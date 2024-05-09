Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Авторский тур в Сочи

Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль

Приглашаем отдохнуть в гостеприимной Абхазии.

Вы увидите главные достопримечательности Гагры, Пицунды, Сухума, Нового Афона и Лыхны, осмотрите природные жемчужины региона, в число которых входит знаменитое изумрудное озеро Рица.

У вас будет возможность побывать на настоящем абхазском застолье под аккомпанемент кавказских мелодий в исполнении фольклорного ансамбля.

Кроме того, вы и сами сможете научиться готовить блюда национальной кухни, пройдя мастер-класс с дегустацией получившихся угощений.
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Ближайшие даты:
9
мая
27
сен
3
янв

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.

Проживание. Остановимся в отеле «Гранд-отель Абхазия», «Sun Palace Gagra», «Amaz Park» или «Интер-Сухум». Размещение двухместное, одноместное — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены 2 завтрака, 2 обеда, 1 абхазское застолье и мастер-класс с дегустацией, ужины и остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Гагра и Пицунда

Встретим вас у ж. -д. вокзала Адлера или аэропорта Сочи и отвезём в Гагру. По пути заглянем на дачу Иосифа Сталина, а затем прогуляемся по самому абхазскому курорту. Пройдёмся по атмосферным улочкам исторического центра и парку принца Ольденбургского, побываем у колоннады и визитной карточки города — ресторана «Гагрипш».

После обеда поедем в уютную Пицунду, где посетим старинный Патриарший собор, возведённый в честь Апостола Андрея Первозванного. Разместимся в отеле, затем останется свободное время.

Гагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и ПицундаГагра и Пицунда
2 день

Сухум, Новый Афон и Лыхны

Позавтракав в отеле, отправимся гулять по столице Абхазии — Сухуму — с живописной набережной и множеством фонтанов. Далее направимся к горячим термам и источнику лечебной грязи и вдоволь накупаемся.

Затем посетим мастер-класс по приготовлению абхазских блюд и дегустацию национальных угощений. Позже познакомимся с главными жемчужинами Нового Афона: озером с лебедями, Новоафонским мужским монастырём, храмом Симона Кананита и водопадом.

После заглянем в село Лыхны, давшее название вину. Пройдёмся по поляне и осмотрим храм Успения Богородицы 8 века. Вечером нас ждёт щедрое абхазское застолье в сопровождении фольклорного ансамбля, который исполнит кавказские песни и лезгинку.

Сухум, Новый Афон и ЛыхныСухум, Новый Афон и ЛыхныСухум, Новый Афон и ЛыхныСухум, Новый Афон и ЛыхныСухум, Новый Афон и Лыхны
3 день

Озеро Рица

После завтрака освободим номера и поедем в красивейшее место — к озеру Рица. По дороге увидим развалины Бзыбского храма, водопады Девичье и Мужские слёзы, Голубое озеро, Юпшарский каньон. После обеда национальным блюдами вблизи Рицы отвезём вас к ж. -д. вокзалу Адлера или аэропорту Сочи.

Озеро РицаОзеро РицаОзеро РицаОзеро РицаОзеро Рица

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 2 обеда, 1 застолье и мастер-класс с дегустацией
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Сочи и обратно
  • Ужины
  • Билет в Новоафонскую пещеру - 700 руб
  • Доплата за одноместное размещение - 5000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11:15 или аэропорт Сочи, 12:00
Завершение: ж. - д. вокзал Адлера или аэропорт Сочи, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сочи

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеОбзорныеОзеро РицаПопулярные местаПрирода и пейзажиНовый АфонВыездныеВсе турыНовоафонский монастырьСвятые местаЮпшарский каньонПицунда3-дневные турыГолубое озероПерезагрузкаМастер-классыДегустационные туры

Похожие туры из Сочи

На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
Пожить в доме в окружении лесов, погулять по ущельям и послушать шум прибоя
Сочи, ж. - д. станция "Якорная щель", до 09:00. Из...
20 мая
3 июня
17 июня
1 июля
20 000 за человека
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Побыть наедине с природой, полюбоваться закатами на море и расслабиться с помощью йоги и медитаций
Ж. - д. станция "Якорная Щель" или "Головинка" (от...
20 мая
3 июня
17 июня
1 июля
15 000 за человека
Новогодние каникулы на Красной поляне
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы на Красной поляне
г. Краснодар
4 янв
13 200 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сочи
Все туры из Сочи
All Airlines
ХорошоТам