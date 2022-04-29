В Сочи хорошо не только летом, но и зимой. Краснодарский край радует своим гостеприимством, живописной природой и местами для отдыха всей семьей. Вместе мы узнаем Сочи ближе на тематических экскурсиях и исторических местах.

Возможен заезд в любой день программы на срок от 3 до 7 дней.

Программа тура по дням

1 день Адлер – Сочи

12:00 Заезд в гостиницу (гостевой дом, Адлер) Обед. Знакомство с гидом. Инструктаж по безопасности. Вводная беседа о климатических, культурных и территориальных особенностях города-курорта. 13:00 Отправляемся на автомобильную экскурсию по историческому центру Сочи, 4 – 5 часов. Вас ждет захватывающее знакомство с советским периодом истории города-курорта. Вы прогуляетесь по территории санатория Орджоникидзе – здесь Вам предстоит знакомство со Сталинским ампиром и архитектурными шедеврами Ивана Сергеевича Кузнецова, органично вписанными в флористическую коллекцию санаторного парка. Переезд к центру города. Посещение дачи-музея Островского. Знакомство с сочинским периодом творчества писателя. Либо посещение дома-музея «Дача Сталина» (по выбору группы). Погружение в жизнь центрального района Сочи. Из окна автобуса Вы увидите как город преображается с каждым годом все больше и больше становясь похожим на Русские Дубаи. Особый шарм и колорит городу придает эклектика – смешение архитектурных стилей города. Здесь можно встретить и модерн, и конструктивизм, и классицизм и, конечно, хайтек. В ходе экскурсии Вы знакомитесь с тремя визитными карточками города: Железнодорожным вокзалом Сочи, зданием морского порта и Зимним театром. Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время.

2 день Гора Ахун и Мацестинская долина

Завтрак в гостинице. Выезд на экскурсию в 10:00. Сегодня Вы увидите город Сочи с высоты птичьего полета. Путешествие на вершину горы Ахун оставит неизгладимое впечатление. Под вами облака и самый южный город, лежащий под ногами: реки, зеленые холмы, скалы, предгорные поселки, белые высокие парящие дома-гостиницы, пансионаты, бескрайняя даль. Спускаемся с вершин, как не хочется возвращаться вниз в цивилизацию. Вас ждут дикие леса, экзотические лианы и потоки журчащей воды. Редко посещаемые, но такие милые и полноводные в любое время года – водопады на реке Змейка. Обед-пикник на берегу горной реки. В ходе путешествия Вы посетите Мацестинскую долину, увидите знаменитый 4-ый ванный корпус, узнаете почему здание имеет форму буквы «Ж», познакомитесь с минеральными Мацестинскими источниками – местом первых купальных процедур отдыхающих курорта. Возвращение в гостиницу. Свободное время. Вы можете самостоятельно посетить сочинский аквариум, океанариум или дельфинарий. Каждый из объектов уникален и интересен. В летнее время Вы имеете возможность отдохнуть на море. Купальный период в городе традиционно продолжается с июня по октябрь.

3 день Красная поляна, Олимпийский парк

Завтрак в гостинице. Обед в кафе. Трассовая экскурсия на Красную Поляну и Олимпийский парк – места проведения зимних Олимпийских игр 2014 года, 7 – 8 часов. Вам предстоит познакомиться с природно-климатическими особенностями гор Красной Поляны и Сочинского Причерноморья, уникальной флорой высокогорья, историей маленьких горных поселков – Красная Поляна и Эсто-Садок. Вы посетите Ахштырский каньон, смотровую площадку ущелья Ах-Цу, водопад Девичьи слезы, пасеку – где можно приобрести сладкие сувениры, дольменный комплекс – архитектурный памятник времен средней бронзы. Апофеоз экскурсии – олимпийская инфраструктура Красной Поляны – горнолыжные курорты Горки Город, Газпром и Роза Хутор. Вам предстоит прогулка по Олимпийской набережной, желающие поднимутся на подъемнике на вершину горы Аибга или хребет Псехако. Познакомятся с Олимпийской деревней, горнолыжными трассами и комплексом трамплинов «Русские горки». Переезд по новому Олимпийскому шоссе в Олимпийский парк. Знакомство с инфраструктурой Олимпийского парка, ледовыми дворцами, историей Имеретинской низменности и ходом строительства ледовых дворцов. Возвращение в гостиницу. Ужин.

4 день Свободный день

Отдых. Свободное время. Желающие могут заказать факультативную экскурсию по «Золотому кольцу Абхазии» с посещением Гагры, озера Рица, Новоафонского монастыря и Новоафонских пещер или пешую прогулку по территории Сочинского Национального парка по маршруту «По реке Сочи».

5 день Парк "Южные культуры", Тисосамшитовая роща, каньон восточной Хосты.

Завтрак в гостинице. Знакомство с природой Приморской зоны города Сочи. 8:30 Выезд на экскурсию в филиал Сочинского Дендрария в Адлере – парк «Южные культуры». Знакомство с коллекцией растений-экзотов, интродуцированных в субтропическом климате города в конце XIX века. Вы увидите камелии, безлистные магнолии, несколько видов пальм. Гордостью парка является коллекция хвойных, а так же аллея столетних платанов и секвой. В ходе программы Вы узнаете о тенденциях паркостроения в начале XX века, канонах озеленения и научитесь отличать баскет от бордюра. Погрузитесь в историю Имеретинской низменности и удивительную судьбу имения «Случайное». Возвращение в гостиницу. Обед. 14:00 Отправляемся на экскурсию в сердце Кавказского Биосферного заповедника – Тисосамшитовую рощу. Среди девственного колхидского леса вы пройдете пешеходными дорожками под сенью тисов и самшитов. В ходе экскурсии Вы узнаете историю Кавказского заповедника, особенности колхидских лесов, а так же погрузитесь в историю средневековой Хосты (Косты) лицезрея развалины старой Генуэстской крепости. На маршруте Вас поразит красотой каньон Восточной Хосты, восхитит панорама ущелья и уникальная растительность региона. Ужин в гостинице. В конце путешествия порадует Вас жарким паром русская банька.

6 день Посещение действующих и древних храмов

Завтрак в гостинице. Посещение развалин древнего храма в Лоо, побываете в Михайловском, Владимирском соборах и соборе Образа Христа нерукотворного, посетите Мамайский храм Святого Пантелеймона и церковь присвятой Богородицы в Хосте. От старинных камней-руин Вы проследуете в светлое будущее – храмы современной постройки начала XXI века. Длительность программы 5 – 6 часов. Обед в столовой. Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ужин.

7 день Адлер – п. Воронцовка – Хоста