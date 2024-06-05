Экскурсии по воде в Сочи

Найдено 104 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Сочи, цены от 1 400 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньонинг - лучшее приключение лета
Мини-группа
6 часов
43 отзыва
Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи
Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас
Начало: На Курортном проспекте в Сочи
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 500 за человека
Экспедиция к черноморским дельфинам
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
«При желании вы можете забронировать три морские прогулки и получить скидку»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 000 за человека
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
15 999 за всё до 4 чел.
На яхте - в море
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
22 отзыва
На яхте - в море
Отправиться на расслабляющую морскую прогулку и увидеть Сочи с воды в мини-группе
Начало: У Центрального морского порта
«Мы выходим из Центрального порта, проплывая все морские достопримечательности, олимпийские кольца, старый и новый маяки, правительственные яхты и направляемся в сторону Адлера»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600 за человека
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1.5 часа
50 отзывов
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Пройти по тропам тисо-самшитовой рощи, искупаться в реке и пообщаться с животными
Начало: От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Ад...
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 870 за человека
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
Прокатиться на катере-тримаране, порыбачить и отдохнуть в окружении сказочных пейзажей
Начало: по договоренности
«Дети допускаются на катер только в сопровождении взрослых»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
25 000 за всё до 10 чел.
На катере - по Чёрному морю
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
5 отзывов
На катере - по Чёрному морю
Мини-путешествие в уютной мини-группе: промчаться по волнам, искупаться и отдохнуть
Начало: В морском порту Сочи
«На катере есть всё для комфортного плавания: спасательные жилеты, тёплые пледы, каюта для переодевания, туалет»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
🛥 На яхте
скидка
30%
Мини-группа
1 час
9 отзывов
Яхтенная прогулка в Сочи: морские пейзажи и закаты
Откройте для себя волшебство Сочи с палубы роскошной яхты, где закат и море создают идеальный фон для ваших воспоминаний
Начало: В порту Сочи
«Морская прогулка проводится круглогодично»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
38002 660 за человека
Черноморская рыбалка
скидка
15%
Мини-группа
3 часа
16 отзывов
Черноморская рыбалка
Поймать на крючок черноморскую рыбу, прокатиться на волнах и приготовить обед на борту
Начало: Морской порт Сочи, Адлер (Сириус)
«На 2-3-палубном тримаране или протонном катамаране мы выйдем в открытое море из портов Сочи или Адлера»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
41003 485 за человека
Морская рыбалка в мини-группе
Мини-группа
3 часа
13 отзывов
Морская рыбалка в мини-группе
Разведать лучшие рыбные места в окрестностях Сочи
Начало: В Адлере
«Мы отправимся в путь на двухэтажном тримаране или рыбацком катамаране, где с комфортом могут разместиться до 10 рыбаков»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 000 за человека
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
11 отзывов
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
Исследовать подводный мир в компании инструктора и получить сертификат международного уровня
Начало: От места вашего проживания
«Здесь вы пересядете в катер и отправитесь в морское приключение»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
43003 440 за человека
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Морская прогулка на парусной яхте «Lilac»
Отдохнуть на борту частного судна и ощутить всю красоту парусной навигации
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
«Морская прогулка проходит с мая до конца октября»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 900 за всё до 8 чел.
Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4.5 часа
29 отзывов
Сап-прогулка по живописному каньону Сочи
В удовольствие поплавать на доске по «Чертовым воротам» и погулять по тисо-самшитовой роще
Начало: В Сочи или Адлере по договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700 за человека
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Мини-группа
3 часа
10 отзывов
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Полюбоваться видами, поймать ставридку в Черном море и пообедать на борту
Начало: В морском порту Сочи, Адлера, Хосты
«Прогулка и рыбалка проходят на катамаранах, тримаранах, парусных и моторных яхтах»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за человека
Рассвет на сапе в Сочи
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
2 отзыва
Рассвет на сапе в Сочи
Покататься в группе на сапах и сделать фото в лучах утренней зари
Начало: На пляже отеля «Арфа»
Расписание: ежедневно в 04:45
Завтра в 04:45
9 июня в 04:45
2 500 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на белоснежной яхте экстра-класса и насладиться потрясающими видами
Начало: В центральном порту Сочи
«Приглашаем на индивидуальную морскую прогулку по Черному морю в сопровождении профессионального капитана»
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
11 000 за всё до 11 чел.
