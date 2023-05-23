Огни вечернего Сочи

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Вы увидите Сочи, переливающийся яркими красками и с утонченной атмосферой, а также познакомитесь со всеми основными достопримечательностями города, начиная с главного мерцающего проспекта и великолепного парка «Ривьера» и заканчивая изумительной панорамой города со смотровой башни.
Огни вечернего Сочи
Огни вечернего Сочи
Огни вечернего Сочи
Огни вечернего Сочи
Огни вечернего Сочи
Огни вечернего Сочи
Ближайшие даты:
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
27
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28
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Что вас ожидает:

  • Морпорт
  • Парк культуры и отдыха «Ривьера»
  • Стела «Подвиг во имя жизни»
  • Смотровая башня «Роза Ветров»
  • Зимний театр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Представьте себе город, переливающийся яркими красками и утонченной атмосферой… За 5 часов я покажу вам все основные достопримечательности Сочи, начиная с главного мерцающего проспекта, где собрана вся самая современная и модная жизнь, и заканчивая изумительной панорамой города со смотровой башни, откуда открывается потрясающий вид на центральный Сочи. По дороге мы посетим самый знаковый парк города — «Ривьера» и увидим главные морские ворота города, где базируются элитные яхты мирового уровня.
Что вас ждетНаше приключение начнется с автомобильной экскурсии по Курортному проспекту — главной и самой длинной улице города, которая проходит вдоль берега Черного моря и отделяет курортную зону от жилой застройки. Так мы доберемся до знаменитого сочинского парка «Ривьера». Вас ждет пешеходная экскурсия по парку, в котором произрастает более двух сотен видов растений — агава, пальмы, бамбук, магнолии и даже сакура.
Мы посетим главные морские ворота города, морскую привокзальную площадь, а также театральную площадь Зимнего театра, архитектурного символа города. На десерт у нас останется смотровая башня «Роза ветров», откуда открывается великолепный вид на Сочи (вход в башню оплачивается отдельно).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от места проживания и обратно
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход в Смотровую башню — 200 руб. /человека
Место начала и завершения?
ул. Ленина, 113
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсовод заберет вас из любого места проживания в городе в пределах Центрального, Хостинского и Адлерского района.
  • Для того, чтобы полноценно увидеть все объекты, экскурсию необходимо начать не позднее 18:00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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