Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Главные помещения и закрытые уголки

Как радушный хозяин, я проведу вас по всем залам резиденции. Мы пройдем в холл, посетим рабочий кабинет, шахматную комнату и бильярдную, увидим бассейн, кинозал и др. Но помимо основных помещений вы осмотрите и те, что закрыты для свободного доступа: спальню самого Сталина и его туалет, спальню дочери, столовую и даже «черную комнату» — рабочий кабинет Лаврентия Павловича Берия, всесильного сталинского наркома.

Жизнь на даче

В большинстве помещений сохранились оригинальные интерьеры: я расскажу вам о модернизированной классике и примечательных элементах в убранстве. Поговорим и о быте вождя и его привычках. Вы узнаете, как Сталин выигрывал в бильярд, при этом не умея играть, услышите о местных подземных туннелях, увидите потайную дверь в его кабинете. Послушаете, как бьют неработающие часы, отмерявшие для него время, и раскроете другие любопытные детали и факты. Все это — а также правдоподобный образ хозяина — поможет вам погрузиться атмосферу советских времен.

«Выпьем за Родину, выпьем за Сталина!»

Также по желанию можно перед экскурсией посетить столовую, где обедал «чудесный грузин» (как называл его Ленин), и продегустировать любимые вина вождя. Компанию вам составят, конечно же, «отец народов» и главный дегустатор Краснодарского края С. В. Арзуманов.

Организационные детали