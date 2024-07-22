Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями

Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Едем в путешествие, которое поможет не только ощутить заряд бодрости, но и почувствовать умиротворение. Вас ждут неделя духовных практик и физических активностей, а также самые интересные локации Абхазии.

Вы овладеете набором
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асан и наладите контакт с собой через медитации, научитесь рисовать мандалы и узнаете о виде нетрадиционной медицины — рэйки.

Вместе мы погуляем по Гагре и Новому Афону, полюбуемся вечерними пейзажами Сухума и увидим Голубое озеро.

Море, свежий воздух, хорошая компания и индивидуальные консультации обеспечат настоящую перезагрузку.

Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

1. Удобная одежда для занятий йогой
3. Удобные кроссовки.
4. Сланцы, вьетнамки для отдыха на пляже и на источниках
5. Бейсболку или бандану
6. Купальник
7. Солнцезащитные очки и крем.
8. Личная аптечка
9. Бутылка для воды.
10. Коврик для йоги (если неудобно везти, то предоставим для каждого участника наш).

Организация:

Сбор группы до 10:00 утра. Если вы не успеваете, напишите организатору.
Обратные билеты рекомендуем брать на 17 сентября не ранее 18:00 часов.

Проживание. Гостевой дом рядом с Новым Афоном. Размещение 2- или 3-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость тура входят только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Особая физическая подготовка для тренировок не требуется. Программа тура предусматривает несложные пешие прогулки. До отдалённых локаций будем добираться на комфортабельных минивэнах.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в месте проживания.

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Сочи: обзорная экскурсия по Гагре, переезд в Новый афон и отдых на море

Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на границу Псоу. После её прохождения нас ждёт обзорная экскурсия по курортному городу Гагре: увидим знаменитую колоннаду, заглянем в ресторан «Гагрипш». После прогулки поедем в Новый Афон, где заселимся в отель.

У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после дороги. Желающие смогут понежиться на пляже. Вечером соберёмся группой, чтобы познакомиться друг с другом ближе и обсудить цели путешествия.

Приезд в Сочи: обзорная экскурсия по Гагре, переезд в Новый афон и отдых на мореПриезд в Сочи: обзорная экскурсия по Гагре, переезд в Новый афон и отдых на мореПриезд в Сочи: обзорная экскурсия по Гагре, переезд в Новый афон и отдых на мореПриезд в Сочи: обзорная экскурсия по Гагре, переезд в Новый афон и отдых на море
2 день

Йога, мастер-класс по рисованию мандал и знакомство с Новым Афоном

Начнём день с заряда бодрости: устроим разминку и наладим контакт с телом во время йоги, а затем отправимся купаться в море. После этого позавтракаем, и вы посетите мастер-класс по рисованию мандал. Этот процесс похож на медитацию и очень расслабляет, освобождая от лишних негативных мыслей.

У вас будет время на обед, после чего вас ждёт экскурсия по Новому Афону. Неспешно прогуляемся по городу и увидим Новоафонский монастырь, келью Симона Канонита и станцию «Псырцха». Полюбуемся рукотворным водопадом и наберём воды из святого источника. Прогуляемся по набережной и отдохнём в Приморском парке с лебедями.

Поужинаем, и вы сможете самостоятельно изучить красоты города.

Йога, мастер-класс по рисованию мандал и знакомство с Новым АфономЙога, мастер-класс по рисованию мандал и знакомство с Новым АфономЙога, мастер-класс по рисованию мандал и знакомство с Новым АфономЙога, мастер-класс по рисованию мандал и знакомство с Новым Афоном
3 день

Озеро Рица, водопады, Юпшарский каньон и практика по наполнению энергией

С утра займёмся йогой и отдохнём на пляже. Позавтракав, выезжаем к самому известному озеру этих краёв — Рица. Осмотрим водопады Женские слёзы и Мужские слёзы, полюбуемся Голубым озером, гладь которого завораживает. Побываем на Юпшарском каньоне или в «Каменном мешке», гуляя по которому, ловишь себя на мысли, что скалы вот-вот сомкнутся над головой.

Пообедаем у озера Рица. После этого проведём практику по наполнению энергией, расслабимся у живописного водоёма, а желающие смогут покататься на катамаранах или отправиться в поход к Малой Рице. Затем нас ждёт прогулка по стеклянному мосту над Бзыбью.

Поужинать предлагаем вам в ресторане с видом на реку. Обязательно попробуйте местные блюда. Вечером вернёмся в Новый Афон.

