Абхазия для путешественников с детьми

Гагра, озеро Рица, парк Львов и форелевое хозяйство на комфортной экскурсии для всей семьи

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Специально для путешественников с детьми я разработал авторский тур в Абхазию.

Кроме классических достопримечательностей, вы посетите парк Львов, где понаблюдаете за дикими животными в естественной среде обитания.

А также заедете на дикий пляж, где я угощу вас кофе в турке и крафтовыми чипсами из местных ароматных мандаринов. Все остановки будут с расчетом на детей: красочные и в меру динамичные.
Абхазия для путешественников с детьми
Абхазия для путешественников с детьми
Абхазия для путешественников с детьми
Абхазия для путешественников с детьми
Абхазия для путешественников с детьми
Абхазия для путешественников с детьми
Абхазия для путешественников с детьми
Абхазия для путешественников с детьми
Абхазия для путешественников с детьми
Абхазия для путешественников с детьми
Абхазия для путешественников с детьми
Абхазия для путешественников с детьми
Абхазия для путешественников с детьми
Абхазия для путешественников с детьми
Абхазия для путешественников с детьми
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Описание

Что вас ожидает

Гагра и пикник на диком пляже

Наше путешествие начнётся с мини-пикника на берегу моря. Мы приедем на дикий пляж, там я поставлю стулья и небольшой столик. Сварю вам кофе в турке и угощу мандариновыми чипсами собственного производства. Далее мы отправимся в Гагру. Вы узнаете историю её создания и увидите ключевые места: колоннаду, старинное кафе Гагрипш и замок принца Ольденбургского. А затем заедете на завтрак в панорамный ресторан у реки с видом на горы. На его территории есть мост со стеклянным полом и качели. Детям точно не будет в нём скучно!

Озеро Рица, реки, леса и водопады

Мы сделаем множество остановок в самых красивых местах Абхазии. Среди них: красивый подвесной мост, Голубое озеро, Юпшарский каньон, слияние рек Бзыбь и Гега, самшитовый лес и водопад Мужские слезы. Кульминацией станет знаменитое озеро Рица. Мы сделаем шикарные фото на смотровой площадке, погуляем по живописной набережной и, при желании, покатаемся на катамаране.

Парк Львов и форелевое хозяйство

Вы посетите парк Львов, где можно понаблюдать за этими величественными и грациозными животными в естественной среде обитания. Кроме львов в парке есть верблюды, лошади, овцы и козы. Всех животных можно кормить. Напоследок мы заедем в форелевое хозяйство, где вам предоставят шанс самостоятельно поймать рыбу в пруду сачком. А профессиональный повар приготовит её на ужин, который пройдёт в красивом кафе на воде.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: въезд в рицинский нац парк: 700 руб. взрослые, 200 руб. дети 8-12 лет, до 8 лет бесплатно, форелевое хозяйство — 250 руб. взрослые, парк львов — 500 руб., еда и напитки в кафе по меню

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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