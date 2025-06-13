В солнечном Адлере (Сочи) радушно встречает гостей пансионат «Изумруд». Черноморский берег расположился в 5 минутах ходьбы. Данный вариант размещения рад предложить не только проживание, но и лечение, а также интересный досуг.

В каждом номере Вас ждет кондиционер, холодильник, ТВ. В ванной комнате - фен.

В отеле вы можете выбрать тип питания «Завтрак включен» или «Полный пансион». Окрестные кафе и рестораны расположены в шаговой доступности.

Территория располагает разнообразными развлечениями. В общих зонах предоставляется доступ к интернету. Местность, в которой находится здравница располагает к умиротворенному отдыху и помогает поправиться после долгого пребывания в большом мегаполисе.