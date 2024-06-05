Мини-группа 6 часов 43 отзыва Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас Начало: На Курортном проспекте в Сочи Расписание: ежедневно в 10:00 7 500 ₽ за человека

Мини-группа 2 часа 67 отзывов Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от... «При желании вы можете забронировать три морские прогулки и получить скидку» от 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 18 отзывов Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках Начало: По месту проживания 15 999 ₽ за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Мини-группа 1 час 22 отзыва На яхте - в море Отправиться на расслабляющую морскую прогулку и увидеть Сочи с воды в мини-группе Начало: У Центрального морского порта «Мы выходим из Центрального порта, проплывая все морские достопримечательности, олимпийские кольца, старый и новый маяки, правительственные яхты и направляемся в сторону Адлера» Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 1 600 ₽ за человека

🐴 Конные прогулки Мини-группа 1.5 часа 50 отзывов Конная прогулка по заповедной Кудепсте Пройти по тропам тисо-самшитовой рощи, искупаться в реке и пообщаться с животными Начало: От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Ад... Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 2 870 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Индивидуальная морская рыбалка в Сочи Прокатиться на катере-тримаране, порыбачить и отдохнуть в окружении сказочных пейзажей Начало: по договоренности «Дети допускаются на катер только в сопровождении взрослых» 25 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚤 На катере Мини-группа 1 час 5 отзывов На катере - по Чёрному морю Мини-путешествие в уютной мини-группе: промчаться по волнам, искупаться и отдохнуть Начало: В морском порту Сочи «На катере есть всё для комфортного плавания: спасательные жилеты, тёплые пледы, каюта для переодевания, туалет» Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 2 000 ₽ за человека

🛥 На яхте 30% скидка Мини-группа 1 час 9 отзывов Яхтенная прогулка в Сочи: морские пейзажи и закаты Откройте для себя волшебство Сочи с палубы роскошной яхты, где закат и море создают идеальный фон для ваших воспоминаний Начало: В порту Сочи «Морская прогулка проводится круглогодично» 3800 2 660 ₽ за человека

15% скидка Мини-группа 3 часа 16 отзывов Черноморская рыбалка Поймать на крючок черноморскую рыбу, прокатиться на волнах и приготовить обед на борту Начало: Морской порт Сочи, Адлер (Сириус) «На 2-3-палубном тримаране или протонном катамаране мы выйдем в открытое море из портов Сочи или Адлера» Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 4100 3 485 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 13 отзывов Морская рыбалка в мини-группе Разведать лучшие рыбные места в окрестностях Сочи Начало: В Адлере «Мы отправимся в путь на двухэтажном тримаране или рыбацком катамаране, где с комфортом могут разместиться до 10 рыбаков» Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🚤 На катере 20% скидка Мини-группа 2.5 часа 11 отзывов Дайвинг в Чёрном море (из Сочи) Исследовать подводный мир в компании инструктора и получить сертификат международного уровня Начало: От места вашего проживания «Здесь вы пересядете в катер и отправитесь в морское приключение» Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00 4300 3 440 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Морская прогулка на парусной яхте «Lilac» Отдохнуть на борту частного судна и ощутить всю красоту парусной навигации Начало: В Центральном Морском порту Сочи «Морская прогулка проходит с мая до конца октября» 14 900 ₽ за всё до 8 чел.

