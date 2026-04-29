10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды особенно живописны. В эти месяцы можно насладиться теплым морем и солнечными днями. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть дожди. В зимние месяцы экскурсия также доступна, но некоторые объекты могут быть закрыты на реставрацию.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о роли Сталина в развитии Сочи как курорта. Посетители смогут увидеть знаменитые санатории, подняться на гору Ахун и посетить дачу Сталина. Экскурсия включает посещение Мацестинского курорта, где можно услышать легенды и узнать о событиях прошлого. Участники смогут насладиться видами города и узнать о его архитектурных особенностях

Описание экскурсии

«Сочи — город дворцов»

Так говорили о нашем курорте, начиная с конца 30-х годов 20 века, но дворцов не для вельмож и богатеев, а для рабочего класса. Таким хотел видеть сочинское взморье Иосиф Виссарионович. И именно с его легкой руки в Сочи на короткое время стала господствовать классическая архитектура, черпающая основы стиля из Античности. На автомобильной экскурсии по Курортному проспекту вы познакомитесь с лучшими советскими санаториями сталинской эпохи, проекты строительства которых согласовывались с ним лично: «Чайка», им. Ворошилова (санаторий РККА), «Металлург». А также подниметесь на высшую точку прибрежного Сочи — гору Ахун — по шоссе, построенному по указанию Сталина всего за 102 дня, полюбуетесь по дороге видами города и моря, а также смотровой башней, построенной по средневековым технологиям (сама башня закрыта на реставрацию).

Сочинские будни Сталина

Мало кто знает, но с июня по октябрь, начиная с 1925-го года и почти до самой смерти, исключая годы войны, Сталин руководил страной из Сочи. Вы посетите любимую дачу вождя, почувствуете особый микроклимат места, где она построена. А я расскажу о ее кардинальных отличиях от всех остальных и объясню, почему именно Сочи Сталин хотел сделать красивейшим городом Страны Советов. Вы рассмотрите оригинальные предметы интерьера довоенной эпохи, а также вещи, видевшие самого вождя народов.

Мацестинский бальнеологический курорт

Здесь вы услышите древнюю убыхскую легенду о лечебном источнике и сможете испытать на себе эффективность мацестинских ванн. Вы увидите правительственный корпус, построенный специально для Сталина и его семьи, узнаете о других властителях мира, принимавших там живительные ванны, о готовящемся Японией покушении, которое должно было свершиться именно на Мацесте, о том, как сотрудники НКВД смогли вычислить и предотвратить заговор. И еще много-много интересного у меня для вас припасено! В качестве кульминации вы зайдете в главный корпус-дворец, где вас будет ждать налитая ванна. Вы сможете опробовать воздействие на организм «Огненной воды».

Организационные детали

Трансфер от места встречи включён в стоимость экскурсии. Трансфер из Центрального или Хостинского района оплачивается дополнительно — 500 ₽ в одну сторону от стандартного места встречи.