Озеро Рица, водопады, Юпшарский каньон и практика по наполнению энергиейОзеро Рица, водопады, Юпшарский каньон и практика по наполнению энергиейОзеро Рица, водопады, Юпшарский каньон и практика по наполнению энергиейОзеро Рица, водопады, Юпшарский каньон и практика по наполнению энергиейОзеро Рица, водопады, Юпшарский каньон и практика по наполнению энергиейОзеро Рица, водопады, Юпшарский каньон и практика по наполнению энергией
4 день

Изучаем рэйки, едем в Анакопийскую крепость и медитируем на Иверской горе

После традиционного занятия йогой, завтрака и купания в море мы расскажем вам о виде японской альтернативной медицины — рэйки. В течение часа разберём особенности этой системы самоисцеления, а затем у вас будет свободное время на отдых и обед.

Во второй половине дня выезжаем к Анакопийской крепости, расположенной на Иверской горе. Здесь увидим несколько интересных природных и рукотворных достопримечательностей: дерево Святой троицы, неисчерпаемый колодец и церковь, построенную в IX веке. В умиротворяющей обстановке устроим медитацию.

По завершению практики у вас будет свободное время.

Изучаем рэйки, едем в Анакопийскую крепость и медитируем на Иверской гореИзучаем рэйки, едем в Анакопийскую крепость и медитируем на Иверской гореИзучаем рэйки, едем в Анакопийскую крепость и медитируем на Иверской гореИзучаем рэйки, едем в Анакопийскую крепость и медитируем на Иверской горе
5 день

Водопады ущелья Черниговка, экскурсия в селе Каманы

С утра наполняемся энергией во время йоги и купания, завтракаем и отправляемся в ущелье Черниговка, где спрятались небольшие водопады. После экскурсии вы сможете пообедать.

Далее поедем в горное село Каманы. Зайдём в Каманский монастырь и искупаемся в святом источнике.

По возвращении в Новый Афон мы проведём для вас индивидуальные консультации.

Водопады ущелья Черниговка, экскурсия в селе КаманыВодопады ущелья Черниговка, экскурсия в селе КаманыВодопады ущелья Черниговка, экскурсия в селе КаманыВодопады ущелья Черниговка, экскурсия в селе КаманыВодопады ущелья Черниговка, экскурсия в селе КаманыВодопады ущелья Черниговка, экскурсия в селе КаманыВодопады ущелья Черниговка, экскурсия в селе КаманыВодопады ущелья Черниговка, экскурсия в селе КаманыВодопады ущелья Черниговка, экскурсия в селе Каманы
6 день

Рисуем мандалы и любуемся вечерним Сухумом

Позавтракав и овладев новыми асанами, продолжим погружаться в арт-терапию и рисовать мандалы. После мастер-класса у вас будет время на обед, отдых на море и посещение горячих источников.

Вечером отправимся на экскурсию в Сухум: погуляем по живописной набережной, полюбуемся фонтанами и зайдём на смотровую площадку, чтобы насладиться вечерним пейзажем.

После ужина вернёмся в Новый Афон.

Рисуем мандалы и любуемся вечерним СухумомРисуем мандалы и любуемся вечерним СухумомРисуем мандалы и любуемся вечерним СухумомРисуем мандалы и любуемся вечерним Сухумом
7 день

Свободный день: йога, медитация и личные консультации

Предпоследний день нашего тура предлагаем вам провести в свободном режиме. После завтрака и сеанса йоги с медитацией вы сможете самостоятельно распределить время, чтобы взять от путешествия максимум.

Сегодня мы также проведём для вас индивидуальные консультации, а вечером устроим прощальный ужин, на котором поделимся своими ощущениями и подведём итоги поездки.

Свободный день: йога, медитация и личные консультацииСвободный день: йога, медитация и личные консультацииСвободный день: йога, медитация и личные консультацииСвободный день: йога, медитация и личные консультации
8 день

Окончание тура

Утром первым делом проведём разминку и йогу, позавтракаем и отдохнём на море. Около 11:00-12:00 выезжаем из отеля в аэропорт или на ж. -д. вокзал. Рекомендуем брать обратные билеты на рейс с 18:00. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта или ж. - д. вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты и экологические сборы
Что не входит в цену
  • Обеды, ужины и другое питание
  • Одноместное размещение - доплата 10 100 руб
  • Страховка
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
Завершение: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 15:00-16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сочи

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОзеро РицаПопулярные местаПрирода и пейзажиВодопадыНовый АфонВыездныеВсе турыНовоафонский монастырьСвятые местаАктивностиНа 8 днейОбзорные

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