Очень красивы и доступны Дзитакские озера. Самое значительное озеро — Большое — площадью 20 000 м2 и максимальной глубиной до 10 м. Вы прогуляетесь по руслу пересохшего ручья, подниметесь на ледник Холодный и дотронетесь до вечных снегов и льдов Кавказа
4.67
3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
Природа Краснодарского края
Всего за три дня окунемся в красоту и умиротворение природы края
Ледник Холодный
Пройдем перевала к леднику Холодный, наслаждаясь прекрасной панорамой
Походная романтика
Проведем ночь на берегу живописного озера в отеле "тысячи звезд"
Программа тура по дням
1 день
Прибытие. Бзрпинский карниз
Приезд в п. Красная Поляна.
9.00 Сбор группы: привокзальная площадь, железнодорожная станция Роза Хутор.
Знакомство с гидом.
Получение питания, группового снаряжения.
Трансфер Роза Хутор — хребет Псехако.
По широкой тропе среди пихтового леса поднимаемся на Бзрпинский карниз.
Обед.
Переход к лагерю Холодный.
2 день
Радиальный выход на ледник Холодный
Радиальный выход на ледник Холодный.
Вы прогуляетесь по руслу пересохшего ручья, подниметесь на ледник Холодный и дотронетесь до вечных снегов и льдов Кавказа.
Возвращение в лагерь.
Ужин.
3 день
Дзитакские озера. Отъезд
Возвращение в цивилизацию.
По пути осматриваем Дзитакские озера.
Любуемся висячей долиной и восхищаемся природой кавказского заповедника.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие требования к участникам тура?
Для участия в туре требуется средняя физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом.
Численность группы от 4-х до 12-ти человек.
При количестве участников программы менее четырех – программа считается индивидуальной, стоимость расчитывается по запросу.
Минимальный возраст участников 8 лет.
На маршрут допускаются дети младше 14 лет только в сопровождении взрослых.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
10 авг 2022
Тур "Дзитакские озера" рекомендую, как очень живописный, средне сложный, подходит для всей семьи. Есть возможность полюбоваться горами поднимаясь по канатной дороге до карниза Пихтового, испытать себя при подъёме на Бзерпинский карниз, затем любование высокогорной природой, буйством красок, купание в горном озере. Пешие переходы налегке. Конечно горы остаются горами, поэтому нужно одеваться по погоде, летом часто бывают дожди и грозы.
А
Анастасия
13 сен 2021
Выбрали тур выходного дня на Дзитаткские озера и не пожалели. Координация тура с самого начала от заключения договора до передачи нас гиду была на высшем уровне. Гид Сергей - доброжелательный, читать дальше
общительный, просто кладезь информации и местах, которые мы посетили. Виды шикарные. Единственное, что хотелось бы изменить это питание. Думаю, что даже при таком небольшом бюджете некоторые продукты можно заменить на более съедобные. В остальном всё прекрасно)