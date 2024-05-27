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Авторский тур
7 дней
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
Начало: Россия, Краснодарский край, Сочи, жилой район Адле...
«Природу подарила Краснодарскому краю множество живописных ущелий»
20 окт в 10:00
от 49 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Отдых на Красной Поляне
Начало: Красная Поляна
«Поход по маршруту «Водопад Кейву»»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дзитакские озера
Начало: ж/д станция «Роза Хутор»
«Любуемся висячей долиной и восхищаемся природой кавказского заповедника»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
10 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Сочи солнечный уикенд
Побывать в знаковых местах города, пройтись по набережной и подняться в горы
Начало: Сочи, микрорайон Центральный, ул. Роз, 82/18, кафе...
«За 2 дня вы побываете в историческом центре Сочи, посетите Олимпийский парк и Красную Поляну, познакомитесь с историей, природой и памятниками архитектуры»
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Начало: Сочи, 13:00
«Насладимся нетронутой природой и видом водопадов, стекающих вдоль тропы со стен каньона»
21 июля в 13:00
18 авг в 13:00
49 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
«Программа тура сочетает в себе как городские экскурсии, так и выезды на природу»
18 авг в 13:00
25 авг в 13:00
56 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Совершить треккинг по безлюдным местам среди горных вершин и насладиться единением с природой
Начало: Ж. - д. станция «Роза Хутор», 10:00
«Отсюда начнём пеший подъём по живописной горной тропе на Бзерпинский карниз, территория которого входит в состав Кавказского природного биосферного заповедника»
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
13 500₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
5 дней
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
«У нас будут пешие прогулки к водопаду, Анакопийской крепости, но это не требует специальной физической подготовки»
18 июня в 14:00
1 июля в 14:00
5850046 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Начало: Адлер, 08:00
«Вы полюбуетесь невероятными закатами, совершите треккинг на гору Мамзышха и познакомитесь с популярными достопримечательностями: озером Рица, Новоафонским монастырём и Анакопийской крепостью, Голубым озером и водопадами»
28 авг в 08:00
2 сен в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
«Вы увидите главные достопримечательности Гагры, Пицунды, Сухума, Нового Афона и Лыхны, осмотрите природные жемчужины региона, в число которых входит знаменитое изумрудное озеро Рица»
27 сен в 11:15
3 янв в 11:15
23 900₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Тур «Аибга Черничная тропа»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
«Цель нашего путешествия — познакомить вас с историей Красной Поляны, показать её природную красоту и гармонию первозданной природы»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
10 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
«Здесь увидим несколько интересных природных и рукотворных достопримечательностей: дерево Святой троицы, неисчерпаемый колодец и церковь, построенную в IX веке»
22 июля в 10:00
5 авг в 10:00
54 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ВВалерия15 марта 2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024. Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет). Последний раз посещала
- ААлексей15 ноября 2023С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями. С технической стороны организация была если не безупречной, то близкой к тому.
- ННикита17 октября 2023Никогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и сопровождали на всём протяжении.
- ААнна16 мая 2023Несмотря на погоду, отдых удался! Группа была не большая, 7 человек. Маршрут прекрасно продуман, прогулки по горам великолепны. Во время похода на ура пошли горячие сосиски, сваренные гидом на месте, горячий чай, бутерброды. С гидом считаю нам очень повезло.
- ННаталья7 ноября 2022Путешествовали с ребенком 9 лет. Ребенок в восторге! Повезло с инструктором и группой в целом! Душевно, весело, восстановились, подзарядились! Спасибо за
- ГГалина10 августа 2022Тур "Дзитакские озера" рекомендую, как очень живописный, средне сложный, подходит для всей семьи. Есть возможность полюбоваться горами поднимаясь по канатной
- ММарина14 июня 2022Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной ПоляныБлагодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам! В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
- ННаталия29 апреля 2022Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной ПоляныОрганизовано все было замечательно! У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты! Спасибо!
- ААнастасия13 сентября 2021Выбрали тур выходного дня на Дзитаткские озера и не пожалели. Координация тура с самого начала от заключения договора до передачи
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Природа и пейзажи»
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