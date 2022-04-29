Сочинский эксклюзив

В Сочи хорошо не только летом, но и зимой

5
3 отзыва
В Сочи хорошо не только летом, но и зимой.

Краснодарский край радует своим гостеприимством, живописной природой и местами для отдыха всей семьей. Вместе мы узнаем Сочи ближе на тематических экскурсиях и исторических местах.
Сочинский эксклюзив
Сочинский эксклюзив
Сочинский эксклюзив
Сочинский эксклюзив
Сочинский эксклюзив
Сочинский эксклюзив
Сочинский эксклюзив
Сочинский эксклюзив
Сочинский эксклюзив
Ближайшие даты:
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Описание

Возможен заезд в любой день программы на срок от 3 до 7 дней.

Программа тура по дням

1 день
Адлер – Сочи

12:00 Заезд в гостиницу (гостевой дом, Адлер)

Обед.

Знакомство с гидом.

Инструктаж по безопасности.

Вводная беседа о климатических, культурных и территориальных особенностях города-курорта.

13:00 Отправляемся на автомобильную экскурсию по историческому центру Сочи, 4 – 5 часов.

Вас ждет захватывающее знакомство с советским периодом истории города-курорта.

Вы прогуляетесь по территории санатория Орджоникидзе – здесь Вам предстоит знакомство со Сталинским ампиром и архитектурными шедеврами Ивана Сергеевича Кузнецова, органично вписанными в флористическую коллекцию санаторного парка.

Переезд к центру города.

Посещение дачи-музея Островского.

Знакомство с сочинским периодом творчества писателя.

Либо посещение дома-музея «Дача Сталина» (по выбору группы).

Погружение в жизнь центрального района Сочи.

Из окна автобуса Вы увидите как город преображается с каждым годом все больше и больше становясь похожим на Русские Дубаи.

Особый шарм и колорит городу придает эклектика – смешение архитектурных стилей города.

Здесь можно встретить и модерн, и конструктивизм, и классицизм и, конечно, хайтек.

В ходе экскурсии Вы знакомитесь с тремя визитными карточками города: Железнодорожным вокзалом Сочи, зданием морского порта и Зимним театром.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Свободное время.

2 день
Гора Ахун и Мацестинская долина

Завтрак в гостинице.

Выезд на экскурсию в 10:00.

Сегодня Вы увидите город Сочи с высоты птичьего полета.

Путешествие на вершину горы Ахун оставит неизгладимое впечатление.

Под вами облака и самый южный город, лежащий под ногами: реки, зеленые холмы, скалы, предгорные поселки, белые высокие парящие дома-гостиницы, пансионаты, бескрайняя даль.

Спускаемся с вершин, как не хочется возвращаться вниз в цивилизацию.

Вас ждут дикие леса, экзотические лианы и потоки журчащей воды.

Редко посещаемые, но такие милые и полноводные в любое время года – водопады на реке Змейка.

Обед-пикник на берегу горной реки.

В ходе путешествия Вы посетите Мацестинскую долину, увидите знаменитый 4-ый ванный корпус, узнаете почему здание имеет форму буквы «Ж», познакомитесь с минеральными Мацестинскими источниками – местом первых купальных процедур отдыхающих курорта.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Вы можете самостоятельно посетить сочинский аквариум, океанариум или дельфинарий.

Каждый из объектов уникален и интересен.

В летнее время Вы имеете возможность отдохнуть на море.

Купальный период в городе традиционно продолжается с июня по октябрь.

3 день
Красная поляна, Олимпийский парк

Завтрак в гостинице.

Обед в кафе.

Трассовая экскурсия на Красную Поляну и Олимпийский парк – места проведения зимних Олимпийских игр 2014 года, 7 – 8 часов.

Вам предстоит познакомиться с природно-климатическими особенностями гор Красной Поляны и Сочинского Причерноморья, уникальной флорой высокогорья, историей маленьких горных поселков – Красная Поляна и Эсто-Садок.

