10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века

Ирина
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Ирина – ваш гид
К этой исторической фигуре можно относиться по-разному, но факт остается фактом: Сочи стал самым значимым, популярным и красивым советским городом-курортом во многом благодаря Сталину.

На экскурсии вы приоткроете завесу сочинских будней вождя народов и узнаете о его исторических решениях, связанных со строительством и развитием Сочи.
7000 ₽
6300 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на Курортном проспекте
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»

Что вас ожидает

«Сочи — город дворцов»
Так говорили о нашем курорте, начиная с конца 30-х годов 20 века, но дворцов не для вельмож и богатеев, а для рабочего класса. Таким хотел видеть сочинское взморье Иосиф Виссарионович. И именно с его легкой руки в Сочи на короткое время стала господствовать классическая архитектура, черпающая основы стиля из Античности. На автомобильной экскурсии по Курортному проспекту вы познакомитесь с лучшими советскими санаториями сталинской эпохи, проекты строительства которых согласовывались с ним лично: «Чайка», им. Ворошилова (санаторий РККА), «Металлург». А также прогуляетесь по главному санаторию Советского Союза — им. С. Орджоникидзе.

Сочинские будни Сталина
Мало кто знает, но с июля по октябрь, начиная с 1936-го и почти до самой смерти, исключая годы войны, Сталин руководил страной из Сочи. Вы посетите первую из его одиннадцати дач, почувствуете особый микроклимат места, где она построена. А я расскажу о ее кардинальных отличиях от всех остальных и объясню, почему именно Сочи Сталин хотел сделать красивейшим городом Страны Советов. Вы рассмотрите оригинальные предметы интерьера довоенной эпохи, а также вещи, видевшие самого вождя народов.

Мацестинский бальнеологический курорт
Здесь вы услышите древнюю убыхскую легенду о лечебном источнике и сможете испытать на себе эффективность мацестинских ванн. А в качестве кульминации экскурсии зайдете в закрытый для всех «правительственный» корпус, построенный специально для Сталина и его семьи. Узнаете о других властителях мира, принимавших там живительные ванны, о готовящемся Японией покушении, которое должно было свершиться именно на Мацесте, о том, как сотрудники НКВД смогли вычислить и предотвратить заговор. И еще много-много интересного у меня для вас припасено!