Морская прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
446 отзывов
Романтическая морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Погрузитесь в атмосферу морского приключения с парусной прогулкой в Сочи. Откройте для себя красоту Черного моря и его обитателей
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Во время морской прогулки велика вероятность встретить дельфинов и понаблюдать за их жизнью»
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 1 600 за человека
Только вы и море: аренда парусной яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Только вы и море: аренда парусной яхты
Устроить активный отдых, праздник или релакс на борту частного судна
Начало: В Центральном Морском порту Сочи
«⛵ Предлагаем вам арендовать нашу парусную яхту и заняться чем-нибудь интересным»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
19 900 за всё до 7 чел.
Морская прогулка на яхте Azimut
🛥 На яхте
Мини-группа
1 час
19 отзывов
Морская прогулка на яхте Azimut
Проплыть по волнам Черного моря на комфортабельном судне в мини-группе
Начало: В порту Сочи
«Скорость, комфорт и черноморские панорамы — вот главные компоненты этой морской прогулки»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 470 за человека
Рыбалка на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
3 часа
43 отзыва
Эксклюзивная рыбалка на яхте в Сочи: трофеи и впечатления
Погрузитесь в атмосферу настоящего морского приключения, наслаждаясь рыбалкой и великолепными видами Сочи
Начало: Морской порт центрального района Сочи
«Рыбалка на тримаране или парусной яхте Экскурсию и инструктаж по правилам лова проводит капитан»
Расписание: Ежедневно 9:00, 12:00, 15:00, 16:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 950 за человека
Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием
🛥 На яхте
🚤 На катере
Мини-группа
1.5 часа
62 отзыва
Незабываемая морская прогулка на яхте или катере с купанием
Начало: Имеретинский морской порт Адлера или Морпорт Сочи
«Продолжительность морской прогулки из Центрального Сочи 45 минут»
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 900 за человека
Дайвинг в Сочи
Мини-группа
2 часа
17 отзывов
Дайвинг в Сочи
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 3 350 за человека
Вечерняя морская прогулка на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
16 отзывов
Вечерняя морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном»
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Завтра в 12:00
9 июня в 16:30
1 875 за человека
Индивидуальная прогулка на яхте премиум-класса «ALISIA»
🛥 На яхте
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная прогулка на яхте «ALISIA» в Сочи: эксклюзивное морское путешествие
Отправьтесь в захватывающее морское путешествие на яхте премиум-класса «ALISIA». Персонализированный маршрут, комфорт и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Путешествие в Черном море Покиньте шумный город и отправьтесь в увлекательную морскую прогулку длительностью 1,5 часа»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 23 800 за всё до 6 чел.
