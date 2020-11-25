17 отзывов оставили туристы

33 водопада: долина легенд Место, в которое мы отправимся, действительно необычно: водопады всегда окружали предания и слухи, да и само число 33 таит в себе особую магию. Миновав чайные плантации и форелевое хозяйство, вы окажетесь в удивительной самшитовой роще, где среди склонов горного ущелья расположились десятки живописных Джегошских водопадов. Мы исследуем долину, прогуливаясь по оборудованной деревянной тропе с лестницами и переходами, останавливаясь, чтобы полюбоваться 12-метровыми потоками воды, прикоснуться к мягкому мху, свисающему с ветвей, и сделать чудесные фото. А сопровождать вас будут захватывающие истории 📖 и легенды этих мест.
Колоритное вечернее шоу После погружения в сочинскую природу вас ждет не менее яркий вечер с самобытным адыгейским шоу и традиционным кавказским застольем. Зажигательные национальные танцы 💃 и веселые тосты станут замечательным завершением нашего приключения!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Сопровождать группу будет один из гидов нашей команды
Не рекомендуется брать на экскурсию ⛳ маленьких детей, т. к. Адыгейское шоу заканчивается около 22 часов и еще 1, 5 часа занимает обратная дорога до Сочи
Дополнительные расходы
Переезд на ГАЗ 66 (на большом открытом внедорожнике) через реку: 450 рублей c человека
Посещение национального шоу: 200 рублей на человека, ужин оплачивается отдельно по меню
Посещение национального парка: 100 рублей для взрослых, детям до 10 лет — бесплатно
Начало и место завершения
🚩 в центре Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша компания в туризме более 15 лет. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку и Красной Поляне. Стараемся не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
Отличная экскурсия! Больше всего понравилась часть, где ты едешь на ГАЗике по реке. Мокро, весело, экстремально. Адыгейское шоу на любителя, но в программу экскурсии ложится отлично. Еда была вкусная, вино можно принести с собой :) Спасибо большое Яне за отличную подачу материала, за оптимизм и за ее профессионализм
Павел
22 ноября 2020
Плохая структура экскурсии. Начало в 12ч, далее поездка на дегустацию всего, что возможно (мед, вина, чай) и только в 16ч стартовали на газ66 на водопады, при том, что закат в 17 часов. За 15 минут доехали, 30 мин погуляли по водопадам и вот уже темно. Местное шоу было увлекательное. Очень жалко бездарно потраченного светового дня. Рекомендую переделывать экскурсию
Валентина
Ответ гида:Уважаемый Павел, Прежде всего позвольте принести вам свои извинения за негативные эмоции от экскурсии. Мы проговорим с гидами, проводящими данный маршрут, чтобы в будущем они ускоряли процесс проведения дегустаций и выделяли более продолжительное время на водопадах. Это недоработка гида и мы будем работать над тем, чтобы ее исправить. С наилучшими пожеланиями, Валентина
Нурсылу
19 ноября 2020
Экскурсия прошла так себе. Гид грубый, у водопадов пробыли меньше часа, приехали почти к закату, времени пофотографироваться почти не было, галопом бежали по маршруту, и в потёмках фотографии не получились. Шоу понравилось, но еда была холодная и невкусная, будто из морозилки вытащили и немного разогрели. По всему маршруту галопом, в туалет еле успевали забежать, да и вообще ехали из Адлера, было бы неплохо, чтобы была предусмотрена остановка в туалет. Понравилась поездка на Газ 66, немного взбодрились и повеселели. Вина на дегустации были кислыми, но многим понравилось и они брали. Сыр на дегустации понравился, я купила, надеюсь купленный будет вкусным. На пасеке ничего купить не успела, быстро поехали дальше.
Валентина
Ответ гида:Добрый день. Прежде всего позвольте принести вам свои извинения за то, что экскурсия оставила у вас негативные впечатления. Касательно времени на водопадах - летом мы получали отзывы, что проводить там 1. 5 часа - это слишком много и заняться там нечем. Сейчам мы последовали советам других путешественников и сократили время на водопадах, однако теперь времени слишком мало. Подскажите, где же золотая середина? Касательно дегустации вин - здесь все очень субъективно. Как вы правильно заметили, вам не понравилось, однако другие участники приобретали его. Что касается гида, то позвольте не согласиться. Он не грубый, а жесткий. Считаем, что это качество необходимо, чтобы держать группу и следить за таймингом. С уважением, Валентина
Яна
5 ноября 2020
Гид Яна просто чудо. Кавказские танцы отличные. А переправа по реке просто отдельный кайф!
