Возможен заезд в любой день программы на срок от 3 до 7 дней.
12:00 Заезд в гостиницу (гостевой дом, Адлер)
Обед.
Знакомство с гидом.
Инструктаж по безопасности.
Вводная беседа о климатических, культурных и территориальных особенностях города-курорта.
13:00 Отправляемся на автомобильную экскурсию по историческому центру Сочи, 4 – 5 часов.
Вас ждет захватывающее знакомство с советским периодом истории города-курорта.
Вы прогуляетесь по территории санатория Орджоникидзе – здесь Вам предстоит знакомство со Сталинским ампиром и архитектурными шедеврами Ивана Сергеевича Кузнецова, органично вписанными в флористическую коллекцию санаторного парка.
Переезд к центру города.
Посещение дачи-музея Островского.
Знакомство с сочинским периодом творчества писателя.
Либо посещение дома-музея «Дача Сталина» (по выбору группы).
Погружение в жизнь центрального района Сочи.
Из окна автобуса Вы увидите как город преображается с каждым годом все больше и больше становясь похожим на Русские Дубаи.
Особый шарм и колорит городу придает эклектика – смешение архитектурных стилей города.
Здесь можно встретить и модерн, и конструктивизм, и классицизм и, конечно, хайтек.
В ходе экскурсии Вы знакомитесь с тремя визитными карточками города: Железнодорожным вокзалом Сочи, зданием морского порта и Зимним театром.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Выезд на экскурсию в 10:00.
Сегодня Вы увидите город Сочи с высоты птичьего полета.
Путешествие на вершину горы Ахун оставит неизгладимое впечатление.
Под вами облака и самый южный город, лежащий под ногами: реки, зеленые холмы, скалы, предгорные поселки, белые высокие парящие дома-гостиницы, пансионаты, бескрайняя даль.
Спускаемся с вершин, как не хочется возвращаться вниз в цивилизацию.
Вас ждут дикие леса, экзотические лианы и потоки журчащей воды.
Редко посещаемые, но такие милые и полноводные в любое время года – водопады на реке Змейка.
Обед-пикник на берегу горной реки.
В ходе путешествия Вы посетите Мацестинскую долину, увидите знаменитый 4-ый ванный корпус, узнаете почему здание имеет форму буквы «Ж», познакомитесь с минеральными Мацестинскими источниками – местом первых купальных процедур отдыхающих курорта.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Вы можете самостоятельно посетить сочинский аквариум, океанариум или дельфинарий.
Каждый из объектов уникален и интересен.
В летнее время Вы имеете возможность отдохнуть на море.
Купальный период в городе традиционно продолжается с июня по октябрь.
Завтрак в гостинице.
Обед в кафе.
Трассовая экскурсия на Красную Поляну и Олимпийский парк – места проведения зимних Олимпийских игр 2014 года, 7 – 8 часов.
Вам предстоит познакомиться с природно-климатическими особенностями гор Красной Поляны и Сочинского Причерноморья, уникальной флорой высокогорья, историей маленьких горных поселков – Красная Поляна и Эсто-Садок.
Вы посетите Ахштырский каньон, смотровую площадку ущелья Ах-Цу, водопад Девичьи слезы, пасеку – где можно приобрести сладкие сувениры, дольменный комплекс – архитектурный памятник времен средней бронзы.
Апофеоз экскурсии – олимпийская инфраструктура Красной Поляны – горнолыжные курорты Горки Город, Газпром и Роза Хутор.
Вам предстоит прогулка по Олимпийской набережной, желающие поднимутся на подъемнике на вершину горы Аибга или хребет Псехако.
Познакомятся с Олимпийской деревней, горнолыжными трассами и комплексом трамплинов «Русские горки».
Переезд по новому Олимпийскому шоссе в Олимпийский парк.
Знакомство с инфраструктурой Олимпийского парка, ледовыми дворцами, историей Имеретинской низменности и ходом строительства ледовых дворцов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Отдых.
Свободное время.
Желающие могут заказать факультативную экскурсию по «Золотому кольцу Абхазии» с посещением Гагры, озера Рица, Новоафонского монастыря и Новоафонских пещер или пешую прогулку по территории Сочинского Национального парка по маршруту «По реке Сочи».
Завтрак в гостинице.
Знакомство с природой Приморской зоны города Сочи.
8:30 Выезд на экскурсию в филиал Сочинского Дендрария в Адлере – парк «Южные культуры».
Знакомство с коллекцией растений-экзотов, интродуцированных в субтропическом климате города в конце XIX века.
Вы увидите камелии, безлистные магнолии, несколько видов пальм.
Гордостью парка является коллекция хвойных, а так же аллея столетних платанов и секвой.
В ходе программы Вы узнаете о тенденциях паркостроения в начале XX века, канонах озеленения и научитесь отличать баскет от бордюра.
Погрузитесь в историю Имеретинской низменности и удивительную судьбу имения «Случайное».
Возвращение в гостиницу.
Обед.
14:00 Отправляемся на экскурсию в сердце Кавказского Биосферного заповедника – Тисосамшитовую рощу.
Среди девственного колхидского леса вы пройдете пешеходными дорожками под сенью тисов и самшитов.
В ходе экскурсии Вы узнаете историю Кавказского заповедника, особенности колхидских лесов, а так же погрузитесь в историю средневековой Хосты (Косты) лицезрея развалины старой Генуэстской крепости.
На маршруте Вас поразит красотой каньон Восточной Хосты, восхитит панорама ущелья и уникальная растительность региона.
Ужин в гостинице.
В конце путешествия порадует Вас жарким паром русская банька.
Завтрак в гостинице.
Посещение развалин древнего храма в Лоо, побываете в Михайловском, Владимирском соборах и соборе Образа Христа нерукотворного, посетите Мамайский храм Святого Пантелеймона и церковь присвятой Богородицы в Хосте.
От старинных камней-руин Вы проследуете в светлое будущее – храмы современной постройки начала XXI века.
Длительность программы 5 – 6 часов.
Обед в столовой.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Ужин.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Поездка в далекий поселок Воронцовка – бывшее имение князей Воронцовых.
Здесь среди реликтового леса Вы погрузитесь в царство Аида – знаменитые Воронцовские пещеры, общая протяженность которых 11 (одиннадцать) километров.
Вам предстоит пройти по оборудованной тропе всего один километр.
Каскады сталактитов, сталагмитов и веер натечных образований вместе с галереями переходов восхитят даже искушенного зрителя.
Экскурсия на Хостинскую чайную фабрику.
Узнаем о технологии выращивания чая, его сортах, правилах сбора.
Знакомимся с процессом производства этого замечательного напитка.
Дегустируем сорта.
Желающие приобретают сувенирную продукцию фабрики.
Окончание программы в 16:00 в п.Хоста.
Тур предусматривает размещение в гостинице (номера с удобствами).
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На маршрут допускаются дети младше 18 лет только в сопровождении взрослых.
Да, страховка от несчастного случая входит в стоимость тура.