Вы посетите Ахштырский каньон, смотровую площадку ущелья Ах-Цу, водопад Девичьи слезы, пасеку – где можно приобрести сладкие сувениры, дольменный комплекс – архитектурный памятник времен средней бронзы.

Апофеоз экскурсии – олимпийская инфраструктура Красной Поляны – горнолыжные курорты Горки Город, Газпром и Роза Хутор.

Вам предстоит прогулка по Олимпийской набережной, желающие поднимутся на подъемнике на вершину горы Аибга или хребет Псехако.

Познакомятся с Олимпийской деревней, горнолыжными трассами и комплексом трамплинов «Русские горки».

Переезд по новому Олимпийскому шоссе в Олимпийский парк.

Знакомство с инфраструктурой Олимпийского парка, ледовыми дворцами, историей Имеретинской низменности и ходом строительства ледовых дворцов.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

4 день
Свободный день

Отдых.

Свободное время.

Желающие могут заказать факультативную экскурсию по «Золотому кольцу Абхазии» с посещением Гагры, озера Рица, Новоафонского монастыря и Новоафонских пещер или пешую прогулку по территории Сочинского Национального парка по маршруту «По реке Сочи».

5 день
Парк &quot;Южные культуры&quot;, Тисосамшитовая роща, каньон восточной Хосты.

Завтрак в гостинице.

Знакомство с природой Приморской зоны города Сочи.

8:30 Выезд на экскурсию в филиал Сочинского Дендрария в Адлере – парк «Южные культуры».

Знакомство с коллекцией растений-экзотов, интродуцированных в субтропическом климате города в конце XIX века.

Вы увидите камелии, безлистные магнолии, несколько видов пальм.

Гордостью парка является коллекция хвойных, а так же аллея столетних платанов и секвой.

В ходе программы Вы узнаете о тенденциях паркостроения в начале XX века, канонах озеленения и научитесь отличать баскет от бордюра.

Погрузитесь в историю Имеретинской низменности и удивительную судьбу имения «Случайное».

Возвращение в гостиницу.

Обед.

14:00 Отправляемся на экскурсию в сердце Кавказского Биосферного заповедника – Тисосамшитовую рощу.

Среди девственного колхидского леса вы пройдете пешеходными дорожками под сенью тисов и самшитов.

В ходе экскурсии Вы узнаете историю Кавказского заповедника, особенности колхидских лесов, а так же погрузитесь в историю средневековой Хосты (Косты) лицезрея развалины старой Генуэстской крепости.

На маршруте Вас поразит красотой каньон Восточной Хосты, восхитит панорама ущелья и уникальная растительность региона.

Ужин в гостинице.

В конце путешествия порадует Вас жарким паром русская банька.

6 день
Посещение действующих и древних храмов

Завтрак в гостинице.

Посещение развалин древнего храма в Лоо, побываете в Михайловском, Владимирском соборах и соборе Образа Христа нерукотворного, посетите Мамайский храм Святого Пантелеймона и церковь присвятой Богородицы в Хосте.

От старинных камней-руин Вы проследуете в светлое будущее – храмы современной постройки начала XXI века.

Длительность программы 5 – 6 часов.

Обед в столовой.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Ужин.

7 день
Адлер – п. Воронцовка – Хоста

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Поездка в далекий поселок Воронцовка – бывшее имение князей Воронцовых.

Здесь среди реликтового леса Вы погрузитесь в царство Аида – знаменитые Воронцовские пещеры, общая протяженность которых 11 (одиннадцать) километров.

Вам предстоит пройти по оборудованной тропе всего один километр.

Каскады сталактитов, сталагмитов и веер натечных образований вместе с галереями переходов восхитят даже искушенного зрителя.

Экскурсия на Хостинскую чайную фабрику.

Узнаем о технологии выращивания чая, его сортах, правилах сбора.

Знакомимся с процессом производства этого замечательного напитка.

Дегустируем сорта.

Желающие приобретают сувенирную продукцию фабрики.

