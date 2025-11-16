Мои заказы

Йога-тур в Красной Поляне «Ешь, медитируй, люби». Всё включено

В этом путешествии в Сочи (в Красную Поляну) мы объединили эстетику
Йога-тур в Красной Поляне «Ешь, медитируй, люби». Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Йога-тур в Красной Поляне «Ешь, медитируй, люби». Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Йога-тур в Красной Поляне «Ешь, медитируй, люби». Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

В этом путешествии в Сочи (в Красную поляну) мы объединили эстетику, осознанность, занятия йогой, медитации, экскурсии, горы, водопады, озера и луга, вот это вот все нас ждет!

Трансформационная программа-практикум, через работу с телом распаковывает всё то, что мешает нам жить легко и радостно. Практики ретрита простые и легкие.
Что ты получишь за эти 5 дней?

  • высвободишь негативные эмоции
  • отключишься от городской суеты, побудешь на едине с природой и самим собой.
  • разблокируются энергетические каналы
  • расслабится тело
  • изменится гормональный фон (увеличится выработка эндорфинов, почувствуешь жизнь как радость)
  • отчистится сознание от лишних мыслей, проблем
  • наполнишься энергией
  • соединишься со своей душой, услышишь ответы от своего внутреннего голоса и позволишь себе выбрать то, что хочется на самом деле.

Программа тура по дням

1 день

Привет, место силы

Прилетаем в Адлер до 14:00. Трансфер забирает из аэропорта и
везет в Красную Поляну. В пути 40 минут.
15.00 Заселяемся в cтильное шале в самом сердце Красной поляны с панорамным видом на горы. Время для знакомства с пространством. Распаковка чемоданов. Душ.
Выдыхаем после дороги.
17:00 Открытие ретрита. Практика очищения.
18.00 Ужин
20.00 Письменная практика Создание намерения
Прописываем цели, желания, которые хотелось давно воплотить в реальность.
21.00 Трансформационная практика на визуализацию своего намерения. Создаем состояние для достижения истинного желания
22.00 Свободное время. Сон

Привет, место силыПривет, место силыПривет, место силы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Окунёшься в безмятежность облаков

8.00 Хатха-йога

9.00 Завтрак
10.00 - 14.00 Пешая прогулка в горы с проводниками.
Напьёшься чистой горной воды, окунёшься в безмятежность облаков и насладишься вкуснейшим чаем в горах.
14:00 Обед
17.00 Динамическая практика Рефлекс Оргазма
18.00 Медитация Сила рода
19.00 Практика наполнения Целая

20.00 Ужин

20.30 Свободное время.

Окунёшься в безмятежность облаковОкунёшься в безмятежность облаковОкунёшься в безмятежность облаков
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Перерождение

8.00 Йога Fysm

09.00 Завтрак

10.00 - 13.00 Баня с арома парением и контрастными процедурами от банщика.

14.00 Обед

17.00 Женская практика Перерождение
18.00 Практика Встреча с папой

19.00 Практика Добаюкивание (проработки отношений мама-дочка)

20.00 Ужин

20.30 Свободное время

ПерерождениеПерерождениеПерерождение
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Путешествие к твоей силе

8.00 Хатха-йога

09.00 Завтрак
10.00 Поход в горы Путешествие к твоей силе

20.00 - Ужин

20:30 Свободное время.

Путешествие к твоей силеПутешествие к твоей силеПутешествие к твоей силе
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Счастье здесь

8.00 Йога Fysm

09.00 Завтрак
10.00 Завершение ретрита
12.00 Выезд. Трансфер отвозит нас в аэропорт Сочи. Рейсы на вылет подходят после 18.00

Счастье здесьСчастье здесьСчастье здесь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (Обед, Ужин, Завтрак)
  • Трансформационная Программа
  • Трекинг В Горы, На Водопады
  • Трансфер
  • Баня
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Юлия
Юлия — Тревел-эксперт
Более 10 лет в эвенте сфере, создала и организовала тысячи праздничных мероприятий. С 2019 года повожу красивые мероприятия, девичники, и трансформационные йога-ретриты. Для кого мои мероприятия? • Если ты хочешь обрести новые
читать дальше

связи и расширить круг знакомых • Обрести новых подруг, попасть в доверительеное и мягкое пространство и душевно пообщаться ✨ • Если ты устала и чувствуешь, что погрязла в рутине каждодневных забот • Если ты чувствуешь отсутсвие энергии • Если тебе кажется, что ты уперлась в потолок и не знаешь куда идти дальше • Если ты хочешь тотально перезарядиться и «отключиться» от внешнего мира, ощутив спокойствие и расслабление • Если ты готова к новым ощущениям и к мощным трансформационным практикам и играм, которые станут новой точкой отсчета, тогда тебе точно понравится на моих праздничных, трансформационных мероприятиях ✨? ⠀

Похожие туры из Сочи

Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью и зимой
Пешая
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью и зимой
Начало: Г. Сочи
16 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
от 71 000 ₽ за человека
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Пешая
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Начало: Г. Сочи
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
от 71 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур 3 в 1: Сочи, 3 горнолыжных курорта и главные локации Абхазии
На машине
4 дня
Индивидуальный тур 3 в 1: Сочи, 3 горнолыжных курорта и главные локации Абхазии
Погулять по паркам Сочи, посетить "Розу Хутор" и "Красную Поляну" и исследовать Гагру и Новый Афон
Начало: Аэропорт или вокзал Сочи/Адлера, время по договорё...
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сочи
Все туры из Сочи