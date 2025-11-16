В этом индивидуальном путешествии вы откроете для себя Сочи и Абхазию с самой живописной стороны.Вас ждут панорамные виды с горных вершин, прогулки по альпийским лугам и джипинг вдоль реки к

каскадам водопадов. Вы пройдёте по подвесному мосту «Скайпарка» и прогуляетесь по реликтовым лесам Хосты. Познакомитесь с культурой шапсугов, увидите тюльпановое дерево, древние дольмены и при желании побываете на настоящем кавказском застолье. В Абхазии вас встретят Юпшарский каньон, Чабгарский карниз, озеро Рица и морское побережье. Вечером и утром будем заезжать на море. Тур будет проходить вдали от городской суеты — с проживанием в доме гида на горном склоне, где по утрам поют птицы, а вечерами уютно потрескивает очаг.

Описание тура

Организационные детали

Начало тура — 9:00, в удобном для вас месте в Сочи, Адлере или Сириусе.

Завершение тура — 18:00, трансфер в любую локацию Сочи, Адлера или Сириуса.

Не забудьте взять с собой: ветровку и тёплые вещи для горных прогулок — в горах прохладнее, чем у моря; паспорт (для взрослых) и свидетельство о рождении (для детей) — для пересечения границы с Абхазией

Тур проводится ежедневно, даты подбираются индивидуально

Возможен персональный маршрут по запросу — от Абхазии до Лазаревского.