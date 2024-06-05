Экскурсии в Воронцовские пещеры из Сочи

Найдено 12 экскурсий в категории «Воронцовские пещеры» в Сочи, цены от 5 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к Воронцовским пещерам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Путешествие к Воронцовским пещерам: тайны подземного мира Сочи
Вас ждет незабываемое путешествие к Воронцовским пещерам, где каждый шаг раскрывает новые тайны природы
Начало: От вашего отеля Центрального района, Сириуса или А...
«Воронцовские пещеры — это самые большие карстовые полости региона, их общая длина почти 12 километров»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 500 за всё до 3 чел.
Красота дикой природы Сочи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Путешествие по природным чудесам Сочи: от чая до пещер
Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
«Длина Воронцовских пещер — 12,5 км, из которых гостям доступно только 750 метров, зато каких»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400 за всё до 5 чел.
Сочи: по каньонам и подземельям
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
27 отзывов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
«Длина Воронцовских пещер — 12 км, из которых гостям доступно только 650 метров, зато каких»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за человека
Ваш идеальный день в Сочи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🎈 На воздушном шаре
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
12 часов
87 отзывов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Погуляете по сказочному царству Воронцовских пещер: здесь обнаружили стоянки первобытных людей, а во времена ВОВ хранили музейные сокровища»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
27 отзывов
Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
«Воронцовская пещера и Хостинская крепость»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в Воронцовские пещеры с дегустацией 4-х видов чая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Путешествие в Воронцовские пещеры с дегустацией 4-х видов чая
Прикоснуться к первозданной красоте нерукотворных жилищ древних людей и ощутить единение с природой
«Например, Воронцовские пещеры — самые крупные в Краснодарском крае»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Завораживающие окрестности Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Завораживающие окрестности Сочи
Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии
Начало: На Курортном проспекте
«Магическая Воронцовская пещера»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
13 800 за всё до 4 чел.
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
Пройти по подземным лабиринтам, а также побывать на чайной плантации
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
«Воронцовские пещеры — лабиринты загадок»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Конный тур к Воронцовским пещерам
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Конный тур к Воронцовским пещерам
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
«У въезда на территорию Воронцовских пещер вас ждет кафе, где можно заказать горячий перекус и продолжать путь»
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 500 за человека
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
Спуститься под землю к сталактитам, а потом согреться горячим чаем с кизиловым вареньем
Начало: Около вашего отеля в Адлере, Сириусе или Центральн...
«Пройдя по уютным горным тропкам вглубь колхидского леса, мы окажемся у входа в таинственную Воронцовскую пещеру»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 500 за всё до 3 чел.
Подземный каньонинг в Сочи
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
3 отзыва
Подземный каньонинг в Сочи
Открыть для себя тайный мир пещер, гротов и водопадов в мини-группе
Начало: На остановке Хоста-Мост
«По дороге расскажем вам историю Воронцовской пещеры и с удовольствием ответим на ваши вопросы»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
5 500 за человека
Воронцовские пещеры
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Воронцовские пещеры
«Приглашаем вас на увлекательную прогулку в одно из самых популярных туристических мест Сочи — Воронцовские пещеры, которые расположены на территории Национального парка в Хостинском районе»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 19 000 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Красота дикой природы Сочи
    05.06.24 посещали с дочкой экскурсию. Роман интересный рассказчик и собеседник, отличный водитель,учитывал наши пожелания, грамотно состроил маршрут путешествия, было здорово увидеть много красивых мест. Нам понравилось, мы приехали довольные. Буду рекомендовать своим знакомым. Еще не раз вернемся. Удачи!
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Подземный каньонинг в Сочи
    Великолепное приключение. Прикольно было спуститься по подземному каньону, а потом по наземному. Сделали много удачных фото. Предоставили все нужное оборудование. Крайне рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Сочи: по каньонам и подземельям
    Отличный день по живописным местам с прекрасным гидом Андреем. Столько удалось посмотреть и ощутить за один день! Весенняя природа, загадочные места. Андрей сделал максимально комфортным нашу поездку. Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Подземный каньонинг в Сочи
    Очень понравилось! Гиды (семейная пара) - профессионалы своего дела! Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи
    👌🏻😀
  • В
    Виктор
    27 мая 2024
    Красота дикой природы Сочи
    Отличный гид. Все понравилось. Приятный человек, располагает к себе, идет на встречу. Рекомендуем
  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Красота дикой природы Сочи
    Поездка была на одном дыхании и с комфортом! Роман очень заботливый. Очень много эмоций! Виды и пейзажи супер! Мы благодарны Роману за эту экскурсию. Нам очень понравилось! За фото огромное спасибо Роману!
    Поездка была на одном дыхании и с комфортом! Роман очень заботливый. Очень много эмоций! Виды иПоездка была на одном дыхании и с комфортом! Роман очень заботливый. Очень много эмоций! Виды иПоездка была на одном дыхании и с комфортом! Роман очень заботливый. Очень много эмоций! Виды и
  • Е
    Евгения
    17 мая 2024
    Ваш идеальный день в Сочи
    Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один день увидеть город с
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    разной стороны, учитывая еще тот факт, что супруг передвигается на костылях, и больше на экскурсии он бы не поехал. Все получилось! Маршрут был выстроен исходя из наших предпочтений и возможностей супруга. Мы побывали в тех местах, о существовании которых и не подозревали (Навалищенское ущелье моя любовь). Денис - профессионал своего дела, не только знающий всё и вся о своем крае, но и просто очень очень приятный в общении человек. Будем рекомендовать 100%!

    Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один
  • С
    Станислав
    13 мая 2024
    Сочи: по каньонам и подземельям
    Отличная поездка, все понравилось. Претензий вообще никаких. Эдуард не только хороший собеседник, но и уверенный водитель. Посетили все запланированные локации,
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    виды просто потрясающие. Кто еще раздумывает ехать или нет, однозначно ехать. Все проходит в неспешном ритме, на чайной плантации вообще медитативно, такого вы точно не получите нигде в общих группах, где все строго по графику и бегом. Респект за отличный чай и вкусный пирог)) в пещерах интересно, ведет местный гид экскурсию. Каньоны супер, спасибо Эдуарду и всем кто участвует в организации. Остались только положительные эмоции. 5 баллов однозначно! P.S. И за хорошую компанию спасибо Мише и Маше))

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Подземный каньонинг в Сочи
    Очень благодарны Наташе и Наташе за такое увлекательное путешествие, экскурсией назвать язык не поворачивается. Тогда как все туристы прогулочным шагом
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    осматривали небольшой кусочек пещеры, мы карабкались по подземным скалам, спускались по самым живописным местам Воронцовских пещер с настоящим альпинистским снаряжением, было очень круто! Очень интересно! Спасибо огромное! Девушки настоящие профессионалы - всему научили, все показали, страховали и помогали. Всем рекомендую)

    Очень благодарны Наташе и Наташе за такое увлекательное путешествие, экскурсией назвать язык не поворачивается. Тогда какОчень благодарны Наташе и Наташе за такое увлекательное путешествие, экскурсией назвать язык не поворачивается. Тогда какОчень благодарны Наташе и Наташе за такое увлекательное путешествие, экскурсией назвать язык не поворачивается. Тогда какОчень благодарны Наташе и Наташе за такое увлекательное путешествие, экскурсией назвать язык не поворачивается. Тогда как

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Воронцовские пещеры»

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  7. Юпшарский каньон
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  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
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