Романтическая прогулка на парусной яхте с опытным капитаном из Имеретинского порта на фоне Олимпийских обьектов Сочи. В открытое море на встречу с природой под шелест ветра и плеск волны, где велика вероятность появления дельфинов. В летнее время обязательное купание в чистейшей морской воде. Обязательно спросите капитана о том что вас интересует и получите интересный рассказ о яхтенной жизни и местных развлечениях, особенностях Черного моря. За отдельную плату флотские байки.

Основная задача - прочувствовать атмосферу и природу, спокойствие и умиротворение, но при соответствующем настроении можно знатно повеселиться, обращайтесь к капитану чтобы сменить пластинку!)

Важно!

Мероприятие рассчитано на ~1.5 часа включая инструктаж и швартовые операции. Музыка включается бесплатно и по запросу гостей. Вероятность увидеть дельфинов очень велика, но изредка случается что они уходят гулять слишком далеко.