Субтропический оазис Сочи: Тисо-самшитовая роща и Чёртовы ворота
Индивидуальная экскурсия в Сочи

Полюбоваться нетронутой природой колхидского леса и горным ущельем

Знаете ли вы, что в Сочи есть «вечнозелёный» маршрут, который открыт круглый год и не подвержен капризам погоды? Для знакомства с южными субтропиками мы отправимся в Тисо-самшитовую рощу.

По оборудованной тропе вы пройдёте сквозь реликтовый доледниковый лес, рассмотрите растения-эндемики и полюбуетесь каньоном реки Хоста. Посетите древнюю пещеру и отыщете руины крепости с элементами византийской архитектуры.
Субтропический оазис Сочи: Тисо-самшитовая роща и Чёртовы ворота
Субтропический оазис Сочи: Тисо-самшитовая роща и Чёртовы ворота
Субтропический оазис Сочи: Тисо-самшитовая роща и Чёртовы ворота
Ближайшие даты:
30
янв
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
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фев
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фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Тисо-самшитовая роща (тропа «Большое кольцо»)

Это настоящая лесная сказка! Каждые несколько метров вам будут открываться новые завораживающие виды на каньон, реки и редкие растения. Мы пройдём сквозь вечнозелёные заросли, напоминающие джунгли. Увидим деревья-великаны, скалы со свисающими лианами. А ещё заглянем в пещеру и посетим генуэзскую крепость возрастом не менее 1000 лет. Интересные истории тоже будут — вы узнаете:

  • как на Кавказе практически полностью погибли деревья самшита из-за халатности при подготовке к Зимней Олимпиаде 2014 года
  • какие уникальные свойства мха Неккера сыграли важную роль в годы Великой Отечественной войны
  • какие народы населяли территорию Сочи
  • откуда здесь появилась генуэзская крепость 8 века н. э.

Каньон Чёртовы ворота

Чуть больше часа неспешным шагом — и вот перед нами узкое ущелье, образованное скальными стенами высотой до 50 метров. Это не просто природный объект, а настоящее произведение искусства. Здесь оборудованы лестницы для подъёма и подвесной мост, с которого вы оцените величие и мощь каменных образований. Я расскажу, как возникли Кавказские горы и почему на их вершинах можно увидеть следы моллюсков, живших на дне океана миллионы лет назад.

Организационные детали

  • Входные билеты в Кавказский заповедник оплачиваются дополнительно: — 300 руб. /чел.
  • Нам предстоит пройти 5 километров по несложной пересечённой местности. Данный маршрут проходят дети от 5 лет и люди возрастом от 60 лет. Главное иметь удобную обувь и 1 литр воды на человека.
  • До Тисо-самшитовой рощи вам нужно будет добраться самостоятельно. Дорога от Адлера или из центра Сочи занимает примерно 20 минут. При необходимости организуем трансфер от отеля и обратно из любой точки Сочи (подробности уточняйте при бронировании).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле ул. Самшитовой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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