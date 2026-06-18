Пещеры расположены в селе Воронцовка, и дорога туда — это горный маршрут с серпантинами. Но опасаться вам нечего: поедем осторожно, и на протяжении всего пути вы будете увлечены рассказами об истории Хостинского и Адлерского районов и сочинского чаеводства — я покажу, где находятся местные чайные плантации. Также вы наверняка познакомитесь с местной фауной: здесь можно увидеть лесных котов, енотов и летучих мышей. Я расскажу, какие экзотические растения тут встречаются, а от машины до пещер вы пройдёте по участку леса — не страшного, но таинственного.
Мир сталактитов и сталагмитов
В сопровождении гида вы отправитесь постигать подземный мир сочинских гор. Воронцовские пещеры — это самые большие карстовые полости региона, их общая длина почти 12 километров! Вы пройдёте по короткому оборудованному маршруту, чтобы узнать, как образуются пещеры, что такое «лунное молоко» и «кар». Кульминацией подземной прогулки станет встреча с огромным древним сталагмитом — настоящим «патриархом» Воронцовских пещер, которому больше 200 миллионов лет. А ещё вы сможете попробовать родниковую воду из пещерного источника!
Организационные детали
Трансфер включён в стоимость экскурсии
В пещерах прохладно, круглый год температура 12 градусов. Возьмите с собой тёплые вещи
Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
При желании на экскурсию в Воронцовские пещеры можно отправиться и ночью. Время начала можно обсудить в переписке с гидом
Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Дополнительные расходы
Входные билеты в Сочинский национальный парк (300 ₽ с человека, дети до 18 лет бесплатно) и в пещеру (взрослый с 12 лет — 500 ₽, дети с 7 до 12 лет — 400 ₽, дети до 7 лет — бесплатно)
Трансфер из Красной Поляны и п. Эсто-Садок оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля Центрального района, Сириуса или Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3536 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
Спасибо большое Анне за очень увлекательное путешествие в Воронцовские пещеры. Анна прекрасный водитель, отличный рассказчик и вообще очень приятный человек. Очень понравилось
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Н
Наргиза
Это было невероятно по всем пунктам, очень интересный экскурсовод, маршрут, рекомендации во время самой экскурсии где встать куда посмотреть, это было волшебно. Понравилось и то как рассказывала Анна, на столько интересно и понятно с глубоким знанием местности и материала. Удивительно познавательно и приятная прошли 4 часа. Рекомендую
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Т
Татьяна
Дата посещения: 1 ноя 2025
Замечательная экскурсия в Воронцовские пещеры, с Анной, была с двумя детьми по 13 лет все остались очень довольны !…бодро как могли) прошли от парковки машин до самой пещеры, мне показалось читать дальшеуменьшить
не меньше километра в основном в гору, Но терпимо, главное настроение и нам повезло с погодой , были первого ноября, солнечно но не жарко и конечно виды прекрасные открываются по пути . Понравилась Анна как экскурсовод,увлеченная своей работой, своим краем .. и как человек, показалась общительной, легкой , веселой 🌟 Спасибо большое !!!🙌
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К
Ксения
Были на экскурсии семьей (сыну 7 лет), выбрали минивэн для большего комфорта. Наталья (экскурсовод) и Владимир (водитель) заехали за нами прямо в отель и мы отправились в путь к Воронцовским читать дальшеуменьшить
пещерам. По дороге туда и обратно Наталья рассказывала интересные факты о Сочи, о которых мы даже не подозревали - видно, что Наталья искренне интересуется всеми нюансами, о которых рассказывает. Качество дороги не везде было хорошим, но Владимир со всем справился мастерски. Нам повезло быть в пещерах одним: понедельник, раннее утро, дождь и туман. Мы остались очень довольны экскурсией и получили даже больше, чем ожидали. Будем обращаться еще, спасибо!
Анна
Ответ организатора:
Ксения, спасибо за отзыв и высокую оценку работы команды. Будем Ждать Вас на другие экскурсии.
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М
Мария
Прекрасная экскурсия, были с детьми, все понравилось
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Е
Елена
06 июля 2025 мы побывали на экскурсии "Подземная сказка Воронцовских пещер", и это было поистине волшебное приключение! С самого начала нас впечатлил путь к пещерам – живописные горные дороги, чайные читать дальшеуменьшить
плантации и удивительный лес; увлекательный рассказ об истории края, особенностях местной природы. Сами пещеры превзошли наши ожидания! Маршрут был хорошо спланирован, гид подробно рассказывал о формировании пещер, показывал удивительные образования – сталактиты, сталагмиты и сталагнаты. Организация на высоте: трансфер безопасен и комфортен. Особенное спасибо гиду Наталье - внимательный, компетентный, удивительный рассказчик, профессионал! Рекомендуем это приключение всем, кто хочет увидеть уникальную красоту подземного мира и насладиться природными чудесами Сочи!
+2
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