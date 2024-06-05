Экскурсии к Морскому вокзалу Сочи

Найдено 34 экскурсии в категории «Морской вокзал» в Сочи, цены от 670 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
210 отзывов
Сочи: путешествие по историческим местам в уютной группе до 9 человек
Отправьтесь в мини-группе на увлекательную экскурсию по Сочи, изучая его историю и памятники
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
«Я расскажу, почему на Морском вокзале сейчас нельзя отдохнуть в зале ожидания и купить билет на паром»
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
675 за человека
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
«Вы проедете по центру города, рассмотрите старинное здание морского вокзала и увидите места, где снималась Бриллиантовая рука»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
31 отзыв
Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом
Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа
Начало: У Морского порта
«За час вы увидите символы «Города солнца» — от Морского вокзала до Зимнего театра»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
64005 440 за всё до 4 чел.
Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
222 отзыва
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
«Прогуляетесь в районе порта, полюбуетесь белыми яхточками и зданием морского вокзала»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
95 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Любимое место отдыха советских вождей требовало развития инфраструктуры, и, в первую очередь, новых удобных ворот города — железнодорожного и морского вокзалов»
Завтра в 10:30
10 июня в 16:00
7 000 за всё до 6 чел.
Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
«В историческом центре вас ждут величественные символы Сочи — Морской вокзал и Зимний театр — шедевры фундаментального неоклассицизма»
13 июня в 12:00
15 июня в 08:00
6 677 за всё до 4 чел.
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
47 отзывов
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Начало: На ул. Театральная
«Вы узнаете, какого цвета глаза у Морского вокзала, как пень стал знаменитостью и куда идти в Сочи за удачей»
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека
Солнечное Очарование Черноморских Историй
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Пешеходная прогулка вдоль моря длиной в три километра и два века
Начало: в районе Морского вокзала
«За 3 часа вы увидите Морской вокзал, маяк, форт, храм Архангела Михаила, памятник Якорь и пушка, Зимний и Летний театры»
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
4 000 за всё до 4 чел.
«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
«Исполнит вмиг мечту твою…»: волшебное путешествие по Сочи
Погрузитесь в магию Сочи с экскурсией, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вместе мы найдем места, где сбываются мечты
Начало: Курортный проспект, остановка «Театральная» (в сто...
«Затем переместимся ближе к шумящим волнам — осмотрим Морской вокзал и портовое хозяйство»
11 июня в 15:30
12 июня в 10:30
3 000 за всё до 10 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
104 отзыва
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Следом прокатимся до Северного мола Морпорта, откуда вы полюбуетесь открыточным видом на здание морского вокзала»
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по центральному Сочи
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Фотосессия в центре Сочи: история и красота
Получите коллекцию ярких фотографий с личной фотопрогулки по живописным уголкам Сочи, включая исторические рассказы
Начало: У Морского вокзала
«Начнётся фотопрогулка на Морском вокзале — визитной карточке города»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55004 675 за всё до 4 чел.
Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
Групповая экскурсия, которая поможет по-новому взглянуть на город
Начало: У касс Зимнего театра
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
670 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
48 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия: история и красоты Сочи
Впервые в Сочи? Откройте все главные достопримечательности города в одной увлекательной поездке
Начало: У ближайшей к вашему месту проживания остановки об...
«Морской вокзал и порт Сочи: красивое здание со шпилем в окружении белоснежных яхт давно стало символом города-курорта»
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
1 000 за человека
Сочи: знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Сочи: знакомство с городом
Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Увидим главную пристань города — Морской вокзал»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
36103 249 за всё до 8 чел.
Мастер-класс по рисованию в Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине
Начало: В районе Морского вокзала
«Фоном для творческого процесса станут изящный Морской вокзал и бескрайнее Черное море»
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 200 за человека
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
«🔹 Морской порт с колоритными рыбаками и яхтами, а также Морской вокзал — ворота Сочи🔹 Эллинский спуск и арт-галерея «Форт»🔹 Собор Михаила Архангела🔹 Открытый киноконцертный зал «Фестивальный»»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
10 июня в 09:15
13 июня в 09:15
1 300 за человека
Сочи - город сталинских дворцов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
«Кроме того, вы рассмотрите нарядный Морской вокзал и здание Художественного музея — бывшего дома Уполномоченного ЦИК партии»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Разобраться в истории и устройстве города-курорта, а попутно ощутить его колорит
Начало: Около Железнодорожного вокзала г. Сочи
«Конечно, мы полюбуемся респектабельным портом с яхтами и Морским вокзалом, который по праву стал символом Сочи»
9 июня в 08:00
12 июня в 14:00
4 650 за всё до 4 чел.
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений
Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
«оцените архитектуру Морского вокзала и Зимнего театра»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
10 отзывов
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве
Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи
«— Граффити Сочи в Центральном районе— Завокзальный мемориальный комплекс— Морской вокзал— Железнодорожный вокзал— Поцелуевский сквер— Кооперативный сквер— Комсомольский сквер»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
690 за человека
Экзотический Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экзотический Сочи
Полюбоваться редкими растениями города и узнать о них интересные факты
Начало: На ул. Театральная
«Полюбуемся природой вокруг Морского вокзала и посидим в тени вековых кедров»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:30
3 950 за всё до 7 чел.
Исторический Сочи + морская прогулка
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
7 отзывов
Исторический Сочи + морская прогулка
Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами
Начало: В Морском порту Сочи
«в деталях рассмотрите нарядный Морской вокзал и узнаете о его строительстве»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
2 500 за человека
О Сочи с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
О Сочи с любовью
Увидеть главные достопримечательности города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Напротив ж/д вокзала Сочи
«Гуляя по живописной портовой набережной, вы насладитесь видом на белоснежные яхты и величественное здание Морского вокзала»
10 июня в 08:30
12 июня в 16:00
6 000 за всё до 7 чел.
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
4 отзыва
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города
Начало: У музея Спортивной славы Сочи
«пышное здание Морского вокзала, окруженное мраморными скульптурами, и сердце курорта — морской порт со стройными рядами пришвартованных яхт и лодочек»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3
«С борта вам откроется вид на все побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу»
Расписание: Летом круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 930 за всё до 11 чел.
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Погрузиться в уют тенистых улочек и раскидистых пальм и узнать историю солнечного приморского города
Начало: у памятника Ленину на площади Искусств
«Вы оцените масштаб самого крупного порта Черного моря, прогуляетесь в сквере с гималайским кедром, пальмами и розарием и почувствуете себя героями фильма «Бриллиантовая рука» у здания морского вокзала»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 500 за всё до 2 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за всё до 10 чел.
Аренда двухпалубной яхты в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Аренда двухпалубной яхты в Сочи
Начало: Ул. Несербская, 3, Порт Сочи
«С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи, до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу»
Расписание: Круглосуточно в любые дни недели
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
22 000 за всё до 11 чел.
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
2 отзыва
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи
Начало: У Морского вокзала
«📸 Мы встретимся у жемчужины сталинской архитектуры и визитной карточки города — Морского вокзала»
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
61115 500 за всё до 4 чел.
Сочи - город мечты
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
116 отзывов
Сочи - город мечты
Узнать об истории, архитектуре и современности курорта на нескучной обзорной прогулке
Начало: в районе остановки Гостиница Сочи
«Увидите изящный белокаменный собор Архангела Михаила и знаменитый Морской вокзал»
Расписание: ежедневно в 14:30
700 за человека
Сочи глазами местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
43 отзыва
Сочи глазами местных: уникальный путь по историческим и секретным местам
Погрузитесь в атмосферу Сочи с экскурсией, где вы увидите город глазами его жителей. Откройте неизведанные уголки и истории
Начало: у Зимнего театра
«Вы не только увидите визитные карточки Сочи — Морской вокзал и Приморский бульвар, но и места, известные лишь местным»
от 4 000 за всё до 5 чел.
Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи
Поймать новогоднее настроение на улицах главного курорта страны
Начало: возле Зимнего театра
«Спустимся к Морскому вокзалу, где вы оцените новогодние декорации и парад новогодних ёлок»
1 500 за человека
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
Мини-группа
1 час
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
С комфортом провести время на палубе, отдохнуть и полюбоваться морскими пейзажами
Начало: В Морском порту Сочи
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
2 470 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Сочи - город мечты
    Экскурсия Сочи - город мечты, гид Анастасия. Экскурсия очень понравилась. Анастасия - очень грамотный, эрудированный специалист своего дела. Очень интересно рассказывает.
    читать дальше

