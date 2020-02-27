2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Колхидский реликтовый лес

Прогуливаясь по единственной в мире тисо-самшитовой роще, мы совершим путешествие вглубь веков. Памятник древней природы сохранил деревья и растения времен доледникового периода и животных-эндемиков, занесенных в Красную книгу. Я объясню, как применялись тис и самшит в старину, проведу вас к окаменелостям морских ежей и зубцам Главного Кавказского хребта, где река Хоста стремительно мчится к морю.

Агурские водопады

Мы пройдем по первой экскурсионной тропе Сочи — тенистому Агурскому ущелью, где между Большим Ахуном и Орлиными скалами бежит река Агура. Вы увидите великолепный водопадный каскад, пройдетесь по мостику над озером «Чертова купель», полюбуетесь красотой лагуны и загадочной пещерой «Чёртова нора».

Любимая дача «отца народов»

Я проведу вас к месту, откуда порой вершилась история нашей страны. Именно на сочинской даче чаще всего отдыхала семья Иосифа Виссарионовича, ведь на участке царит целебный микроклимат: теплый морской бриз соединяется с чистым горным воздухом. Я расскажу об особой краске, которой выкрашены стены дома, из чего сделаны окна, не пропускающие никакие звуки, и как за одну ночь на месте фонтана появились деревья и кустарники.

Легендарная водолечебница

Мы отправимся в Мацесту, чье название переводится как «огненная вода». Богатая целебным сероводородом, вода Мацесты с древних времен привлекала немощных и больных. Вы узнаете, как создавался бальнеологический курорт и увидите достопримечательности старейшего туристического объекта города.