Исторический Сочи + морская прогулка
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
7 отзывов
Исторический Сочи + морская прогулка
Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами
Начало: В Морском порту Сочи
«Если в группе меньше участников, то морская прогулка пройдет на яхте»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
2 500 за человека
Морская рыбалка в мини-группе на тримаране
Мини-группа
3 часа
22 отзыва
Морская рыбалка в мини-группе на тримаране
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 950 за человека
Групповая морская рыбалка в Сочи
Мини-группа
3 часа
11 отзывов
Групповая морская рыбалка в Сочи
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 600 за человека
Морская прогулка «Круче чем в порту»
Мини-группа
1 час
14 отзывов
Морская прогулка «Круче чем в порту»
Начало: Сочи, Войкова 1
«Приглашаем вас на морскую прогулку по Черному морю»
Расписание: 09:30,10:30,11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 000 за человека
Морская прогулка на роскошной яхте Princess
🛥 На яхте
Мини-группа
45 минут
7 отзывов
Морская прогулка на роскошной яхте Princess
Начало: Ул. Несебрская 5, Морской порт
«Что вас ждет Вас ждет морская прогулка на белоснежной моторной яхте»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 450 за человека
На круизном мотоцикле - на гору Ахун
🏍 На мотоцикле
Круиз
3 часа
10 отзывов
Круиз на мотоцикле к горе Ахун: незабываемые виды и мистические места Сочи
Приглашаем вас на уникальное путешествие на мотоцикле к вершинам горы Ахун. Откройте невероятные виды и тайные уголки Сочи, недоступные для обычных экскурсий
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
«Предлагаю вам отправится в мини-путешествие на круизном мотоцикле»
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за человека
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3
«Прогулка с комфортом Каютный круизный 11-ти местный катер Sessa C35 — находка для любителей морских приключений»
Расписание: Летом круглосуточно
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
16 930 за всё до 11 чел.
По следам динозавров в окрестностях Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
По следам динозавров в окрестностях Сочи
Исследовать тропы реликтового леса, отыскать «железное дерево» и пройти по ущелью реки Хоста
Начало: В поселке Хоста
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
7 000 за всё до 7 чел.
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3, Порт
«Морская прогулка подарит вам возможность ненадолго спрятаться от городского шума»
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 900 за человека
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Аренда яхты в Сочи: премиальный отдых на Flagship excellent 34 и Rinker fiesta 280
Откройте для себя мир морских приключений с арендой роскошной яхты в Сочи. Почувствуйте свободу и красоту морских просторов в комфортном путешествии
Начало: Центральный порт Сочи
«К вашим услугам морская прогулка и встреча с дельфинами, рыбалка с борта яхты, обзорная экскурсия с видом на Сочи с моря»
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000 за всё до 11 чел.
День приключений в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
День приключений в окрестностях Сочи
Прокатиться по реке на военном грузовике, посетить Кавказское застолье и увидеть 33 водопада
Начало: Сочи, Зимний театр или ж/д станция Новая Мацеста
22 июня в 12:00
23 июня в 12:00
14 900 за всё до 4 чел.
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам
Начало: По договоренности
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Морская прогулка с группой
Мини-группа
1.5 часа
7 отзывов
Морская прогулка с группой
Начало: Краснодарский край, Адлер, улица Голубая, 16 А
«Тогда Вам непременно нужно выйти с нами на морскую прогулку»
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 19:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
2 300 за человека
Морская рыбалка с группой
🛥 На яхте
Мини-группа
3 часа
12 отзывов
Морская рыбалка с группой
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Если вы уже опробовали все активности, то присоединяйтесь к нашей морской прогулке»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за человека
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Выйти в открытое море, поймать барабулю и ставриду, а после пообедать на борту
Начало: В Имеретинском порту или порту в Кудепсте
«🚤 В порту вас встретит один из наших капитанов и проводит на палубу нового рыбацкого катамарана»
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2 500 за человека
Под парусом - в открытое море
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Под парусом - в открытое море
Полюбоваться городом с воды, насладиться плеском волн и, если повезет, встретить дельфинов
Начало: В порту Сочи, Адлера, Кудепсты
«Белоснежный парус, шум моря, ветер в волосах — это прогулка для любителей романтики и приключений»
Расписание: ежедневно в 16:30
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
2 470 за человека
Сочи: морская прогулка на белоснежном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Сочи: морская прогулка на белоснежном катере
Прокатиться на американском судне, искупаться и полюбоваться городом с воды
Начало: В районе Морского вокзала
«Морской круиз для вас и вашей компании»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 900 за всё до 6 чел.
