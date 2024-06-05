1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к Воронцовским пещерам: тайны подземного мира Сочи
Вас ждет незабываемое путешествие к Воронцовским пещерам, где каждый шаг раскрывает новые тайны природы
Начало: От вашего отеля Центрального района, Сириуса или А...
«Воронцовские пещеры — это самые большие карстовые полости региона, их общая длина почти 12 километров»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по природным чудесам Сочи: от чая до пещер
Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
«Длина Воронцовских пещер — 12,5 км, из которых гостям доступно только 750 метров, зато каких»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
«Длина Воронцовских пещер — 12 км, из которых гостям доступно только 650 метров, зато каких»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Погуляете по сказочному царству Воронцовских пещер: здесь обнаружили стоянки первобытных людей, а во времена ВОВ хранили музейные сокровища»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
«Воронцовская пещера и Хостинская крепость»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Воронцовские пещеры с дегустацией 4-х видов чая
Прикоснуться к первозданной красоте нерукотворных жилищ древних людей и ощутить единение с природой
«Например, Воронцовские пещеры — самые крупные в Краснодарском крае»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Завораживающие окрестности Сочи
Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии
Начало: На Курортном проспекте
«Магическая Воронцовская пещера»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
Пройти по подземным лабиринтам, а также побывать на чайной плантации
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
«Воронцовские пещеры — лабиринты загадок»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Конный тур к Воронцовским пещерам
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
«У въезда на территорию Воронцовских пещер вас ждет кафе, где можно заказать горячий перекус и продолжать путь»
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
Спуститься под землю к сталактитам, а потом согреться горячим чаем с кизиловым вареньем
Начало: Около вашего отеля в Адлере, Сириусе или Центральн...
«Пройдя по уютным горным тропкам вглубь колхидского леса, мы окажемся у входа в таинственную Воронцовскую пещеру»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
6 часов
Подземный каньонинг в Сочи
Открыть для себя тайный мир пещер, гротов и водопадов в мини-группе
Начало: На остановке Хоста-Мост
«По дороге расскажем вам историю Воронцовской пещеры и с удовольствием ответим на ваши вопросы»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Воронцовские пещеры
«Приглашаем вас на увлекательную прогулку в одно из самых популярных туристических мест Сочи — Воронцовские пещеры, которые расположены на территории Национального парка в Хостинском районе»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 19 000₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 202405.06.24 посещали с дочкой экскурсию. Роман интересный рассказчик и собеседник, отличный водитель,учитывал наши пожелания, грамотно состроил маршрут путешествия, было здорово увидеть много красивых мест. Нам понравилось, мы приехали довольные. Буду рекомендовать своим знакомым. Еще не раз вернемся. Удачи!
- ООльга4 июня 2024Великолепное приключение. Прикольно было спуститься по подземному каньону, а потом по наземному. Сделали много удачных фото. Предоставили все нужное оборудование. Крайне рекомендую.
- ТТатьяна31 мая 2024Отличный день по живописным местам с прекрасным гидом Андреем. Столько удалось посмотреть и ощутить за один день! Весенняя природа, загадочные места. Андрей сделал максимально комфортным нашу поездку. Большое спасибо!
- ЕЕлена30 мая 2024Очень понравилось! Гиды (семейная пара) - профессионалы своего дела! Рекомендую.
- ННаталья27 мая 2024👌🏻😀
- ВВиктор27 мая 2024Отличный гид. Все понравилось. Приятный человек, располагает к себе, идет на встречу. Рекомендуем
- ННаталья17 мая 2024Поездка была на одном дыхании и с комфортом! Роман очень заботливый. Очень много эмоций! Виды и пейзажи супер! Мы благодарны Роману за эту экскурсию. Нам очень понравилось! За фото огромное спасибо Роману!
- ЕЕвгения17 мая 2024Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один день увидеть город с
- ССтанислав13 мая 2024Отличная поездка, все понравилось. Претензий вообще никаких. Эдуард не только хороший собеседник, но и уверенный водитель. Посетили все запланированные локации,
- ИИрина12 мая 2024Очень благодарны Наташе и Наташе за такое увлекательное путешествие, экскурсией назвать язык не поворачивается. Тогда как все туристы прогулочным шагом
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Воронцовские пещеры»
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