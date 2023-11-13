Прогулка на яхте. Во время прогулки вас буду сопровождать гид-капитан. Важно! Питание не включено в стоимость. Возьмите с собой напитки (кроме красного вина) и закуски и устройте пикник на палубе!
Что вас ожидает:
- Побережье Сочи
- Сочинский морской вокзал
- Олимпийская набережная
- Элитные береговые комплексы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Морские прогулки с вечеринкой проходят на яхте премиум-класса. На яхте есть пледы, мягкие кресла и диваны, спальни в каютах, туалет, необходимая посуда и музыкальная система. Яхта длиной 12 метров рассчитана на 11 человек.
Как вы проведете время, зависит только от вас. Вы можете танцевать под музыку, рыбачить, купаться в кристально чистых водах вдали от берега, фотографировать и многое другое! За дополнительную плату можно взять напрокат гидроцикл. Не стесняйтесь приносить свои напитки, включая закуски и алкоголь (кроме красного вина).
Ответы на вопросы
- Что входит
- Продолжительность аренды яхты - 1 час
- Что не входит
- Питание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Сочи
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Необычные
На яхте
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