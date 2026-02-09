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Секреты и истории Сочи: обзорная прогулка с фотографом

Пройтись по живописным уголкам города, узнать местные легенды и увезти с собой памятные снимки
Как насчёт прогулки по топовым и секретным уголкам Сочи, где до сих пор обитают призраки прошлого? За час вы увидите символы «Города солнца» — от Морского вокзала до Зимнего театра.

Наш гид-фотограф устроит для вас путешествие во времени, поделится легендами Сочи и сделает фото в его лучших декорациях: среди пышной зелени, белоснежных яхт и исторических зданий.
5
55 отзывов
Секреты и истории Сочи: обзорная прогулка с фотографом
Секреты и истории Сочи: обзорная прогулка с фотографом
Секреты и истории Сочи: обзорная прогулка с фотографом

Описание фото-прогулки

Всё, что нельзя пропустить в Сочи

Откуда в центре Сочи древние дольмены? Кто такие адыги? Какие мифы и легенды скрывает гора Бытха, смотрящая на Сочи из-за облаков? Что можно найти прямо сейчас в центре современного Сочи — осколки жизни древних народов, обитавших тут, их мифы и легенды? И конечно, главный вопрос: как это влияет на жизнь города сейчас? Во время прогулки мы увидим:

  • руины форта Александрия
  • древние дольмены
  • исторические дома
  • Приморский парк
  • уголок «Фитофантазия»
  • Зимний театр

И чудесные кадры от фотографа

Наш гид-фотограф с опытом работы более 10 лет не только проведёт увлекательную прогулку по Сочи с легендами и историями, но и сохранит этот день для вас на десятках профессиональных и атмосферных фото. 50+ обработанных снимков мы отправим на почту в течение семи рабочих дней после прогулки.

Организационные детали

  • Фото и обработка кадров входят в стоимость фотопрогулки
  • Гиды-фотографы нашей команды снимают на профессиональные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, Sony, Nikon или Fuji со светосильными объективами
  • По вашему желанию можно изменить программу — провести съёмку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации (уточняйте в переписке с гидом)
  • Возможно провести прогулку для большего количества участников. Доплата составит 1360 руб. /чел. для компании 5-9 человек, 1000 руб. /чел. для компании от 10 человек. Если вас больше семи человек — время прогулки увеличивается.
  • Фотопрогулку для вас проведёт один из гидов-фотографов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Морского порта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 62615 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша
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цель — чтобы из поездки уезжали с тем, что имеет значение: эмоциями, яркими впечатлениями и открытиями! Мы убеждены: лучшие проводники в приключение — это жители города, влюблённые в него. Мы — именно такие люди: профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, искусствоведы, историки и филологи — работаем для вас. Создали авторские маршруты и договорились с местами, куда не попасть обычному туристу. Придумали, как сделать экскурсии максимально удобными и увлекательными для вас.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
4
2
3
2
1
Елена
Отзыв с большим опозданием, извините, думала, отправляла( Катерина 🔥, до сих пор общаемся в соцсетях) Перекрасные семейные фото, отличные локации. Огромное спасибо!
Отзыв с большим опозданием, извините, думала, отправляла( Катерина 🔥, до сих пор общаемся в соцсетях) Перекрасные
Отзыв с большим опозданием, извините, думала, отправляла( Катерина 🔥, до сих пор общаемся в соцсетях) Перекрасные
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Е
Замечательная идея совмещения экскурсии и фотосессии! В процессе душевной познавательной прогулки по городу удалось сделать невероятные фотографии. Теплая и добрая атмосфера прогулки была передана на фото, в процессе вам помогают
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делать интересные снимки, подсказывают, где именно встать и как сделать фото "живыми". Очень приятно, что такие нежные эмоции теперь будут ассоциироваться с городом Сочи. Такой формат очень понравился, фотографии просто безупречные и пришли в срок.

