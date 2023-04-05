К вашим услугам роскошная 56-футовая яхта — самое большое судно в нашем порту. В составе группы до 10 человек на 1 час вы отправитесь в морское путешествие вдоль берега Сочи.
Наш опытный капитан отвезёт вас до Кавказских гор, а в тёплую погоду сделает остановку на купание в открытой воде. Вдохните чистый морской воздух и скажите себе: жизнь прекрасна!
Наш опытный капитан отвезёт вас до Кавказских гор, а в тёплую погоду сделает остановку на купание в открытой воде. Вдохните чистый морской воздух и скажите себе: жизнь прекрасна!
Ближайшие даты:
30
апр
апр
Что вас ожидает:
- Горные панорамы
- Берег Сочи
- Кавказский хребет
- Вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
К вашим услугам роскошная 56-футовая яхта — самое большое судно в нашем порту. В составе группы до 10 человек на 1 час вы отправитесь в морское путешествие вдоль берега Сочи. Наш опытный капитан отвезёт вас до Кавказских гор, а в тёплую погоду сделает остановку на купание в открытой воде. Вдохните чистый морской воздух и скажите себе: жизнь прекрасна!
Что вас ожидает• Морская прогулка со всеми удобствами на комфортной на 56-футовой яхте премиум-класса.
- Горные панорамы впечатлят и не оставят равнодушными, полюбуетесь Кавказским хребтом.
- Вдохнете чистейший морской воздух.
- С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу.
- Купание в открытом море (если позволит погода) – возможность поплавать в прозрачной и лазурной воде, если повезет мы сможем увидеть дельфинов, плывущих по своим делам.
- Важная информация• Прогулка проводится круглогодично.
- Вы можете взять с собой алкоголь и еду (кроме красного вина) для пикника на палубе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Теплые пледы
- Спасательные жилеты
- Что не входит
- Еда
- Место начала и завершения?
- Порт Сочи ул. Несербская 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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