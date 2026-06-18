Мои заказы

Подземная сказка Воронцовских пещер (из Сочи)

Побывать среди сталактитов, увидеть таинственный лес и узнать историю окрестностей Воронцовки
Знаком ли вам азарт походов и радость от единения с удивительной природой? Испытайте эти ощущения, отправившись навстречу сводам огромных древних пещер, свежему воздуху и шуму листвы.

Путешествие будет абсолютно безопасным, но позволит вам почувствовать себя настоящим первооткрывателем!
4.9
49 отзывов
Подземная сказка Воронцовских пещер (из Сочи)
Подземная сказка Воронцовских пещер (из Сочи)
Подземная сказка Воронцовских пещер (из Сочи)

Описание экскурсии

Необычные приключения

Пещеры расположены в селе Воронцовка, и дорога туда — это горный маршрут с серпантинами. Но опасаться вам нечего: поедем осторожно, и на протяжении всего пути вы будете увлечены рассказами об истории Хостинского и Адлерского районов и сочинского чаеводства — я покажу, где находятся местные чайные плантации. Также вы наверняка познакомитесь с местной фауной: здесь можно увидеть лесных котов, енотов и летучих мышей. Я расскажу, какие экзотические растения тут встречаются, а от машины до пещер вы пройдёте по участку леса — не страшного, но таинственного.

Мир сталактитов и сталагмитов

В сопровождении гида вы отправитесь постигать подземный мир сочинских гор. Воронцовские пещеры — это самые большие карстовые полости региона, их общая длина почти 12 километров! Вы пройдёте по короткому оборудованному маршруту, чтобы узнать, как образуются пещеры, что такое «лунное молоко» и «кар». Кульминацией подземной прогулки станет встреча с огромным древним сталагмитом — настоящим «патриархом» Воронцовских пещер, которому больше 200 миллионов лет. А ещё вы сможете попробовать родниковую воду из пещерного источника!

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии
  • В пещерах прохладно, круглый год температура 12 градусов. Возьмите с собой тёплые вещи
  • Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
  • При желании на экскурсию в Воронцовские пещеры можно отправиться и ночью. Время начала можно обсудить в переписке с гидом
  • Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Сочинский национальный парк (300 ₽ с человека, дети до 18 лет бесплатно) и в пещеру (взрослый с 12 лет — 500 ₽, дети с 7 до 12 лет — 400 ₽, дети до 7 лет — бесплатно)
  • Трансфер из Красной Поляны и п. Эсто-Садок оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля Центрального района, Сириуса или Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3536 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
3
3
1
2
1
1
Галина
Спасибо большое Анне за очень увлекательное путешествие в Воронцовские пещеры. Анна прекрасный водитель, отличный рассказчик и вообще очень приятный человек. Очень понравилось
Спасибо большое Анне за очень увлекательное путешествие в Воронцовские пещеры. Анна прекрасный водитель, отличный рассказчик и
Спасибо большое Анне за очень увлекательное путешествие в Воронцовские пещеры. Анна прекрасный водитель, отличный рассказчик и
Спасибо большое Анне за очень увлекательное путешествие в Воронцовские пещеры. Анна прекрасный водитель, отличный рассказчик и
Спасибо большое Анне за очень увлекательное путешествие в Воронцовские пещеры. Анна прекрасный водитель, отличный рассказчик и
Спасибо большое Анне за очень увлекательное путешествие в Воронцовские пещеры. Анна прекрасный водитель, отличный рассказчик и
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Это было невероятно по всем пунктам, очень интересный экскурсовод, маршрут, рекомендации во время самой экскурсии где встать куда посмотреть, это было волшебно. Понравилось и то как рассказывала Анна, на столько интересно и понятно с глубоким знанием местности и материала. Удивительно познавательно и приятная прошли 4 часа. Рекомендую
Это было невероятно по всем пунктам, очень интересный экскурсовод, маршрут, рекомендации во время самой экскурсии где
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Дата посещения: 1 ноя 2025
Замечательная экскурсия в Воронцовские пещеры, с Анной, была с двумя детьми по 13 лет все остались очень довольны !…бодро как могли) прошли от парковки машин до самой пещеры, мне показалось
читать дальшеуменьшить

не меньше километра в основном в гору, Но терпимо, главное настроение и нам повезло с погодой , были первого ноября, солнечно но не жарко и конечно виды прекрасные открываются по пути . Понравилась Анна как экскурсовод,увлеченная своей работой, своим краем .. и как человек, показалась общительной, легкой , веселой 🌟 Спасибо большое !!!🙌

Вам был полезен этот отзыв?
К
Были на экскурсии семьей (сыну 7 лет), выбрали минивэн для большего комфорта. Наталья (экскурсовод) и Владимир (водитель) заехали за нами прямо в отель и мы отправились в путь к Воронцовским
читать дальшеуменьшить

пещерам. По дороге туда и обратно Наталья рассказывала интересные факты о Сочи, о которых мы даже не подозревали - видно, что Наталья искренне интересуется всеми нюансами, о которых рассказывает. Качество дороги не везде было хорошим, но Владимир со всем справился мастерски.
Нам повезло быть в пещерах одним: понедельник, раннее утро, дождь и туман. Мы остались очень довольны экскурсией и получили даже больше, чем ожидали. Будем обращаться еще, спасибо!

