1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Сочи: путешествие по историческим местам в уютной группе до 9 человек
Отправьтесь в мини-группе на увлекательную экскурсию по Сочи, изучая его историю и памятники
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
«Я расскажу, почему на Морском вокзале сейчас нельзя отдохнуть в зале ожидания и купить билет на паром»
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
675₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
«Вы проедете по центру города, рассмотрите старинное здание морского вокзала и увидите места, где снималась Бриллиантовая рука»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом
Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа
Начало: У Морского порта
«За час вы увидите символы «Города солнца» — от Морского вокзала до Зимнего театра»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
64005 440₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Полное погружение в Сочи: история, природа и архитектура за 8 часов
Захватывающее путешествие по Сочи с посещением Красной Поляны, Скайпарка и Олимпийского парка. Насыщенная программа для любителей истории и приключений
Начало: Адлер
«Прогуляетесь в районе порта, полюбуетесь белыми яхточками и зданием морского вокзала»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Любимое место отдыха советских вождей требовало развития инфраструктуры, и, в первую очередь, новых удобных ворот города — железнодорожного и морского вокзалов»
Завтра в 10:30
10 июня в 16:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
«В историческом центре вас ждут величественные символы Сочи — Морской вокзал и Зимний театр — шедевры фундаментального неоклассицизма»
13 июня в 12:00
15 июня в 08:00
6 677₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Начало: На ул. Театральная
«Вы узнаете, какого цвета глаза у Морского вокзала, как пень стал знаменитостью и куда идти в Сочи за удачей»
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Пешеходная прогулка вдоль моря длиной в три километра и два века
Начало: в районе Морского вокзала
«За 3 часа вы увидите Морской вокзал, маяк, форт, храм Архангела Михаила, памятник Якорь и пушка, Зимний и Летний театры»
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Исполнит вмиг мечту твою…»: волшебное путешествие по Сочи
Погрузитесь в магию Сочи с экскурсией, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вместе мы найдем места, где сбываются мечты
Начало: Курортный проспект, остановка «Театральная» (в сто...
«Затем переместимся ближе к шумящим волнам — осмотрим Морской вокзал и портовое хозяйство»
11 июня в 15:30
12 июня в 10:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Следом прокатимся до Северного мола Морпорта, откуда вы полюбуетесь открыточным видом на здание морского вокзала»
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в центре Сочи: история и красота
Получите коллекцию ярких фотографий с личной фотопрогулки по живописным уголкам Сочи, включая исторические рассказы
Начало: У Морского вокзала
«Начнётся фотопрогулка на Морском вокзале — визитной карточке города»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55004 675₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
Групповая экскурсия, которая поможет по-новому взглянуть на город
Начало: У касс Зимнего театра
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
670₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Обзорная автобусная экскурсия: история и красоты Сочи
Впервые в Сочи? Откройте все главные достопримечательности города в одной увлекательной поездке
Начало: У ближайшей к вашему месту проживания остановки об...
«Морской вокзал и порт Сочи: красивое здание со шпилем в окружении белоснежных яхт давно стало символом города-курорта»
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
1 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Сочи: знакомство с городом
Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Увидим главную пристань города — Морской вокзал»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
36103 249₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине
Начало: В районе Морского вокзала
«Фоном для творческого процесса станут изящный Морской вокзал и бескрайнее Черное море»
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 200₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
«🔹 Морской порт с колоритными рыбаками и яхтами, а также Морской вокзал — ворота Сочи🔹 Эллинский спуск и арт-галерея «Форт»🔹 Собор Михаила Архангела🔹 Открытый киноконцертный зал «Фестивальный»»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
10 июня в 09:15
13 июня в 09:15
1 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
«Кроме того, вы рассмотрите нарядный Морской вокзал и здание Художественного музея — бывшего дома Уполномоченного ЦИК партии»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Разобраться в истории и устройстве города-курорта, а попутно ощутить его колорит
Начало: Около Железнодорожного вокзала г. Сочи
«Конечно, мы полюбуемся респектабельным портом с яхтами и Морским вокзалом, который по праву стал символом Сочи»
9 июня в 08:00
12 июня в 14:00
4 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений
Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
«оцените архитектуру Морского вокзала и Зимнего театра»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Стрит-арт Сочи: аудиопрогулка
Самостоятельно осмотреть граффити города-курорта и узнать самое любопытное об уличном творчестве
Начало: Около Железнодорожного вокзала Сочи
