитесь тишиной и спокойствием у озера, узнаете, где находится одна из абхазских дач Сталина и чем она примечательна, а также познакомитесь с историей государства с I века до наших дней.

Организационные детали

  • Въезд в Рицинский заповедник оплачивается отдельно — 700 руб. с человека
  • Обед не входит в стоимость, средний чек — 500-700 руб. с человека
  • Экскурсию могут посетить путешественники от 12 лет

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 1224 туристов
Я родилась в Сочи, с детства облазила прилегающие горы. Очень его люблю и хочу, чтобы его красоту оценили и наши гости. И конечно, гостям показываю всё лучшее, что у нас есть!

Отзывы и рейтинг

Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

В
Виктория
3 окт 2025
Анна познакомила нас с Абхазией: всю дорогу от одной точки до другой рассказывала интересные факты о местах, о традициях абхазцев, знакомила с языком, включила национальную песню. Было интересно. Места потрясающей красоты! Вся экскурсия проходила на комфортной, современной машине, Анна-опытный водитель
С
Сергей
12 мая 2025
Большое спасибо Анне за насыщенный день и замечательное путешествие!
После не самого удачного опыта посещения этого маршрута в составе джип-тура мы решили повторить поездку, но в индивидуальном формате — и остались
читать дальше

довольны на все сто!
Договориться о месте и времени встречи было легко: Анна забрала нас из Нового Сочи — свежий, комфортный автомобиль и уверенное вождение сразу создали приятное впечатление.
По дороге к границе Анна увлекательно рассказывала о Сочи, а дальше — не менее интересно вела нас по всему маршруту в Абхазии, который был отлично спланирован.
После рассказа о каждом объекте она подробно отвечала на наши вопросы, учитывала пожелания — где-то пропустить остановку, где-то задержаться подольше — и оставляла достаточно времени для самостоятельной прогулки.
Экскурсия оставила исключительно положительные впечатления, и мы обязательно обратимся к Анне снова!

Ольга
Ольга
11 июн 2024
В первый раз была в Абхазии, благодаря Анне впечатления остались самыми позитивными. Природа прекрасная, еда вкусная, рассказ был интересный, понравилось, что были не только факты о стране, но и шутки, это всегда расслабляет!
Анастасия
Анастасия
15 ноя 2023
Нам понравилась экскурсия с Анной. Все было очень красиво и интересно, мы узнали много всего нового о Сочи и об Абхазии. Спасибо!
Ольга
Ольга
25 апр 2023
Рекомендуем всем эту экскурию! Замечательное путешествие, чтобы познакомиться с природными и культурными красотами Абхазии. Виды завораживают! Анна хороший организатор, рассказчик и водитель. Быстро прошли границу. Увидели много красивых мест, сделали
читать дальше

обалденные фото, попробовали кофе на песке, обедали шашлыком и речной форелью. Мандариновый сок и компот из фейхуа просто супер! Обязательно хоть раз в жизни побывайте на озере Рица! Это незабываемо!!! В Гаграх побывали на значимых местах. Если бы не дождь, остались бы подольше на пляже. Побывали на сыроварне, продегустировали сыры и мясо. Конечно, купили вкусноту. На обратной дороге за копейки купили абхазских апельсин. Поездка на целый день с позитивным настроем и хорошим настроением!

Екатерина
Екатерина
22 апр 2023
Анна очень интересный собеседник, на все наши вопросы мы получили развернутые ответы. Знание Абхазии от древних времен до современного бытия. Обычаи, традиции и т. д. Мы узнали всё. И хоть
читать дальше

мы поехали в дождливую погоду впечатление это не испортило. Рица, голубое озеро, водопады, Юпшарский каньон - в самое сердечко! Анна, подскажет где купить вкуснейший сыр и мясо, апельсины. Выражаем огромную благодарность за прекрасную поездку в Абхазию. В следующий раз только к Вам! ❤

М
Максим
20 апр 2023
Всё понравилось. Спасибо Анне за приятное путешествие.
Инна
Инна
27 мар 2023
В воскресение были на экскурсии в Абхазии. Понравилось все. Анна приятная собеседница и аккуратный водитель, учла все наши пожелания. Помогла с покупкой сыров, организовала обед в интересном месте. Посетили все, что хотели. Рица великолепна, а дорога к ней живописная и не очень утомительная. Если будем планировать экскурсии в Сочи или в Абхазии, обязательно обратимся вновь.
И
Ирина
24 окт 2022
Нам всё понравилось!
Спокойно, четко, без толп, без ненужных заездов и ожиданий. Не устали)
Вождение уверенное, авто норм.
Информативно. Советы по делу.
Подростку 12 лет было интересно.
Будем обращаться ещё.
Спасибо, Анна!
С
Светлана
10 мая 2022
Анна - очень хороший эру
дированный гид, прекрасный водитель и, что немаловажно, приятный в общении человек, всегда готовый как ответить на вопросы, так и пойти навстречу пожеланиям клиентов. Рекомендую экскурсию и гида всем, кому интересны природные красоты, история и современность Абхазии.
Т
Татьяна
10 янв 2022
Замечательное путешествие! Великолепно организовано, останавливались во всех интересных местах, время не ограничивали. За день побывали в заснеженной Рице и жаркой Гагре, Анна представила Абхазию во всей красе! Спасибо за великолепное предновогоднее путешествие!
Лариса
Лариса
20 сен 2021
Очень понравилась экскурсия, Анна отличный рассказчик и собеседник, с комфортом проехались по всем основным точкам маршрута, было время походить, пофотографироваться, полюбоваться красотами Абхазии, обязательно буду рекомендовать своим знакомым, друзьям. Спасибо!!!
С
Сергей
28 июн 2021
Экскурсия очень понравилась. Интересно было узнать про Абхазию, а именно, как люди живут. Легенды меня не интересовали, а вот факты были рассказаны.
Экскурсия проходит по следующему алгоритму: рассказ по мере движения
читать дальше

авто, на остановках сначала рассказ про место, а потом свободное время. Анна не торопит.
Останавливались для покупок сувениров и вкусностей в хорошем месте.
Кафе для обеда также хорошее (на троих с вином около 1500 руб.).
Авто комфортабельный, езда аккуратная.
Из-за оползня озеро не такое красивое, поэтому, эффекта "Вау" нет.
Из недостатков - не предусмотрены биоостановки по пути следования до объектов.
Все остальное отлично.

Марина
Марина
22 июн 2021
Анна очень интересный рассказчик. Узнали много нового о Сочи, Абхазии, местных жителях, обычаях, культуре, природе. Рассказ абсолютно не перегружен историческими цифрами и латами, все прошло в легкой и непринуждённой форме. На все вопросы получили ответы) Анна, спасибо за этот день! От души всем рекомендуем!
Т
Татьяна
21 мая 2021
Приятная, насыщенная поездка по природно-красивым местам. Выезжали очень рано, что позволило избежать трафика на дорогах и быстро пройти пограничный контроль. Анна отличный рассказчик и хороший водитель. Повествование занимательное, с чувством
читать дальше

юмора и интересными ньюансами. Анна учла все наши пожелания. В каждом месте, у нас была возможность побыть самим какое-то время, насладиться природой, тишиной и красотой. На Рице мы с удовольствием воспользовались этим и прокатились на катамаране. Анна, спасибо большое за четкость, пунктуальность, интересную поездку и приятные впечатления! Очень рекомендую всем!

