Знаете ли вы, что в Сочи есть «вечнозелёный» маршрут, который открыт круглый год и не подвержен капризам погоды? Для знакомства с южными субтропиками мы отправимся в Тисо-самшитовую рощу. По оборудованной тропе вы пройдёте сквозь реликтовый доледниковый лес, рассмотрите растения-эндемики и полюбуетесь каньоном реки Хоста. Посетите древнюю пещеру и отыщете руины крепости с элементами византийской архитектуры.

Описание

Что вас ожидает

Тисо-самшитовая роща (тропа «Большое кольцо»)

Это настоящая лесная сказка! Каждые несколько метров вам будут открываться новые завораживающие виды на каньон, реки и редкие растения. Мы пройдём сквозь вечнозелёные заросли, напоминающие джунгли. Увидим деревья-великаны, скалы со свисающими лианами. А ещё заглянем в пещеру и посетим генуэзскую крепость возрастом не менее 1000 лет. Интересные истории тоже будут — вы узнаете:

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Каньон Чёртовы ворота

Чуть больше часа неспешным шагом — и вот перед нами узкое ущелье, образованное скальными стенами высотой до 50 метров. Это не просто природный объект, а настоящее произведение искусства. Здесь оборудованы лестницы для подъёма и подвесной мост, с которого вы оцените величие и мощь каменных образований. Я расскажу, как возникли Кавказские горы и почему на их вершинах можно увидеть следы моллюсков, живших на дне океана миллионы лет назад.

Организационные детали