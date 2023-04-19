Специально для путешественников с детьми я разработал авторский тур в Абхазию. Кроме классических достопримечательностей, вы посетите парк Львов, где понаблюдаете за дикими животными в естественной среде обитания. А также заедете на дикий пляж, где я угощу вас кофе в турке и крафтовыми чипсами из местных ароматных мандаринов. Все остановки будут с расчетом на детей: красочные и в меру динамичные.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гагра и пикник на диком пляже

Наше путешествие начнётся с мини-пикника на берегу моря. Мы приедем на дикий пляж, там я поставлю стулья и небольшой столик. Сварю вам кофе в турке и угощу мандариновыми чипсами собственного производства. Далее мы отправимся в Гагру. Вы узнаете историю её создания и увидите ключевые места: колоннаду, старинное кафе Гагрипш и замок принца Ольденбургского. А затем заедете на завтрак в панорамный ресторан у реки с видом на горы. На его территории есть мост со стеклянным полом и качели. Детям точно не будет в нём скучно!

Озеро Рица, реки, леса и водопады

Мы сделаем множество остановок в самых красивых местах Абхазии. Среди них: красивый подвесной мост, Голубое озеро, Юпшарский каньон, слияние рек Бзыбь и Гега, самшитовый лес и водопад Мужские слезы. Кульминацией станет знаменитое озеро Рица. Мы сделаем шикарные фото на смотровой площадке, погуляем по живописной набережной и, при желании, покатаемся на катамаране.

Парк Львов и форелевое хозяйство

Вы посетите парк Львов, где можно понаблюдать за этими величественными и грациозными животными в естественной среде обитания. Кроме львов в парке есть верблюды, лошади, овцы и козы. Всех животных можно кормить. Напоследок мы заедем в форелевое хозяйство, где вам предоставят шанс самостоятельно поймать рыбу в пруду сачком. А профессиональный повар приготовит её на ужин, который пройдёт в красивом кафе на воде.

Организационные детали