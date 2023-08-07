Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом

Пройтись по главным уголкам города с местным жителем и увезти на память профессиональные снимки

5
3 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Как насчёт прогулки по топовым и секретным уголкам Сочи, где до сих пор обитают призраки прошлого? За час вы увидите символы «Города солнца» — от Морского вокзала до Зимнего театра.

Наш гид-фотограф устроит для вас путешествие во времени, поделится легендами Сочи и сделает фото в его лучших декорациях: среди пышной зелени, белоснежных яхт и исторических зданий.
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
Ближайшие даты:
20
авг
21
авг
22
авг
23
авг
24
авг
25
авг
26
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Всё, что нельзя пропустить в Сочи

Наш неутомительный, но живописный маршрут охватит максимум локаций Сочи: море и парки, старые улицы и современные отели. Начнем с Морского порта — прогуляемся среди белоснежных яхт и фонтанов. А кроме этого увидим:

  • руины форта Александрия
  • древние дольмены
  • исторические дома
  • Приморский парк
  • уголок «Фитофантазия»
  • Зимний театр

И чудесные кадры от фотографа

Наш гид-фотограф с опытом работы более 10 лет не только проведёт увлекательную прогулку по Сочи с легендами и историями, но и сохранит этот день для вас на десятках профессиональных и атмосферных фото. 50+ обработанных снимков мы отправим на почту в течение семи рабочих дней после прогулки.

Организационные детали

  • Фото и обработка кадров входят в стоимость фотопрогулки
  • По вашему желанию можно изменить программу — провести съёмку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации (уточняйте в переписке с гидом)
  • Возможно провести прогулку для большего количества участников. Доплата составит 600 руб. /чел. для компании 5-9 человек, 400 руб. /чел. для компании от 10 человек. Если вас больше семи человек — время прогулки увеличивается.
  • Фотопрогулку для вас проведёт один из гидов-фотографов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Морского порта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
7 авг 2023
Гид Екатерина. Очень милая и приятная девушка. Я была с 3х летним ребёнком, провести подобную экскурсию было непросто. Но все прошло, насколько это возможно с маленьким ребёнком, хорошо. Фотографии норм)
И
4 авг 2023
Очень понравилась прогулка с фотографом. Интересный маршрут, Екатерина - интересная рассказчица, очень обаятельная, нашла подход к разновозрастным деткам. С интересом ждём фотографий.
М
5 июля 2023
Это было потрясающе. Лучшая экскурсия за весь отпуск + великолепные фото, которые я буду хранить в семейном альбоме. Огромное спасибо организаторам за эти впечатления, за эти воспоминания, за эти истории. Истории и легенды, после которых Сочи стал совершенно другим для нас.
Буду рекомендовать всем друзьям и обязательно вернемся ещё!!
Это было потрясающе. Лучшая экскурсия за весь отпуск + великолепные фото, которые я буду хранить вЭто было потрясающе. Лучшая экскурсия за весь отпуск + великолепные фото, которые я буду хранить в

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Фотопрогулки
Морской вокзал
Популярные места
Для студентов
Активности

Похожие туры из Сочи

Парадный Сочи: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
159 отзывов
Популярное предложение
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Увидеть сердце города, узнать о нем самое интересное и сохранить эмоции на художественных снимках
у главного вокзала Сочи
Завтра
21 авг
22 авг
23 авг
55004 675 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Сочи за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
191 отзыв
Влюбиться в Сочи за 2 часа
Погулять по самым живописным улицам города, увидеть все знаковые места и услышать их историю
у Зимнего театра
23 авг
25 авг
26 авг
27 авг
800 за человека
Весь Сочи за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
202 отзыва
Весь Сочи за 8 часов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, центр Сочи и Олимпийский парк - авто-экскурсия
Адлер
26 авг
27 авг
29 авг
30 авг
11 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