🏄 SUP-прогулки Мини-группа 4.5 часа 29 отзывов Сап-прогулка по живописному каньону Сочи В удовольствие поплавать на доске по «Чертовым воротам» и погулять по тисо-самшитовой роще Начало: В Сочи или Адлере по договоренности 6 700 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 10 отзывов Морская прогулка с рыбалкой в Сочи Полюбоваться видами, поймать ставридку в Черном море и пообедать на борту Начало: В морском порту Сочи, Адлера, Хосты «Прогулка и рыбалка проходят на катамаранах, тримаранах, парусных и моторных яхтах» Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00 3 000 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки Групповая 2 часа 2 отзыва Рассвет на сапе в Сочи Покататься в группе на сапах и сделать фото в лучах утренней зари Начало: На пляже отеля «Арфа» Расписание: ежедневно в 04:45 2 500 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 11 отзывов Морская VIP-прогулка на яхте Прокатиться на белоснежной яхте экстра-класса и насладиться потрясающими видами Начало: В центральном порту Сочи «Приглашаем на индивидуальную морскую прогулку по Черному морю в сопровождении профессионального капитана» 11 000 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа 446 отзывов Романтическая морская прогулка на парусной яхте в Сочи Погрузитесь в атмосферу морского приключения с парусной прогулкой в Сочи. Откройте для себя красоту Черного моря и его обитателей Начало: Адлер, Морской бульвар, 1 «Во время морской прогулки велика вероятность встретить дельфинов и понаблюдать за их жизнью» Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа от 1 600 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Только вы и море: аренда парусной яхты Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна Начало: В Центральном Морском порту Сочи «⛵ Предлагаем вам арендовать нашу парусную яхту и заняться чем-нибудь интересным» 19 900 ₽ за всё до 7 чел.

🛥 На яхте Мини-группа 1 час 19 отзывов Морская прогулка на яхте Azimut Проплыть по волнам Черного моря на комфортабельном судне в мини-группе Начало: В порту Сочи «Скорость, комфорт и черноморские панорамы — вот главные компоненты этой морской прогулки» Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00 2 470 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 3 часа 43 отзыва Эксклюзивная рыбалка на яхте в Сочи: трофеи и впечатления Погрузитесь в атмосферу настоящего морского приключения, наслаждаясь рыбалкой и великолепными видами Сочи Начало: Морской порт центрального района Сочи «Рыбалка на тримаране или парусной яхте Экскурсию и инструктаж по правилам лова проводит капитан» Расписание: Ежедневно 9:00, 12:00, 15:00, 16:00 2 950 ₽ за человека

🛥 На яхте 🚤 На катере Мини-группа 1.5 часа 62 отзыва Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием Начало: Имеретинский морской порт Адлера или Морпорт Сочи «Продолжительность морской прогулки из Центрального Сочи 45 минут» Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма от 1 900 ₽ за человека

Мини-группа 2 часа 17 отзывов Дайвинг в Сочи Начало: Заберем вас с места вашего проживания Расписание: Ежедневно в хорошую погоду от 3 350 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа 16 отзывов Вечерняя морская прогулка на яхте Начало: Адлер, Морской бульвар, 1 «Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном» Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа 1 875 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 1.5 часа 12 отзывов Индивидуальная прогулка на яхте «ALISIA» в Сочи: эксклюзивное морское путешествие Отправьтесь в захватывающее морское путешествие на яхте премиум-класса «ALISIA». Персонализированный маршрут, комфорт и незабываемые впечатления ждут вас Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал) «Путешествие в Черном море Покиньте шумный город и отправьтесь в увлекательную морскую прогулку длительностью 1,5 часа» Расписание: Ежедневно по запросу от 23 800 ₽ за всё до 6 чел.

🛥 На яхте ⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 7 отзывов Исторический Сочи + морская прогулка Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами Начало: В Морском порту Сочи «Если в группе меньше участников, то морская прогулка пройдет на яхте» Расписание: в субботу в 12:00 2 500 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 22 отзыва Морская рыбалка в мини-группе на тримаране Расписание: Ежедневно 2 950 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 11 отзывов Групповая морская рыбалка в Сочи Начало: Адлер, Морской бульвар, 1 Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00 2 600 ₽ за человека