Окончание программы в 16:00 в п.Хоста.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице (номера с удобствами).

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения:

  • в гостинице "Грин Хоста" –  52 400 руб (в связи с высоким колебанием спроса, возможна доплата, уточняйте при бронировании, доплата за одноместное размещение также по запросу);
  • в гостинице "Грин Хоста" в период с 1.07 по 1.09 – 57 800 руб.;
  • в аппартаментах "Голубые Дали, 19″ – 40 860 руб. (доплата  при одноместном размещении – 9 000 руб.).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Трансферы по программе
  • Трехразовое питание на маршрутах и экскурсиях (питание в заезда — обед, ужин в день отьезда — завтрак в остальные дни программы — завтрак, обед и ужин)
  • Прокат группового снаряжения
  • Услуги гида-проводника, экскурсовода
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- ж/д билеты до г. Сочи и обратно
  • Билеты на канатную дорогу – от 1 950 руб.
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Чайная дегустация – от 350 руб.
  • Входные билеты в музей Островского или дачу Сталина (по выбору группы туристов) – 400 руб. /чел.
  • Входные билеты в Воронцовскую пещеру – 450 руб.
  • Парк "Южные культуры" – 300 руб. /чел.
  • Входные платы на объекты показа Сочинского национального парка: гора Ахун – 200 руб. Змейковские водопады – 200 руб. Воронцовская тропа – 200 руб.
  • Гора Ахун – 200 руб.
  • Змейковские водопады – 200 руб.
  • Воронцовская тропа – 200 руб.
  • КГПБЗ (ТИСО) – 300 руб.
  • Мацестинский источник – 100 руб.
  • Баня – от 350 руб.
  • Дополнительные экскурсии (экскурсия в Абхазию – от 2 500 руб.)
  • Трансферы вне программы
  • Курортный сбор – 50 руб. /чел. /сутки
  • Экологические сборы и т. д
Место начала и завершения?
г. Сочи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь на низкой не скользкой подошве для посещения экскурсий;
  • рюкзак 20-25 литров для переноски личных вещей на экскурсионных маршрутах;
  • теплая куртка (пальто, плащ) или кофта по погоде (уточняйте у организатора программы, погода в регионе весьма переменчива и своеобразна);
  • сидушка для отдыха на скамьях в парках и скверах;
  • зонт или накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама (шляпа), крем, очки; рабочие перчатки (для прогулок по лесопаркам); Кружка, ложка, миска, нож (КЛМН) для пикника; термос или фляга для воды;
  • фонарь налобный;
  • фототехника;
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Допускают ли детей на маршрут?

На маршрут допускаются дети младше 18 лет только в сопровождении взрослых.

Дополнительная информация
  • Программа гарантировано состоится при бронировании от 2 путевок для сборной группы; от 1 путевки для индивидуального заказа.
  • Принимающая строна в праве изменить маршрут движения согласно погодных условий и состояния группы
  • Просим туристов, приезжающих на программу в Сочи, заказывать трансфер в гостиницу от транспортных артерий города у организатора тура. Данное пожелание связано с печальной статистикой некорректных ситуаций возникающих между туристами и сотрудниками такси. Пользуйтесь услугами проверенных компаний. Помните! Объекты размещения находятся не далеко от аэропорта (всего три остановки городского транспорта) и в шаговой доступности от железнодорожного вокзала Адлера.
Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка от несчастного случая входит в стоимость тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
29 апр 2022
Отдыхали в Сочи с 12.04.2022 по 22.04.2022. Тур назывался "Сочинский эксклюзив" Не смотря на холодную дождливую погоду отдых нам очень понравился. Встречающая сторона очень гостеприимно нас приняла и были замечательные и содержательные экскурсии по окрестностям Сочи (хотя в Сочи были неоднократно)!
Ч
21 янв 2020
Отлично!!!
М
14 июня 2022
Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам!
В компании работают замечательные люди и профи своего дела!

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