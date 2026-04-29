10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды особенно живописны. В эти месяцы можно насладиться теплым морем и солнечными днями. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть дожди. В зимние месяцы экскурсия также доступна, но некоторые объекты могут быть закрыты на реставрацию.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Санаторий «Чайка»
Санаторий им. Ворошилова
Санаторий «Металлург»
Гора Ахун
Дача Сталина
Мацестинский бальнеологический курорт
Описание экскурсии
«Сочи — город дворцов»
Так говорили о нашем курорте, начиная с конца 30-х годов 20 века, но дворцов не для вельмож и богатеев, а для рабочего класса. Таким хотел видеть сочинское взморье Иосиф Виссарионович. И именно с его легкой руки в Сочи на короткое время стала господствовать классическая архитектура, черпающая основы стиля из Античности. На автомобильной экскурсии по Курортному проспекту вы познакомитесь с лучшими советскими санаториями сталинской эпохи, проекты строительства которых согласовывались с ним лично: «Чайка», им. Ворошилова (санаторий РККА), «Металлург». А также подниметесь на высшую точку прибрежного Сочи — гору Ахун — по шоссе, построенному по указанию Сталина всего за 102 дня, полюбуетесь по дороге видами города и моря, а также смотровой башней, построенной по средневековым технологиям (сама башня закрыта на реставрацию).
Сочинские будни Сталина
Мало кто знает, но с июня по октябрь, начиная с 1925-го года и почти до самой смерти, исключая годы войны, Сталин руководил страной из Сочи. Вы посетите любимую дачу вождя, почувствуете особый микроклимат места, где она построена. А я расскажу о ее кардинальных отличиях от всех остальных и объясню, почему именно Сочи Сталин хотел сделать красивейшим городом Страны Советов. Вы рассмотрите оригинальные предметы интерьера довоенной эпохи, а также вещи, видевшие самого вождя народов.
Мацестинский бальнеологический курорт
Здесь вы услышите древнюю убыхскую легенду о лечебном источнике и сможете испытать на себе эффективность мацестинских ванн. Вы увидите правительственный корпус, построенный специально для Сталина и его семьи, узнаете о других властителях мира, принимавших там живительные ванны, о готовящемся Японией покушении, которое должно было свершиться именно на Мацесте, о том, как сотрудники НКВД смогли вычислить и предотвратить заговор. И еще много-много интересного у меня для вас припасено! В качестве кульминации вы зайдете в главный корпус-дворец, где вас будет ждать налитая ванна. Вы сможете опробовать воздействие на организм «Огненной воды».
Организационные детали
Трансфер от места встречи включён в стоимость экскурсии. Трансфер из Центрального или Хостинского района оплачивается дополнительно — 500 ₽ в одну сторону от стандартного места встречи.
Дополнительно оплачиваются входные билеты:
Въезд на гору Ахун: взрослый — 250 ₽ (включая гида), дети 7-13 лет — 100 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
Музей «Дача Сталина»: взрослый — 800 ₽, дети 7-13 лет — 400 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
«Мацестинский бальнеологический курорт»: взрослый — 600 ₽, дети 7-13 лет — 300 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Курортном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2182 туристов
Я краевед и всю жизнь люблю историю, особенно историю Кавказа. Обожаю свой город — его воздух, звуки, запахи, проспекты и удалённые тропинки. Пишу статьи, снимаюсь в исторических документальных проектах телеканала читать дальшеуменьшить
«Культура». Однажды попробовала поделиться знаниями не на бумаге, а на пленэре — и понеслось. У меня два высших образования в других областях, но любовь выше образований.
Я не рассказываю экскурсии, я затягиваю в истории, которые мы вместе с гостями проживаем. Мы, как шахтёры-передовики 1930-х, впервые приезжаем в роскошные санатории-дворцы, впервые принимаем ванны и ходим в театры. Мы, как настоящие титестеры, снимаем пробы со свежих чаёв. Мы смотрим на архитектуру, как участники всесоюзных конкурсов, лауреаты Сталинской премии. Мы вместе с гостями проживаем целые жизни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 114 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дмитрий
Дата посещения: 29 апр 2026
Совершенно потрясающая экскурсия. Лучшая из того, что я видел и слышал. Ирина мега профессиональна и невероятно эрудированна. А уж насколько приятное было общение, манера вождения, просто восторг. Спасибо!!! Рекомендую однозначно!
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Виктория
Великолепная экскурсия. 4 часа на одном дыхании на даче Сталина. После рассказа Ирины я совершенно по другому посмотрела на Сочи, исторические события и исторических личностей. Ирина великолепно знает историю, легко читать дальшеуменьшить
подает информацию. она не просто рассказывает, а погружает в исторический период. Общение с Ириной - это сплошное удовольствие. Вторая часть тура - Мацеста, источник целебной воды, о котором я, к своему стыду, совершенно ничего не знала. В общем, рекомендую данный тур в обязательном порядке. С этой экскурсии надо начинать знакомство с Сочи!
Ирина
Ответ организатора:
Виктория, огромное спасибо за эти слова! Рада, что всё удалось. Надеюсь, скоро Вы приедете на Мацесту и мы снова будем путешествовать вместе! Быть Вашим гидом - огромное удовольствие!!!
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А
Александр
Это просто потрясающая экскурсия! Я давно не получал таких эмоций от общения с экскурсоводом. Сколько же всего нового и интересного я узнал о временах правления Сталина, о предпосылках появления Сочи читать дальшеуменьшить
и вообще кучу интересных фактов, о которых никогда не слышал, хотя интересовался этой эпохой. Ирина великолепный оратор, кладезь знаний и по Сочи, и по истории в целом. Можно задать любой вопрос и вы услышите развернутый ответ (со ссылками и комментариями)! Информация настолько интересной и ей так хотелось поделиться со знакомыми, что я писал заметки после приезда домой. Всем очень рекомендую!!!
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Роман
Невероятно познавательная, насыщенная уникальными сведениями экскурсия! Удивительно и приятно, что экскурсия как хороший детектив захватывает тебя целеком и ни отпускает до своего завершения. Экскурсовод Ирина необычайно компетентна и вкладывает свою душу в работу! Рекомендую всем, кто хочет познать и прочувствоать этот город! Спасибо, Ирина, за Ваш труд, время и талант!! Буду рад побывать у Вас на экскурсии снова!!!
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М
Марина
Великолепная экскурсия! Глубокое знание истории и лёгкая подача материала - такое сочетание встречается не у каждого экскурсовода. Везде провела, все показала и обо всем рассказала! Однозначно всем рекомендую!
Ирина
Ответ организатора:
Марина, огромное спасибо за доверие, искренний интерес и эмоции! Рада, что Вы остались довольны!!!
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Елена
Огромное спасибо Ирине за труд!!! Узнали очень много интересных фактов из биографии Сталина. Потрясающая энергетика и эрудиция Ирины, харизма, доброта позволили нам получить массу знаний и удовольствия!!! Лучший экскурсовод!!! Очень любит свой город и историю!!! Нам есть причина вернуться в Сочи!!
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