Вы увидите Сочи, переливающийся яркими красками и с утонченной атмосферой, а также познакомитесь со всеми основными достопримечательностями города, начиная с главного мерцающего проспекта и великолепного парка «Ривьера» и заканчивая изумительной панорамой города со смотровой башни.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Морпорт
- Парк культуры и отдыха «Ривьера»
- Стела «Подвиг во имя жизни»
- Смотровая башня «Роза Ветров»
- Зимний театр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Представьте себе город, переливающийся яркими красками и утонченной атмосферой… За 5 часов я покажу вам все основные достопримечательности Сочи, начиная с главного мерцающего проспекта, где собрана вся самая современная и модная жизнь, и заканчивая изумительной панорамой города со смотровой башни, откуда открывается потрясающий вид на центральный Сочи. По дороге мы посетим самый знаковый парк города — «Ривьера» и увидим главные морские ворота города, где базируются элитные яхты мирового уровня.
Что вас ждетНаше приключение начнется с автомобильной экскурсии по Курортному проспекту — главной и самой длинной улице города, которая проходит вдоль берега Черного моря и отделяет курортную зону от жилой застройки. Так мы доберемся до знаменитого сочинского парка «Ривьера». Вас ждет пешеходная экскурсия по парку, в котором произрастает более двух сотен видов растений — агава, пальмы, бамбук, магнолии и даже сакура.
Мы посетим главные морские ворота города, морскую привокзальную площадь, а также театральную площадь Зимнего театра, архитектурного символа города. На десерт у нас останется смотровая башня «Роза ветров», откуда открывается великолепный вид на Сочи (вход в башню оплачивается отдельно).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от места проживания и обратно
- Услуги гида
- Что не входит
- Вход в Смотровую башню — 200 руб. /человека
- Место начала и завершения?
- ул. Ленина, 113
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсовод заберет вас из любого места проживания в городе в пределах Центрального, Хостинского и Адлерского района.
- Для того, чтобы полноценно увидеть все объекты, экскурсию необходимо начать не позднее 18:00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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