Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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В гостях у Сталина

Посетить сталинскую дачу под Сочи, раскрыть секреты интерьеров и прочувствовать атмосферу тех лет

Андрей
Андрей – Гид из Сочи
В образе «отца народов» я проведу для вас экскурсию ⛳ по даче Сталина в Новой Мацесте.

Вы увидите помещения, которые обычно не показывают туристам, и узнаете самое любопытное о впечатляющем убранстве.

Услышите о невероятных событиях, происходивших в этом доме-крепости, и поймете, как протекала повседневная жизнь Сталина.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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В гостях у Сталина
В гостях у Сталина

Что вас ожидает

Главные помещения и закрытые уголки
Как радушный хозяин, я проведу вас по всем залам резиденции. Мы пройдем в холл, посетим рабочий кабинет, шахматную комнату и бильярдную, увидим бассейн, кинозал и др. Но помимо основных помещений вы осмотрите и те, что закрыты для свободного доступа: спальню самого Сталина и его туалет, спальню дочери, столовую и даже «черную комнату» — рабочий кабинет Лаврентия Павловича Берия, всесильного сталинского наркома.

Жизнь на даче
В большинстве помещений сохранились оригинальные интерьеры: я расскажу вам о модернизированной классике и примечательных элементах в убранстве. Поговорим и о быте вождя и его привычках. Вы узнаете, как Сталин выигрывал в бильярд, при этом не умея играть, услышите о местных подземных туннелях, увидите потайную дверь в его кабинете. Послушаете, как бьют неработающие часы, отмерявшие для него время, и раскроете другие любопытные детали и факты. Все это — а также правдоподобный образ хозяина — поможет вам погрузиться атмосферу советских времен.

«Выпьем за Родину, выпьем за Сталина!»
Также по желанию можно перед экскурсией посетить столовую, где обедал «чудесный грузин» (как называл его Ленин), и продегустировать любимые вина вождя. Компанию вам составят, конечно же, «отец народов» и главный дегустатор Краснодарского края С. В. Арзуманов.

Организационные детали

  • Добираться до дачи Сталина вам нужно самостоятельно, на автомобиле 🚘 или такси 🚕, благо это совсем рядом с Курортным проспектом, на территории санатория «Зеленая Роща»
  • Если есть желание посетить дачу в утреннее или вечернее время, до открытия или после закрытия, когда нет посетителей — милости просим
  • Дегустация оплачивается отдельно: 300 руб. /чел. (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 на даче Сталина в Новой Мацесте
В гостях у Сталина
В гостях у Сталина
В гостях у Сталина
В гостях у Сталина
В гостях у Сталина
В гостях у Сталина
В гостях у Сталина
В гостях у Сталина
В гостях у Сталина
В гостях у Сталина
В гостях у Сталина
В гостях у Сталина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Я экскурсовод дачи Сталина в Сочи в Новой Мацесте — встречаю как дорогих гостей! Провожу VIP-экскурсии для солидных клиентов, известных медийных личностей и для всех граждан нашей необъятной Родины, желающих узнать тайны летней резиденции «отца народов».
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