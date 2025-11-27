Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Наше необычное винное приключение по всему русскому побережью Черного моря подойдет как для гостей, желающих узнать историю и культуру региона, так и для любителей вкусных блюд и ценителей настоящего вина.

Мы побываем на 7 винодельнях, каждая из которых уже занимает прочные позиции в российских и мировых рейтингах. Нас ждет 5 винных дегустаций под руководством экспертов - винных гидов. Посетим винные погреба, хранящие тайны российского виноделия, будем гулять по виноградникам и принимать омалаживающие винные ванны.

Мы посетим 4 города Сочи, Новороссийск, Геленджик, Анапа. Узнаем их историю, погуляем и посмотрим на достопримечательности. В туре заложена богатая экскурсионная программа.

Мы будем общаться, обмениваться впечатлениями о посещаемых местах и дегустируемых винах, и конечно пополнять свою домашнюю коллекцию вин по рекомендации винных гидов.

У нас будет достаточно свободного времени на отдых, прогулки у моря и фотосессии.