Организационные детали

  • Трансфер от места встречи включён в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты:
    — Музей «Дача Сталина»: взрослые (300 руб.), дети 7-13 лет (150 руб.), дети до 7 лет — бесплатно
    — «Мацестинский бальнеологический курорт»: взрослые (300 руб.), дети 7-13 лет (150 руб.), дети до 7 лет — бесплатно
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Курортном проспекте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Я обожаю свой город — его воздух, звуки, запахи, проспекты и удаленные тропинки. Больше двух лет организовывала и проводила экскурсии в большой компании, но сейчас хочется отойти от стандартных предложений и показать гостям Сочи, открытый для «своих»!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Нам с мамой необыкновенно повезло, что именно в её день рождения 7 марта ( 90 лет) мы попали на экскурсию к Ирине.
Такой интеллигентной, увлекательной и эмоциональной подачи информации мы не слышали давно. Невозможно было представить, до встречи с Ириной, что о советском санатории им. С. Орджоникидзе можно рассказывать с такой теплотой, любовью и знанием его истории, архитектуры, о людях его создававших и работавших здесь, об отдыхавших шахтёрах и металлургах. Погружение в атмосферу советской жизни санатория потрясающее!
Далее, дача Сталина. Этот пласт истории будет нас интересовать всегда. Спокойная, уравновешенная подача информации о Сталине вызывает уважение и понимание его роли в становлении г. Сочи, как всесоюзного курорта для трудящихся.
Ну, и Мацеста. Нас провели по таким местам, показали такие красоты, каких увидеть просто отдыхающим и туристам невозможно!
Экскурсия , длившаяся более 5 часов, пролетела на одном дыхании.
Особая благодарность Ирине за чрезвычайно внимательное отношение, подготовку, организацию путешествия моей мамы. И за подарки!🙏
Могу написать ещё много, но лучше увидеть и услышать самим.🥰
23 февраля 2020
Экскурсия с Ириной очень понравилась! Много нового и интересного узнали для себя. Приятно встречать таких заинтересованных и увлекающих гидов.
12 февраля 2020
Ирина - увлеченный человек и это главное! Поэтому с ней интересно,целый день пролетел незаметно. Прекрасный рассказчик, но при этом все идет четко по плану. Очень рекомендую вам в качестве гида именно Ирину, вам гарантированы прекрасные впечатления!
30 января 2020
Как то сразу не получилось написать отзыв.... Могу только сказать, что я в полном восхищении и от экскурсии и от Ирины. Тонко, с юмором, очень артистично, толково....материал был дан просто безупречно. Где мы были - всегда практически были одни, без толп людей....очень грамотно организована экскурсия. Ирина тактичный, очень выдержанный и располагающий к себе человек. Я очень заинтересовалась многими фактами, которые от нее узнала, пыталась найти в интернете....но увы....оказывается в интернете можно найти не все!!!! Большое спасибо за путешествие в сталинскую эпоху....в Сочи прошлого века....в те времена, которые ушли безвозвратно.
15 января 2020
Вы помните кадры из Титаника, когда разрушенный корабль вдруг обретал краски и оживал и Вы видели кружащиеся в вальсе пары, официантов, что разносят напитки, прогуливающихся по палубе пассажиров? Вот примерно такой эффект ждёт Вас от рассказа Ирины. Она погружает Вас в эпоху своим рассказом. Прошлое оживает перед Вашими глазами в лицах вполне конкретных людей с их мечтами, забавными и интересными случаями. Экскурсия идёт в формате диалога, вы чувствуете себя полноценными участниками процесса. И единственно о чем я пожалела, что этому гиду не разрешают вести экскурсию на территории Сталинской дачи. Потому что разница подачи материала настолько разительна, что попадая в руки местного "дачного"гида, чувствуешь себя по меньшей мере разочарованным. К счастью потом Ирина продолжает свою экскурсию. От души советую этого гида!
13 января 2020
Остались в восторге от предложенного материала экскурсии, подачи и настроения !
Спасибо огромное !
8 декабря 2019
Начиталась хвалебных отзывов об Ирине и немного боялась, что ожидания не оправдаются. Но реальность оказалась даже лучше. Столько интересного я узнала! Слушала раскрыв рот от удивления, один раз даже слезу незаметно пустила))) Ирина - тот рассказчик, который никого равнодушным не оставит! И небольшой совет. Экскурсия достаточно длинная, обед в ней не предусмотрен (и слава богу, жалко время на это тратить). Меня спас припасенный сникерс. Очень удачно как раз заехали на Мацесту, запила минеральной водичкой))) Можно, кстати, взять с собой пустую бутылку и набрать минералочки с собой. Очень вкусная! Не сероводородная)
19 ноября 2019
В свой очередной приезд в Сочи, мы решили увидеть город глазами Сталина. Пятичасовая экскурсия прошла очень легко, не утомительно и познавательно. Огромное спасибо гиду Ирине за столь увлекательное путешествие в советское время. Лучший гид города Сочи! Всем очень советуем
12 ноября 2019
Если у вас будет свободный день в Сочи очень рекомендую посетить эту экскурсию, вам откроется город совершенно с другой стороны. Ирина, не просто гид, это человек, глубоко увлечённый историей своего города и влюблённый в него. Мы почувствовали это с самых первых минут экскурсии. Это не просто сухое изложение исторических фактов, а интереснейший рассказ, который льётся, как песня. Информация воспринимается очень легко и остаётся в памяти надолго. Пять (с лишним) часов с ней пролетели на одном дыхании. Мы обязательно вернёмся при первой же удобном случае.
19 сентября 2019
Посещала экскурсию с мамой. Ей 80 лет, боялась что будет утомительно или неинтересно, она ведь застала эту эпоху. Ничего подобного! И я, и мама в восторге! Материал подается легко, ненавязчиво, утомительных марш-бросков не было. Ирина - интересный рассказчик, с восторгом и упоением рассказывающий о своем городе, событиях и личностях. Время пролетело незаметно, мы узнали много нового, взглянули на эпоху и здания другими глазами. Ирина, спасибо!

Ирина проводит ещё 3 экскурсии

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