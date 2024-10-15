5 дней
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
58 600₽ за человека
скидка
15%
5 дней
Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации
Увидеть Белые скалы, расслабиться в секретном горячем источнике под звёздами и продегустировать сыр
Начало: Аэропорт Сочи, 14:00
30 дек в 14:00
6340053 890₽ за человека
5 дней
Новый год в Сочи
Начало: Г. Сочи
30 дек в 10:00
46 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнтон15 октября 2024Тур оказался на высшем уровне. Интенсивность себя оправдала, без хотя бы средней подготовки, лучше даже не пробовать. Отлично провел время,
- ААлександра20 сентября 2024Были в туре с 15 по 19 сентября, все понравилось. Маршрут составлен хорошо, удалось посетить большое количество мест, самостоятельно за одну
- ООльга18 сентября 2024Великолепные экскурсии по маршруту "сочинский эксклюзив" С экскурсоводом Анной Александровной С. . Профессионально, интересно, с хорошими знаниями об истории края
- ООксана13 августа 2024Бесподобный тур! Долго с внуком выбирали тур, красивый и не очень сложный, остановились на "Молодежь исследует мир", но из-за погодных условий
- ММарина14 июня 2022Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной ПоляныБлагодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам! В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
- ННаталия29 апреля 2022Пеший поход к озеру Кардывач. Треккинг по окрестностям Красной ПоляныОрганизовано все было замечательно! У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «5-дневные туры»
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