Яхтенная прогулка в Сочи: Панорамные виды Олимпийских объектов
Авторский тур на парусной яхте. Вы насладитесь романтикой открытого моря и посмотрите на прекрасную природу Кавказа. Вы увидите панорамные виды Олимпийских объектов Сочи и других зданий курорта. В летнее время сможете искупаться в открытом море, где вода идеально чистая и прозрачная.
Во время морской прогулки велика вероятность встретить дельфинов в естественной среде и понаблюдать за их жизнью. Бонусом по Вашей просьбе интересные рассказы от профессионального капитана и путешественника. Задайте любой интересующий Вас вопрос и получите ответ.
Во время морской прогулки велика вероятность встретить дельфинов в естественной среде и понаблюдать за их жизнью. Бонусом по Вашей просьбе интересные рассказы от профессионального капитана и путешественника. Задайте любой интересующий Вас вопрос и получите ответ.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Панорама Олимпийского парка и Кавказских гор
- Открытое Черное море
- Дельфины в естественной среде обитания
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Романтическая прогулка на парусной яхте с опытным капитаном из Имеретинского порта на фоне Олимпийских обьектов Сочи. В открытое море на встречу с природой под шелест ветра и плеск волны, где велика вероятность появления дельфинов. В летнее время обязательное купание в чистейшей морской воде. Обязательно спросите капитана о том что вас интересует и получите интересный рассказ о яхтенной жизни и местных развлечениях, особенностях Черного моря. За отдельную плату флотские байки.
Основная задача - прочувствовать атмосферу и природу, спокойствие и умиротворение, но при соответствующем настроении можно знатно повеселиться, обращайтесь к капитану чтобы сменить пластинку!)
Важно!
Мероприятие рассчитано на ~1.5 часа включая инструктаж и швартовые операции. Музыка включается бесплатно и по запросу гостей. Вероятность увидеть дельфинов очень велика, но изредка случается что они уходят гулять слишком далеко.
Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда яхты
- Услуги капитана
- Что не входит
- Питание
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Адлер, бул. Морской 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часаЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Важная информация
- Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.
- Красное вино и красящие фрукты к проносу запрещены.
- На борту находимся без обуви.
- Желательно переодеться в купальники заблаговременно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 348 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
5 авг 2023
Прогулка очень понравилось, спасибо капитану! Можно было искупаться в открытом море, увидеть дельфинов и просто наслаждаться видами, чистой водой и тишиной …
М
Магомедова
5 авг 2023
Н
Надежда
4 авг 2023
Н
Наталья
2 авг 2023
Капитан-супер. С ним нужно плавать подольше. Часа 3 хотя бы. Время пролетает незаметно
M
Maxxxi19893006
2 авг 2023
Отличная прогулка, поплавать в открытом море всегда кайфово
С
Самсонова
2 авг 2023
Вышли в море в 10.30,посмотрели дельфинов,купались в открытом море! Вода шикарная,чистая 25 градусов! Константин,капитан нашей яхты-респект огромный! Очень много рассказал интересного,всю экскурсию ехали с удовольствием слушая рассказы о морских путешествиях,касатках,дельфинов и много чего другого! С ним бы отправились в дальнее плавание😉👍👍👍
В
Виктория
2 авг 2023
Огромное спасибо за эмоции! Экскурсия прошла комфортно! Купались в открытом море! Ответственный персонал! Все было очень круто!
А
Александр
28 июля 2023
П
Павлова
27 июля 2023
К
Ксения
27 июля 2023
Все было хорошо, дельфинов видели, в море купались, к яхте и капитану претензий нет. Соотношение цена качество отличное!
Б
Бевз
25 июля 2023
Это было очень круто! Мы реально встретились с дельфинами, хочется сказать отдельное спасибо капитану Константину, он профессионал своего дела! Неожиданно для нас, провел настоящую экскурсию, очень много что рассказывал, отвечал подробно на вопросы, нам очень понравилось 😊
Ю
Юлия
25 июля 2023
N
Nberesne
25 июля 2023
А
Артем
23 июля 2023
Отличная прогулка на 1.5 часа в спокойном темпе под парусом, в процессе движения можно находится на носу наслаждаться видами моря, заметить дельфинов.
Так же искупались в открытом море.
Капитан Константин в течении всей экскурсии расказывал интересные факты о море и интересные факты о яхтах.
Шикарно проведённое время, стоит каждого рубля.
Так же искупались в открытом море.
Капитан Константин в течении всей экскурсии расказывал интересные факты о море и интересные факты о яхтах.
Шикарно проведённое время, стоит каждого рубля.
Д
Дмитрий
18 июля 2023
Ещё 333 отзыва
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