Что вас ожидает

Дендрарий — старейший парк Сочи

С конца 19 века в этом уголке города собирались субтропические растения, сегодня их более 2000 видов. Вы пройдете по дорожкам дендрария с лестницами, фонтанами и скульптурами, встретите пушкинских героев из «Сказки о царе Салтане». А гид начнет рассказ о флоре черноморского побережья и Кавказа: откроет историю растений и их применение современным человеком.

Заповедная тисо-самшитовая роща

Вдали от городской суеты вы подышите чистым воздухом и сполна насладитесь природой. Вас поразят высокие секвойи и стройные кипарисы, вы пожалеете несчастный самшит и найдете красное дерево. Устали? Гид угостит вас чаем из лесных целебных трав Сочи. В программе прогулка по малому кольцу тисо-самшитовой рощи, но если у вас останутся силы, то за дополнительную плату вы можете посетить и большое кольцо.

Организационные детали

Экскурсия начинается от вашего отеля в Сочи, Адлере или на Имеретинском курорте. Можем также забрать вас из Красной Поляны за дополнительную плату (стоимость уточняйте в переписке с указанием адреса и отеля).

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы