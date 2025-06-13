Сочи - южная столица России

Приглашаем в путешествие по южной столице России — нас ждет удивительная по красоте природа, мягкий климат, теплое ласковое море и неповторимые ландшафты.

Подышим свежим морским воздухом, насладимся солнцем, морем и погуляем
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по субтропическому парку «Дендрарий», который по праву считается визитной карточкой Сочи.

В этнопарке увидим 11 тематических павильонов, представляющих собой самые колоритные регионы страны в миниатюре.

Отправимся в парк приключений на высоте Skypark AJ Hackett Sochi и посмотрим знаковые спортивные объекты Олимпийских зимних игр 2014.Тур проводится в любые летние даты от 2 человек.

Сочи - южная столица России
Сочи - южная столица России
Сочи - южная столица России
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Прогулка по Сочи

До 10:00 прибытие в Сочи (а/п Сочи либо ж/д вокзал Сочи), встреча с табличкой.

Экскурсия «Добро пожаловать в южную столицу!» (около 6 часов):

  • посещение источника легендарной «огненной воды» Мацесты — сердца курорта Сочи;
  • променад по обновленной набережной и парку «Ривьера» — знакомство с историческим и курортным центром города.

Обед на маршруте.

  • прогулка по субтропическому парку «Дендрарий», который по праву считается визитной карточкой Сочи.

Трансфер в отель: заселение, свободное время.

Прибытие. Прогулка по СочиПрибытие. Прогулка по СочиПрибытие. Прогулка по СочиПрибытие. Прогулка по Сочи
2 день

Красная Поляна

Встреча с экскурсоводом в лобби.

Экскурсия «Красная Поляна — уникальный горный курорт» (около 8 часов):

  • переезд из центра Сочи в Красную Поляну по живописному горному шоссе;
  • остановка на видовой площадке в ущелье Ах-Цу;
  • прогулка на канатной дороге всемирно известного курорта «Роза Хутор» с подъемом на высоту 2 320 м н. у. м. — обзор панорамы Кавказских гор и расположения Олимпийских объектов.

Обед на маршруте.

  • посещение этнопарка «Моя Россия» — 11 тематических павильонов, представляющих собой самые колоритные регионы страны в миниатюре.

Возвращение в отель.

Отдых.

Красная ПолянаКрасная ПолянаКрасная ПолянаКрасная Поляна
3 день

Олимпийский парк. Отъезд

До 12:00 освобождение номеров, выезд с вещами.

Встреча с экскурсоводом в лобби.

Экскурсия «Сочи олимпийский» (около 6 часов):

  • парк приключений на высоте Skypark AJ Hackett Sochi — прогулка над рекой Мзымта на высоте 207 м по одному из самых длинных в мире подвесных пешеходных мостов, наблюдение за всеми активностями парка.

Обед на маршруте.

  • прогулка по Олимпийскому парку — внешний осмотр знаковых спортивных объектов Олимпийских зимних игр-2014.

Окончание программы.

Трансфер в а/п либо на ж/д вокзал Адлер.

Обратные билеты желательно приобретать со временем отправления: на ж/д — после 17:30, на авиа — после 19:30.

Олимпийский парк. ОтъездОлимпийский парк. ОтъездОлимпийский парк. ОтъездОлимпийский парк. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

Категория отеля2 человека в группе4 человека в группе6 человек в группе8 человек в группе
Отель 3*102 00067 60056 50050 400
Отель 4*108 50073 50061 90055 900

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные по уровню.

Варианты проживания

Гостиница «Сочи Бриз» 3

2 ночи

«Сочи Бриз Отель» — семейный спа комплекс города Сочи, уровня 3*. Расположена гостиница в центральной части курорта, ул. Курортный Проспект. Работает Сочи Бриз круглогодично, предлагает услуги СПА-центра, MICE и бизнес мероприятий. Собственная территория комплекса 0,5 Га.

Сочи Бриз Отель (Sochi Briz) был построен в 1965 году. Находится гостиничный комплекс в центральном районе города. Черноморский отель имеет выгодное местоположение — рядом с парком «Дендрарий» и сочинским цирком. В шаговой доступности от гостиницы: Зимний и Летний театры, ТЦ Сочи и рынок. Территория гостиничного комплекса составляет около 0,5 Га, Сочи Бриз на 2-й береговой линии города Сочи, в 300 м от корпуса отеля городской галечный пляж. Востребованный комплекс отдыха радует гостей инфраструктурой и предлагает сервис:

Гостиница «Сочи Бриз» 3Гостиница «Сочи Бриз» 3Гостиница «Сочи Бриз» 3Гостиница «Сочи Бриз» 3Гостиница «Сочи Бриз» 3Гостиница «Сочи Бриз» 3

Пансионат «Изумруд» 3

2 ночи

В солнечном Адлере (Сочи) радушно встречает гостей пансионат «Изумруд». Черноморский берег расположился в 5 минутах ходьбы. Данный вариант размещения рад предложить не только проживание, но и лечение, а также интересный досуг.

