Юлия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Природный маршрут

Наша увлекательная прогулка 👣 по «музею природы Кавказа» пройдет по «большому кольцу» знаменитой тисо-самшитовой рощи из белого камня. Мы полюбуемся пасторальными видами, осмотрим растения-эндемики и отдохнем у реки Хосты, любуясь ее быстрым бегом. Обратим внимание на удивительные уголки первозданного заповедника и сделаем на память яркие фотографии 📸.

Вглубь веков

Памятник древней природы — чем он может быть любопытен? Мы погрузимся в прошлое и отыщем следы былых эпох, сохранившиеся в растениях-эндемиках, поговорим о верованиях и традициях предков, а также важных жителях колхидских рощ. Вы узнаете о доледниковых лесах, покрывавших Европу 18-25 миллионов лет назад, и увидите деревья 🌳, которые помнят еще динозавров. А я открою печальную историю 📖, случившуюся с Хостинской тисо-самшитовой рощей в последние годы.

Организационные детали