1 чел.
По популярности
Мини-группа
1 час
На яхте - в море
Отправиться на расслабляющую морскую прогулку и увидеть Сочи с воды в мини-группе
Начало: У Центрального морского порта
«Мы выходим из Центрального порта, проплывая все морские достопримечательности, олимпийские кольца, старый и новый маяки, правительственные яхты и направляемся в сторону Адлера»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
1 час
Яхтенная прогулка в Сочи: морские пейзажи и закаты
Откройте для себя волшебство Сочи с палубы роскошной яхты, где закат и море создают идеальный фон для ваших воспоминаний
Начало: В порту Сочи
«Ваше путешествие пройдёт на моторной двухпалубной яхте премиум-класса со всеми удобствами»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
38002 660₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
Отдохнуть на борту частного судна и ощутить всю красоту парусной навигации
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
«На борту есть большая посадочная зона со столом, мягкий кожаный лежак на носу яхты, туалет и раковина, посуда (в т»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на белоснежной яхте экстра-класса и насладиться потрясающими видами
Начало: В центральном порту Сочи
«Вы отправитесь на прогулку на яхте Flagship excellent 34 (длиной 11 метров, шириной 3,3 метра)»
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Романтическая морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Погрузитесь в атмосферу морского приключения с парусной прогулкой в Сочи. Откройте для себя красоту Черного моря и его обитателей
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Романтическая прогулка на парусной яхте с опытным капитаном из Имеретинского порта на фоне Олимпийских обьектов Сочи»
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Только вы и море: аренда парусной яхты
Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
«⛵ Предлагаем вам арендовать нашу парусную яхту и заняться чем-нибудь интересным»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
19 900₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
1 час
Морская прогулка на яхте Azimut
Проплыть по волнам Черного моря на комфортабельном судне в мини-группе
Начало: В порту Сочи
«Из морского порта Сочи мы отправимся покорять черноморские волны на белоснежной моторной яхте»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 470₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Эксклюзивная рыбалка на яхте в Сочи: трофеи и впечатления
Погрузитесь в атмосферу настоящего морского приключения, наслаждаясь рыбалкой и великолепными видами Сочи
Начало: Морской порт центрального района Сочи
«Рыбалка на тримаране или парусной яхте Экскурсию и инструктаж по правилам лова проводит капитан»
Расписание: Ежедневно 9:00, 12:00, 15:00, 16:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 950₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием
Начало: Имеретинский морской порт Адлера или Морпорт Сочи
«Что вас ждет: Приглашаем вас отдохнуть на современной белоснежной яхте длительностью полтора часа из морского порта Адлера»
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 900₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Вечерняя морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном»
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Завтра в 12:00
9 июня в 16:30
1 875₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная прогулка на яхте «ALISIA» в Сочи: эксклюзивное морское путешествие
Отправьтесь в захватывающее морское путешествие на яхте премиум-класса «ALISIA». Персонализированный маршрут, комфорт и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Ваше путешествие будет проходить на яхте премиум-класса, оснащенной всем, чтобы сделать ваш отдых максимально комфортным и запоминающимся»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 23 800₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Исторический Сочи + морская прогулка
Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами
Начало: В Морском порту Сочи
«Во второй части программы вы отправитесь в плавание на теплоходе (или яхте) вдоль прибрежной полосы, в сторону Адлера»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
45 минут
Морская прогулка на роскошной яхте Princess
Начало: Ул. Несебрская 5, Морской порт
«Что вас ждет Вас ждет морская прогулка на белоснежной моторной яхте»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 450₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3
«Вас ждет прогулка по морю в своей компании с арендой яхты и капитаном»
Расписание: Летом круглосуточно
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
16 930₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи: премиальный отдых на Flagship excellent 34 и Rinker fiesta 280
Откройте для себя мир морских приключений с арендой роскошной яхты в Сочи. Почувствуйте свободу и красоту морских просторов в комфортном путешествии
Начало: Центральный порт Сочи
«И/или Rinker fiesta 280, белоснежную яхту экстра-класса, идеально подходящую как для семейного и корпоративного отдыха, так и для романтических свиданий»
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка с группой
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Лучшие парусные и моторные суда Имеретинского порта, специально оснащенные для морской рыбалки ждут Вас»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Под парусом - в открытое море
Полюбоваться городом с воды, насладиться плеском волн и, если повезет, встретить дельфинов
Начало: В порту Сочи, Адлера, Кудепсты
«В порту вас встретит наш капитан и уже готовая к отплытию яхта»
Расписание: ежедневно в 16:30
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
2 470₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
Прокатиться по бескрайним просторам Черного моря, искупаться и полюбоваться живописными видами
Начало: Сочи, ул. Несебрская 3
«Вы отправитесь на морскую прогулку на 10-метровой белоснежной парусной яхте с мотором»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи
Возможность насладиться морем и бризом без посторонних
Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты
«Это услуга по фрахту яхты, сопровождение гида не предусмотрено, с вами будет капитан»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 950₽ за всё до 11 чел.
