Подышим свежим морским воздухом, насладимся солнцем, морем и погуляем
Программа тура по дням
Прибытие. Прогулка по Сочи
До 10:00 прибытие в Сочи (а/п Сочи либо ж/д вокзал Сочи), встреча с табличкой.
Экскурсия «Добро пожаловать в южную столицу!» (около 6 часов):
- посещение источника легендарной «огненной воды» Мацесты — сердца курорта Сочи;
- променад по обновленной набережной и парку «Ривьера» — знакомство с историческим и курортным центром города.
Обед на маршруте.
- прогулка по субтропическому парку «Дендрарий», который по праву считается визитной карточкой Сочи.
Трансфер в отель: заселение, свободное время.
Красная Поляна
Встреча с экскурсоводом в лобби.
Экскурсия «Красная Поляна — уникальный горный курорт» (около 8 часов):
- переезд из центра Сочи в Красную Поляну по живописному горному шоссе;
- остановка на видовой площадке в ущелье Ах-Цу;
- прогулка на канатной дороге всемирно известного курорта «Роза Хутор» с подъемом на высоту 2 320 м н. у. м. — обзор панорамы Кавказских гор и расположения Олимпийских объектов.
Обед на маршруте.
- посещение этнопарка «Моя Россия» — 11 тематических павильонов, представляющих собой самые колоритные регионы страны в миниатюре.
Возвращение в отель.
Отдых.
Олимпийский парк. Отъезд
До 12:00 освобождение номеров, выезд с вещами.
Встреча с экскурсоводом в лобби.
Экскурсия «Сочи олимпийский» (около 6 часов):
- парк приключений на высоте Skypark AJ Hackett Sochi — прогулка над рекой Мзымта на высоте 207 м по одному из самых длинных в мире подвесных пешеходных мостов, наблюдение за всеми активностями парка.
Обед на маршруте.
- прогулка по Олимпийскому парку — внешний осмотр знаковых спортивных объектов Олимпийских зимних игр-2014.
Окончание программы.
Трансфер в а/п либо на ж/д вокзал Адлер.
Обратные билеты желательно приобретать со временем отправления: на ж/д — после 17:30, на авиа — после 19:30.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
|Категория отеля
|2 человека в группе
|4 человека в группе
|6 человек в группе
|8 человек в группе
|Отель 3*
|102 000
|67 600
|56 500
|50 400
|Отель 4*
|108 500
|73 500
|61 900
|55 900
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные по уровню.
Варианты проживания
Гостиница «Сочи Бриз» 3
«Сочи Бриз Отель» — семейный спа комплекс города Сочи, уровня 3*. Расположена гостиница в центральной части курорта, ул. Курортный Проспект. Работает Сочи Бриз круглогодично, предлагает услуги СПА-центра, MICE и бизнес мероприятий. Собственная территория комплекса 0,5 Га.
Сочи Бриз Отель (Sochi Briz) был построен в 1965 году. Находится гостиничный комплекс в центральном районе города. Черноморский отель имеет выгодное местоположение — рядом с парком «Дендрарий» и сочинским цирком. В шаговой доступности от гостиницы: Зимний и Летний театры, ТЦ Сочи и рынок. Территория гостиничного комплекса составляет около 0,5 Га, Сочи Бриз на 2-й береговой линии города Сочи, в 300 м от корпуса отеля городской галечный пляж. Востребованный комплекс отдыха радует гостей инфраструктурой и предлагает сервис:
Пансионат «Изумруд» 3
В солнечном Адлере (Сочи) радушно встречает гостей пансионат «Изумруд». Черноморский берег расположился в 5 минутах ходьбы. Данный вариант размещения рад предложить не только проживание, но и лечение, а также интересный досуг.
В каждом номере Вас ждет кондиционер, холодильник, ТВ. В ванной комнате - фен.
В отеле вы можете выбрать тип питания «Завтрак включен» или «Полный пансион». Окрестные кафе и рестораны расположены в шаговой доступности.
