2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
Посетить главные исторические и природные достопримечательности города-курорта
Мы пройдем по первому экскурсионному маршруту Сочи, которому более 100 лет, и исследуем флору и фауну Колхидского леса.
Поднимемся по горному серпантину на вершину горы Ахун за дивными панорамами и заглянем на дачу Сталина, где вы откроете неожиданные факты о его личности. А знаменитый лечебный курорт Мацеста восстановит силы после насыщенного экскурсионного маршрута.
Мы совершим путешествие по столетнему экскурсионному маршруту: прогуляемся вдоль реки Агура к водопаду и каньону с загадочным названием «Чертова купель». Я познакомлю вас с растениями-эндемиками уникального Колхидского леса, многие из которых занесены в Красную книгу. Расскажу, почему река имеет название Агура, объясню, почему она приобретает молочный цвет в нижнем течении, и раскрою древнюю горскую легенду об этом месте.
Любимая дача «отца народов»
Я проведу вас к месту, откуда порой вершилась история нашей страны. Именно на сочинской даче чаще всего отдыхала семья Иосифа Виссарионовича, ведь на участке царит целебный микроклимат: теплый морской бриз соединяется с чистым горным воздухом. Я расскажу об особой краске, которой выкрашены стены дома, из чего сделаны окна, не пропускающие никакие звуки, и как за одну ночь на месте фонтана появились деревья и кустарники.
Живописная гора Ахун
Мы поднимемся на самую высокую точку прибрежной части Сочи, гору Большой Ахун, высота которой 663 метра. Снаружи осмотрим легендарную башню, построенную еще в 1936 году по приказу Сталина.
Легендарная водолечебница
Мы отправимся в Мацесту, чье название переводится как «огненная вода». Богатая целебным сероводородом, вода Мацесты с древних времен привлекала немощных и больных. Вы узнаете, как создавался бальнеологический курорт и увидите достопримечательности старейшего туристического объекта города.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Начало экскурсии из центра Сочи или поселка Дагомыс
Экскурсия проводится на новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест
Экскурсия подходит для путешественников старше 7 лет: для детей помладше программа тяжеловата
С собой необходимо иметь удобную одежду, спортивную обувь, запас питьевой воды
Башня на горе Ахун закрыта на реконструкцию, осмотрим только снаружи
Дополнительные расходы
посещение Агурского ущелья — 300 ₽ (дети до 18 лет и другие льготные категории — бесплатно)
Мацестинский источник — 180 ₽
Вход на территорию нацпарка на вершине горы Ахун — 300 ₽ с чел., дети до 18 лет и другие льготные категории — бесплатно
Возможно посещение колеса обозрения — 550 ₽ с чел. (стоимость меняется от сезонности)
дача Сталина: стандартный билет — 800 ₽, дети 7–12 лет — 350 ₽, участники боевых действий, СВО, ликвидации аварии на ЧАЭС — 200 ₽. Индивидуальная экскурсия с гидом дачи 2000 ₽ от 1 до 6 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ваш отель, санаторий, гостевой дом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2564 туристов
Опытный профессиональный экскурсовод и аттестованный гид, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 читать дальшеуменьшить
года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном кроссовере-минивэне, 6 пассажирских мест.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
1
3
–
2
–
1
–
И
Иван
Дата посещения: 6 мая 2026
Все прошло отлично. Очень приятный гид, пунктуальный. Один из объектов оказался закрыт, по не зависящим от него причинам, было предложено заменить объект на не менее интересный вариант. Все что ожидали от экскурсии, получили сполна. Отличные виды, отличная погода и отличный гид, смело рекомендую. Новый, комфортабельный автомобиль помог преодолеть сочинские серпантины без происшествий, это тоже немаловажно для экскурсии с ребенком.
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Спасибо Сергею за отличную экскурсию. Было очень интересно и комфортно. Сергей дружелюбный и приятный в общении человек. Материал изложен понятно, хорошо усваивается. Экскурсия проходит в комфортном темпе. Приятно, что Сергей не торопит, общается очень уважительно и культурно. План экскурсии составлен оптимально. Есть и историческая достопримечательность и природная красота.
Сергей
Ответ организатора:
Александра, спасибо большое за отзыв и теплые слова! Удачи вам и до новых встреч в Сочи!
Вам был полезен этот отзыв?
т
татьяна
Отличная экскурсия! Сергей замечательный рассказчик! Много интересной и очень полезной информации. Детям тоже было интересно. Они довольны. Хочу отметить комфортный автомобиль: нам четверым было удобно. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Экскурсия нам очень понравилась. Сергей интересно и понятно все рассказывает. У нас была разношерстная компания от 7 до 60, всем было интересно. В а/м комфортно и чисто, кондей работает, можно читать дальшеуменьшить
настроить, как удобно. По дороге Сергей рассказывает о всех достопримечательностях и отвечает на вопросы, помогает делать общие фотки. На даче Сталина свои экскурсоводы, все было заранее заказано. Огромное спасибо Сергею за замечательный день!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Сергей очень внимательный и приветливый, экскурсия прошла на одном дыхании, не заметили как она закончилась. Маршрут интересный и охватывает много достопримечательностей, как исторических, так и природных. Большим плюсом является комфортабельный, просторный, новый автомобиль.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Автомобиль комфортный для экскурсии! Программа отработана до мелочей. Больше всего понравилась экскурсия по даче Сталина! С погодой повезло, поэтому удалось полюбоваться панорамными видами. Сергею спасибо за экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов»