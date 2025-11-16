Мои заказы

От сочинских водопадов до абхазских склонов: индивидуальный тур

Полюбоваться Рицой, увидеть чайные плантации и погулять по Красной Поляне
В этом индивидуальном путешествии вы откроете для себя Сочи и Абхазию с самой живописной стороны.

Вас ждут панорамные виды с горных вершин, прогулки по альпийским лугам и джипинг вдоль реки к
каскадам водопадов. Вы пройдёте по подвесному мосту «Скайпарка» и прогуляетесь по реликтовым лесам Хосты.

Познакомитесь с культурой шапсугов, увидите тюльпановое дерево, древние дольмены и при желании побываете на настоящем кавказском застолье. В Абхазии вас встретят Юпшарский каньон, Чабгарский карниз, озеро Рица и морское побережье. Вечером и утром будем заезжать на море.

Тур будет проходить вдали от городской суеты — с проживанием в доме гида на горном склоне, где по утрам поют птицы, а вечерами уютно потрескивает очаг.

Описание тура

Организационные детали

Начало тура — 9:00, в удобном для вас месте в Сочи, Адлере или Сириусе.

Завершение тура — 18:00, трансфер в любую локацию Сочи, Адлера или Сириуса.

Не забудьте взять с собой: ветровку и тёплые вещи для горных прогулок — в горах прохладнее, чем у моря; паспорт (для взрослых) и свидетельство о рождении (для детей) — для пересечения границы с Абхазией

Тур проводится ежедневно, даты подбираются индивидуально

Возможен персональный маршрут по запросу — от Абхазии до Лазаревского.

Питание. Питание не включено в стоимость. В апартаментах есть кухня, где можно самостоятельно готовить. Также по пути предусмотрены остановки в проверенных кафе или можно воспользоваться доставкой. Обеды во время экскурсий организуются в лучших точках маршрута.

Транспорт. Infiniti QX56.

Возраст участников. 3+.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Тур не требует специальной подготовки. Основное передвижение — на автомобиле, пешие маршруты короткие и несложные. Подъёмы и спуски — по удобным тропам и маршрутам с минимальной нагрузкой.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты. Минимальное количество участников — 3 человека.

Программа тура по дням

1 день

Сочи: от центра до горных вершин

Наше путешествие начнётся с обзорной экскурсии по центральной части Сочи. Вы познакомитесь с историей города, его развитием и узнаете, какие события сформировали его современный облик. Мы поднимемся на две смотровые площадки — гору Батарейка и вершину горы Ахун, чтобы увидеть Сочи с высоты и сделать первые панорамные фотографии.

Затем отправимся на лёгкую прогулку к Агурским водопадам. В засушливую погоду маршрут может быть изменён на прогулку к Орлиным скалам.

После насыщенного дня заселимся в апартаменты, где вечером нас ждёт уютный вечер на веранде с шашлыком и неторопливым общением под звуки природы. Также будет возможность искупаться.

Сочи: от центра до горных вершин
2 день

"Красная Поляна", "Скайпарк" и олимпийское наследие

Сегодня мы отправимся в горный кластер Сочи, чтобы увидеть современную часть города — наследие Олимпиады. Перед этим заглянем на пляж.

Первая остановка — «Скайпарк», уникальное пространство на подвесном мосту Скайбридж с захватывающими дух видами. Затем нас ждёт ущелье Ахцу и путешествие по курортным посёлкам Красной Поляны, включая Эсто-Садок и три знаменитых горнолыжных курорта: «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна».

Вы подниметесь по канатной дороге и прогуляетесь по альпийским лугам, откуда открывается потрясающий вид на Кавказский хребет.

Вечером переместимся в прибрежный кластер, на территорию бывшего Олимпийского парка — теперь это федеральная территория «Сириус». Здесь мы завершим день зрелищным шоу поющих фонтанов. Вечером — купание.

"Красная Поляна", "Скайпарк" и олимпийское наследие
3 день

В гости к шапсугам: Лазаревский район, поездка к водопадам и кавказское застолье

Утро начнётся с поездки в Лазаревский район, где вас ждёт знакомство с природой и культурой коренных народов — шапсугов. Перед этим заглянем на пляж.

Маршрут пройдёт вдоль реки Шахе, посетим живописные уголки и природные памятники. Вы увидите каскад из 33 водопадов, огромное тюльпановое дерево диаметром около 3 метров и один из крупнейших дольменов региона — Волконский.

Вечером нас примут в тёплой атмосфере кавказского застолья с национальными блюдами, танцами под барабаны и зрелищным выступлением с кинжалами. Также будет возможность искупаться.

В гости к шапсугам: Лазаревский район, поездка к водопадам и кавказское застолье
4 день

Абхазия: достопримечательности Гагры и озеро Рица

Сегодня мы отправимся в Абхазию — страну древних легенд, густых лесов и горных озёр. Перед этим заглянем на пляж. День будет насыщенным и динамичным. Сначала мы побываем у Белых скал, увидим колоннаду, ресторан «Гагрипш», знаменитые абхазские заброшенные постройки и Приморский парк. Затем нас ждут Голубое озеро, водопады, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз.

Одним из главных впечатлений дня станет посещение озера Рица, окружённого горами. Мы осмотрим его со всех сторон и при желании покатаемся на катамаране.

В завершение дня поднимемся на смотровую площадку над Гагрой и, если позволит погода, искупаемся в тёплом, чистом море вдали от туристических пляжей.

Абхазия: достопримечательности Гагры и озеро Рица
5 день

Чайные плантации, водопады и реликтовый лес

Заключительный день посвятим природным красотам Хостинского района. Перед этим заглянем на пляж.

Сочи удивителен: всего в нескольких километрах от города можно оказаться в практически нетронутых уголках природы. Мы посетим Мацестинские чайные плантации с идеальными рядами кустов и узнаем об истории чаеводства в регионе.

Затем нас ждут Змейковские водопады и прогулка по Навалищенскому ущелью, где открываются виды на скальные обрывы и кристально чистые ручьи. Если останется время и силы, дойдём до Воронцовских пещер.

На этом наше путешествие завершится. В 18:00 я доставлю вас в указанное вами место в Сочи, Адлере или «Сириусе».

Чайные плантации, водопады и реликтовый лес

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет32 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в апартаментах
  • Все трансферы по маршруту на автомобиле Infiniti QX56
  • Встреча и проводы (центр Сочи, Адлера или «Сириуса»)
  • Услуги гида на протяжении всей программы
  • Индивидуальное экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • Переезд до Сочи/Адлера/ «Сириуса» и обратно
  • Питание
  • Билеты на канатную дорогу - 2750 ₽
  • Посещение национального парка - 2200 ₽
  • Вход на чайные плантации - 300 ₽
  • Колесо обозрения - 500 ₽
  • Посещение «Скайпарка» - 2000 ₽
  • Возможны корректировки маршрута в зависимости от погодных условий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Сочи/Адлера, «Сириус», 9:00
Завершение: Центр Сочи/Адлера, «Сириус», 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Сочи
Сочи — интереснейший город, а Абхазия — республика удивительной красоты. Путешествовать по этому краю — моё хобби, увлечение и работа. С удовольствием покажу его и расскажу о нём. Я —
профессиональный гид. Мой дом находится в живописном месте Сочи с великолепным видом на горы. В распоряжении — комфортабельный семиместный джип Infiniti QX56. Всё вместе создаёт своеобразный коктейль для WOW-отдыха моих гостей — и вашего тоже! Жду встречи с вами!

