1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Центр Сочи: коротко о главном

За полчаса прогулки с гидом вы побываете на том месте, где высадился русский десант, и прикоснетесь к истокам Сочи; в деталях рассмотрите нарядный Морской вокзал и узнаете о его строительстве. Услышите об особенностях архитектурного облика города, сфотографируетесь 📸 с героями фильма «Бриллиантовая рука» и раскроете, почему «Богиня навигации» отвернулась от моря 🌊.

Панорама Сочи с акватории и встреча с дельфинами

Во второй части программы вы отправитесь в плавание на теплоходе (или яхте) вдоль прибрежной полосы, в сторону Адлера. Вдали покажется белоснежный олимпийский стадион 🏟️ «Фишт», а в хорошую погоду — одноименная вершина Кавказского хребта. На борту можно перекусить, также будет остановка для плавания. Надеюсь, вам повезет увидеть коренных жителей Чёрного моря — дельфинов 🐬 Афалина, которые часто показываются в это время суток.

Организационные детали