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
🛥 На яхте
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
Прокатиться по бескрайним просторам Черного моря, искупаться и полюбоваться живописными видами
Начало: Сочи, ул. Несебрская 3
«Вы отправитесь на морскую прогулку на 10-метровой белоснежной парусной яхте с мотором»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900 за всё до 11 чел.
Аренда яхты в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Аренда яхты в Сочи
Возможность насладиться морем и бризом без посторонних
Начало: В морском порту Сочи, Адлера и Хосты
«Стоимость указана за аренду парусной или моторной яхты стандартного ценового сегмента»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 950 за всё до 11 чел.
Морская прогулка на круизной яхте
🛥 На яхте
Круиз
1 час
2 отзыва
Морская прогулка на круизной яхте
Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: В районе Морского вокзала
«Приглашаем отдохнуть на 10-метровой круизной яхте»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900 за всё до 10 чел.
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Узнать об удивительном народе и открыть легенды, любуясь видами от Дагомыса до Солохаула
Начало: вокзал Дагомыс
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Классная прогулка по каньону, наполненная адреналином - которая раскрывает всю его красоту в полной мере. Отдельное спасибо гидам которые нас сопровождали. Крутые ребята, любящую свою работу и знающие свое ремесло!
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Организаторы отлично знают и любят свое дело, а это уже 90% успеха! Берите на оставшиеся 10% свое отличное настроение, бутылочку воды и будет вам счастье в виде огромного заряда крутых эмоций!) спасибо, ребят!!!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Рассвет на сапе в Сочи
    Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах - это непередаваемые экстремальные очучения))…
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    сегодня восход встречала на сапах в весёлой компании Антона и Рубена! Ребята, спасибо вам за организацию прогулки с видом на восход и дельфинов, и потрясающий завтрак в открытом море, в полном смысле этого слова!

    Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -
  • E
    Elena
    3 июня 2024
    Экспедиция к черноморским дельфинам
    Спасибо. Это необыкновенное впечатление увидеть дельфинов в естественной среде обитания. Отдельно хочу отметить организацию экскурсии мне предложили даже кепку и куртку (на море было ветрено с утра). Рассказали много интересных фактов. Время прошло незаметно. Смело могу рекомендовать
  • А
    Аня
    2 июня 2024
    По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
    Было супер!! Красивые виды и шикарные фото) Пили вкусный чай и даже стояли на гвоздях) рекомендую!
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    На яхте - в море
    Путешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошо организовала, даже посидели за штурвалом. Магнитики с фото забрали после поездки. Правда магнитики очень дорогие. Прокатились на закате, пейзажи восхищают. Удалось увидеть дельфинов. Рекомендую!!!
    Путешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошоПутешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошоПутешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошоПутешествие по волнам прошло отлично! Павел опытный капитан и интересный собеседник. Анастасия - организатор все хорошо
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Только вы и море: аренда парусной яхты
    Отличная прогулка, отличная погода, спасибо Дмитрию за организацию, посоветовал классного фотографа нам, увидели дельфина, порыбачили, мы очень довольны, всем рекомендую. Паруса-отдельная любовь ❤️
  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    По каньону Хосты - на сап-бордах в мини-группе
    Отличный активный отдых, подойдет всем даже новичкам. Место спуска на сап-бордах очень живописное. Фото получились бомбические, спасибо нашему гиду. Рекомендую всем, кто хочет сменить картинку, отвлечься и получить незабываемые эмоции.
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Морская VIP-прогулка на яхте
    Все четко по времени, яхта чистая, капитан отличный.
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Морская прогулка на парусной яхте
    Благодарим Капитана за увлекательно путешествие с дельфинами! Потрясающие впечатления увидеть дельфинов в природе на расстоянии вытянутой руки!!!! Интересная экскурсия, приятная атмосфера! Невероятно красивая яхта. Полная безопасность.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Водные развлечения»

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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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Водные экскурсии в Сочи на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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