Экскурсии по пещерам Сочи

Найдено 58 экскурсий в категории «Пещеры» в Сочи, цены от 495 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
21 отзыв
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
«А если захотите, погуляем по территории чудесного Новоафонского парка с прудами и живым уголков, посетим Новоафонский водопад и храм Симона Канонита или же заглянем и в Новоафонскую пещеру»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750 за человека
Сказочные водопады Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Сказочные водопады Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Вас ждет незабываемое авто-путешествие к трем уникальным водопадам Красной Поляны. Окунитесь в сказочную атмосферу и узнайте легенды этих мест
«Кроме того, вы увидите редкое явление, как вход в пещеру служит руслом горной реки»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 990 за всё до 4 чел.
Путешествие к Воронцовским пещерам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Путешествие к Воронцовским пещерам: тайны подземного мира Сочи
Вас ждет незабываемое путешествие к Воронцовским пещерам, где каждый шаг раскрывает новые тайны природы
Начало: От вашего отеля Центрального района, Сириуса или А...
«Пещеры расположены в селе Воронцовка, и дорога туда — это горный маршрут с серпантинами»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
176 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»
Погрузитесь в мир абхазской культуры, истории и природы, исследуя её самые живописные уголки
Начало: У вашего отеля в центральном Сочи или Адлере
«Новоафонскую пещеру — одну из крупнейших пещер, открытых к посещению в мире»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
«Программа начинается с ландшафтного парка «Мацестинские источники»: здесь вы познакомитесь с лечебными свойствами сероводорода и увидите пещеры, в которых еще с древних времен люди лечились сероводородом»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Красота дикой природы Сочи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Путешествие по природным чудесам Сочи: от чая до пещер
Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
«Длина Воронцовских пещер — 12,5 км, из которых гостям доступно только 750 метров, зато каких»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400 за всё до 5 чел.
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
Прогулка по живописным тропам Сочи, знакомство с легендами и пещерами, наслаждение видами с Орлиных скал и прохладой Агурских водопадов
Начало: У автобусной остановки «Старая Мацеста»
«А после мы, словно герои приключенческих книг, в горных касках и фонариках спустимся в небольшую пещеру — и исследуем ее своды»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990 за всё до 4 чел.
Абхазия круглый год! (Из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
128 отзывов
Абхазия круглый год: экскурсия из Сочи с личным гидом
Проведите незабываемый день, погружаясь в культуру и природу Абхазии с персональным гидом. Путешествие из Сочи, полное открытий
Начало: В вашем отеле в Сочи
«Новый Афон: вы узнаете о первом поселении на этой земле и о судьбе апостола Симона Кананита, посетите знаменитый монастырь, увидите лебединое озеро и по желанию исследуете Новоафонскую пещеру»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Сочи: по каньонам и подземельям
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
27 отзывов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
«Длина Воронцовских пещер — 12 км, из которых гостям доступно только 650 метров, зато каких»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за человека
Ваш идеальный день в Сочи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🎈 На воздушном шаре
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
12 часов
87 отзывов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Погуляете по сказочному царству Воронцовских пещер: здесь обнаружили стоянки первобытных людей, а во времена ВОВ хранили музейные сокровища»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Лучшее в Абхазии: Новый Афон и Гагра из Сочи
Новоафонская пещера, живописная природа и увлекательные факты о Стране души
Начало: Заберу от место проживания в центральном Сочи или ...
«Новоафонская пещера — одна из крупнейших в Абхазии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
172 отзыва
Абхазия: Гагра, Новый Афон, Рица за один день
Откройте для себя великолепие Абхазии, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь уникальными пейзажами
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Новоафонская пещера (либо Анакопийская крепость, на выбор)»
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
от 16 000 за всё до 7 чел.
Через Гагру в Новый Афон - историческое достояние Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Новый Афон: путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сокровища Абхазии, открывая исторические памятники и живописные места в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Самая крупная посещаемая пещера Абхазии с её знаменитым метро, залами и подземным озером (вместо пещеры мы можем посетить Анакопийскую крепость VII века)»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
от 13 340 за всё до 7 чел.
Чары Абхазии (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
41 отзыв
Чары Абхазии (из Сочи): индивидуальная экскурсия
Абхазия круглый год прекрасна! Под снежным одеялом или в зелени - вы влюбитесь в эту страну. Курортные городки, озеро Рица, Новый Афон и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном вам месте до Центрального Сочи
«А если захотите, направимся в Ново-Афонскую пещеру — природный подземный дворец»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия из Сочи: И это всё - Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
72 отзыва
Путешествие в Абхазию: культура, природа и история в одном туре
Откройте великолепие Абхазии: от побережья Гагры до горного озера Рица. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Сочи - Адлер - поляна - Дагомыс
«А также осмотрите мужской монастырь, необыкновенную пещеру и Анакопийскую крепость»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000 за всё до 6 чел.
Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
27 отзывов
Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
«А на обратной стороне каньона отыщем две дикие пещеры — Партизанскую и Пионерскую»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
50 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
«Здесь мы остановимся и заглянем в Ахтырскую пещеру, где были найдены останки древнего человека, а также увидим потрясающий сочинский Скай-парк»
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350 за всё до 6 чел.