В каждом номере Вас ждет кондиционер, холодильник, ТВ. В ванной комнате - фен.

В отеле вы можете выбрать тип питания «Завтрак включен» или «Полный пансион». Окрестные кафе и рестораны расположены в шаговой доступности.

Территория располагает разнообразными развлечениями. В общих зонах предоставляется доступ к интернету. Местность, в которой находится здравница располагает к умиротворенному отдыху и помогает поправиться после долгого пребывания в большом мегаполисе.

Пансионат «Изумруд» 3Пансионат «Изумруд» 3Пансионат «Изумруд» 3Пансионат «Изумруд» 3Пансионат «Изумруд» 3Пансионат «Изумруд» 3

Гостиница «Космос Сочи» 4

2 ночи

Роскошный отель «Cosmos Sochi Hotel» приглашает всех гостей на отдых в одном из самых популярных курортов России - городе Сочи. Удачное расположение в центральной части, вблизи железнодорожной станции, позволит гостям быстро добираться до отеля. Гостеприимство и внимательное отношение квалифицированного персонала понравится всем туристам. Большой выбор услуг, отличное расположение и все необходимые условия подойдут как для семейной поездки, так и для деловой.

Размещение гостей предложено в комфортабельные, просторные номера. Каждый сможет выбрать категорию, которая будет отвечать всем требованиям гостя. Интерьер номеров оформлен в ярких тонах, комнаты оснащены современной мебелью и техникой. В ванных комнатах имеется душ, раковина, средства личной гигиены. Некоторые категории номеров также укомплектованы сейфами, мини-барами, кофемашинами.

Большим спросом пользуются завтраки. По утрам для гостей сервируют вкусные и полезные блюда. Большой и разнообразный выбор порадует даже самых притязательных гурманов. Для приготовления используются высококачественные продукты. Такой завтрак зарядит энергией на весь день. Пообедать и поужинать рекомендуется в ресторане "Paulaner" на территории отеля. Здесь для гостей предложены блюда трех кухонь: привычной местной, а также баварской и европейской.

Для гостей предложена аренда шести оснащенных конференц-залов, которые названы как самые известные части света. Залы укомплектованы современной техникой и передовым оборудованием. Сотрудники помогут организовать деловое мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести конференцию, семинар, собрание или другую деловую встречу.

«Cosmos Sochi Hotel» прекрасно подходит для всех, кто любит отдых с пользой. Вблизи отеля расположена вся туристическая инфраструктура города Сочи. Рекомендуется прогуляться до набережной Черного моря, пляжа, посетить популярные парки и ближайшие достопримечательности, такие как музей истории города Сочи, Поляну дружбы и дачу Хлудова.

Гостиница «Космос Сочи» 4Гостиница «Космос Сочи» 4Гостиница «Космос Сочи» 4Гостиница «Космос Сочи» 4Гостиница «Космос Сочи» 4Гостиница «Космос Сочи» 4

Гранд-отель «Жемчужина» 4

2 ночи

Этот гостиничный комплекс расположен прямо на побережье Черного моря в Сочи. К услугам гостей теннисные корты и пляж с шезлонгами и зонтиками. На территории работают 8 ресторанов и 4 бара, а также проводятся разнообразные вечерние шоу. В 19-этажном отеле «Жемчужина» предоставляются индивидуально оформленные номера и люксы с балконом и французскими окнами. В каждом номере есть холодильник, телевизор с кабельными каналами и собственная ванная комната. В отеле «Жемчужина» проводятся занятия различными водными видами спорта и аэробикой. Гости могут позаниматься в большом бассейне или поплавать в открытом бассейне с подогревом и морской водой. При отеле работают спа-центр, салон красоты и медицинский центр.

Гранд-отель «Жемчужина» 4Гранд-отель «Жемчужина» 4Гранд-отель «Жемчужина» 4Гранд-отель «Жемчужина» 4Гранд-отель «Жемчужина» 4Гранд-отель «Жемчужина» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное размещение в номере стандарт в отеле 3* / 4* с завтраком и ужином
  • Транспортное обслуживание - минивэн / микроавтобус - в зависимости от количества участников
  • Услуги квалифицированного экскурсовода (русский язык)
  • 3 обеда на маршруте - сет-меню
  • Входные билеты на объекты экскурсионного показа: Мацестинский источник, парк «Дендрарий»
  • Прогулочные абонементы курорта "Роза Хутор", этнопарк "Моя Россия", Skypark AJ Hackett Sochi (прогулка по мосту Skybridge)
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до Сочи и обратно из Адлера
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Курортный сбор, экологические сборы и т. д
Место начала и завершения?
Г. Сочи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь на низкой не скользкой подошве для посещения экскурсий;
  • одежда по погоде (уточняйте у организатора программы, погода в регионе весьма переменчива и своеобразна);
  • защита от солнца: панама (шляпа), крем, очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка от несчастного случая входит в стоимость тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Сочи

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