Круиз
1 час
Морская прогулка на круизной яхте
Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: В районе Морского вокзала
«Вы выйдете из порта Сочи и отправитесь на белоснежной яхте в сторону Адлера»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Прогулка в открытом море Прокатиться на белоснежной яхте в Сочи — отличный вариант времяпрепровождения»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда парусной яхты
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Шведская парусная яхта Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым собитием»
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Морская прогулка в Сочи на итальянской яхте
Покорить водные просторы на комфортабельном и манёвренном моторном судне
Начало: На улице Несебрской
«Я организую для вас прогулку на однопалубной спортивно-круизной яхте длиной 11 метров»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 300₽ за всё до 9 чел.
Круиз
1 час
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
Часовой морской круиз для вашей компании - за яркими видами и новыми впечатлениями
Начало: В морском порту Сочи
«Перед вами двухпалубная испанская яхта с флайбриджем»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
1 час
Морская прогулка на двухпалубной яхте
Утром - дельфины, днём - купание в открытом море, вечером - золотой час: выбирайте рейс по душе
Начало: В Морском порту
«Для влюблённых пар встреча заката на белоснежной яхте, в открытом море, за бокалом любимого вина подарит незабываемые эмоции»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда двухпалубной яхты в Сочи
Начало: Ул. Несербская, 3, Порт Сочи
«Что вас ожидает: Яхта Роскошная двухпалубная яхта прокатит вас вдоль морского побережья»
Расписание: Круглосуточно в любые дни недели
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
22 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на яхте от заката до рассвета
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Ночная прогулка на яхте в Сочи — это путешествие, которое запомнится вам на всю жизнь»
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 42 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
35%
Мини-группа
1 час
Премиум-прогулка на яхте в Сочи: эксклюзивный морской тур
Откройте для себя роскошь премиум-яхты в Сочи, наслаждаясь морскими пейзажами и возможностью купания
Начало: В порту Сочи
«Позвольте себе насладиться комфортом на яхте премиум-класса»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
41002 665₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка на большой парусной яхте
Начало: Порт Сочи, Адлера или Кудепсты
«Прогулка пройдет на парусной яхте в небольшой группе (до 11 человек)»
Расписание: Ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Морская прогулка на моторном катамаране в Сочи
Прокатиться на современной яхте-катамаране, позагорать и искупаться в открытом море
Начало: в Центральном морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Увлекательная морская прогулка на яхте
Устроить пикник в открытом море, порыбачить и искупаться
Начало: На Курортном проспекте
«Одно из преимуществ прогулки — мы не стоим в очередях на выход в акваторию, так как стартуем не от морского порта, а от яхт-клуба»
Сегодня в 23:00
Завтра в 07:00
7 150₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи
«Приглашаем вас совершить путешествие вдоль сочинского побережья на борту двухпалубной яхты "Кристи"»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
10 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс в Сочи под парусом
Освоить азы яхтинга, поймать ветер в паруса и выйти в море под руководством опытного капитана
Начало: в Морском порту
«Покорять волны и ветер вы будете с капитаном яхты, победителем международных регат»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 11 чел.
