К вашим услугам роскошная 56-футовая яхта — самое большое судно в нашем порту. В составе группы до 10 человек на 1 час вы отправитесь в морское путешествие вдоль берега Сочи. Наш опытный капитан отвезёт вас до Кавказских гор, а в тёплую погоду сделает остановку на купание в открытой воде. Вдохните чистый морской воздух и скажите себе: жизнь прекрасна!

Что вас ожидает• Морская прогулка со всеми удобствами на комфортной на 56-футовой яхте премиум-класса.