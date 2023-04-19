Юлия проводит ещё 1 экскурсию

Мы заходим в древний лабиринт — тисо-самшитовую заповедную рощу на правом берегу широкой Хосты. Какие тайны хранит мистический лес? Я расскажу о местной флоре и фауне, легендах и традициях, а также покажу самые живописные и интересные уголки этой части Кавказского биосферного заповедника.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Природный маршрут

Наша увлекательная прогулка по «музею природы Кавказа» пройдет по «большому кольцу» знаменитой тисо-самшитовой рощи из белого камня. Мы полюбуемся пасторальными видами, осмотрим растения-эндемики и отдохнем у реки Хосты, любуясь ее быстрым бегом. Обратим внимание на удивительные уголки первозданного заповедника и сделаем на память яркие фотографии.

Вглубь веков

Памятник древней природы — чем он может быть любопытен? Мы погрузимся в прошлое и отыщем следы былых эпох, сохранившиеся в растениях-эндемиках, поговорим о верованиях и традициях предков, а также важных жителях колхидских рощ. Вы узнаете о доледниковых лесах, покрывавших Европу 18-25 миллионов лет назад, и увидите деревья, которые помнят еще динозавров. А я открою печальную историю, случившуюся с Хостинской тисо-самшитовой рощей в последние годы.

Организационные детали