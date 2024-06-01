А Анна На яхте - в море Путешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошо организовала, даже посидели за штурвалом. Магнитики с фото забрали после поездки. Правда магнитики очень дорогие. Прокатились на закате, пейзажи восхищают. Удалось увидеть дельфинов. Рекомендую!!!

О Ольга Только вы и море: аренда парусной яхты Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы очень довольны, всем рекомендую. Паруса-отдельная любовь ❤️

Е Елена Морская VIP-прогулка на яхте Все четко по времени, яхта чистая, капитан отличный.

Н Наталья Морская прогулка на парусной яхте Благодарим Капитана за увлекательно путешествие с дельфинами! Потрясающие впечатления увидеть дельфинов в природе на расстоянии вытянутой руки!!!! Интересная экскурсия, приятная атмосфера! Невероятно красивая яхта. Полная безопасность.

Т Тимур Морская прогулка на парусной яхте Все отлично👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 рекомендую

Т Таня Морская прогулка на двухпалубной яхте Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали плавание вечером чтобы встретить заказ, было уже довольно холодно. В остальном все супер. Рекомендую

Ю Юрий Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы Все прошло замечательно, вовремя отправились, посмотрели красивый закат, спасибо организаторам!

И Ирина На яхте - в море Здравствуйте, понравилось все на 100 %.. очень по великолепный парень нас встретил в порту. . Артем! (если не ошибаюсь).. впечатления зашкаливают! Спасибо организатору и всем причастным!! Было круто. В следующий раз обязательно вернемся!!! 👌🌊

Я Яна Морская прогулка на роскошной яхте премиум-класса читать дальше не дул 😅🙈 Представление о прогулке на яхте было совсем другое. Что хоть на каком-то промежутке штурман прибавит оборотов и мы помчимся по волнам, но этого не случилось. Прогулка актуальна для 50+ Молодым хочется больше драйва! В любом случае прекрасные люди и для тех, кто боится или не хочет волн в лицо - вариант замечательный) Персонал замечательный, очень вежливые все и улыбчивые! Яхта чистая, всё прекрасно. Но мы шли еле еле. Даже ветер в лицо