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
Полюбоваться пейзажами и узнать об образовании кавказских гор в каньоне Белые скалы
«Каньон «Белые скалы» и две пещеры»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Удивительная Абхазия
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
28 отзывов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
«А если пожелаете, спуститесь в Новоафонскую пещеру с причудливыми сталактитами и сталагмитами»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200020 900 за всё до 5 чел.
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
198 отзывов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
«Путь к Красной Поляне лежит через бурные горные реки и древние пещеры: я расскажу о сложностях, с которыми столкнулись при строительстве дороги, и покажу главные достопримечательности»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495 за человека
День развлечений в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
День развлечений в окрестностях Сочи
Увлекательное путешествие для взрослых и детей
Начало: Ж/д вокзал г. Адлера
«Ахштырская пещера — в гости к неандертальцам»
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Все символы Абхазии из Сочи за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
202 отзыва
Экскурсия по символам Абхазии из Сочи: от Гагры до Юпшарского каньона
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии: от исторических памятников Гагры до величественных природных красот озер Рицу и Голубое
Начало: У вашего отеля
«Узнаете, как создавался великолепный памятник архитектуры 19 века, оцените горно-морские панорамы и исследуете легендарные Новоафонские пещеры, куда по тоннелю вас доставит специальный поезд»
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
15 000 за всё до 4 чел.
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
96 отзывов
В Абхазию из Сочи! Групповая экскурсия в Страну души
Все главные природные и рукотворные достопримечательности за 1 день
Начало: Ближайшая остановка общественного транспорта. На п...
«Кроме того, у вас будет время посетить Новоафонскую пещеру — одну из глубочайших в мире»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 600 за человека
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
«По желанию посетите древнюю пещеру со сталактитами и сталагмитами»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740 за человека
Чудеса долины реки Мзымта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Чудеса долины реки Мзымта
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Начало: В вашем отеле
«А также познакомитесь с самой значимой с научной точки зрения пещерой в Сочи — Ахштырской: здесь, в глубинах скальной породы, были найдены разгадки многих тайн первобытного человека»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Сочи или Адлере
«Новый Афон: вы посетите знаменитый монастырь, увидите лебединое озеро и по желанию исследуете Новоафонскую пещеру»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500 за человека
Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны
Насладиться красотой природы в компании геолога
«Наше путешествие начнётся с природного чуда: вы увидите один из высочайших водопадов Сочи, а за ним пещеру, из которой пробивается подземная река»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор
Зарядиться адреналином и полюбоваться природой горно-морского региона
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
«Также вы увидите стоянку древнего человека эпохи палеолита — это пещера, образовавшаяся природным путем, где можно прикоснуться к истории и вдохнуть прохладный воздух»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Путешествие в Воронцовские пещеры с дегустацией 4-х видов чая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Путешествие в Воронцовские пещеры с дегустацией 4-х видов чая
Прикоснуться к первозданной красоте нерукотворных жилищ древних людей и ощутить единение с природой
«Вы увидите несколько соединяющихся между собой пещер, среди которых залы Тишины, Медвежий, Овальный и Прометей»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Треккинг по-сочински: каньоны, джунгли и пещера
Нетронутая природа на активной прогулке
Начало: У Олимпийского Парка в Адлере
«Это ещё не все: мы направимся в пещеру, затаившуюся в здешних джунглях, осмотрим ее своды»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 400 за всё до 8 чел.
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Индивидуальная
12 часов
116 отзывов
Золотое кольцо Абхазии: Гагра, Рица, Новый Афон - погружение в красоту и историю
Приглашаем вас в путешествие по Золотому кольцу Абхазии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш адрес или по договоренности
«Мы прогуляемся по улочкам Гагр, насладимся красотой озера Рица и спустимся в Новоафонские пещеры»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:00
16 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
Погулять по горным тропам, посетить целебные источники и услышать местные легенды
«Мацестинские источники и карстовая пещера»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Сочи: удивись перед отъездом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Сочи: удивись перед отъездом
Забраться в Ахштырское ущелье и отдохнуть на берегу горной реки
Начало: ж/д Сочи или Адлер
«Назад в прошлое: Ахштырская пещера»
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
6 400 за всё до 4 чел.
Завораживающие окрестности Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Завораживающие окрестности Сочи
Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии
Начало: На Курортном проспекте
«Магическая Воронцовская пещера»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
13 800 за всё до 4 чел.
Новый Афон - сердце Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Новый Афон: путешествие по сердцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу древней Абхазии, исследуя Новый Афон с его историческими и природными сокровищами
Начало: От отеля (кроме Лазаревского района)
«Вы также воочию увидите знаменитую Новоафонскую пещеру: прогуляетесь мимо многочисленных сталактитов, сталагмитов, подземных озёр и каменных «цветов», а я расскажу вам об открытии пещеры и названиях её залов»
13 июня в 08:30
16 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Сокровища Мацесты
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Сокровища Мацесты
Змейковские водопады, чайные плантации, минеральный источник и древняя пещера за 1 день
Начало: Около Вашего отеля в Адлерском, Хостинском и Центр...
