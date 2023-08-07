Как насчёт прогулки по топовым и секретным уголкам Сочи, где до сих пор обитают призраки прошлого? За час вы увидите символы «Города солнца» — от Морского вокзала до Зимнего театра. Наш гид-фотограф устроит для вас путешествие во времени, поделится легендами Сочи и сделает фото в его лучших декорациях: среди пышной зелени, белоснежных яхт и исторических зданий.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Всё, что нельзя пропустить в Сочи

Наш неутомительный, но живописный маршрут охватит максимум локаций Сочи: море и парки, старые улицы и современные отели. Начнем с Морского порта — прогуляемся среди белоснежных яхт и фонтанов. А кроме этого увидим:

руины форта Александрия

древние дольмены

исторические дома

Приморский парк

уголок «Фитофантазия»

Зимний театр

И чудесные кадры от фотографа

Наш гид-фотограф с опытом работы более 10 лет не только проведёт увлекательную прогулку по Сочи с легендами и историями, но и сохранит этот день для вас на десятках профессиональных и атмосферных фото. 50+ обработанных снимков мы отправим на почту в течение семи рабочих дней после прогулки.

Организационные детали