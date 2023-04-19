Гагра, озеро Рица, парк Львов и форелевое хозяйство на комфортной экскурсии для всей семьи
Кроме классических достопримечательностей, вы посетите парк Львов, где понаблюдаете за дикими животными в естественной среде обитания.
А также заедете на дикий пляж, где я угощу вас кофе в турке и крафтовыми чипсами из местных ароматных мандаринов. Все остановки будут с расчетом на детей: красочные и в меру динамичные.
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Описание
Что вас ожидает
Гагра и пикник на диком пляже
Наше путешествие начнётся с мини-пикника на берегу моря. Мы приедем на дикий пляж, там я поставлю стулья и небольшой столик. Сварю вам кофе в турке и угощу мандариновыми чипсами собственного производства. Далее мы отправимся в Гагру. Вы узнаете историю её создания и увидите ключевые места: колоннаду, старинное кафе Гагрипш и замок принца Ольденбургского. А затем заедете на завтрак в панорамный ресторан у реки с видом на горы. На его территории есть мост со стеклянным полом и качели. Детям точно не будет в нём скучно!
Озеро Рица, реки, леса и водопады
Мы сделаем множество остановок в самых красивых местах Абхазии. Среди них: красивый подвесной мост, Голубое озеро, Юпшарский каньон, слияние рек Бзыбь и Гега, самшитовый лес и водопад Мужские слезы. Кульминацией станет знаменитое озеро Рица. Мы сделаем шикарные фото на смотровой площадке, погуляем по живописной набережной и, при желании, покатаемся на катамаране.
Парк Львов и форелевое хозяйство
Вы посетите парк Львов, где можно понаблюдать за этими величественными и грациозными животными в естественной среде обитания. Кроме львов в парке есть верблюды, лошади, овцы и козы. Всех животных можно кормить. Напоследок мы заедем в форелевое хозяйство, где вам предоставят шанс самостоятельно поймать рыбу в пруду сачком. А профессиональный повар приготовит её на ужин, который пройдёт в красивом кафе на воде.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Дополнительные расходы: въезд в рицинский нац парк: 700 руб. взрослые, 200 руб. дети 8-12 лет, до 8 лет бесплатно, форелевое хозяйство — 250 руб. взрослые, парк львов — 500 руб., еда и напитки в кафе по меню
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.