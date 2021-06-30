Прогулки на яхтах в Сочи – цены, фото и отзывы

Сколько стоит арендовать яхту в Сочи на час или сутки, какие цены на экскурсионные прогулки с капитаном для купания в открытом море 🌊 или для рыбалки. Подробное описание экскурсий, яхт с фото, ценами и отзывами
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Аренда и прогулки на яхтах в Сочи
Аренда и прогулки на яхтах в Сочи

Аренда яхт в Сочи - лучший вид отдыха ещё не придумали, морские прогулки и водные виды спорта на яхтах являются одними из самых популярных и, как ни странно, доступных. С каждым годом они набирают все большую популярность среди гостей и жителей Сочи. На сегодняшний день прогулки на яхтах в Сочи стали доступныне только состоятельным людям, но и каждому из нас.

Составили для вас ТОП-10 интересных яхт Сочи, на которых можно устроить прогулку с капитаном или даже арендовать на час или сутки:

Морская прогулка на яхте — Сочи с моря

Морская прогулка по побережью Черного моря — настоящий must have во время отдыха в Сочи. У вас будет возможность рассмотреть город с воды и насладиться морскими видами. Вы увидите все главные достопримечательности и познакомитесь с дружелюбными дельфинами. Все желающие могут искупаться в открытом морем — на купание у вас будет 30 минут.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1500 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🛥 Проходит на кораблике
  • 🚩 Где начинается: Центральный Сочи порт
  • 👥 Максимум 10 человек
  • 🕑 По времени займёт 45 минут
  • 📆 Когда проводится: время с 7-30 и до 20-00 (время может меняться)

Выбрать день и время

Что можно увидеть

  • Вид на центральный Сочи с моря
  • дельфины
  • горы
  • когда вода теплая можно купаться

Что включено

  • прогулка от 45 минут до одного часу в группе
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Рыбалка на яхте

Три часа в море на борту тримарана или парусной яхты, где вы имеете возможность подышать свежим морским воздухом, полюбоваться панорамой гор с морской акватории, порыбачить, а при температуре воды выше 24°C возможно купание.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 2000 за 1 человека
  • 🙋 Это сборная групповая экскурсия
  • 🛥 Проходит на кораблике
  • 🚩 Где начинается: Морской порт центрального района Сочи
  • 👥 Максимум 11 человек
  • 🕑 По времени займёт 3 часа
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно в 10:00 и 14:00

Выбрать день и время

Что можно увидеть

  • Морская рыбалка и купание (в тёплое время года)

Что включено

  • Морская прогулка
  • Аренда спиннинга
  • Первую сковородку рыбы капитан жарит бесплатно.
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Прогулки на яхте в Сочи без доплат

Добро пожаловать на борт яхты. Вас ждет морское приключение — вы увидите Сочи с другой стороны. Морские пейзажи, игривые дельфины и шум морской волны. Все это расслабляет и уносит от суеты города. Морской круиз подойдет для влюбленных парочек, шумной компании и маленьких путешественников!

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1400 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🛥 Проходит на кораблике
  • 🚩 Где начинается: Гранд Марина, ул. Войкова, 1
  • 👥 Максимум 10 человек
  • 🕑 По времени займёт 45 минут
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно (в зависимости от погодных условий)

Выбрать день и время

Что можно увидеть

  • Потрясающие виды на город
  • набережную и величественные горы Кавказского хребта

Что включено

  • Прогулка на яхте
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Морская прогулка на яхте под парусом

Авторский тур на парусной яхте. Вы насладитесь романтикой открытого моря и посмотрите на прекрасную природу Кавказа. Вы увидите панорамные виды Олимпийских объектов Сочи и других зданий курорта. В летнее время сможете искупаться в открытом море, где вода идеально чистая и прозрачная. Во время морской прогулки велика вероятность встретить дельфинов в естественной среде и понаблюдать за их жизнью. Бонусом интересные рассказы от профессионального капитана и путешественника.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1300 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🛥 Проходит на кораблике
  • 🚩 Где начинается: Адлер, бул. Морской 1
  • 👥 Максимум 10 человек
  • 🕑 По времени займёт 1 час 30 минут
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа

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Что включено

  • Аренда яхты
  • Услуги капитана
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Аренда парусной яхты для своей компании в центральном Сочи

  • 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 13500 за всё
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🛥 Проходит на кораблике
  • 🚩 Где начинается: порт Сочи
  • 👥 Максимум 10 человек
  • 🕑 По времени займёт 1 час
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно с 8:00 до 18:00 (время начала по запросу)

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 10 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё 9 друзей

Что можно увидеть

  • Дельфины
  • Олимпийский Парк
  • Абхазию и ее величественные горы
  • горы Красной Поляны
  • когда вода теплая можно купаться

Что включено

  • Веселый капитан и пара удочек (по желанию и наличию их в доступе, но не на всех яхтах!) + купание в море
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Здесь полное описание и выбор дат

Морская прогулка на парусной яхте в Сочи

Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память. На парусной яхте вы увидите панораму Сочи — набережные города, Олимпийский парк, а если повезет, еще и дельфинов!

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1500 за 1 человека
  • 🙋 Это групповая экскурсия
  • 🚩 Где начинается: Голубая улица, 1, посёлок городского типа Сириус
  • 👥 Максимум 10 человек
  • 🕑 По времени займёт 1 час 30 минут
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно с 8:00 до 18:00 часов каждые 1, 5 часа.

Выбрать день и время

Что можно увидеть

  • Олимпийский парк
  • Абхазия и ее величественные горы
  • Горы Красной Поляны

Что включено

  • Трансфер (Адлер, район Олимпийского парка) туда/обратно.
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Аренда парусной яхты

Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым собитием! Яхта оборудована всем необходимым: холодильник, посуда, три каюты, 2 душа, 2 туалета. Аудиосистема, Wi-Fi. В задней части судна расположены мягкие сиденья и стол. На случай непогоды или ветра есть теплые пледы. При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть удочки.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 9000 за всё
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚩 Где начинается: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А.
  • 👥 Максимум 11 человек
  • 🕑 По времени займёт 1 час
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно, время по запросу

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 11 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё 10 друзей

Что включено

  • Аренда яхты.
  • Работа капитана.
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Аренда яхты кабриолета

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 17000 за всё
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🛥 Проходит на кораблике
  • 🚩 Где начинается: Краснодарский край, Сочи г. , ул. Голубая, 16а
  • 👥 Максимум 11 человек
  • 🕑 По времени займёт 1 час
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно, время по запросу.

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 11 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё 10 друзей

Что можно увидеть

  • Море. Дельфины.

Что включено

  • Аренда яхты
  • Работа капитана
Подробнее
Здесь полное описание и выбор дат

Аренда итальянской моторной яхты "Sanlorenzo"

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 80000 за всё
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🛥 Проходит на кораблике
  • 🚩 Где начинается: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А.
  • 👥 Максимум 10 человек
  • 🕑 По времени займёт 2 часа
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно. Время по согласованию.

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 10 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё 9 друзей

Что включено

  • Аренда яхты.
  • Работа капитана.
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Здесь полное описание и выбор дат

Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 10000 за всё
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚩 Где начинается: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
  • 👥 Максимум 11 человек
  • 🕑 По времени займёт 1 час
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно, время по согласованию

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 11 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё 10 друзей

Что включено

  • Аренда яхты
  • Работа капитана
  • Мини курс по яхтингу
Подробнее
Здесь полное описание и выбор дат

Желаем вам хорошей прогулки по Чёрному морю! Не все экскурсии вошли в данную статью, но вы можете посмотреть их в нашем каталоге здесь.

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