Юлия проводит ещё 1 экскурсию

Природный маршрут Наша увлекательная прогулка 👣 по «музею природы Кавказа» пройдет по «большому кольцу» знаменитой тисо-самшитовой рощи из белого камня. Мы полюбуемся пасторальными видами, осмотрим растения-эндемики и отдохнем у реки Хосты, любуясь ее быстрым бегом. Обратим внимание на удивительные уголки первозданного заповедника и сделаем на память яркие фотографии 📸.
Вглубь веков Памятник древней природы — чем он может быть любопытен? Мы погрузимся в прошлое и отыщем следы былых эпох, сохранившиеся в растениях-эндемиках, поговорим о верованиях и традициях предков, а также важных жителях колхидских рощ. Вы узнаете о доледниковых лесах, покрывавших Европу 18-25 миллионов лет назад, и увидите деревья 🌳, которые помнят еще динозавров. А я открою печальную историю 📖, случившуюся с Хостинской тисо-самшитовой рощей в последние годы.
Организационные детали
Протяженность маршрута — 6 километров, маршрут доступен круглый год, специальной подготовки для участия не требуется
Вход в рощу оплачивается отдельно — 300 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 у автобусной остановки «Хоста-мост»
Экскурсия проводится во вторник в 09:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы не просто команда, мы — семья! Классические и нестандартные туры, экскурсии, квесты по Сочи от местных жителей: трем поколениям семьи сочинских экскурсоводов любая задача по зубам. Мы много путешествуем и занимаемся спортом, искренне любим свой город и будем счастливы показать вам здешние красоты.