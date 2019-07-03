3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Новый Афон — история и легенды
Я открою детали судьбы города и покажу его самые значимые достопримечательности:
Гагра — знакомство с наследием принца Ольденбургского
В курортном городке мы остановимся у колоннады, построенной представителем герцогского рода. Вы услышите о её роли и рассмотрите павильон, который принц Ольденбургский привёз из Голландии. Мы обсудим, как европейские умельцы собрали его без единого гвоздя. Кроме того, гуляя по живописным местам, мы поговорим о переплетении истории России и Абхазии.
Дополнительная опция
При желании, мы заедем в форелевое хозяйство в селе Отхара, старейшее в республике. Здесь я поясню некоторые нюансы разведения форелей, а потом приведу вас к скальным монашьим кельям и раскрою их тайны. Вы прогуляетесь у истока реки Чёрная и подышите свежим воздухом в умиротворённом природном уголке.