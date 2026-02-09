Как насчёт прогулки по топовым и секретным уголкам Сочи, где до сих пор обитают призраки прошлого? За час вы увидите символы «Города солнца» — от Морского вокзала до Зимнего театра.
Наш гид-фотограф устроит для вас путешествие во времени, поделится легендами Сочи и сделает фото в его лучших декорациях: среди пышной зелени, белоснежных яхт и исторических зданий.
Наш гид-фотограф устроит для вас путешествие во времени, поделится легендами Сочи и сделает фото в его лучших декорациях: среди пышной зелени, белоснежных яхт и исторических зданий.
Описание фото-прогулки
Всё, что нельзя пропустить в Сочи
Откуда в центре Сочи древние дольмены? Кто такие адыги? Какие мифы и легенды скрывает гора Бытха, смотрящая на Сочи из-за облаков? Что можно найти прямо сейчас в центре современного Сочи — осколки жизни древних народов, обитавших тут, их мифы и легенды? И конечно, главный вопрос: как это влияет на жизнь города сейчас? Во время прогулки мы увидим:
- руины форта Александрия
- древние дольмены
- исторические дома
- Приморский парк
- уголок «Фитофантазия»
- Зимний театр
И чудесные кадры от фотографа
Наш гид-фотограф с опытом работы более 10 лет не только проведёт увлекательную прогулку по Сочи с легендами и историями, но и сохранит этот день для вас на десятках профессиональных и атмосферных фото. 50+ обработанных снимков мы отправим на почту в течение семи рабочих дней после прогулки.
Организационные детали
- Фото и обработка кадров входят в стоимость фотопрогулки
- Гиды-фотографы нашей команды снимают на профессиональные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, Sony, Nikon или Fuji со светосильными объективами
- По вашему желанию можно изменить программу — провести съёмку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации (уточняйте в переписке с гидом)
- Возможно провести прогулку для большего количества участников. Доплата составит 1360 руб. /чел. для компании 5-9 человек, 1000 руб. /чел. для компании от 10 человек. Если вас больше семи человек — время прогулки увеличивается.
- Фотопрогулку для вас проведёт один из гидов-фотографов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Морского порта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 62615 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отзыв с большим опозданием, извините, думала, отправляла( Катерина 🔥, до сих пор общаемся в соцсетях) Перекрасные семейные фото, отличные локации. Огромное спасибо!
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Е
Замечательная идея совмещения экскурсии и фотосессии! В процессе душевной познавательной прогулки по городу удалось сделать невероятные фотографии. Теплая и добрая атмосфера прогулки была передана на фото, в процессе вам помогают
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С нами на прогулке была Екатерина, очень лёгким, доступным и чистым русским языком нам рассказала интересные вещи, мы теперь знаем зашифрованное послание мор порта, например)
Очень легко и непринуждённо смогла раскрутить
Очень легко и непринуждённо смогла раскрутить
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А
Хочу выразить благодарность фотографу Екатерине. Время с ней пролетело легко, познавательно и незабываемо. Было чувство, что это прогулка с подругой.
Екатерина - настоящий профессионал своего дела! Она очень располагающий к себе человек, так что для стеснения или каких-то неловкостей не было места.
Благодаря Екатерине я узнала много интересных фактов о Сочи и получила потрясающие кадры, ради которых даже заказала фотокнигу.
Екатерина - настоящий профессионал своего дела! Она очень располагающий к себе человек, так что для стеснения или каких-то неловкостей не было места.
Благодаря Екатерине я узнала много интересных фактов о Сочи и получила потрясающие кадры, ради которых даже заказала фотокнигу.
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Жаль, что более высоких оценок для отзыва об этой увлекательной и удивительной экскурсии!) Встретить в красивом и солнечном городе, такого необыкновенного позитивного, доброжелательного и деликатного гида, как Екатерина, было огромной
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Благодарим,Екатерину, за отличную прогулку! Наш отпуск начался с фото прогулки, которая прошла на одном дыхании, очень интересно, легко было с фотографом всей семье. Узнали много новых фактов из жизни Сочи 🤗 Ждем с нетерпением кадры!
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