Анна
Анна
Ответ организатора:
Ксения, спасибо за отзыв и высокую оценку работы команды. Будем Ждать Вас на другие экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Прекрасная экскурсия, были с детьми, все понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
Е
06 июля 2025 мы побывали на экскурсии "Подземная сказка Воронцовских пещер", и это было поистине волшебное приключение! С самого начала нас впечатлил путь к пещерам – живописные горные дороги, чайные
читать дальшеуменьшить

плантации и удивительный лес; увлекательный рассказ об истории края, особенностях местной природы.
Сами пещеры превзошли наши ожидания! Маршрут был хорошо спланирован, гид подробно рассказывал о формировании пещер, показывал удивительные образования – сталактиты, сталагмиты и сталагнаты.
Организация на высоте: трансфер безопасен и комфортен. Особенное спасибо гиду Наталье - внимательный, компетентный, удивительный рассказчик, профессионал!
Рекомендуем это приключение всем, кто хочет увидеть уникальную красоту подземного мира и насладиться природными чудесами Сочи!

06 июля 2025 мы побывали на экскурсии "Подземная сказка Воронцовских пещер", и это было поистине волшебное
06 июля 2025 мы побывали на экскурсии "Подземная сказка Воронцовских пещер", и это было поистине волшебное
06 июля 2025 мы побывали на экскурсии "Подземная сказка Воронцовских пещер", и это было поистине волшебное
06 июля 2025 мы побывали на экскурсии "Подземная сказка Воронцовских пещер", и это было поистине волшебное
06 июля 2025 мы побывали на экскурсии "Подземная сказка Воронцовских пещер", и это было поистине волшебное
06 июля 2025 мы побывали на экскурсии "Подземная сказка Воронцовских пещер", и это было поистине волшебное
06 июля 2025 мы побывали на экскурсии "Подземная сказка Воронцовских пещер", и это было поистине волшебное
06 июля 2025 мы побывали на экскурсии "Подземная сказка Воронцовских пещер", и это было поистине волшебное+2
06 июля 2025 мы побывали на экскурсии "Подземная сказка Воронцовских пещер", и это было поистине волшебное
06 июля 2025 мы побывали на экскурсии "Подземная сказка Воронцовских пещер", и это было поистине волшебное
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Подземная сказка Воронцовских пещер (из Сочи)»

Воронцовские пещеры: экскурсия в сердце горного Сочи
На автобусе
6 часов
109 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Воронцовские пещеры: экскурсия в сердце горного Сочи
Сходите в Воронцовские пещеры с гидом-спелеологом: лес, смотровые 550 м и чаепитие в горах
Начало: В поселке Сириус, Адлерском и Хостинском районах
Тот же подземный мир Воронцовских пещер, но с акцентом на сопровождение спелеолога и горные виды по пути
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
11 авг в 13:00
1400 ₽ за человека
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
Спуститесь к сталактитам Воронцовских пещер и затем согрейтесь чаем на фабрике и плантациях Хосты
Начало: Около вашего отеля в Адлере, Сириусе или Центральн...
Почти тот же замысел: пещеры + история чая, удобно, если хочется расширить «чайную» часть поездки
7 сен в 09:00
8 сен в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Живописные окрестности Сочи
На машине
7 часов
66 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Живописные окрестности Сочи
Посетите Воронцовские пещеры со сталактитами и добавьте к дню ущелье, каньон «Царские ворота» и чайные плантации
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
Те же пещеры, но программа шире по природным локациям - для тех, кто хочет насыщенный день в одном стиле
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
5600 ₽ за человека
Сочи: каньоны, пещеры, самшитовый лес + чайная на берегу Калинового озера
На машине
8 часов
158 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Сочи: каньоны, пещеры, самшитовый лес + чайная на берегу Калинового озера
Съездите по каньонам и к Воронцовским пещерам: купание в горных реках, чайные плантации и отдых без спешки
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
Похожая «природа + подземелья» идея, но больше про каньоны и купание - подходит, если хотите больше воды и движения
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
6200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
от 16 000 ₽ за экскурсию