Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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Загадки древней Хосты

Прогуляться в прохладе тисо-самшитовой рощи, насладиться тишиной и отыскать реликтовые растения

Юлия
Юлия – представитель из Сочи
Мы заходим в древний лабиринт — тисо-самшитовую заповедную рощу на правом берегу широкой Хосты.

Какие тайны хранит мистический лес? Я расскажу о местной флоре и фауне, легендах и традициях, а также покажу самые живописные и интересные уголки этой части Кавказского биосферного заповедника.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 899 ₽ за человека

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Загадки древней Хосты
Загадки древней Хосты

Что вас ожидает

Природный маршрут
Наша увлекательная прогулка 👣 по «музею природы Кавказа» пройдет по «большому кольцу» знаменитой тисо-самшитовой рощи из белого камня. Мы полюбуемся пасторальными видами, осмотрим растения-эндемики и отдохнем у реки Хосты, любуясь ее быстрым бегом. Обратим внимание на удивительные уголки первозданного заповедника и сделаем на память яркие фотографии 📸.

Вглубь веков
Памятник древней природы — чем он может быть любопытен? Мы погрузимся в прошлое и отыщем следы былых эпох, сохранившиеся в растениях-эндемиках, поговорим о верованиях и традициях предков, а также важных жителях колхидских рощ. Вы узнаете о доледниковых лесах, покрывавших Европу 18-25 миллионов лет назад, и увидите деревья 🌳, которые помнят еще динозавров. А я открою печальную историю 📖, случившуюся с Хостинской тисо-самшитовой рощей в последние годы.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — 6 километров, маршрут доступен круглый год, специальной подготовки для участия не требуется
  • Вход в рощу оплачивается отдельно — 300 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 у автобусной остановки «Хоста-мост»
Загадки древней Хосты
Загадки древней Хосты
Загадки древней Хосты
Загадки древней Хосты
Загадки древней Хосты
Загадки древней Хосты
Загадки древней Хосты
Загадки древней Хосты
Загадки древней Хосты
Загадки древней Хосты
Загадки древней Хосты
Загадки древней Хосты

Экскурсия проводится во вторник в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Мы не просто команда, мы — семья! Классические и нестандартные туры, экскурсии, квесты по Сочи от местных жителей: трем поколениям семьи сочинских экскурсоводов любая задача по зубам. Мы много путешествуем и занимаемся спортом, искренне любим свой город и будем счастливы показать вам здешние красоты.
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Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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