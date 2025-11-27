Описание тура
Наше необычное винное приключение по всему русскому побережью Черного моря подойдет как для гостей, желающих узнать историю и культуру региона, так и для любителей вкусных блюд и ценителей настоящего вина.
Мы побываем на 7 винодельнях, каждая из которых уже занимает прочные позиции в российских и мировых рейтингах. Нас ждет 5 винных дегустаций под руководством экспертов - винных гидов. Посетим винные погреба, хранящие тайны российского виноделия, будем гулять по виноградникам и принимать омалаживающие винные ванны.
Мы посетим 4 города Сочи, Новороссийск, Геленджик, Анапа. Узнаем их историю, погуляем и посмотрим на достопримечательности. В туре заложена богатая экскурсионная программа.
Мы будем общаться, обмениваться впечатлениями о посещаемых местах и дегустируемых винах, и конечно пополнять свою домашнюю коллекцию вин по рекомендации винных гидов.
У нас будет достаточно свободного времени на отдых, прогулки у моря и фотосессии.
Программа тура по дням
Сочи. Знакомство участников тура
Сбор группы аэропорт г. Сочи (прилет до 13:00).
Знакомство.
Экскурсия на дачу Сталина с дегустацией его любимых напитков.
Заселение в отель.
Время на обед.
Прогулка с гидом по набережной Сочи.
Свободное время.
Путешествие через горы в Новороссийск
Завтрак в отеле.
Трансфер до Новороссийска (ласточка+ минивэн)
По дороге смотрим достопримечательности, гуляем по национальному парку с дольменами и водопадами.
Заселение в отель в Новороссийске.
Свободное время.
Геленджик
Завтрак в отеле.
Сегодня мы побываем в настоящем замке, замке на склоне моря, утопающем в бесконечных виноградных полях. Я уверяю вас, будет ощущение, что вы попали во Францию на именитую винодельню.
Экскурсия с дегустацией в Шато де Талю.
Свободное время в Геленджике и время на обед.
Возвращение в Новороссийск.
Изучаем винодельни Новороссийска
Завтрак в отеле.
Экскурсия с дегустацией на винодельню Мысхако. Мы побываем на самой первой российской винодельне, вина которой подавались к императорскому столу, а позже первым лицам Ссср.
Свободное время на обед.
Экскурсия на винодельню Шато Пино с дегустацией вина и улиток. Эта винодельня славится своими авангардными винами и собственной улиточной фермой.
Возвращение в отель.
Анапа - кипарисовое озеро и Каппадокия по-русски
Завтрак в отеле.
Переезд в Анапу. По дороге нас ждут красивые фотостопы. Заезд в одну быстроразвивающихся виноделен региона Гай-Кодзор (прогулка, покупка вин).
Посещение Кипарисового озера и Ласточкиных гнезд (смотровые площадки с возможностью спуска к морю). Вы словно побываете в Каппадокии (Турция) и Сигирии (Шри-Ланка) но только, не выезжая из России!
Свободное время на обед.
Возвращение в Новороссийск.
Тамань - прогулка по виноградникам и винные спа
Завтрак в отеле.
Переезд в Тамань. По дороге будет несколько живописных мест, где мы сделаем атмосферные фотографии.
Экскурсия с дегустацией лучшей винодельни региона Усадьба Голубицкая.
Насладимся видами на Азовское море из ресторана, где будет время на обед.
Переезд в Южную Винную компанию.
Прогулка по виноградникам и фотосессия. Программа Танцуй вино - будем своими ножками превращать ягоды в винный сок! Устроим настоящий праздник!
Завершение дня спа процедуры винные ванны с бокалом вина. Уникальная процедура, которая освежаем, молодит и веселит каждого.
Возвращение в Новороссийск.
Абрау-Дюрсо
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Экскурсия в Абрау-Дюрсо с посещением винных тоннелей самого именитого Русского дома шампанских вин. Дегустация резервных игристых.
Возможность покататься на лодочке по озеру Абрау, посещение фирменного магазина.
Возвращение в Новороссийск.
Завершение тура. Трансфер в Сочи
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля в 12:00.
Завершение тура.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в Сочи 3 (1 ночь)
- Проживание в отеле Новороссийск 3 (6 ночей)
- Питание: завтраки
- Посещение 5 виноделен с дегустацией
- Экскурсии на винодельнях и посещение достопримечательностей
- Комфортный трансфер по маршруту тура
- Работа гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Сочи
- Ж/д билеты до Сочи или Новороссийска
- Обеды и ужины
- Личные расходы