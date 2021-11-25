Приглашаем Вас совершить незабываемое морское путешествие на легендарной яхте океанского класса категории А! Эксклюзивное голландское парусно-моторное судно «Джованита» не имеет аналогов, она строилась по спецзаказу, в том числе с возможностью плавания в северных морях. С максимальным комфортом в переходе на яхте может разместиться до 6 человек, а принять готовы до 10 пассажиров.

Для вас будет проведен мастер класс по яхтингу и вы сможете почувствовать себя настоящим морским волком, собственноручно управлять яхтой под руководством опытнейшего капитана - победителя многочисленных регат

Переходы на яхтах сейчас - это самый модный и популярный вид отдыха! Это настоящее морское приключение мечты плюс наземные экскурсии!

Предлагаемый маршрут и мероприятия:

1)Знакомство с яхтой и командой, инструктаж.

2)Выход в море за 4 часа до заката. Ночной переход Сочи-Скала Киселева. Идем прямо в закат! Это просто сказочные пейзажи!

3)Держим курс на скалу Парус – памятник природы и на «тузике» высадимся на берег. После обеда отправимся в Геленджикскую бухту. Закат встречаем на горе Олимп, откуда открывается потрясающий вид.

4)Переход Геленджик – Новороссийск. Посещение достопримечательностей (Абрау Дюрсо, крейсер «Михаил Кутузов»

Для Вас мы можем подобрать оптимальный маршрут, скорректируем его по Вашему желанию. В среднем переход из Сочи до Новороссийска занимает 1 сутки. Цена указана за сутки! Круиз Сочи-Новороссийск-Сочи – длится не менее 3 суток. Также мы можем составить любой другой маршрут, учитывая все пожелания! Данная яхта может ходить куда угодно, в любые страны.

Длина судна около 15 м, ширина 4,1 м. На борту есть все необходимое для комфортного путешествия. Яхта недавно прошла полное тех обслуживание, укомплектована всем необходимым оборудованием (электричество, солнечные батареи, ветрогенератор и др) На борту 2 каюты, 2 кают-компании, 2 туалета с раковиной, душевая кабина, оборудованные камбуз (газовая плита, с духовкой и электрическим грилем, холодильник, морозильная камера, стиральная машина).

Цена указана за сутки!