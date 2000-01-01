Что вас ожидает на прогулке: Морская рыбалка 🐟 в Сочи и Адлере подойдет не только для заядлых рыбаков, но и для тех, кого утомили морской берег и пляж 🏖️ на скоростном катере, приготовление свежевыловленной рыбы на борту и просто приятное времяпрепровождение с удочкой в руках в компании семьи, друзей или коллег на борту комфортабельного катера. Что может быть лучше?

Преимуществом морской рыбалки в открытом море 🌊 в Сочи является то, что Вам не нужно готовить снасти и наживку, все это мы предоставим Вам на борту. На морской рыбалке в Сочи Вы сможете поймать черноморскую барабулю, ставридку, кефаль, а самые везучие смогут выловить даже катрана (черноморскую акулу).

По Вашему желанию, мы приготовим ваш улов прямо на борту. Вам останется лишь открыть бутылочку любимого вина или холодного пива и наслаждаться только что пойманной Вами рыбой, на фоне городской набережной и заснеженных вершин Кавказских гор ⛰️, под шум морской волны и крики чаек. Важная информация:• С собой на борт можно взять еду и напитки;