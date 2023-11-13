Морские прогулки с вечеринкой проходят на яхте премиум-класса. На яхте есть пледы, мягкие кресла и диваны, спальни в каютах, туалет, необходимая посуда и музыкальная система. Яхта длиной 12 метров рассчитана на 11 человек.

Как вы проведете время, зависит только от вас. Вы можете танцевать под музыку, рыбачить, купаться в кристально чистых водах вдали от берега, фотографировать и многое другое! За дополнительную плату можно взять напрокат гидроцикл. Не стесняйтесь приносить свои напитки, включая закуски и алкоголь (кроме красного вина).