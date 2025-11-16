Описание тура
В этом путешествии в Сочи (в Красную поляну) мы объединили эстетику, осознанность, занятия йогой, медитации, экскурсии, горы, водопады, озера и луга, вот это вот все нас ждет!
Трансформационная программа-практикум, через работу с телом распаковывает всё то, что мешает нам жить легко и радостно. Практики ретрита простые и легкие.
Что ты получишь за эти 5 дней?
- высвободишь негативные эмоции
- отключишься от городской суеты, побудешь на едине с природой и самим собой.
- разблокируются энергетические каналы
- расслабится тело
- изменится гормональный фон (увеличится выработка эндорфинов, почувствуешь жизнь как радость)
- отчистится сознание от лишних мыслей, проблем
- наполнишься энергией
- соединишься со своей душой, услышишь ответы от своего внутреннего голоса и позволишь себе выбрать то, что хочется на самом деле.
Программа тура по дням
Привет, место силы
Прилетаем в Адлер до 14:00. Трансфер забирает из аэропорта и
везет в Красную Поляну. В пути 40 минут.
15.00 Заселяемся в cтильное шале в самом сердце Красной поляны с панорамным видом на горы. Время для знакомства с пространством. Распаковка чемоданов. Душ.
Выдыхаем после дороги.
17:00 Открытие ретрита. Практика очищения.
18.00 Ужин
20.00 Письменная практика Создание намерения
Прописываем цели, желания, которые хотелось давно воплотить в реальность.
21.00 Трансформационная практика на визуализацию своего намерения. Создаем состояние для достижения истинного желания
22.00 Свободное время. Сон
Окунёшься в безмятежность облаков
8.00 Хатха-йога
9.00 Завтрак
10.00 - 14.00 Пешая прогулка в горы с проводниками.
Напьёшься чистой горной воды, окунёшься в безмятежность облаков и насладишься вкуснейшим чаем в горах.
14:00 Обед
17.00 Динамическая практика Рефлекс Оргазма
18.00 Медитация Сила рода
19.00 Практика наполнения Целая
20.00 Ужин
20.30 Свободное время.
Перерождение
8.00 Йога Fysm
09.00 Завтрак
10.00 - 13.00 Баня с арома парением и контрастными процедурами от банщика.
14.00 Обед
17.00 Женская практика Перерождение
18.00 Практика Встреча с папой
19.00 Практика Добаюкивание (проработки отношений мама-дочка)
20.00 Ужин
20.30 Свободное время
Путешествие к твоей силе
8.00 Хатха-йога
09.00 Завтрак
10.00 Поход в горы Путешествие к твоей силе
20.00 - Ужин
20:30 Свободное время.
Счастье здесь
8.00 Йога Fysm
09.00 Завтрак
10.00 Завершение ретрита
12.00 Выезд. Трансфер отвозит нас в аэропорт Сочи. Рейсы на вылет подходят после 18.00
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (Обед, Ужин, Завтрак)
- Трансформационная Программа
- Трекинг В Горы, На Водопады
- Трансфер
- Баня
Что не входит в цену
- Авиабилеты