Авторские 5-дневные туры в Сочи

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Сочи, цены от 46 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
На машине
1 отзыв
5 дней
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
58 600 за человека
Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации
На машине
скидка
15%
5 дней
Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации
Увидеть Белые скалы, расслабиться в секретном горячем источнике под звёздами и продегустировать сыр
Начало: Аэропорт Сочи, 14:00
30 дек в 14:00
6340053 890 за человека
Новый год в Сочи
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Новый год в Сочи
Начало: Г. Сочи
30 дек в 10:00
46 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Антон
    15 октября 2024
    Новый год в Сочи
    Тур оказался на высшем уровне. Интенсивность себя оправдала, без хотя бы средней подготовки, лучше даже не пробовать. Отлично провел время,
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    группа оказалась сплоченная, да и с погодой очень повезло (+25 и безоблачно на всем протяжении маршрута). В общем, все понравилось, масса острых ощущений и положительных эмоций.

    Тур оказался на высшем уровне. Интенсивность себя оправдала, без хотя бы средней подготовки, лучше даже не
  • А
    Александра
    20 сентября 2024
    Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
    Были в туре с 15 по 19 сентября, все понравилось. Маршрут составлен хорошо, удалось посетить большое количество мест, самостоятельно за одну
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    поездку столько бы не собрали скорее всего. Проживание в отличных домиках на тихой огороженной территории тоже понравилось. Хочу обратить внимание будущих путешественников - это не экскурсионный тур в том плане, что вас не будут погружать в историю и постоянно что-то рассказывать. Немного информации можно получить от водителя, остальное либо искать самим либо расслабиться и получать удовольствие от видов. По достопримечательностям - очень понравились заброшенные города и гейзер. Абхазское застолье понравилось меньше, но тут просто на любителя. Тур рекомендую однозначно.

  • О
    Ольга
    18 сентября 2024
    Новый год в Сочи
    Великолепные экскурсии по маршруту "сочинский эксклюзив" С экскурсоводом Анной Александровной С. . Профессионально, интересно, с хорошими знаниями об истории края
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    Анна Александровна рассказывает исторические факты! Сталинская дача открылась в потрясающем виде, это так грандиозно и в наши дни! Это великолепный памятник культуры и архитектуры. Этим стоит гордится! Стоит обратить внимание и на маршрут Воронцовские пещеры. Это сказочное ощущение с элементами каменного средневековья. Прохлада пещеры добавляет тревожности в ощущениях. Этот маршрут замечателен еще и тем, что завершается в Хостинской чайхоне, где мы познакомились с чайной культурой. Восхождение на гору Ахун позволило любоваться великолепным панорамным видом города Сочи и его побережьем. Мацестинская долина тоже частица истории, здесь нас ознакомили с полной историей от строительства до сегодняшних дней. День завершился посещением водопадов на реке Змейка чудесным пикником на природе. Удалось ознакомиться и с грибами, произрастающими на склонах гор этой реки. Посетили мы и Тиссо-самшитовую рощу и дендрологический парк, где ознакомились с незнакомыми и таинственными растениями. Увлекательные маршруты организованы на высоком уровне. Звезду сняла за то, что проживание в Голубых далях удалено от моря и нет возможности посетить море до экскурсии и после. Но возможно кому то море и не нужно….

  • О
    Оксана
    13 августа 2024
    Новый год в Сочи
    Бесподобный тур! Долго с внуком выбирали тур, красивый и не очень сложный, остановились на "Молодежь исследует мир", но из-за погодных условий
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    тур заменили на 30й маршрут. И, как говорят, всё к лучшему. Изумительная природа, чередование альпийских лугов с ледниками, красивейшие горные панорамы, всё супер! Подобралась маленькая, дружная команда. Получили море положительных эмоций! Прекрасная организация тура.

    Бесподобный тур!Бесподобный тур!Бесподобный тур!Бесподобный тур!Бесподобный тур!
  • М
    Марина
    14 июня 2022
    Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
    Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам! В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
  • Н
    Наталия
    29 апреля 2022
    Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной Поляны
    Организовано все было замечательно! У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  6. Белые скалы
Сколько стоит тур в Сочи в ноябре 2024
Сейчас в Сочи в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 46 700 до 58 600 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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