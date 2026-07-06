Абхазия для путешественников с детьми + трансфер из Сочи
Гагра, озеро Рица и парк львов на комфортной индивидуальной экскурсии для всей семьи
Специально для путешественников с детьми я разработал авторское путешествие в Абхазию.
Кроме классических достопримечательностей, вы посетите парк львов, где понаблюдаете за дикими животными в естественной среде обитания. Все остановки будут с расчетом на детей: красочные и в меру динамичные.
Наше путешествие начнётся с Гагры. Вы узнаете историю её создания и увидите ключевые места: колоннаду, старинное кафе Гагрипш и замок принца Ольденбургского. А затем заедете на завтрак в панорамный ресторан у реки с видом на горы. На его территории есть мост со стеклянным полом и качели. Детям точно не будет в нём скучно!
Озеро Рица, реки, леса и водопады
Мы сделаем множество остановок в самых красивых местах Абхазии. Среди них: красивый подвесной мост, Голубое озеро, Юпшарский каньон, слияние рек Бзыбь и Гега, самшитовый лес и водопад Мужские Слёзы. Кульминацией станет знаменитое озеро Рица. Мы сделаем шикарные фото на смотровой площадке, погуляем по живописной набережной и, при желании, покатаемся на катамаране.
Парк львов
Вы посетите парк львов, где можно понаблюдать за этими величественными и грациозными животными в естественной среде обитания. Кроме львов в парке есть верблюды, лошади, овцы и козы. Всех животных можно кормить.
Форелевое хозяйство, этнокомплекс или парк лебедей — на выбор
Напоследок заедем в форелевое хозяйство, где вам предоставят шанс самостоятельно поймать рыбу в пруду сачком. А профессиональный повар приготовит её на ужин, который пройдёт в красивом кафе на воде.
Вместо рыбалки можем отправиться в этнокомплекс, чтобы познакомиться с историей абхазского жилища и предметов быта, а ещё пострелять из лука.
Так же вы можете поехать в парк на озере в Новом Афоне, чтобы понаблюдать за утками и лебедями, страусами и павлинами.
Организационные детали
Трансфер из Сочи включён в стоимость
Дополнительные расходы: въезд в Рицинский нац. парк: 700 ₽/взрослые, 200 ₽/дети 8-12 лет, до 8 лет бесплатно, форелевое хозяйство — 250 ₽/взрослые, парк львов — 1000 ₽, еда и напитки в кафе по меню
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 435 туристов
Я организую индивидуальные поездки по Сочи, Красной Поляне и всей территории Абхазии — местам, которые я люблю за зелёные улицы, чистое море, солнечную погоду и богатую историю архитектуры. С радостью читать дальшеуменьшить
берусь за каждый заказ.
Я пришёл в профессию благодаря таланту организатора: долгое время бесплатно проводил поездки для друзей по России и Европе, а затем прошёл обучение на гида-экскурсовода. Сейчас я предлагаю индивидуальные маршруты на комфортабельном автомобиле без спешки, с возможностью изменять программу. Если захотите, можем устроить пикник на полянке в замшелом лесу, наслаждаться морем и кидать камушки или провожать солнце за горизонт на панорамном пирсе с бокалом вина.
Моя цель — сделать нашу поездку лучшим днём вашего отдыха!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
Поездка была супер,Влад учёл все пожелания и скорректировал маршрут,отвез в шикарные места с такими головокружительными видами что я еще долго буду пересматривать фото и смоковать эти моменты,плюс сам нас фотографировал с интузиазмом которому позавидуешь! В итоге эмоции зашкаливают,фото топ,ноги болят)
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Татьяна
мы провели незабываемый день в Абхазии! это было невероятно красиво, вкусно, интересно, весело! огромное спасибо Владиславу за этот великолепный день: все было очень продуманно, комфортно и классно. лучшая экскурсия в нашей жизни ❤️
+3
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Людмила
спасибо Владу за экскурсию по Абхазии. Мы получили все, что планировали: красивые виды, интересный маршрут, вкусный обед в видовом ресторанчике. Все было неспешно и размеренно, совсем не утомительно. У Влада есть много нестандартных экскурсий, за которыми обязательно вернемся. 👍
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Елена
7 июля 2026 с нами случилось невероятное путешествие по солнечной Абхазии с чудесным гидом Владом! Гагра, ароматный кофе на берегу горной реки с сушеной хурмой, озеро Рица, парк Львов, дача читать дальшеуменьшить
ИВ Сталина, водная прогулка на его катере, этномузей! Каждая минутка была заполнена интересной информацией, красивейшими видами и желанием, чтобы этот день продлился как можно дольше! Внучка 10 лет весь вечер рассказывала друзьям о своем путешествии! Огромное спасибо Владу! Процветания гостеприимной Абхазии. Очень рекомендую эту экскурсию всем!
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А
Анна
Шикарная поездка, продуманная до мелочей)
Мы путешествовали семьей в составе 2 взрослых и 2 подростка (11 и 14 лет)
Поездка была в комфортном ритме) сначала было решено отправиться на озеро Рица, чтобы читать дальшеуменьшить
обогнать экскурсионные группы на больших автобусах и насладиться красотами природы.
Поездка была спокойной и размеренной. Останавливались там, где хотелось и делали фото на память.
После чего отправились на обед в красивое место с вкусной кухней
И мне, и детям очень понравился парк Львов. Где еще увидишь этих великолепных животных во всей красе! В зоопарках животные обычно спят в тени, а здесь играют, принимают охлаждающие ванны, здороваются с посетителями в ожидании вкусняшек)
Вместо форелевого хозяйства мы решили заехать в Приморский парк в Новом Афоне. Парк тоже очень понравился. Можно покормить птиц (страусы, павлины, гуси) и рыбок)
По дороге узнали много интересного и об Абхазии, и о Сочи)
Большое спасибо Владу за прекрасный день!
+1
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Елена
Прекрасно подобрано время посещения интересных локаций, без толп людей или вообще без лишних людей) только мы и необыкновенная природа 👍🏼 Озеро Рица увидели в полной красе (ранее были на другой читать дальшеуменьшить
экскурсии и озеро тогда совсем не впечатлило). Кормление львов и травоядных животных 🔥 Обед в классном ресторане (дорого, но оочень вкусно! и красиво!). Сюрприз на форелевом хозяйстве - живописный исток горной реки. Только вот места в животе для пойманной форели уже не было после обеда в ресторане. Во второй половине дня по нашей просьбе заехали на частную винодельню. На дегустации нам дали именно то, что мы запросили, несколько сортов (я, например, люблю ароматные вкусные вина типа изабеллы). Были опасения, что привезем не то, что пробовали (с таким тоже сталкивались на других экскурсиях), но дома потом открыли - именно то! Аромат неповторимый! В магазинах Москвы такие не продают! И эта экскурсия не про историю и географию! Кому нужны рассказы и факты, наверное, лучше выбрать что-то другое. Это про впечатления, ощущения, созерцание! Информация интересная тоже была, но очень дозировано и ненавязчиво.
+2
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