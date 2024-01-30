Полюбоваться нетронутой природой колхидского леса и горным ущельем
По оборудованной тропе вы пройдёте сквозь реликтовый доледниковый лес, рассмотрите растения-эндемики и полюбуетесь каньоном реки Хоста. Посетите древнюю пещеру и отыщете руины крепости с элементами византийской архитектуры.
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Описание
Что вас ожидает
Тисо-самшитовая роща (тропа «Большое кольцо»)
Это настоящая лесная сказка! Каждые несколько метров вам будут открываться новые завораживающие виды на каньон, реки и редкие растения. Мы пройдём сквозь вечнозелёные заросли, напоминающие джунгли. Увидим деревья-великаны, скалы со свисающими лианами. А ещё заглянем в пещеру и посетим генуэзскую крепость возрастом не менее 1000 лет. Интересные истории тоже будут — вы узнаете:
- как на Кавказе практически полностью погибли деревья самшита из-за халатности при подготовке к Зимней Олимпиаде 2014 года
- какие уникальные свойства мха Неккера сыграли важную роль в годы Великой Отечественной войны
- какие народы населяли территорию Сочи
- откуда здесь появилась генуэзская крепость 8 века н. э.
Каньон Чёртовы ворота
Чуть больше часа неспешным шагом — и вот перед нами узкое ущелье, образованное скальными стенами высотой до 50 метров. Это не просто природный объект, а настоящее произведение искусства. Здесь оборудованы лестницы для подъёма и подвесной мост, с которого вы оцените величие и мощь каменных образований. Я расскажу, как возникли Кавказские горы и почему на их вершинах можно увидеть следы моллюсков, живших на дне океана миллионы лет назад.
Организационные детали
- Входные билеты в Кавказский заповедник оплачиваются дополнительно: — 300 руб. /чел.
- Нам предстоит пройти 5 километров по несложной пересечённой местности. Данный маршрут проходят дети от 5 лет и люди возрастом от 60 лет. Главное иметь удобную обувь и 1 литр воды на человека.
- До Тисо-самшитовой рощи вам нужно будет добраться самостоятельно. Дорога от Адлера или из центра Сочи занимает примерно 20 минут. При необходимости организуем трансфер от отеля и обратно из любой точки Сочи (подробности уточняйте при бронировании).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле ул. Самшитовой
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.