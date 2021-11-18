Отправиться в открытое море, увидеть Адлер с другого ракурса и просто насытить организм полезными минералами поможет вам морская прогулка. А так же сделать красивые снимки на память на белоснежной яхте и возможность встретить черноморских дельфинов.
Важно знать:
На борт можно взять еду и напитки
В зимнее время наденьте теплую куртку
Можно взять яхту в аренду. От двух часов аренды, выдаются снасти для рыбалки.
Технические данные яхты:
Длина 11м
Ширина 3,5м
Музыка
Туалет на борту
Ответы на вопросы
Что входит?
Аренда яхты
Услуги капитана
Что не входит?
Питание
Трансфер по олимпийскому парку 200р
Место начала и завершения?
Морской бульвар 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30.
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
при отмене клиентом: - 0% возврат
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30.
Алина З.
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