Специально для путешественников с детьми я разработал авторское путешествие в Абхазию. Кроме классических достопримечательностей, вы посетите парк львов, где понаблюдаете за дикими животными в естественной среде обитания. Все остановки будут с расчетом на детей: красочные и в меру динамичные.

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Описание экскурсии

Гагра

Наше путешествие начнётся с Гагры. Вы узнаете историю её создания и увидите ключевые места: колоннаду, старинное кафе Гагрипш и замок принца Ольденбургского. А затем заедете на завтрак в панорамный ресторан у реки с видом на горы. На его территории есть мост со стеклянным полом и качели. Детям точно не будет в нём скучно!

Озеро Рица, реки, леса и водопады

Мы сделаем множество остановок в самых красивых местах Абхазии. Среди них: красивый подвесной мост, Голубое озеро, Юпшарский каньон, слияние рек Бзыбь и Гега, самшитовый лес и водопад Мужские Слёзы. Кульминацией станет знаменитое озеро Рица. Мы сделаем шикарные фото на смотровой площадке, погуляем по живописной набережной и, при желании, покатаемся на катамаране.

Парк львов

Вы посетите парк львов, где можно понаблюдать за этими величественными и грациозными животными в естественной среде обитания. Кроме львов в парке есть верблюды, лошади, овцы и козы. Всех животных можно кормить.

Форелевое хозяйство, этнокомплекс или парк лебедей — на выбор

Напоследок заедем в форелевое хозяйство, где вам предоставят шанс самостоятельно поймать рыбу в пруду сачком. А профессиональный повар приготовит её на ужин, который пройдёт в красивом кафе на воде.

Вместо рыбалки можем отправиться в этнокомплекс, чтобы познакомиться с историей абхазского жилища и предметов быта, а ещё пострелять из лука.

Так же вы можете поехать в парк на озере в Новом Афоне, чтобы понаблюдать за утками и лебедями, страусами и павлинами.

Организационные детали

Трансфер из Сочи включён в стоимость

Дополнительные расходы: въезд в Рицинский нац. парк: 700 ₽/взрослые, 200 ₽/дети 8-12 лет, до 8 лет бесплатно, форелевое хозяйство — 250 ₽/взрослые, парк львов — 1000 ₽, еда и напитки в кафе по меню

Пересечение границы