Юлия проводит ещё 1 экскурсию

Наша увлекательная прогулка по «музею природы Кавказа» пройдет по «большому кольцу» знаменитой тисо-самшитовой рощи из белого камня. Мы полюбуемся пасторальными видами, осмотрим растения-эндемики и отдохнем у реки Хосты, любуясь ее быстрым бегом. Обратим внимание на удивительные уголки первозданного заповедника и сделаем на память яркие фотографии.
Вглубь веков
Памятник древней природы — чем он может быть любопытен? Мы погрузимся в прошлое и отыщем следы былых эпох, сохранившиеся в растениях-эндемиках, поговорим о верованиях и традициях предков, а также важных жителях колхидских рощ. Вы узнаете о доледниковых лесах, покрывавших Европу 18-25 миллионов лет назад, и увидите деревья, которые помнят еще динозавров. А я открою печальную историю, случившуюся с Хостинской тисо-самшитовой рощей в последние годы.
Организационные детали
Протяженность маршрута — 6 километров, маршрут доступен круглый год, специальной подготовки для участия не требуется
Вход в рощу оплачивается отдельно — 300 руб. /чел.
Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 3-4 человека — 5700 руб., 5-8 человек — 9500 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У автобусной остановки «Хоста-мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 227 туристов
Мы не просто команда, мы — семья! Классические и нестандартные туры, экскурсии, квесты по Сочи от местных жителей: трём поколениям семьи сочинских экскурсоводов любая задача по зубам. Мы много путешествуем и занимаемся спортом, искренне любим свой город и будем счастливы показать вам здешние красоты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
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2
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1
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Н
Наталья
Мне ужасно повезло, других желающих не оказалось и я получила по цене групповой экскурсии индивидуальную. Совершенно замечательный гид Ирина со мной ответственно гуляла все пять часов. Кучу всяких интересных подробностей мне рассказала. Я осталась максимально довольна!
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Е
Елена
Добрый день. Все прошло замечательно. Очень интересно рассказывал гид. Мы остались довольны. В данное место однозначно нужно брать гида, тк если проходить тропу самостоятельно, то будет не понятно зачем и что тут делаем. А с гидом очень интересно.
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и
ирина
Великолепная прогулка по незабываемому лесу
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и
ирина
Марш-бросок по тиссо-самшитовому лесу был прекрасен! великолепная природа, очаровательные попутчики и отличный проводник Ирина. Рекомендую.