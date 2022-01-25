Дендрарий и Тисо-самшитовая роща — рукотворное и природное

На 5 часов погрузиться в дивный зеленый мир Сочи

Индивидуально
для 6 чел.
Свежесть, красота, уникальность — всё это про природу Сочи и про нашу интересную экскурсию.

В первой части вы перенесетесь в 19 век на дорожках парка Дендрарий, увидите экзотические растения и скульптуры.

А после погуляете по лучшему сочинскому терренкуру, тисо-самшитовой роще.

Скучных лекций не будет, деревья сами расскажут о себе — листьями, ветками, корнями!
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща — рукотворное и природное
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща — рукотворное и природное
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща — рукотворное и природное
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща — рукотворное и природное
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща — рукотворное и природное
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща — рукотворное и природное
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща — рукотворное и природное
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща — рукотворное и природное
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща — рукотворное и природное
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща — рукотворное и природное
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща — рукотворное и природное
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща — рукотворное и природное
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща — рукотворное и природное
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща — рукотворное и природное
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дендрарий — старейший парк Сочи

С конца 19 века в этом уголке города собирались субтропические растения, сегодня их более 2000 видов. Вы пройдете по дорожкам дендрария с лестницами, фонтанами и скульптурами, встретите пушкинских героев из «Сказки о царе Салтане». А гид начнет рассказ о флоре черноморского побережья и Кавказа: откроет историю растений и их применение современным человеком.

Заповедная тисо-самшитовая роща

Вдали от городской суеты вы подышите чистым воздухом и сполна насладитесь природой. Вас поразят высокие секвойи и стройные кипарисы, вы пожалеете несчастный самшит и найдете красное дерево. Устали? Гид угостит вас чаем из лесных целебных трав Сочи. В программе прогулка по малому кольцу тисо-самшитовой рощи, но если у вас останутся силы, то за дополнительную плату вы можете посетить и большое кольцо.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается от вашего отеля в Сочи, Адлере или на Имеретинском курорте. Можем также забрать вас из Красной Поляны за дополнительную плату (стоимость уточняйте в переписке с указанием адреса и отеля).
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в парк Дендрарий: взрослые — 350 руб., дети с 7 до 14 лет — 150 руб., дети до 7 лет — бесплатно
  • Билет в Кавказский заповедник: взрослые — 350 руб., дети с 3 до 14 лет — 150 руб., дети до 3 лет — бесплатно
  • Трансфер по маршруту из Сочи или Адлера (если вы без машины): 2500 руб. за легковую машину до 3 человек, 6600 руб. за минивэн до 6 человек
  • Дополнительное время оплачивается из расчёта 1500 руб/час легковая машина, 2200 руб/час минивэн

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Сочи, Адлере или Имеретинском курорте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеСамшитовая роща🗽Достопримечательности🏞ПаркиДендрарий🍀Природа и пейзажи

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Заброшенный санаторий им. Орджоникидзе и Тисо-самшитовая роща в Хосте
Индивидуально
для 2 чел.
18 750
за 1-2 чел.
Заброшенный санаторий им. Орджоникидзе и Тисо-самшитовая роща в Хосте
Мы посетим одни из самых интересных мест Большого Сочи - Тисо-самшитовую рощу в Хосте и заброшенный санаторий им
По договоренности
Гора Ахун и тисо-самшитовая роща
В группе
до 25 чел.
5
1
800
за 1 чел.
Гора Ахун и тисо-самшитовая роща
🚌 На автобусе
На этой экскурсии вы отправитесь на юго-восточный склон горы Ахун, где расположена тисо-самшитовая роща
28 янв
4 фев
11 фев
ещё...
По пятницам в 13:20
Каньон Чертовы Ворота и тисо-самшитовая роща
Индивидуально
для 3 чел.
10 500
за 1-3 чел.
Каньон Чертовы Ворота и тисо-самшитовая роща
Приглашаем в путешествие по Кавказскому заповеднику любителей природных красот
Ежедневно
Тисо-самшитовая роща и Дача полковника Квитко
Индивидуально
для 7 чел.
6 000
за 1-7 чел.
Тисо-самшитовая роща и Дача полковника Квитко
Маршрут разнообразный и не долгий по времени, но оставит самые яркие впечатления
В любой день
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
В группе
до 20 чел.
5
3
1ч 30м
2 600
за 1 чел.
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Насладиться природой и подружиться с лошадьми в окрестностях Сочи
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
ежедневно в 08:00, 10:00, 11:00, 14:00 и 16:00
Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи
Индивидуально
для 4 чел.
5
11
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи
🚗 На машине
Открыть места, о которых не знают туристы, и влюбиться в заповедную сочинскую природу
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Весь Сочи за 8 часов
Индивидуально
для 4 чел.
5
139
10000
8 000
за 1-4 чел.
Весь Сочи за 8 часов
🚗 На машине
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
Индивидуально
для 8 чел.
5
20
9 100
за 1-8 чел.
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
🚗 На машине
Посетить главные исторические и природные достопримечательности города-курорта
25 янв
27 янв
28 янв
ещё...
Сочи сияет для тебя
Индивидуально
для 9 чел.
10 800
за 1-9 чел.
Сочи сияет для тебя
Город Сочи - это самые северные субтропики в мире, где удивительная по красоте природа, целебный климат, ласковое
Ежедневно по договоренности
Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
В группе
до 6 чел.
4.9
7
4ч 30м
4 900
за 1 чел.
Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
В удовольствие поплавать на доске по «Чертовым воротам» и погулять по тисо-самшитовой роще
25 янв
27 янв
1 фев
ещё...
Гуляй, влюбляйся, пей
Индивидуально
для 7 чел.
7 000
за 1-7 чел.
Гуляй, влюбляйся, пей
Наша экскурсия в Тисо-Самшитовую рощу объединит природу и историю, историю не близкую, а глубокую
В любой день.
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
В группе
до 10 чел.
5
1
1ч 30м
1 500
за 1 чел.
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
⛴ Водные
🛥 На яхте
Приглашаем вас на морскую прогулку по акватории Сочи! Вы проведете полтора часа
Ежедневно с 8:00 до 18:00 часов каждые 1,5 часа.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