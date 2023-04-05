Морская прогулка на роскошной яхте премиум-класса

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К вашим услугам роскошная 56-футовая яхта — самое большое судно в нашем порту. В составе группы до 10 человек на 1 час вы отправитесь в морское путешествие вдоль берега Сочи.

Наш опытный капитан отвезёт вас до Кавказских гор, а в тёплую погоду сделает остановку на купание в открытой воде. Вдохните чистый морской воздух и скажите себе: жизнь прекрасна!
Морская прогулка на роскошной яхте премиум-класса
Морская прогулка на роскошной яхте премиум-класса
Морская прогулка на роскошной яхте премиум-класса
Морская прогулка на роскошной яхте премиум-класса
Морская прогулка на роскошной яхте премиум-класса
Морская прогулка на роскошной яхте премиум-класса
Ближайшие даты:
30
апр

Что вас ожидает:

  • Горные панорамы
  • Берег Сочи
  • Кавказский хребет
  • Вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

К вашим услугам роскошная 56-футовая яхта — самое большое судно в нашем порту. В составе группы до 10 человек на 1 час вы отправитесь в морское путешествие вдоль берега Сочи. Наш опытный капитан отвезёт вас до Кавказских гор, а в тёплую погоду сделает остановку на купание в открытой воде. Вдохните чистый морской воздух и скажите себе: жизнь прекрасна!
Что вас ожидает• Морская прогулка со всеми удобствами на комфортной на 56-футовой яхте премиум-класса.
  • Горные панорамы впечатлят и не оставят равнодушными, полюбуетесь Кавказским хребтом.
  • Вдохнете чистейший морской воздух.
  • С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу.
  • Купание в открытом море (если позволит погода) – возможность поплавать в прозрачной и лазурной воде, если повезет мы сможем увидеть дельфинов, плывущих по своим делам.
  • Важная информация• Прогулка проводится круглогодично.
  • Вы можете взять с собой алкоголь и еду (кроме красного вина) для пикника на палубе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Теплые пледы
  • Спасательные жилеты
Что не входит
  • Еда
Место начала и завершения?
Порт Сочи ул. Несербская 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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