Вечеринка на яхте премиум-класса

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Прогулка на яхте. Во время прогулки вас буду сопровождать гид-капитан. Важно! Питание не включено в стоимость. Возьмите с собой напитки (кроме красного вина) и закуски и устройте пикник на палубе!
Вечеринка на яхте премиум-класса
Вечеринка на яхте премиум-класса
Вечеринка на яхте премиум-класса
Вечеринка на яхте премиум-класса

Что вас ожидает:

  • Побережье Сочи
  • Сочинский морской вокзал
  • Олимпийская набережная
  • Элитные береговые комплексы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Морские прогулки с вечеринкой проходят на яхте премиум-класса. На яхте есть пледы, мягкие кресла и диваны, спальни в каютах, туалет, необходимая посуда и музыкальная система. Яхта длиной 12 метров рассчитана на 11 человек.

Как вы проведете время, зависит только от вас. Вы можете танцевать под музыку, рыбачить, купаться в кристально чистых водах вдали от берега, фотографировать и многое другое! За дополнительную плату можно взять напрокат гидроцикл. Не стесняйтесь приносить свои напитки, включая закуски и алкоголь (кроме красного вина).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Продолжительность аренды яхты - 1 час
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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