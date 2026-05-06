2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы пройдем по первому экскурсионному маршруту Сочи, которому более 100 лет, и исследуем флору и фауну Колхидского леса. Поднимемся по горному серпантину на вершину горы Ахун за дивными панорамами и заглянем на дачу Сталина, где вы откроете неожиданные факты о его личности. А знаменитый лечебный курорт Мацеста восстановит силы после насыщенного экскурсионного маршрута.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Колхидский реликтовый лес

Мы совершим путешествие по столетнему экскурсионному маршруту: прогуляемся вдоль реки Агура к водопаду и каньону с загадочным названием «Чертова купель». Я познакомлю вас с растениями-эндемиками уникального Колхидского леса, многие из которых занесены в Красную книгу. Расскажу, почему река имеет название Агура, объясню, почему она приобретает молочный цвет в нижнем течении, и раскрою древнюю горскую легенду об этом месте.

Любимая дача «отца народов»

Я проведу вас к месту, откуда порой вершилась история нашей страны. Именно на сочинской даче чаще всего отдыхала семья Иосифа Виссарионовича, ведь на участке царит целебный микроклимат: теплый морской бриз соединяется с чистым горным воздухом. Я расскажу об особой краске, которой выкрашены стены дома, из чего сделаны окна, не пропускающие никакие звуки, и как за одну ночь на месте фонтана появились деревья и кустарники.

Живописная гора Ахун

Мы поднимемся на самую высокую точку прибрежной части Сочи, гору Большой Ахун, высота которой 663 метра. Снаружи осмотрим легендарную башню, построенную еще в 1936 году по приказу Сталина.

Легендарная водолечебница

Мы отправимся в Мацесту, чье название переводится как «огненная вода». Богатая целебным сероводородом, вода Мацесты с древних времен привлекала немощных и больных. Вы узнаете, как создавался бальнеологический курорт и увидите достопримечательности старейшего туристического объекта города.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Начало экскурсии из центра Сочи или поселка Дагомыс

Экскурсия проводится на новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест

Экскурсия подходит для путешественников старше 7 лет: для детей помладше программа тяжеловата

С собой необходимо иметь удобную одежду, спортивную обувь, запас питьевой воды

Башня на горе Ахун закрыта на реконструкцию, осмотрим только снаружи

Дополнительные расходы