Групповая
1 час
Прогулка на яхте премиум-класса
«Насладитесь комфортом яхты премиум-класса»
1 900₽ за человека
Групповая
1 час
Закат на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
«Круиз проходит на роскошной моторной двухпалубной яхте со всеми удобствами»
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Вечеринка на яхте премиум-класса
«Морские прогулки с вечеринкой проходят на яхте премиум-класса»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
10 800₽ за экскурсию
Групповая
3 часа
На морскую рыбалку с пикником на борту в мини-группе
«Морская рыбалка проходит на комфортабельном катере, или яхте, или катамаране, или тримаране, которые оснащенны рыболовными снастями, всем необходимым оборудованием, а также пледами, мягкими креслами и диванами, туалетами»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00, 13:00, 14:00, 16:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка на парусной яхте «Морской волк»
Отметить праздник или отдохнуть от суеты на роскошном комфортабельном судне
Начало: От Морского вокзала
«Вы отправитесь на морскую прогулку на комфортабельной яхте с профессиональным капитаном»
Завтра в 09:30
9 июня в 08:30
25 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты из Адлера и Сочи
Начало: По договоренности
«Если вы ищете идеальный способ провести свой отпуск или выходные, то аренда катера или яхты — это именно то, что вам нужно»
Расписание: 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхт в центральном Сочи: индивидуальное путешествие
Начало: Центральный порт Сочи
«У нас большой выбор парусных и моторных яхт»
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты Azimut 39 в Сочи
Начало: Ул. Несебрская, 3, Морпорт
««Монтего Бей» — отличная моторная яхта с флайбриджем (второй открытой палубой)»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 11 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
Ночная прогулка на яхте - вдоль берега Сочи
Отправиться в атмосферное путешествие на однопалубной моторной яхте
Начало: В порту Сочи
«Мы предлагаем ночную аренду яхты в любое время с 20:00 до 04:00, начало каждый час»
Завтра в 01:00
9 июня в 02:00
1840012 880₽ за всё до 10 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
1 час
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Начало: В порту Сочи
«🚤 Морская прогулка с вечеринкой проходит на яхте премиум-класса, где есть пледы, мягкие кресла и диваны, спальные места в каюте, туалет, снасти, вся необходимая посуда, музыкальная система»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2080012 480₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
1 час
Прогулка на парусном катамаране
Начало: Порт Сочи
«Прогулка пройдет на очень красивом, единственном в порту парусном катамаране такого класса»
Расписание: Ежедневно, 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусном катамаране «Омега»
Отправиться в морское путешествие и отдохнуть от городской суеты
Начало: От Морского вокзала
«По желанию под руководством опытного капитана вы познакомитесь с основами парусного дела, попрактикуетесь в управлении судном и даже получите морской страховочный сертификат»
Завтра в 15:00
9 июня в 08:00
28 900₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 июня 2024Путешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошо организовала, даже посидели за штурвалом. Магнитики с фото забрали после поездки. Правда магнитики очень дорогие. Прокатились на закате, пейзажи восхищают. Удалось увидеть дельфинов. Рекомендую!!!
- ООльга31 мая 2024Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы очень довольны, всем рекомендую. Паруса-отдельная любовь ❤️
- ЕЕлена30 мая 2024Все четко по времени, яхта чистая, капитан отличный.
- ННаталья28 мая 2024Благодарим Капитана за увлекательно путешествие с дельфинами! Потрясающие впечатления увидеть дельфинов в природе на расстоянии вытянутой руки!!!! Интересная экскурсия, приятная атмосфера! Невероятно красивая яхта. Полная безопасность.
- ТТимур28 мая 2024Все отлично👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 рекомендую
- ТТаня17 мая 2024Очень понравилась прогулка. Германия с морем. Отвлекаешься от рабочей суеты и тяжёлых мыслях. Правда мы начали плавание вечером чтобы встретить заказ, было уже довольно холодно. В остальном все супер. Рекомендую
- ЮЮрий16 мая 2024Все прошло замечательно, вовремя отправились, посмотрели красивый закат, спасибо организаторам!
- ИИрина13 мая 2024Здравствуйте, понравилось все на 100 %.. очень по великолепный парень нас встретил в порту. . Артем! (если не ошибаюсь).. впечатления зашкаливают! Спасибо организатору и всем причастным!! Было круто. В следующий раз обязательно вернемся!!! 👌🌊
- ЯЯна13 мая 2024Морская прогулка на роскошной яхте премиум-классаПерсонал замечательный, очень вежливые все и улыбчивые! Яхта чистая, всё прекрасно. Но мы шли еле еле. Даже ветер в лицо
- ТТимур12 мая 2024Морская прогулка на роскошной яхте премиум-классаВсе понравилось, попали на закат🌅 Отличная майская прогулка по морю
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На яхте»
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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "На яхте" можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 1 600 до 42 000 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 755 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Сочи в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август