Мини-группа 1 час 14 отзывов Морская прогулка «Круче чем в порту» Начало: Сочи, Войкова 1 «Приглашаем вас на морскую прогулку по Черному морю» Расписание: 09:30,10:30,11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 2 000 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 45 минут 7 отзывов Морская прогулка на роскошной яхте Princess Начало: Ул. Несебрская 5, Морской порт «Что вас ждет Вас ждет морская прогулка на белоснежной моторной яхте» Расписание: Ежедневно 2 450 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Круиз 3 часа 10 отзывов Круиз на мотоцикле к горе Ахун: незабываемые виды и мистические места Сочи Приглашаем вас на уникальное путешествие на мотоцикле к вершинам горы Ахун. Откройте невероятные виды и тайные уголки Сочи, недоступные для обычных экскурсий Начало: Любая точка Адлера или Сириуса «Предлагаю вам отправится в мини-путешествие на круизном мотоцикле» Расписание: Ежедневно, круглосуточно 7 000 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 7 отзывов Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3 «Прогулка с комфортом Каютный круизный 11-ти местный катер Sessa C35 — находка для любителей морских приключений» Расписание: Летом круглосуточно 16 930 ₽ за всё до 11 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва По следам динозавров в окрестностях Сочи Исследовать тропы реликтового леса, отыскать «железное дерево» и пройти по ущелью реки Хоста Начало: В поселке Хоста 7 000 ₽ за всё до 7 чел.

Мини-группа 3 часа 1 отзыв Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3, Порт «Морская прогулка подарит вам возможность ненадолго спрятаться от городского шума» Расписание: каждый день 3 900 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 6 отзывов Аренда яхты в Сочи: премиальный отдых на Flagship excellent 34 и Rinker fiesta 280 Откройте для себя мир морских приключений с арендой роскошной яхты в Сочи. Почувствуйте свободу и красоту морских просторов в комфортном путешествии Начало: Центральный порт Сочи «К вашим услугам морская прогулка и встреча с дельфинами, рыбалка с борта яхты, обзорная экскурсия с видом на Сочи с моря» Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время! 10 000 ₽ за всё до 11 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва День приключений в окрестностях Сочи Прокатиться по реке на военном грузовике, посетить Кавказское застолье и увидеть 33 водопада Начало: Сочи, Зимний театр или ж/д станция Новая Мацеста 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки Индивидуальная 12 часов 14 отзывов Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам Начало: По договоренности 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 1.5 часа 7 отзывов Морская прогулка с группой Начало: Краснодарский край, Адлер, улица Голубая, 16 А «Тогда Вам непременно нужно выйти с нами на морскую прогулку» Расписание: Ежедневно с 8:30 до 19:30 2 300 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 3 часа 12 отзывов Морская рыбалка с группой Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А «Если вы уже опробовали все активности, то присоединяйтесь к нашей морской прогулке» Расписание: Ежедневно, по договоренности 3 500 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 1 отзыв Морская рыбалка в Сочи круглый год Выйти в открытое море, поймать барабулю и ставриду, а после пообедать на борту Начало: В Имеретинском порту или порту в Кудепсте «🚤 В порту вас встретит один из наших капитанов и проводит на палубу нового рыбацкого катамарана» Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00 2 500 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа 3 отзыва Под парусом - в открытое море Полюбоваться городом с воды, насладиться плеском волн и, если повезет, встретить дельфинов Начало: В порту Сочи, Адлера, Кудепсты «Белоснежный парус, шум моря, ветер в волосах — это прогулка для любителей романтики и приключений» Расписание: ежедневно в 16:30 2 470 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 5 отзывов Сочи: морская прогулка на белоснежном катере Прокатиться на американском судне, искупаться и полюбоваться городом с воды Начало: В районе Морского вокзала «Морской круиз для вас и вашей компании» 9 900 ₽ за всё до 6 чел.

🛥 На яхте 🚤 На катере Индивидуальная 1 час 4 отзыва Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором Прокатиться по бескрайним просторам Черного моря, искупаться и полюбоваться живописными видами Начало: Сочи, ул. Несебрская 3 «Вы отправитесь на морскую прогулку на 10-метровой белоснежной парусной яхте с мотором» 12 900 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 2 отзыва Аренда яхты в Сочи Возможность насладиться морем и бризом без посторонних Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты «Стоимость указана за аренду парусной или моторной яхты стандартного ценового сегмента» 8 950 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте Круиз 1 час 2 отзыва Морская прогулка на круизной яхте Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды Начало: В районе Морского вокзала «Приглашаем отдохнуть на 10-метровой круизной яхте» 12 900 ₽ за всё до 10 чел.