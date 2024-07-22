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Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
1. Удобная одежда для занятий йогой
3. Удобные кроссовки.
4. Сланцы, вьетнамки для отдыха на пляже и на источниках
5. Бейсболку или бандану
6. Купальник
7. Солнцезащитные очки и крем.
8. Личная аптечка
9. Бутылка для воды.
10. Коврик для йоги (если неудобно везти, то предоставим для каждого участника наш).
Организация:
Сбор группы до 10:00 утра. Если вы не успеваете, напишите организатору.
Обратные билеты рекомендуем брать на 17 сентября не ранее 18:00 часов.
Проживание. Гостевой дом рядом с Новым Афоном. Размещение 2- или 3-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость тура входят только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Уровень сложности. Особая физическая подготовка для тренировок не требуется. Программа тура предусматривает несложные пешие прогулки. До отдалённых локаций будем добираться на комфортабельных минивэнах.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в месте проживания.
Программа тура по дням
Приезд в Сочи: обзорная экскурсия по Гагре, переезд в Новый афон и отдых на море
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на границу Псоу. После её прохождения нас ждёт обзорная экскурсия по курортному городу Гагре: увидим знаменитую колоннаду, заглянем в ресторан «Гагрипш». После прогулки поедем в Новый Афон, где заселимся в отель.
У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после дороги. Желающие смогут понежиться на пляже. Вечером соберёмся группой, чтобы познакомиться друг с другом ближе и обсудить цели путешествия.
Йога, мастер-класс по рисованию мандал и знакомство с Новым Афоном
Начнём день с заряда бодрости: устроим разминку и наладим контакт с телом во время йоги, а затем отправимся купаться в море. После этого позавтракаем, и вы посетите мастер-класс по рисованию мандал. Этот процесс похож на медитацию и очень расслабляет, освобождая от лишних негативных мыслей.
У вас будет время на обед, после чего вас ждёт экскурсия по Новому Афону. Неспешно прогуляемся по городу и увидим Новоафонский монастырь, келью Симона Канонита и станцию «Псырцха». Полюбуемся рукотворным водопадом и наберём воды из святого источника. Прогуляемся по набережной и отдохнём в Приморском парке с лебедями.
Поужинаем, и вы сможете самостоятельно изучить красоты города.
Озеро Рица, водопады, Юпшарский каньон и практика по наполнению энергией
С утра займёмся йогой и отдохнём на пляже. Позавтракав, выезжаем к самому известному озеру этих краёв — Рица. Осмотрим водопады Женские слёзы и Мужские слёзы, полюбуемся Голубым озером, гладь которого завораживает. Побываем на Юпшарском каньоне или в «Каменном мешке», гуляя по которому, ловишь себя на мысли, что скалы вот-вот сомкнутся над головой.
Пообедаем у озера Рица. После этого проведём практику по наполнению энергией, расслабимся у живописного водоёма, а желающие смогут покататься на катамаранах или отправиться в поход к Малой Рице. Затем нас ждёт прогулка по стеклянному мосту над Бзыбью.
Поужинать предлагаем вам в ресторане с видом на реку. Обязательно попробуйте местные блюда. Вечером вернёмся в Новый Афон.
Изучаем рэйки, едем в Анакопийскую крепость и медитируем на Иверской горе
После традиционного занятия йогой, завтрака и купания в море мы расскажем вам о виде японской альтернативной медицины — рэйки. В течение часа разберём особенности этой системы самоисцеления, а затем у вас будет свободное время на отдых и обед.
Во второй половине дня выезжаем к Анакопийской крепости, расположенной на Иверской горе. Здесь увидим несколько интересных природных и рукотворных достопримечательностей: дерево Святой троицы, неисчерпаемый колодец и церковь, построенную в IX веке. В умиротворяющей обстановке устроим медитацию.
По завершению практики у вас будет свободное время.
Водопады ущелья Черниговка, экскурсия в селе Каманы
С утра наполняемся энергией во время йоги и купания, завтракаем и отправляемся в ущелье Черниговка, где спрятались небольшие водопады. После экскурсии вы сможете пообедать.
Далее поедем в горное село Каманы. Зайдём в Каманский монастырь и искупаемся в святом источнике.
По возвращении в Новый Афон мы проведём для вас индивидуальные консультации.
Рисуем мандалы и любуемся вечерним Сухумом
Позавтракав и овладев новыми асанами, продолжим погружаться в арт-терапию и рисовать мандалы. После мастер-класса у вас будет время на обед, отдых на море и посещение горячих источников.
Вечером отправимся на экскурсию в Сухум: погуляем по живописной набережной, полюбуемся фонтанами и зайдём на смотровую площадку, чтобы насладиться вечерним пейзажем.
После ужина вернёмся в Новый Афон.
Свободный день: йога, медитация и личные консультации
Предпоследний день нашего тура предлагаем вам провести в свободном режиме. После завтрака и сеанса йоги с медитацией вы сможете самостоятельно распределить время, чтобы взять от путешествия максимум.
Сегодня мы также проведём для вас индивидуальные консультации, а вечером устроим прощальный ужин, на котором поделимся своими ощущениями и подведём итоги поездки.
Окончание тура
Утром первым делом проведём разминку и йогу, позавтракаем и отдохнём на море. Около 11:00-12:00 выезжаем из отеля в аэропорт или на ж. -д. вокзал. Рекомендуем брать обратные билеты на рейс с 18:00. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта или ж. - д. вокзала
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты и экологические сборы
Что не входит в цену
- Обеды, ужины и другое питание
- Одноместное размещение - доплата 10 100 руб
- Страховка
- Дополнительные экскурсии и развлечения