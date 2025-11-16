Вас ждут панорамные виды с горных вершин, прогулки по альпийским лугам и джипинг вдоль реки к
Описание тура
Организационные детали
Начало тура — 9:00, в удобном для вас месте в Сочи, Адлере или Сириусе.
Завершение тура — 18:00, трансфер в любую локацию Сочи, Адлера или Сириуса.
Не забудьте взять с собой: ветровку и тёплые вещи для горных прогулок — в горах прохладнее, чем у моря; паспорт (для взрослых) и свидетельство о рождении (для детей) — для пересечения границы с Абхазией
Тур проводится ежедневно, даты подбираются индивидуально
Возможен персональный маршрут по запросу — от Абхазии до Лазаревского.
Питание. Питание не включено в стоимость. В апартаментах есть кухня, где можно самостоятельно готовить. Также по пути предусмотрены остановки в проверенных кафе или можно воспользоваться доставкой. Обеды во время экскурсий организуются в лучших точках маршрута.
Транспорт. Infiniti QX56.
Возраст участников. 3+.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Тур не требует специальной подготовки. Основное передвижение — на автомобиле, пешие маршруты короткие и несложные. Подъёмы и спуски — по удобным тропам и маршрутам с минимальной нагрузкой.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты. Минимальное количество участников — 3 человека.
Программа тура по дням
Сочи: от центра до горных вершин
Наше путешествие начнётся с обзорной экскурсии по центральной части Сочи. Вы познакомитесь с историей города, его развитием и узнаете, какие события сформировали его современный облик. Мы поднимемся на две смотровые площадки — гору Батарейка и вершину горы Ахун, чтобы увидеть Сочи с высоты и сделать первые панорамные фотографии.
Затем отправимся на лёгкую прогулку к Агурским водопадам. В засушливую погоду маршрут может быть изменён на прогулку к Орлиным скалам.
После насыщенного дня заселимся в апартаменты, где вечером нас ждёт уютный вечер на веранде с шашлыком и неторопливым общением под звуки природы. Также будет возможность искупаться.
"Красная Поляна", "Скайпарк" и олимпийское наследие
Сегодня мы отправимся в горный кластер Сочи, чтобы увидеть современную часть города — наследие Олимпиады. Перед этим заглянем на пляж.
Первая остановка — «Скайпарк», уникальное пространство на подвесном мосту Скайбридж с захватывающими дух видами. Затем нас ждёт ущелье Ахцу и путешествие по курортным посёлкам Красной Поляны, включая Эсто-Садок и три знаменитых горнолыжных курорта: «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна».
Вы подниметесь по канатной дороге и прогуляетесь по альпийским лугам, откуда открывается потрясающий вид на Кавказский хребет.
Вечером переместимся в прибрежный кластер, на территорию бывшего Олимпийского парка — теперь это федеральная территория «Сириус». Здесь мы завершим день зрелищным шоу поющих фонтанов. Вечером — купание.
В гости к шапсугам: Лазаревский район, поездка к водопадам и кавказское застолье
Утро начнётся с поездки в Лазаревский район, где вас ждёт знакомство с природой и культурой коренных народов — шапсугов. Перед этим заглянем на пляж.
Маршрут пройдёт вдоль реки Шахе, посетим живописные уголки и природные памятники. Вы увидите каскад из 33 водопадов, огромное тюльпановое дерево диаметром около 3 метров и один из крупнейших дольменов региона — Волконский.
Вечером нас примут в тёплой атмосфере кавказского застолья с национальными блюдами, танцами под барабаны и зрелищным выступлением с кинжалами. Также будет возможность искупаться.
Абхазия: достопримечательности Гагры и озеро Рица
Сегодня мы отправимся в Абхазию — страну древних легенд, густых лесов и горных озёр. Перед этим заглянем на пляж. День будет насыщенным и динамичным. Сначала мы побываем у Белых скал, увидим колоннаду, ресторан «Гагрипш», знаменитые абхазские заброшенные постройки и Приморский парк. Затем нас ждут Голубое озеро, водопады, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз.
Одним из главных впечатлений дня станет посещение озера Рица, окружённого горами. Мы осмотрим его со всех сторон и при желании покатаемся на катамаране.
В завершение дня поднимемся на смотровую площадку над Гагрой и, если позволит погода, искупаемся в тёплом, чистом море вдали от туристических пляжей.
Чайные плантации, водопады и реликтовый лес
Заключительный день посвятим природным красотам Хостинского района. Перед этим заглянем на пляж.
Сочи удивителен: всего в нескольких километрах от города можно оказаться в практически нетронутых уголках природы. Мы посетим Мацестинские чайные плантации с идеальными рядами кустов и узнаем об истории чаеводства в регионе.
Затем нас ждут Змейковские водопады и прогулка по Навалищенскому ущелью, где открываются виды на скальные обрывы и кристально чистые ручьи. Если останется время и силы, дойдём до Воронцовских пещер.
На этом наше путешествие завершится. В 18:00 я доставлю вас в указанное вами место в Сочи, Адлере или «Сириусе».
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|32 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в апартаментах
- Все трансферы по маршруту на автомобиле Infiniti QX56
- Встреча и проводы (центр Сочи, Адлера или «Сириуса»)
- Услуги гида на протяжении всей программы
- Индивидуальное экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Переезд до Сочи/Адлера/ «Сириуса» и обратно
- Питание
- Билеты на канатную дорогу - 2750 ₽
- Посещение национального парка - 2200 ₽
- Вход на чайные плантации - 300 ₽
- Колесо обозрения - 500 ₽
- Посещение «Скайпарка» - 2000 ₽
- Возможны корректировки маршрута в зависимости от погодных условий