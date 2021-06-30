Аренда яхт в Сочи - лучший вид отдыха ещё не придумали, морские прогулки и водные виды спорта на яхтах являются одними из самых популярных и, как ни странно, доступных. С каждым годом они набирают все большую популярность среди гостей и жителей Сочи. На сегодняшний день прогулки на яхтах в Сочи стали доступныне только состоятельным людям, но и каждому из нас.
Составили для вас ТОП-10 интересных яхт Сочи, на которых можно устроить прогулку с капитаном или даже арендовать на час или сутки:
Морская прогулка на яхте — Сочи с моря
Морская прогулка по побережью Черного моря — настоящий must have во время отдыха в Сочи. У вас будет возможность рассмотреть город с воды и насладиться морскими видами. Вы увидите все главные достопримечательности и познакомитесь с дружелюбными дельфинами. Все желающие могут искупаться в открытом морем — на купание у вас будет 30 минут.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1500 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🛥 Проходит на кораблике
- 🚩 Где начинается: Центральный Сочи порт
- 👥 Максимум 10 человек
- 🕑 По времени займёт 45 минут
- 📆 Когда проводится: время с 7-30 и до 20-00 (время может меняться)
Что можно увидеть
- Вид на центральный Сочи с моря
- дельфины
- горы
- когда вода теплая можно купаться
Что включено
- прогулка от 45 минут до одного часу в группе
Рыбалка на яхте
Три часа в море на борту тримарана или парусной яхты, где вы имеете возможность подышать свежим морским воздухом, полюбоваться панорамой гор с морской акватории, порыбачить, а при температуре воды выше 24°C возможно купание.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 2000 за 1 человека
- 🙋 Это сборная групповая экскурсия
- 🛥 Проходит на кораблике
- 🚩 Где начинается: Морской порт центрального района Сочи
- 👥 Максимум 11 человек
- 🕑 По времени займёт 3 часа
- 📆 Когда проводится: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Что можно увидеть
- Морская рыбалка и купание (в тёплое время года)
Что включено
- Морская прогулка
- Аренда спиннинга
- Первую сковородку рыбы капитан жарит бесплатно.
Прогулки на яхте в Сочи без доплат
Добро пожаловать на борт яхты. Вас ждет морское приключение — вы увидите Сочи с другой стороны. Морские пейзажи, игривые дельфины и шум морской волны. Все это расслабляет и уносит от суеты города. Морской круиз подойдет для влюбленных парочек, шумной компании и маленьких путешественников!
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1400 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🛥 Проходит на кораблике
- 🚩 Где начинается: Гранд Марина, ул. Войкова, 1
- 👥 Максимум 10 человек
- 🕑 По времени займёт 45 минут
- 📆 Когда проводится: Ежедневно (в зависимости от погодных условий)
Что можно увидеть
- Потрясающие виды на город
- набережную и величественные горы Кавказского хребта
Что включено
- Прогулка на яхте
Морская прогулка на яхте под парусом
Авторский тур на парусной яхте. Вы насладитесь романтикой открытого моря и посмотрите на прекрасную природу Кавказа. Вы увидите панорамные виды Олимпийских объектов Сочи и других зданий курорта. В летнее время сможете искупаться в открытом море, где вода идеально чистая и прозрачная. Во время морской прогулки велика вероятность встретить дельфинов в естественной среде и понаблюдать за их жизнью. Бонусом интересные рассказы от профессионального капитана и путешественника.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1300 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🛥 Проходит на кораблике
- 🚩 Где начинается: Адлер, бул. Морской 1
- 👥 Максимум 10 человек
- 🕑 По времени займёт 1 час 30 минут
- 📆 Когда проводится: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Что включено
- Аренда яхты
- Услуги капитана
Аренда парусной яхты для своей компании в центральном Сочи
- 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 13500 за всё
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🛥 Проходит на кораблике
- 🚩 Где начинается: порт Сочи
- 👥 Максимум 10 человек
- 🕑 По времени займёт 1 час
- 📆 Когда проводится: Ежедневно с 8:00 до 18:00 (время начала по запросу)
В эту цену уже включено 10 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё 9 друзей
Что можно увидеть
- Дельфины
- Олимпийский Парк
- Абхазию и ее величественные горы
- горы Красной Поляны
- когда вода теплая можно купаться
Что включено
- Веселый капитан и пара удочек (по желанию и наличию их в доступе, но не на всех яхтах!) + купание в море
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память. На парусной яхте вы увидите панораму Сочи — набережные города, Олимпийский парк, а если повезет, еще и дельфинов!
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 1500 за 1 человека
- 🙋 Это групповая экскурсия
- 🚩 Где начинается: Голубая улица, 1, посёлок городского типа Сириус
- 👥 Максимум 10 человек
- 🕑 По времени займёт 1 час 30 минут
- 📆 Когда проводится: Ежедневно с 8:00 до 18:00 часов каждые 1, 5 часа.
Что можно увидеть
- Олимпийский парк
- Абхазия и ее величественные горы
- Горы Красной Поляны
Что включено
- Трансфер (Адлер, район Олимпийского парка) туда/обратно.
Аренда парусной яхты
Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым собитием! Яхта оборудована всем необходимым: холодильник, посуда, три каюты, 2 душа, 2 туалета. Аудиосистема, Wi-Fi. В задней части судна расположены мягкие сиденья и стол. На случай непогоды или ветра есть теплые пледы. При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть удочки.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 9000 за всё
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚩 Где начинается: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А.
- 👥 Максимум 11 человек
- 🕑 По времени займёт 1 час
- 📆 Когда проводится: Ежедневно, время по запросу
В эту цену уже включено 11 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё 10 друзей
Что включено
- Аренда яхты.
- Работа капитана.
Аренда яхты кабриолета
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 17000 за всё
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🛥 Проходит на кораблике
- 🚩 Где начинается: Краснодарский край, Сочи г. , ул. Голубая, 16а
- 👥 Максимум 11 человек
- 🕑 По времени займёт 1 час
- 📆 Когда проводится: Ежедневно, время по запросу.
В эту цену уже включено 11 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё 10 друзей
Что можно увидеть
- Море. Дельфины.
Что включено
- Аренда яхты
- Работа капитана
Аренда итальянской моторной яхты "Sanlorenzo"
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 80000 за всё
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🛥 Проходит на кораблике
- 🚩 Где начинается: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А.
- 👥 Максимум 10 человек
- 🕑 По времени займёт 2 часа
- 📆 Когда проводится: Ежедневно. Время по согласованию.
В эту цену уже включено 10 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё 9 друзей
Что включено
- Аренда яхты.
- Работа капитана.
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 10000 за всё
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚩 Где начинается: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
- 👥 Максимум 11 человек
- 🕑 По времени займёт 1 час
- 📆 Когда проводится: Ежедневно, время по согласованию
В эту цену уже включено 11 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё 10 друзей
Что включено
- Аренда яхты
- Работа капитана
- Мини курс по яхтингу
Желаем вам хорошей прогулки по Чёрному морю! Не все экскурсии вошли в данную статью, но вы можете посмотреть их в нашем каталоге здесь.