«Пещера и минеральный источник Мацесты»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Главные достопримечательности Абхазии (от КПП Псоу)
Насыщенная обзорная экскурсия от границы: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Начало: На границе России и Абхазии
«А также полюбуетесь в Новоафонской пещере волшебными подземными озерами»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 23 200 за всё до 6 чел.
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10.5 часов
8 отзывов
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
Начало: По договоренности
«Помимо монастыря вы посетите: Рукотворный водопад, Бзыбское ущелье стеклянный подвесной мост над рекой Бзыбь, Приморский парк Новый Афон, Новоафонскую пещеру (по желанию), дачу Сталина (по желанию) и Пицунду (по желанию)»
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 900 за человека
Затерянный мир в долине Мзымты
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Затерянный мир в долине Мзымты
Прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить форелевое хозяйство и Скайпарк
Начало: В вашем отеле
«Представьте себе: согласно исследованиям, лишь 10% из изученных в мире пещер разного происхождения были когда-то обитаемы человеком»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Тьма тысячелетий… Таинственный мир Воронцовских пещер
Пройти по подземным лабиринтам, а также побывать на чайной плантации
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом
«Воронцовские пещеры — лабиринты загадок»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Конный тур к Воронцовским пещерам
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Конный тур к Воронцовским пещерам
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
«У въезда на территорию Воронцовских пещер вас ждет кафе, где можно заказать горячий перекус и продолжать путь»
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 500 за человека
Царский каньон и таинственные пещеры
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Царский каньон и таинственные пещеры
Впечатлиться природной красотой Краснодарского края и услышать местные легенды
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите две пещеры: Пионерскую и Партизанскую»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Знакомство с Воронцовскими пещерами и чайными плантациями Хосты
Спуститься под землю к сталактитам, а потом согреться горячим чаем с кизиловым вареньем
Начало: Около вашего отеля в Адлере, Сириусе или Центральн...
«Пройдя по уютным горным тропкам вглубь колхидского леса, мы окажемся у входа в таинственную Воронцовскую пещеру»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 500 за всё до 3 чел.
Достопримечательности Сочи: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
«Вы пройдёте по подвесному мосту на рекой Мзымта, а также посетите Ахштырскую пещеру, в которой когда-то жили первобытные люди»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Красота дикой природы Сочи
    05.06.24 посещали с дочкой экскурсию. Роман интересный рассказчик и собеседник, отличный водитель,учитывал наши пожелания, грамотно состроил маршрут путешествия, было здорово увидеть много красивых мест. Нам понравилось, мы приехали довольные. Буду рекомендовать своим знакомым. Еще не раз вернемся. Удачи!
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Новый Афон - сердце Абхазии
    Хорошо продуманный маршрут, экскурсовод, получающий удовольствие от работы, чистая удобная маштна - это рецепт хорошего путешествия. В восторге и я, и сын. А подростку угодить совсем не просто!
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Подземный каньонинг в Сочи
    Великолепное приключение. Прикольно было спуститься по подземному каньону, а потом по наземному. Сделали много удачных фото. Предоставили все нужное оборудование. Крайне рекомендую.
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Сказочные водопады Красной Поляны
    Нам понравилось!
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Отлично организованный, максимально комфортный тур! Улетная программа! В автобусе было максимально комфортно, учитывая что он был полный. Гид Екатерина классная!) удачи вам, ребят)
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Экскурсия была очень интересной! Хотелось бы отметить экскурсовода Якова. Была приятно удивлена, как он смог запомнить наши имена (почти 60
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    чел.). К каждому проявил уважение и заботу, никто не остался без внимания! Профессионализм, чувство юмора и знания Якова сделали экскурсию незабываемой! Однозначно рекомендую!

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
    Побывали на экскурсии компанией из 7 человек. С нами были прекрасные гид-Мактина и водитель - Дмитрий. Экскурсия были очень познавательный,
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    весёлой, душевной и незабываемой! Водителю отдельное спасибо- за его профессионализм. От всей компании хотим передать слова благодарности! За все огромное спасибо! Рекомендуем!

  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи «Такая разная Абхазия»
    Мы просто в диком восторге!!! Нашей компании безумно все понравилось)))) Астамур, просто потрясающий экскурсовод, то как он нам рассказывал историю, какие детали передавал нам, через свой рассказ! Очень эрудирован и интересен! Обязательно будем советовать своим знакомым🫶
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Сочи: по каньонам и подземельям
    Отличный день по живописным местам с прекрасным гидом Андреем. Столько удалось посмотреть и ощутить за один день! Весенняя природа, загадочные места. Андрей сделал максимально комфортным нашу поездку. Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Подземный каньонинг в Сочи
    Очень понравилось! Гиды (семейная пара) - профессионалы своего дела! Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Пещеры»

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  7. Юпшарский каньон
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  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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