В открытое море на парусной яхте

Отправиться в открытое море, увидеть Адлер с другого ракурса и просто насытить организм полезными...

Отправиться в открытое море, увидеть Адлер с другого ракурса и просто насытить организм полезными минералами поможет вам морская прогулка.

А так же сделать красивые снимки на память на белоснежной яхте и возможность встретить черноморских дельфинов.
В открытое море на парусной яхте
В открытое море на парусной яхте
В открытое море на парусной яхте
В открытое море на парусной яхте
В открытое море на парусной яхте
В открытое море на парусной яхте
В открытое море на парусной яхте

Вас ожидает:

  • Отправиться в открытое море, увидеть Адлер с другого ракурса и просто насытить организм полезными минералами поможет вам морская прогулка. А так же сделать красивые снимки на память на белоснежной яхте и возможность встретить черноморских дельфинов.

Важно знать:

    На борт можно взять еду и напитки

    В зимнее время наденьте теплую куртку

    Можно взять яхту в аренду. От двух часов аренды, выдаются снасти для рыбалки.

    Технические данные яхты:

      Длина 11м
      Ширина 3,5м
      Музыка
      Туалет на борту

      Ответы на вопросы

      Что входит?
      • Аренда яхты
      • Услуги капитана
      Что не входит?
      • Питание
      • Трансфер по олимпийскому парку 200р
      Место начала и завершения?
      Морской бульвар 1
      Когда и сколько длится?
      Когда: Ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30.
      Экскурсия длится около 1 часа
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      Что если я передумаю?
      • при отмене клиентом: - 0% возврат
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      Ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30.

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