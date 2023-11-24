Увидеть разлом возрастом 20 миллионов лет и узнать, как бабочка чуть не разрушила памятник ЮНЕСКО
Тисо-самшитовая роща — это идеальное место для знакомства с природой и историей Сочи.
Лёгкость маршрута сочетается здесь с большим числом природных локаций — на каждом шагу хочется затормозить и сделать пару-другую ярких кадров. Впрочем мы будем не только смотреть, но и много общаться. Поговорим о флоре и фауне, а ещё о местном мхе, необычном дереве и даже о пиратах.
Лёгкость маршрута сочетается здесь с большим числом природных локаций — на каждом шагу хочется затормозить и сделать пару-другую ярких кадров. Впрочем мы будем не только смотреть, но и много общаться. Поговорим о флоре и фауне, а ещё о местном мхе, необычном дереве и даже о пиратах.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- реликтовый лес, который пережил несколько ледниковых периодов
- тектонический разлом, образовавшийся около 20 миллионов лет назад
- стометровые отвесные скалы над рекой Хоста и каньон Чёртовы ворота
- остатки древней крепости, которую, по одной из версий, приказал построить византийский император
Вы узнаете:
- из какого дерева древние египтяне делали саркофаги для фараонов и как оно же помогло выиграть англичанам Столетнюю войну
- где в Сочи жили настоящие пираты, кем они были и кого грабили
- как обычная бабочка чуть не уничтожила памятник Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
- как местный мох внёс свой вклад в победу в Великой отечественной войне
Кому подойдёт
Моя экскурсия — тот редкий случай, когда однодневный поход подойдёт практически всем, независимо от возраста и физической формы. Не понадобится ни специального снаряжения, ни особой подготовки. Лишь большое желание внимательно смотреть по сторонам, узнавать новое и обсуждать услышанное.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты на территорию заповедника: 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский, детям до 6 лет бесплатно
- До места встречи вы можете добраться на автомобиле, такси или общественном транспорте. При необходимости я помогу организовать трансфер.
- Мы пройдём около 6–8 км преимущественно по оборудованной тропе. В зависимости от темпа прогулка займёт от 3 до 5 часов.
- Наденьте удобную обувь, возьмите 1 литр воды на человека и лёгкий перекус по желанию
- Маршрут доступен круглый год. Летом, если захотите искупаться, не забудьте про купальник и полотенце.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Самшитовая в Хосте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Сочи
Искусствовед-культуролог по образованию, который больше 10 лет проработал журналистом. Мне очень нравится искать необычные истории, изучать мир и находить удивительные факты. Но ещё больше я люблю делиться этим с другими. Я познакомлю вас с невероятной красотой сочинской природы. Вместе мы отправимся в горы выше облаков, пройдём по сказочным ущельям и каньонам, под водопадами и через бурные реки. Приглашаю вас не на экскурсию, а в настоящее приключение.
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