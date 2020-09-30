1 отзыв оставили туристы

Центр Сочи: коротко о главном За полчаса прогулки с гидом вы побываете на том месте, где высадился русский десант, и прикоснетесь к истокам Сочи; в деталях рассмотрите нарядный Морской вокзал и узнаете о его строительстве. Услышите об особенностях архитектурного облика города, сфотографируетесь 📸 с героями фильма «Бриллиантовая рука» и раскроете, почему «Богиня навигации» отвернулась от моря 🌊.
Панорама Сочи с акватории и встреча с дельфинами Во второй части программы вы отправитесь в плавание на теплоходе (или яхте) вдоль прибрежной полосы, в сторону Адлера. Вдали покажется белоснежный олимпийский стадион 🏟️ «Фишт», а в хорошую погоду — одноименная вершина Кавказского хребта. На борту можно перекусить, также будет остановка для плавания. Надеюсь, вам повезет увидеть коренных жителей Чёрного моря — дельфинов 🐬 Афалина, которые часто показываются в это время суток.
Организационные детали
ВАЖНО: Теплоход выходит, только если в группе минимум 20 человек. Если в группе меньше участников, то морская прогулка 👣 пройдет на яхте 🛥️. Длительность прогулки на теплоходе — 1, 5 часа (купание — 30 минут), на яхте — 40 минут (купание — 5-7 минут). Длительность пешеходной части экскурсии 🧭 — 30 минут.
На борт разрешено приносить свою еду и напитки. По желанию их также можно купить на борту.
Во время пешеходной экскурсии наш гид использует аудио-систему: вы будете слушать рассказ через индивидуальный наушник
Искупаться возможно примерно до 15 октября
По запросу экскурсию ⛳ можно провести индивидуально для вашей компании (стоимость: 3000 руб. с человека/взрослые 1500 руб. с человека/дети)
Начало и место завершения
🚩 в Морском порту Сочи
Экскурсия проводится в среду и субботу в 12:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Марина. Я индивидуальный предприниматель и руковожу туристическим агентством. Мне 52 года и последние 13 из них я живу в Сочи. О городе узнала много и решила делиться своими знаниями с теми, кто хочет не только созерцать, но готов полюбить и сделать частичкой своей души жемчужину курортов — наш Сочи.
впервые побывала в Сочи и во время небольшой экскурсии узнала очень много о Сочинском порту и его окружении, окунулась в историю города. Гид очень интересно все рассказывала, увлеченный, влюбленный в свой