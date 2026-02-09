Как насчёт прогулки по топовым и секретным уголкам Сочи, где до сих пор обитают призраки прошлого? За час вы увидите символы «Города солнца» — от Морского вокзала до Зимнего театра. Наш гид-фотограф устроит для вас путешествие во времени, поделится легендами Сочи и сделает фото в его лучших декорациях: среди пышной зелени, белоснежных яхт и исторических зданий.

Описание фото-прогулки

Всё, что нельзя пропустить в Сочи

Откуда в центре Сочи древние дольмены? Кто такие адыги? Какие мифы и легенды скрывает гора Бытха, смотрящая на Сочи из-за облаков? Что можно найти прямо сейчас в центре современного Сочи — осколки жизни древних народов, обитавших тут, их мифы и легенды? И конечно, главный вопрос: как это влияет на жизнь города сейчас? Во время прогулки мы увидим:

руины форта Александрия

древние дольмены

исторические дома

Приморский парк

уголок «Фитофантазия»

Зимний театр

И чудесные кадры от фотографа

Наш гид-фотограф с опытом работы более 10 лет не только проведёт увлекательную прогулку по Сочи с легендами и историями, но и сохранит этот день для вас на десятках профессиональных и атмосферных фото. 50+ обработанных снимков мы отправим на почту в течение семи рабочих дней после прогулки.

Организационные детали