Те самые Воронцовские пещеры

Самая таинственная экскурсия в Сочи! Тут вы сможете подняться

Самая таинственная экскурсия в Сочи! Тут вы сможете подняться на 550 метров над уровнем моря на живописные окраины Хосты! В мини группе посетите чайную фабрику и разберетесь, как выращивают самый северный в мире чай.

А после прогуляетесь по загадочному Колхидскому лесу и откроете тайны подземелий в недрах Воронцовских пещер.
Те самые Воронцовские пещеры
Те самые Воронцовские пещеры
Те самые Воронцовские пещеры
Те самые Воронцовские пещеры
Те самые Воронцовские пещеры
Те самые Воронцовские пещеры
Ближайшие даты:
19
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Воронцовские пещеры
  • Колхидский лес
  • Чайная фабрика
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Описание

Что вас ожидает?

Чайная фабрика в Хосте

Здесь вы понаблюдаете, как растет самый северный чай в мире, узнаете, как создается ароматный напиток, и при желании оцените местный чай на дегустации.

Колхидский лес

Один из самых атмосферных и первозданных уголков Сочинского национального парка. Вы совершите легкую прогулку по волшебному лесу (протяженность маршрута около 1 км), полюбуетесь пейзажами, а в конце встретите древнегреческую богиню Деметру с чистейшим родником. Прогулка по Колхидскому лесу занимает 20 минут.

Воронцовские пещеры

В сопровождении профессионального гида-спелеолога вы спуститесь в недра главной пещеры Хосты: увидите сталактиты и сталагмиты, прогуляетесь по подземным коридорам, сделаете яркие фото в каменных интерьерах и услышите интересные факты о Воронцовских пещерах. Прогулка по пещерам длится примерно 45-50 минут.
Также на маршруте предусмотрены дегустации меда, вина и обед в лесном кафе (по желанию).

вторник, четверг, суббота

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда-обратно
  • Услуги гида
  • Дегустации
Что не входит
  • Входной билет в национальный парк:
  • Взрослый — 200 рублей
  • Дети до 10 лет — бесплатно
  • Входной билет в пещеру:
  • Взрослый — 450 рублей
  • Детский — 300 рублей
  • Чайная дегустация на фабрике по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральные остановки Адлера, Ж/Д вокзалп
Завершение: Центральные остановки Адлера, Ж/Д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, четверг, суббота
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • После бронирования с вами свяжется наш диспетчер и накануне выезда даст полную информацию с номером автобуса и временем отправления.
  • Внутри пещеры прохладно, поэтому не забудьте взять теплые вещи и удобную нескользящую обувь
  • Экскурсия начинается из Адлера.
  • Туристам из Центрального Сочи желательно приехать на Ж. Д вокзал Адлера или на Ж. Д вокзал Хосты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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