Татьяна
1 ноября 2020
В целом для одного экскурсионного дня на курорте вполне неплохо. Сами водопады не особо впечатляют, но приятно прогуляться в дикой природе. По дороге к водопадам завозят на дегустацию вина и сыра. Сладкий слабооалкогольный компот назвать вином язык не поворачивается, но "массы" охотно берут. Сыр понравился. Ужин и шоу хороши для вечернего времяпрепровождения, особенно понравился тамада, тосты до слёз. Отдельно нужно сказать про переправу на ГАЗ-66 по руслу реки Шахе к водопадам и обратно. Это конечно, круто придумано, брать за это "удовольствие" по 450 р. с носа, тогда как к водопадам можно проехать по обычной дороге. Аттракцион так себе, водитель-гонщик, пытающийся показать всю круть джигита. Трясешься в фургоне, пытаясь удержаться за его любые части, и дышишь выхлопными газами. Эта часть маршрута - исключительно для сбора денег, никакого смысла в ней нет вообще, просто автобус к водопадам не подьезжает. Точно не подойдет тем, у кого проблемы с суставами и вестибулярным аппаратом
Юлия
22 октября 2020
Прекрасным было наше путешествие. Редко так бывает, но понравилось абсолютно всё. Во-первых это связано с тем, что сезон уже заканчивается и на экскурсии было немного народу: на водопадах никто не толкал плечами, можно было спокойно прогуляться и сфотографироваться. В грузовиках было очень просторно и комфортно ехать: водитель решил немного поэкстремалить, но в пределах разумного, было здорово. Спасибо нашему гиду Яне за интересный материал и прекрасную подачу. Очень приятно было слушать. Ну и, конечно, хороший, продуманный маршрут. Порадовало то, что наш автобус везде подъезжал первым: и на дегустацию, и на водопады, и на ужин. За счёт этого удавалось избегать толкотни и на водопадах оказаться ещё при солнечном свете. Дегустация тоже была хороша, никто ничего не навязывал и не втюхивал. Вино и сыр были вкусными. Ну и конечно ужин с адыгскими танцами: еда хорошая, программа замечательная и зрелищная. Экскурсию однозначно рекомендую! Пока что это лучшее из того, что я посещала в Сочи.
EKATERINA
25 сентября 2020
Всё было весело и увлекательно. Гид Армен прекрасен в качестве рассказчика. Адыгейское шоу, конечно, на любителя, но после дегустации вина и поездки по руслу реки - очень хорошо ложится в настроение.
Наталья
17 сентября 2020
Очень профессионально, прекрасная речь у гида Армена, с чувством юмора ни на минуту не оставлял группу скучать. Единственное, не предупредили, что будем переезжать по реке на машинах в кузове ( у меня травма позвоночника, пришлось понервничать, знала бы, отказалась от экскурсии)
Ирина
14 сентября 2020
Мы с подругой выражаем огромную благодарность за удовольствие и отличное настроение от экскурсии " 33 водопада"! Эмоции (положительные, естественно) прямо захлёстывают))) ! Спасибо за экскурсию по городу Сочи и по всем населенным пунктам, которые мы проезжали! Это было путешествие по их истории, традициям, судьба знаменитых людей - в честь которых названы те или иные места курорта! А концерт - это вообще супер!!! Большое спасибо организаторам экскурсии, нашему гиду Яне (великолепному профессионалу своего дела), нашему водителю Андрею (как у него получается так ловко и безопасно проезжать по узким улочкам и серпантину - для нас осталось тайной)! Их 10 дней на курорте - вы подарили нам самый позитивный день!!!
Игорь
7 сентября 2020
Отличный вид экскурсии!!! Нас забрали по дороге из Хобзы, хотя путешествие начинается в Сочи. Отличный гид в автобусе, рассказала историю Сочи и окрестностей. Чудесная поездка на ГАЗ-66 по реке на деревянных сиденьях, куча положительных эмоций, отличные вина на дегустации. Также понравились сами 33 водопада, хотя в этом году осадков практически не было, зелено и красиво. Если отойти от 33 водопадов на реку, откроются потрясающие виды на горы. Отдельно стоит упомянуть про Адыгское выступление в ресторане, где можно пить вино с дегустации. Отличный отдых рекомендую.
Александра
7 сентября 2020
Насыщенная, интересная экскурсия. Посещение водопадов несколько растянуто по времени.
Владимир
7 сентября 2020
Отлично провели день, посетили красивые места, масса впечетлений спасибо Вашей команде и гиду Максиму!
Анастасия
6 сентября 2020
Все очень понравилось, единственное, кажется, что 2. 30 часа слишком много для посещения 33 водопадов. Думаю вполне достаточно 1. 30, а так всё прекрасно, очень интересно и красиво, экстремально и насыщенно.
Анастасия
3 сентября 2020
Интересная и насыщенная экскурсия. Мне понравилось!)
Лариса
28 августа 2020
Можно сдвинуть экскурсию и на 30 минут начать раньше концерт. А так все душевно и отлично.