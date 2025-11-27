Мои заказы

От Сочи до Тамани: путешествие со вкусом

Винно-гастрономическое путешествие по Кавказу! & nbsp
Описание тура

Наше необычное винное приключение по всему русскому побережью Черного моря подойдет как для гостей, желающих узнать историю и культуру региона, так и для любителей вкусных блюд и ценителей настоящего вина.

Мы побываем на 7 винодельнях, каждая из которых уже занимает прочные позиции в российских и мировых рейтингах. Нас ждет 5 винных дегустаций под руководством экспертов - винных гидов. Посетим винные погреба, хранящие тайны российского виноделия, будем гулять по виноградникам и принимать омалаживающие винные ванны.

Мы посетим 4 города Сочи, Новороссийск, Геленджик, Анапа. Узнаем их историю, погуляем и посмотрим на достопримечательности. В туре заложена богатая экскурсионная программа.

Мы будем общаться, обмениваться впечатлениями о посещаемых местах и дегустируемых винах, и конечно пополнять свою домашнюю коллекцию вин по рекомендации винных гидов.

У нас будет достаточно свободного времени на отдых, прогулки у моря и фотосессии.

Программа тура по дням

1 день

Сочи. Знакомство участников тура

Сбор группы аэропорт г. Сочи (прилет до 13:00).

Знакомство.

Экскурсия на дачу Сталина с дегустацией его любимых напитков.

Заселение в отель.

Время на обед.

Прогулка с гидом по набережной Сочи.

Свободное время.

2 день

Путешествие через горы в Новороссийск

Завтрак в отеле.

Трансфер до Новороссийска (ласточка+ минивэн)

По дороге смотрим достопримечательности, гуляем по национальному парку с дольменами и водопадами.

Заселение в отель в Новороссийске.

Свободное время.

3 день

Геленджик

Завтрак в отеле.

Сегодня мы побываем в настоящем замке, замке на склоне моря, утопающем в бесконечных виноградных полях. Я уверяю вас, будет ощущение, что вы попали во Францию на именитую винодельню.

Экскурсия с дегустацией в Шато де Талю.

Свободное время в Геленджике и время на обед.

Возвращение в Новороссийск.

4 день

Изучаем винодельни Новороссийска

Завтрак в отеле.

Экскурсия с дегустацией на винодельню Мысхако. Мы побываем на самой первой российской винодельне, вина которой подавались к императорскому столу, а позже первым лицам Ссср.

Свободное время на обед.

Экскурсия на винодельню Шато Пино с дегустацией вина и улиток. Эта винодельня славится своими авангардными винами и собственной улиточной фермой.

Возвращение в отель.

5 день

Анапа - кипарисовое озеро и Каппадокия по-русски

Завтрак в отеле.

Переезд в Анапу. По дороге нас ждут красивые фотостопы. Заезд в одну быстроразвивающихся виноделен региона Гай-Кодзор (прогулка, покупка вин).

Посещение Кипарисового озера и Ласточкиных гнезд (смотровые площадки с возможностью спуска к морю). Вы словно побываете в Каппадокии (Турция) и Сигирии (Шри-Ланка) но только, не выезжая из России!

Свободное время на обед.

Возвращение в Новороссийск.

6 день

Тамань - прогулка по виноградникам и винные спа

Завтрак в отеле.

Переезд в Тамань. По дороге будет несколько живописных мест, где мы сделаем атмосферные фотографии.

Экскурсия с дегустацией лучшей винодельни региона Усадьба Голубицкая.

Насладимся видами на Азовское море из ресторана, где будет время на обед.

Переезд в Южную Винную компанию.

Прогулка по виноградникам и фотосессия. Программа Танцуй вино - будем своими ножками превращать ягоды в винный сок! Устроим настоящий праздник!

Завершение дня спа процедуры винные ванны с бокалом вина. Уникальная процедура, которая освежаем, молодит и веселит каждого.

Возвращение в Новороссийск.

7 день

Абрау-Дюрсо

Завтрак в отеле.

Свободное время.

Экскурсия в Абрау-Дюрсо с посещением винных тоннелей самого именитого Русского дома шампанских вин. Дегустация резервных игристых.

Возможность покататься на лодочке по озеру Абрау, посещение фирменного магазина.

Возвращение в Новороссийск.

8 день

Завершение тура. Трансфер в Сочи

Завтрак в отеле.

Выселение из отеля в 12:00.

Завершение тура.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в Сочи 3 (1 ночь)
  • Проживание в отеле Новороссийск 3 (6 ночей)
  • Питание: завтраки
  • Посещение 5 виноделен с дегустацией
  • Экскурсии на винодельнях и посещение достопримечательностей
  • Комфортный трансфер по маршруту тура
  • Работа гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Сочи
  • Ж/д билеты до Сочи или Новороссийска
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анна
Анна — Тревел-эксперт
Я открытый, общительный человек и готова делиться своими знаниями, позитивом и опытом с тобой. Все мои находки можно прочитать в ленте. Что я люблю? Путешествовать и создавать путешествия для других. Мои
читать дальше

самые любимые туры - это красивый отдых с пользой. Я знаю, в каких отелях будет комфортно отдыхать семьям с детками, подскажу курорты, куда можно отправиться в свадебное путешествие. В моем арсенале есть путешествия для души и сознания - это ретриты, выездные семинары, путешествия силы. ? Если же ты хочешь большего - отправиться в путешествия внутрь себя - мы можем совершить этот тур вместе - мой 12 летний опыт в самопознании, знание астрологии и изучение методов психотехнологии помогут раскрыть твой внутренний потенциал и справиться с поставленными на данный момент задачами. Для этого напиши мне сообщение✉

