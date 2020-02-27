2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить главные исторические и природные достопримечательности города-курорта

Сергей
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Сергей – ваш гид
Мы исследуем флору и фауну древней рощи — и спустимся в Агурское ущелье.

Вы увидите шумные водопады и изящные лагуны, заглянете на дачу Сталина, где я открою неожиданные факты о его личности.

А знаменитый лечебный курорт Мацеста восстановит силы после насыщенного экскурсионного маршрута.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — ваш отель, санаторий, гостевой дом
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Знакомьтесь, Сочи! Главные объекты за 6 часов
Знакомьтесь, Сочи! Главные объекты за 6 часов

Что вас ожидает

Колхидский реликтовый лес
Прогуливаясь по единственной в мире тисо-самшитовой роще, мы совершим путешествие вглубь веков. Памятник древней природы сохранил деревья и растения времен доледникового периода и животных-эндемиков, занесенных в Красную книгу. Я объясню, как применялись тис и самшит в старину, проведу вас к окаменелостям морских ежей и зубцам Главного Кавказского хребта, где река Хоста стремительно мчится к морю.

Агурские водопады
Мы пройдем по первой экскурсионной тропе Сочи — тенистому Агурскому ущелью, где между Большим Ахуном и Орлиными скалами бежит река Агура. Вы увидите великолепный водопадный каскад, пройдетесь по мостику над озером «Чертова купель», полюбуетесь красотой лагуны и загадочной пещерой «Чёртова нора».

Любимая дача «отца народов»
Я проведу вас к месту, откуда порой вершилась история нашей страны. Именно на сочинской даче чаще всего отдыхала семья Иосифа Виссарионовича, ведь на участке царит целебный микроклимат: теплый морской бриз соединяется с чистым горным воздухом. Я расскажу об особой краске, которой выкрашены стены дома, из чего сделаны окна, не пропускающие никакие звуки, и как за одну ночь на месте фонтана появились деревья и кустарники.

Легендарная водолечебница
Мы отправимся в Мацесту, чье название переводится как «огненная вода». Богатая целебным сероводородом, вода Мацесты с древних времен привлекала немощных и больных. Вы узнаете, как создавался бальнеологический курорт и увидите достопримечательности старейшего туристического объекта города.

Организационные детали

  • Начало экскурсии из центра Сочи, Хосты или поселка Дагомыс. Начало экскурсии из Адлера (1 тыс. рублей).
  • С собой необходимо иметь удобную одежду, спортивную обувь, запас питьевой воды.
  • Дополнительные расходы: посещение Тисо-самшитовой рощи — 300 руб. (дети 7-14 лет — 150 руб.), пещера Агура и Мацеста — 100 руб., дача Сталина — 300 руб. (детский — 150 руб.).
  • Экскурсия проводится на комфортном 8-местном минивэне с кондиционером.
Знакомьтесь, Сочи! Главные объекты за 6 часов
Знакомьтесь, Сочи! Главные объекты за 6 часов
Знакомьтесь, Сочи! Главные объекты за 6 часов
Знакомьтесь, Сочи! Главные объекты за 6 часов
Знакомьтесь, Сочи! Главные объекты за 6 часов
Знакомьтесь, Сочи! Главные объекты за 6 часов
Знакомьтесь, Сочи! Главные объекты за 6 часов
Знакомьтесь, Сочи! Главные объекты за 6 часов
Знакомьтесь, Сочи! Главные объекты за 6 часов
Знакомьтесь, Сочи! Главные объекты за 6 часов
Знакомьтесь, Сочи! Главные объекты за 6 часов
Знакомьтесь, Сочи! Главные объекты за 6 часов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ваш отель, санаторий, гостевой дом.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Опытный профессиональный экскурсовод, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex, 8 пассажирских мест.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Прекрасная экскурсия! Спасибо вам большое, было очень интересно!
28 января 2020
Очень понравилась экскурсия. Знакомиться с городом Сочи нам помогал гид Сергей. Внимательный, терпеливый, отличный водитель на комфортной машине.Знает как удачнее подъехать к нужному месту, без промедления передаёт экскурсоводам на местах и очень интересный рассказчик по пути следования. Спасибо за отличное настроение. Обязательно в следующий приезд будем заказывать у него следующие экскурсии.👍

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