Представьте себе город, переливающийся яркими красками и утонченной атмосферой… За 5 часов я покажу вам все основные достопримечательности Сочи, начиная с главного мерцающего проспекта, где собрана вся самая современная и модная жизнь, и заканчивая изумительной панорамой города со смотровой башни, откуда открывается потрясающий вид на центральный Сочи. По дороге мы посетим самый знаковый парк города — «Ривьера» и увидим главные морские ворота города, где базируются элитные яхты мирового уровня.

Что вас ждетНаше приключение начнется с автомобильной экскурсии по Курортному проспекту — главной и самой длинной улице города, которая проходит вдоль берега Черного моря и отделяет курортную зону от жилой застройки. Так мы доберемся до знаменитого сочинского парка «Ривьера». Вас ждет пешеходная экскурсия по парку, в котором произрастает более двух сотен видов растений — агава, пальмы, бамбук, магнолии и даже сакура.

Мы посетим главные морские ворота города, морскую привокзальную площадь, а также театральную площадь Зимнего театра, архитектурного символа города. На десерт у нас останется смотровая башня «Роза ветров», откуда открывается великолепный вид на Сочи (вход в башню оплачивается отдельно).