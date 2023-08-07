Пройтись по главным уголкам города с местным жителем и увезти на память профессиональные снимки
Как насчёт прогулки по топовым и секретным уголкам Сочи, где до сих пор обитают призраки прошлого? За час вы увидите символы «Города солнца» — от Морского вокзала до Зимнего театра.
Наш гид-фотограф устроит для вас путешествие во времени, поделится легендами Сочи и сделает фото в его лучших декорациях: среди пышной зелени, белоснежных яхт и исторических зданий.
Наш гид-фотограф устроит для вас путешествие во времени, поделится легендами Сочи и сделает фото в его лучших декорациях: среди пышной зелени, белоснежных яхт и исторических зданий.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Всё, что нельзя пропустить в Сочи
Наш неутомительный, но живописный маршрут охватит максимум локаций Сочи: море и парки, старые улицы и современные отели. Начнем с Морского порта — прогуляемся среди белоснежных яхт и фонтанов. А кроме этого увидим:
- руины форта Александрия
- древние дольмены
- исторические дома
- Приморский парк
- уголок «Фитофантазия»
- Зимний театр
И чудесные кадры от фотографа
Наш гид-фотограф с опытом работы более 10 лет не только проведёт увлекательную прогулку по Сочи с легендами и историями, но и сохранит этот день для вас на десятках профессиональных и атмосферных фото. 50+ обработанных снимков мы отправим на почту в течение семи рабочих дней после прогулки.
Организационные детали
- Фото и обработка кадров входят в стоимость фотопрогулки
- По вашему желанию можно изменить программу — провести съёмку по разработанному для вас маршруту или в конкретной локации (уточняйте в переписке с гидом)
- Возможно провести прогулку для большего количества участников. Доплата составит 600 руб. /чел. для компании 5-9 человек, 400 руб. /чел. для компании от 10 человек. Если вас больше семи человек — время прогулки увеличивается.
- Фотопрогулку для вас проведёт один из гидов-фотографов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Морского порта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 24420 туристов
Здравствуйте! Мы — Арсений и Ольга, организаторы крутых и необычных экскурсий. Мы — творческие люди, состоявшиеся в профессии, любящие путешествовать, познавать культуру стран и городов изнутри. Наша главная цель — увлечь вас так, чтобы после поездки вы увезли с собой самое главное — крутые эмоции и впечатления. Мы думаем, что лучшие проводники в приключение — жители этого города, влюбленные в него. Именно такие люди — профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, художники и музыканты работают у нас. Мы создали авторские маршруты, договорились с местами, куда не попасть обычному туристу, придумали, как сделать мероприятие максимально удобным и увлекательным для вас. До встречи!:)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
7 авг 2023
Гид Екатерина. Очень милая и приятная девушка. Я была с 3х летним ребёнком, провести подобную экскурсию было непросто. Но все прошло, насколько это возможно с маленьким ребёнком, хорошо. Фотографии норм)
И
Ирина
4 авг 2023
Очень понравилась прогулка с фотографом. Интересный маршрут, Екатерина - интересная рассказчица, очень обаятельная, нашла подход к разновозрастным деткам. С интересом ждём фотографий.
М
Мария
5 июля 2023
Это было потрясающе. Лучшая экскурсия за весь отпуск + великолепные фото, которые я буду хранить в семейном альбоме. Огромное спасибо организаторам за эти впечатления, за эти воспоминания, за эти истории. Истории и легенды, после которых Сочи стал совершенно другим для нас.
Буду рекомендовать всем друзьям и обязательно вернемся ещё!!
Буду рекомендовать всем друзьям и обязательно вернемся ещё!!
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