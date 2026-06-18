Знаком ли вам азарт походов и радость от единения с удивительной природой? Испытайте эти ощущения, отправившись навстречу сводам огромных древних пещер, свежему воздуху и шуму листвы. Путешествие будет абсолютно безопасным, но позволит вам почувствовать себя настоящим первооткрывателем!

Описание экскурсии

Необычные приключения

Пещеры расположены в селе Воронцовка, и дорога туда — это горный маршрут с серпантинами. Но опасаться вам нечего: поедем осторожно, и на протяжении всего пути вы будете увлечены рассказами об истории Хостинского и Адлерского районов и сочинского чаеводства — я покажу, где находятся местные чайные плантации. Также вы наверняка познакомитесь с местной фауной: здесь можно увидеть лесных котов, енотов и летучих мышей. Я расскажу, какие экзотические растения тут встречаются, а от машины до пещер вы пройдёте по участку леса — не страшного, но таинственного.

Мир сталактитов и сталагмитов

В сопровождении гида вы отправитесь постигать подземный мир сочинских гор. Воронцовские пещеры — это самые большие карстовые полости региона, их общая длина почти 12 километров! Вы пройдёте по короткому оборудованному маршруту, чтобы узнать, как образуются пещеры, что такое «лунное молоко» и «кар». Кульминацией подземной прогулки станет встреча с огромным древним сталагмитом — настоящим «патриархом» Воронцовских пещер, которому больше 200 миллионов лет. А ещё вы сможете попробовать родниковую воду из пещерного источника!

Организационные детали

Трансфер включён в стоимость экскурсии

В пещерах прохладно, круглый год температура 12 градусов. Возьмите с собой тёплые вещи

Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом

При желании на экскурсию в Воронцовские пещеры можно отправиться и ночью. Время начала можно обсудить в переписке с гидом

Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Дополнительные расходы