«— Граффити Сочи в Центральном районе— Завокзальный мемориальный комплекс— Морской вокзал— Железнодорожный вокзал— Поцелуевский сквер— Кооперативный сквер— Комсомольский сквер»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
690₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экзотический Сочи
Полюбоваться редкими растениями города и узнать о них интересные факты
Начало: На ул. Театральная
«Полюбуемся природой вокруг Морского вокзала и посидим в тени вековых кедров»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:30
3 950₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Исторический Сочи + морская прогулка
Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами
Начало: В Морском порту Сочи
«в деталях рассмотрите нарядный Морской вокзал и узнаете о его строительстве»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
О Сочи с любовью
Увидеть главные достопримечательности города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Напротив ж/д вокзала Сочи
«Гуляя по живописной портовой набережной, вы насладитесь видом на белоснежные яхты и величественное здание Морского вокзала»
10 июня в 08:30
12 июня в 16:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города
Начало: У музея Спортивной славы Сочи
«пышное здание Морского вокзала, окруженное мраморными скульптурами, и сердце курорта — морской порт со стройными рядами пришвартованных яхт и лодочек»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3
«С борта вам откроется вид на все побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу»
Расписание: Летом круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 930₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Погрузиться в уют тенистых улочек и раскидистых пальм и узнать историю солнечного приморского города
Начало: у памятника Ленину на площади Искусств
«Вы оцените масштаб самого крупного порта Черного моря, прогуляетесь в сквере с гималайским кедром, пальмами и розарием и почувствуете себя героями фильма «Бриллиантовая рука» у здания морского вокзала»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Морской вокзал - визитная карточка Сочи»
Начало: Парк «Ривьера», ул. Егорова, д. 1
Расписание: В любое время, в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда двухпалубной яхты в Сочи
Начало: Ул. Несербская, 3, Порт Сочи
«С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи, до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу»
Расписание: Круглосуточно в любые дни недели
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 11 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Морскому вокзалу
Запечатлеть воспоминания о променаде по главной пристани Сочи
Начало: У Морского вокзала
«📸 Мы встретимся у жемчужины сталинской архитектуры и визитной карточки города — Морского вокзала»
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
61115 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Сочи - город мечты
Узнать об истории, архитектуре и современности курорта на нескучной обзорной прогулке
Начало: в районе остановки Гостиница Сочи
«Увидите изящный белокаменный собор Архангела Михаила и знаменитый Морской вокзал»
Расписание: ежедневно в 14:30
700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Сочи глазами местных: уникальный путь по историческим и секретным местам
Погрузитесь в атмосферу Сочи с экскурсией, где вы увидите город глазами его жителей. Откройте неизведанные уголки и истории
Начало: у Зимнего театра
«Вы не только увидите визитные карточки Сочи — Морской вокзал и Приморский бульвар, но и места, известные лишь местным»
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи
Поймать новогоднее настроение на улицах главного курорта страны
Начало: возле Зимнего театра
«Спустимся к Морскому вокзалу, где вы оцените новогодние декорации и парад новогодних ёлок»
1 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Прогулка на VIP-катамаране в мини-группе
С комфортом провести время на палубе, отдохнуть и полюбоваться морскими пейзажами
Начало: В Морском порту Сочи
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
2 470₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия Сочи - город мечты, гид Анастасия. Экскурсия очень понравилась. Анастасия - очень грамотный, эрудированный специалист своего дела. Очень интересно рассказывает.
- ААнастасия4 июня 2024Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод🫶🏼
- ААлександр4 июня 2024Всё отлично. Были с маленьким ребёнком(3 года). Экскурсия в спокойной обстановке. Хорошие фотографии.
- LLubov3 июня 2024Всем,интересующимся историей города Сочи,однозначно рекомендую. Очень приятная рассказчица проведет по знаковым местам,остановиться на деталях,ответит на вопросы. Два часа пролетели незаметно. Получили удовольствие от общения и новой информации. Спасибо.
- ЕЕлена2 июня 2024Я под впечатлением от экскурсии! Анастасия харизматичный гид с индивидуальным подходом! Уже порекомендовала её друзьям! Очень интересно, красиво, познавательно ❤
- ММарина2 июня 2024Очень хорошая экскурсия! Мы посмотрели всё самое важное в Сочи, вообще не устали, так как передвигались на автомобиле. Антон прекрасный гид, экскурсию рекомендую.
- ГГеннадий1 июня 2024Все было здорово, Рекомендую!
- ЕЕкатерина1 июня 2024Брали индивидуальную экскурсию с Екатериной и остались очень довольны! Во-первых, большое спасибо хочется сказать за понимание - с нами был
- ВВера31 мая 2024Это отличная экскурсия: познавательная, в красивых местах, с супер-экскурсоводом Андреем. Кажется, он знает все и даже больше! Очень интересно! Очень познавательно! Очень доброжелательно!
- ЛЛилия30 мая 2024Мы и наши дети были в восторге! Потрясающая и необычная экскурсия!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Морской вокзал»
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