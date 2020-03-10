10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Сочи — город дворцов»

Так говорили о нашем курорте, начиная с конца 30-х годов 20 века, но дворцов не для вельмож и богатеев, а для рабочего класса. Таким хотел видеть сочинское взморье Иосиф Виссарионович. И именно с его легкой руки в Сочи на короткое время стала господствовать классическая архитектура, черпающая основы стиля из Античности. На автомобильной экскурсии по Курортному проспекту вы познакомитесь с лучшими советскими санаториями сталинской эпохи, проекты строительства которых согласовывались с ним лично: «Чайка», им. Ворошилова (санаторий РККА), «Металлург». А также прогуляетесь по главному санаторию Советского Союза — им. С. Орджоникидзе.

Сочинские будни Сталина

Мало кто знает, но с июля по октябрь, начиная с 1936-го и почти до самой смерти, исключая годы войны, Сталин руководил страной из Сочи. Вы посетите первую из его одиннадцати дач, почувствуете особый микроклимат места, где она построена. А я расскажу о ее кардинальных отличиях от всех остальных и объясню, почему именно Сочи Сталин хотел сделать красивейшим городом Страны Советов. Вы рассмотрите оригинальные предметы интерьера довоенной эпохи, а также вещи, видевшие самого вождя народов.

Мацестинский бальнеологический курорт

Здесь вы услышите древнюю убыхскую легенду о лечебном источнике и сможете испытать на себе эффективность мацестинских ванн. А в качестве кульминации экскурсии зайдете в закрытый для всех «правительственный» корпус, построенный специально для Сталина и его семьи. Узнаете о других властителях мира, принимавших там живительные ванны, о готовящемся Японией покушении, которое должно было свершиться именно на Мацесте, о том, как сотрудники НКВД смогли вычислить и предотвратить заговор. И еще много-много интересного у меня для вас припасено!