Замечательная идея совмещения экскурсии и фотосессии! В процессе душевной познавательной прогулки по городу удалось сделать невероятные
Замечательная идея совмещения экскурсии и фотосессии! В процессе душевной познавательной прогулки по городу удалось сделать невероятные
Замечательная идея совмещения экскурсии и фотосессии! В процессе душевной познавательной прогулки по городу удалось сделать невероятные
Замечательная идея совмещения экскурсии и фотосессии! В процессе душевной познавательной прогулки по городу удалось сделать невероятные
Замечательная идея совмещения экскурсии и фотосессии! В процессе душевной познавательной прогулки по городу удалось сделать невероятные
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Анна
С нами на прогулке была Екатерина, очень лёгким, доступным и чистым русским языком нам рассказала интересные вещи, мы теперь знаем зашифрованное послание мор порта, например)
Очень легко и непринуждённо смогла раскрутить
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мою семью на попозировать 3 мужчины, из них 2 подростка, которые не любят фотографироваться, сказали, что им понравилось) это огромный комплимент и успех)
Екатерина, спасибо огромное за удовольствие, которое ещё теперь и запечатлено на фото)
Точно рекомендую)))

С нами на прогулке была Екатерина, очень лёгким, доступным и чистым русским языком нам рассказала интересные
С нами на прогулке была Екатерина, очень лёгким, доступным и чистым русским языком нам рассказала интересные
С нами на прогулке была Екатерина, очень лёгким, доступным и чистым русским языком нам рассказала интересные
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А
Хочу выразить благодарность фотографу Екатерине. Время с ней пролетело легко, познавательно и незабываемо. Было чувство, что это прогулка с подругой.

Екатерина - настоящий профессионал своего дела! Она очень располагающий к себе человек, так что для стеснения или каких-то неловкостей не было места.

Благодаря Екатерине я узнала много интересных фактов о Сочи и получила потрясающие кадры, ради которых даже заказала фотокнигу.
Хочу выразить благодарность фотографу Екатерине. Время с ней пролетело легко, познавательно и незабываемо. Было чувство, что это прогулка с подругой.
Хочу выразить благодарность фотографу Екатерине. Время с ней пролетело легко, познавательно и незабываемо. Было чувство, что это прогулка с подругой.
Хочу выразить благодарность фотографу Екатерине. Время с ней пролетело легко, познавательно и незабываемо. Было чувство, что это прогулка с подругой.
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Константин
Жаль, что более высоких оценок для отзыва об этой увлекательной и удивительной экскурсии!) Встретить в красивом и солнечном городе, такого необыкновенного позитивного, доброжелательного и деликатного гида, как Екатерина, было огромной
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удачей для нашей семьи. Познавательная, насыщенная интересная, и в тоже время, легкая прогулка по основным местам южной столицы России, непрерывно сопровождалась удачными и уместными фотографиями, на всех этапах этой чудесный прогулки! Спасибо, Екатерина, и мы хотим вернуться для продолжения!)

Жаль, что более высоких оценок для отзыва об этой увлекательной и удивительной экскурсии!) Встретить в красивом
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Евгения
Благодарим,Екатерину, за отличную прогулку! Наш отпуск начался с фото прогулки, которая прошла на одном дыхании, очень интересно, легко было с фотографом всей семье. Узнали много новых фактов из жизни Сочи 🤗 Ждем с нетерпением кадры!
Благодарим,Екатерину, за отличную прогулку! Наш отпуск начался с фото прогулки, которая прошла на одном дыхании, очень
Благодарим,Екатерину, за отличную прогулку! Наш отпуск начался с фото прогулки, которая прошла на одном дыхании, очень
Благодарим,Екатерину, за отличную прогулку! Наш отпуск начался с фото прогулки, которая прошла на одном дыхании, очень
Благодарим,Екатерину, за отличную прогулку! Наш отпуск начался с фото прогулки, которая прошла на одном дыхании, очень
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