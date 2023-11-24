Прогулка по Тисо-самшитовой роще с историком-культурологом

Индивидуальная экскурсия в Сочи

Увидеть разлом возрастом 20 миллионов лет и узнать, как бабочка чуть не разрушила памятник ЮНЕСКО

Тисо-самшитовая роща — это идеальное место для знакомства с природой и историей Сочи.

Лёгкость маршрута сочетается здесь с большим числом природных локаций — на каждом шагу хочется затормозить и сделать пару-другую ярких кадров. Впрочем мы будем не только смотреть, но и много общаться. Поговорим о флоре и фауне, а ещё о местном мхе, необычном дереве и даже о пиратах.
Прогулка по Тисо-самшитовой роще с историком-культурологом
Прогулка по Тисо-самшитовой роще с историком-культурологом
Прогулка по Тисо-самшитовой роще с историком-культурологом
Прогулка по Тисо-самшитовой роще с историком-культурологом
Прогулка по Тисо-самшитовой роще с историком-культурологом
Прогулка по Тисо-самшитовой роще с историком-культурологом
Прогулка по Тисо-самшитовой роще с историком-культурологом
Прогулка по Тисо-самшитовой роще с историком-культурологом
Прогулка по Тисо-самшитовой роще с историком-культурологом
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • реликтовый лес, который пережил несколько ледниковых периодов
  • тектонический разлом, образовавшийся около 20 миллионов лет назад
  • стометровые отвесные скалы над рекой Хоста и каньон Чёртовы ворота
  • остатки древней крепости, которую, по одной из версий, приказал построить византийский император

Вы узнаете:

  • из какого дерева древние египтяне делали саркофаги для фараонов и как оно же помогло выиграть англичанам Столетнюю войну
  • где в Сочи жили настоящие пираты, кем они были и кого грабили
  • как обычная бабочка чуть не уничтожила памятник Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
  • как местный мох внёс свой вклад в победу в Великой отечественной войне

Кому подойдёт

Моя экскурсия — тот редкий случай, когда однодневный поход подойдёт практически всем, независимо от возраста и физической формы. Не понадобится ни специального снаряжения, ни особой подготовки. Лишь большое желание внимательно смотреть по сторонам, узнавать новое и обсуждать услышанное.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты на территорию заповедника: 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский, детям до 6 лет бесплатно
  • До места встречи вы можете добраться на автомобиле, такси или общественном транспорте. При необходимости я помогу организовать трансфер.
  • Мы пройдём около 6–8 км преимущественно по оборудованной тропе. В зависимости от темпа прогулка займёт от 3 до 5 часов.
  • Наденьте удобную обувь, возьмите 1 литр воды на человека и лёгкий перекус по желанию
  • Маршрут доступен круглый год. Летом, если захотите искупаться, не забудьте про купальник и полотенце.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Самшитовая в Хосте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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