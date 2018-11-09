Что вас ожидает

Ночные приключения

Пещеры расположены в селе Воронцовка, и дорога туда — это горный маршрут с серпантинами. Но опасаться вам нечего: поедем осторожно, и на протяжении всего пути вы будете увлечены рассказами об истории Хостинского района и сочинского чаеводства — я покажу, где находятся местные чайные плантации. Также вы наверняка познакомитесь с местной фауной: здесь можно увидеть лесных котов, енотов и летучих мышей. Я расскажу, какие экзотические растения тут встречаются, а от машины до пещер вы пройдете по участку ночного леса — не страшного, но таинственного.

Мир сталактитов и сталагмитов

Вооружившись налобными фонариками, которые я вам выдам для безопасности и комфорта, вы отправитесь постигать подземный мир сочинских гор. Воронцовские пещеры — это самые большие карстовые полости региона, их общая длина почти 12 километров! Вы пройдёте по короткому оборудованному маршруту, чтобы узнать, как образуются пещеры, что такое «лунное молоко» и «кар». Кульминацией подземной прогулки станет встреча с огромным древним сталагмитом — настоящим «патриархом» Воронцовских пещер, которому больше 200 миллионов лет. А ещё вы даже сможете попробовать родниковую воду из пещерного источника!