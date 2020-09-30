1 отзыв оставили туристы

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Исторический Сочи + морская прогулка

Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами

5
1 отзыв
Марина
Марина – экскурсионное агентство из Сочи
Это удобное предложение для ваших первых дней в дивном Сочи.

Гуляя в районе морского порта, вы увидите знаковые памятники и узнаете об основании и архитектуре Сочи.

А после отправитесь бороздить Чёрное море 🌊 на теплоходе или яхте 🛥️ (в зависимости от количества человек в группе), искупаетесь в чистой воде и сделаете запоминающиеся фото.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 99 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Исторический Сочи + морская прогулка
Исторический Сочи + морская прогулка

Что вас ожидает

Центр Сочи: коротко о главном
За полчаса прогулки с гидом вы побываете на том месте, где высадился русский десант, и прикоснетесь к истокам Сочи; в деталях рассмотрите нарядный Морской вокзал и узнаете о его строительстве. Услышите об особенностях архитектурного облика города, сфотографируетесь 📸 с героями фильма «Бриллиантовая рука» и раскроете, почему «Богиня навигации» отвернулась от моря 🌊.

Панорама Сочи с акватории и встреча с дельфинами
Во второй части программы вы отправитесь в плавание на теплоходе (или яхте) вдоль прибрежной полосы, в сторону Адлера. Вдали покажется белоснежный олимпийский стадион 🏟️ «Фишт», а в хорошую погоду — одноименная вершина Кавказского хребта. На борту можно перекусить, также будет остановка для плавания. Надеюсь, вам повезет увидеть коренных жителей Чёрного моря — дельфинов 🐬 Афалина, которые часто показываются в это время суток.

Организационные детали

  • ВАЖНО: Теплоход выходит, только если в группе минимум 20 человек. Если в группе меньше участников, то морская прогулка 👣 пройдет на яхте 🛥️. Длительность прогулки на теплоходе — 1, 5 часа (купание — 30 минут), на яхте — 40 минут (купание — 5-7 минут). Длительность пешеходной части экскурсии 🧭 — 30 минут.
  • На борт разрешено приносить свою еду и напитки. По желанию их также можно купить на борту.
  • Во время пешеходной экскурсии наш гид использует аудио-систему: вы будете слушать рассказ через индивидуальный наушник
  • Искупаться возможно примерно до 15 октября
  • По запросу экскурсию ⛳ можно провести индивидуально для вашей компании (стоимость: 3000 руб. с человека/взрослые 1500 руб. с человека/дети)
Начало и место завершения
🚩 в Морском порту Сочи
Исторический Сочи + морская прогулка
Исторический Сочи + морская прогулка
Исторический Сочи + морская прогулка
Исторический Сочи + морская прогулка
Исторический Сочи + морская прогулка
Исторический Сочи + морская прогулка

Экскурсия проводится в среду и субботу в 12:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Марина
Марина
Меня зовут Марина. Я индивидуальный предприниматель и руковожу туристическим агентством. Мне 52 года и последние 13 из них я живу в Сочи. О городе узнала много и решила делиться своими знаниями с теми, кто хочет не только созерцать, но готов полюбить и сделать частичкой своей души жемчужину курортов — наш Сочи.
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1 отзыв оставили туристы

30 сентября 2020
впервые побывала в Сочи и во время небольшой экскурсии узнала очень много о Сочинском порту и его окружении, окунулась в историю города. Гид очень интересно все рассказывала, увлеченный, влюбленный в свой

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