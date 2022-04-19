Что вас ждет:

Древняя крепость «Абаата»

В ее седых камнях читается нелегкая судьба Гагры. Город помнит корабли греков и легионы римлян, полчища византийцев и топот злых коней турецкого войска.

Базилика первых христиан VI в.

Достопримечательностью Гагры является базилика первых христиан VI в. Сложенная из глыб известняка 15 веков назад, она сохранила свой облик древнегреческого храма.

Приморский парк

Приятно в жаркий день прогуляться по тенистым тропинкам Приморского парка. Он приютил около 400 видов растений — роскошные пальмы, удивительные агавы, пробковые дубы, величественные платаны.

Ресторан «Гагрипш», Колоннада, дворец принца Ольденбургского

Ресторан «Гагрипш», Колоннада, дворец принца Ольденбургского — все заслуживает Вашего внимания. И самой незабываемой останется встреча с людьми. Гостеприимство, мудрость и доброта абхазского народа с древней самобытной культурой, любовь к своей земле, национальные обычаи, зажигательные песни и танцы — все это останется в ваших сердцах.

Село Каманы

Одно из самых почитаемых христианами мест, история которого насчитывает более двух тысяч лет. Расположено оно в Сухумском районе, в 15 км от центра абхазской столицы на берегу реки Западная Гумиста. Название поселения переводится как «Святое место».

Деревянная часовня христианского мученика

Согласно христианским преданиям, в 308 году здесь умер и был погребен Святой Мученик Василиск. В селе Каманы функционирует деревянная часовня христианского мученика, а также есть святой источник, который пробился из-под земли в том месте, где святому отрубили голову. Считается, что вода из этого источника обладает целебной силой.

Мужской монастырь Иоанна Златоуста

В Каманах действует мужской монастырь Иоанна Златоуста. При строительстве колокольни в земле была обнаружена гробница, в которой, предположительно, был погребен святитель до переноса его тела в Константинополь. В настоящее время гробница находится в храме, а место первоначального погребения Иоанна Златоуста стало центром паломничества православных верующих.

Грот

В селе Каман недалеко от храма Иоанна Златоуста находится еще одно святое место, куда приезжают паломники со всей России — грот, где была спрятана голова Иоанна Креститетя, являющегося ближайшим предшественником Иисуса Христа. В 18 веке реликвия была похищена и тайно вывезена из Византии в Абхазию. Спустя век, она была найдена и возвращена в Константинополь, а грот в Каманах стал почитаться как священное место для христиан всего мира.

Рекомендуемая форма одежды:

Удобная обувь, головной уборы. При желании искупаться купальный костюм (девушкам желательно окунуться в источник в рубашке). Женщинам:платок и юбку (желательно).

На маршруте можно приобрести:

Мёд, вино, сувениры.

Расписание остановок:

05:30 Лоо

06:00 Дагомыс

06:20 Мамайка

06:30 Русь

06:35 Политехническая

06:40 Горбольница

06:55 Спортивная

06:55 Ривьера

07:00 Платановая аллея

07:00 ЖД вокзал

07:00 Гостиница Москва

07:05 Морпорт

07:10 Парк отель

07:10 Приморская

07:15 Зимний театр

07:16 Летний парк