    Не какими-то стандартными, заученными фразами, а по своему - очень интересно и увлекательно. Анастасия очень улыбчивая, доброжелательная, с ней очень легко было общаться. Знаток своего дела. 2.5 часа пролетели незаметно и не хотелось расставаться. Очень понравилось. Очень всем рекомендую. Анастасии еще раз огромное спасибо и до новых встреч.

  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
    Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод🫶🏼
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
    Всё отлично. Были с маленьким ребёнком(3 года). Экскурсия в спокойной обстановке. Хорошие фотографии.
  • L
    Lubov
    3 июня 2024
    Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
    Всем,интересующимся историей города Сочи,однозначно рекомендую. Очень приятная рассказчица проведет по знаковым местам,остановиться на деталях,ответит на вопросы. Два часа пролетели незаметно. Получили удовольствие от общения и новой информации. Спасибо.
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Сочи - город мечты
    Я под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! Очень интересно, красиво, познавательно ❤
    Я под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! ОченьЯ под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! ОченьЯ под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! ОченьЯ под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! Очень
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
    Очень хорошая экскурсия! Мы посмотрели всё самое важное в Сочи, вообще не устали, так как передвигались на автомобиле. Антон прекрасный гид, экскурсию рекомендую.
  • Г
    Геннадий
    1 июня 2024
    Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
    Все было здорово, Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    «Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
    Брали индивидуальную экскурсию с Екатериной и остались очень довольны! Во-первых, большое спасибо хочется сказать за понимание - с нами был
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    6-летка, который ну очень не любит такие мероприятия 🙈 и Екатерина с максимальным пониманием к этому отнеслась, делала остановки и перерывы по необходимости. Ну а во-вторых спасибо хочется сказать за саму экскурсию - очень интересно, максимально познавательно, масса любопытных деталей и фактов. Отдельно хочу отметить, что по ходу экскурсии Екатерина обращала наше внимание на богатую флору Сочи, называя эти многочисленные и красивущие цветы, кусты и деревья. Приятный бонус был)) в целом 2,5 часа экскурсии пролетели быстро и оставили после себя только самые приятные впечатления! Ну и желания загадать успели, как и обещал экскурсовод 😉 однозначно рекомендую!

  • В
    Вера
    31 мая 2024
    Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
    Это отличная экскурсия: познавательная, в красивых местах, с супер-экскурсоводом Андреем. Кажется, он знает все и даже больше! Очень интересно! Очень познавательно! Очень доброжелательно!
  • Л
    Лилия
    30 мая 2024
    Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
    Мы и наши дети были в восторге! Потрясающая и необычная экскурсия!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Морской вокзал»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
  2. Насыщенное путешествие по Большому Сочи
  3. Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
  4. Весь Сочи за 8 часов (из Адлера)
  5. Обзорная экскурсия по Сочи
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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