Территория располагает разнообразными развлечениями. В общих зонах предоставляется доступ к интернету. Местность, в которой находится здравница располагает к умиротворенному отдыху и помогает поправиться после долгого пребывания в большом мегаполисе.
Гостиница «Космос Сочи» 4
Роскошный отель «Cosmos Sochi Hotel» приглашает всех гостей на отдых в одном из самых популярных курортов России - городе Сочи. Удачное расположение в центральной части, вблизи железнодорожной станции, позволит гостям быстро добираться до отеля. Гостеприимство и внимательное отношение квалифицированного персонала понравится всем туристам. Большой выбор услуг, отличное расположение и все необходимые условия подойдут как для семейной поездки, так и для деловой.
Размещение гостей предложено в комфортабельные, просторные номера. Каждый сможет выбрать категорию, которая будет отвечать всем требованиям гостя. Интерьер номеров оформлен в ярких тонах, комнаты оснащены современной мебелью и техникой. В ванных комнатах имеется душ, раковина, средства личной гигиены. Некоторые категории номеров также укомплектованы сейфами, мини-барами, кофемашинами.
Большим спросом пользуются завтраки. По утрам для гостей сервируют вкусные и полезные блюда. Большой и разнообразный выбор порадует даже самых притязательных гурманов. Для приготовления используются высококачественные продукты. Такой завтрак зарядит энергией на весь день. Пообедать и поужинать рекомендуется в ресторане "Paulaner" на территории отеля. Здесь для гостей предложены блюда трех кухонь: привычной местной, а также баварской и европейской.
Для гостей предложена аренда шести оснащенных конференц-залов, которые названы как самые известные части света. Залы укомплектованы современной техникой и передовым оборудованием. Сотрудники помогут организовать деловое мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести конференцию, семинар, собрание или другую деловую встречу.
«Cosmos Sochi Hotel» прекрасно подходит для всех, кто любит отдых с пользой. Вблизи отеля расположена вся туристическая инфраструктура города Сочи. Рекомендуется прогуляться до набережной Черного моря, пляжа, посетить популярные парки и ближайшие достопримечательности, такие как музей истории города Сочи, Поляну дружбы и дачу Хлудова.
Гранд-отель «Жемчужина» 4
Этот гостиничный комплекс расположен прямо на побережье Черного моря в Сочи. К услугам гостей теннисные корты и пляж с шезлонгами и зонтиками. На территории работают 8 ресторанов и 4 бара, а также проводятся разнообразные вечерние шоу. В 19-этажном отеле «Жемчужина» предоставляются индивидуально оформленные номера и люксы с балконом и французскими окнами. В каждом номере есть холодильник, телевизор с кабельными каналами и собственная ванная комната. В отеле «Жемчужина» проводятся занятия различными водными видами спорта и аэробикой. Гости могут позаниматься в большом бассейне или поплавать в открытом бассейне с подогревом и морской водой. При отеле работают спа-центр, салон красоты и медицинский центр.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 2-местное размещение в номере стандарт в отеле 3* / 4* с завтраком и ужином
- Транспортное обслуживание - минивэн / микроавтобус - в зависимости от количества участников
- Услуги квалифицированного экскурсовода (русский язык)
- 3 обеда на маршруте - сет-меню
- Входные билеты на объекты экскурсионного показа: Мацестинский источник, парк «Дендрарий»
- Прогулочные абонементы курорта "Роза Хутор", этнопарк "Моя Россия", Skypark AJ Hackett Sochi (прогулка по мосту Skybridge)
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Сочи и обратно из Адлера
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- Курортный сбор, экологические сборы и т. д
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь на низкой не скользкой подошве для посещения экскурсий;
- одежда по погоде (уточняйте у организатора программы, погода в регионе весьма переменчива и своеобразна);
- защита от солнца: панама (шляпа), крем, очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка от несчастного случая входит в стоимость тура.